Атанасов: Смяната на областните управители е нормална практика

"Винаги, когато ново правителство встъпи в длъжност, по принцип сменя областните управители. Това е нормална практика". Така председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов коментира пред посолството на Руската федерация в София освобождаването на областните управители от служебното правителство на Андрей Гюров и критиките, че са назначени лица на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Първо, областните управители са наместниците на правителството на всяка една територия и съвсем нормално е едно правителство да назначи своите представители, каза Атанасов. По какъв признак са събирани - това е въпрос към правителството. Ние не сме участвали в този процес, каза още той.

По думите му е "шарено. Има хора, които са свързани с нашата коалиция и такива, които нямат никакво отношение". Тъй като служебното правителство е за един кратък период от време, не е лесно да бъдат намерени хора с качества, които да изпълняват тези функции. Така че това, че премиерът и правителството са се обърнали към наши активисти, си е тяхно право, допълни Атанасов.

Относно евентуална смяна на директори на областни дирекции на МВР, лидерът на ДСБ коментира, че отдавна е заявил на база на информацията, която има, че за една немалка част от областните директори на МВР съществуват достатъчно данни, че не само са си затваряли очите при предишни избори, а някои от тях включително са участвали в прикриването на купувачите.

По думите на Атанасов цялата тази информация трябва да бъде публично огласена и на тази база да се вземат кадрови решения.