Атанасов: Смяната на областните управители е нормална практика

24 Февруари, 2026 12:42 650 35

Областните управители са наместниците на правителството на всяка една територия и съвсем нормално е едно правителство да назначи своите представители

"Винаги, когато ново правителство встъпи в длъжност, по принцип сменя областните управители. Това е нормална практика". Така председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов коментира пред посолството на Руската федерация в София освобождаването на областните управители от служебното правителство на Андрей Гюров и критиките, че са назначени лица на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Първо, областните управители са наместниците на правителството на всяка една територия и съвсем нормално е едно правителство да назначи своите представители, каза Атанасов. По какъв признак са събирани - това е въпрос към правителството. Ние не сме участвали в този процес, каза още той.

По думите му е "шарено. Има хора, които са свързани с нашата коалиция и такива, които нямат никакво отношение". Тъй като служебното правителство е за един кратък период от време, не е лесно да бъдат намерени хора с качества, които да изпълняват тези функции. Така че това, че премиерът и правителството са се обърнали към наши активисти, си е тяхно право, допълни Атанасов.

Относно евентуална смяна на директори на областни дирекции на МВР, лидерът на ДСБ коментира, че отдавна е заявил на база на информацията, която има, че за една немалка част от областните директори на МВР съществуват достатъчно данни, че не само са си затваряли очите при предишни избори, а някои от тях включително са участвали в прикриването на купувачите.

По думите на Атанасов цялата тази информация трябва да бъде публично огласена и на тази база да се вземат кадрови решения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Фашистката Вяра Тодева областен управител на София.

    Коментиран от #10

    12:43 24.02.2026

  • 2 Дърта лама Гном,

    16 2 Отговор
    тия статисти, дето е нормално все да ги сменяте, с какво точно оправдават съществуването си и какво управляват по области?

    12:44 24.02.2026

  • 3 ПОВЪРНАХ !!

    16 1 Отговор
    А ТОЗ САМО КАТО ГО ЗЪРНАХ И МНОГО ОБИЛНО

    12:44 24.02.2026

  • 4 Асен Василев

    12 3 Отговор
    Ура другари. Ще правим изборите с Нашето МВР!
    Гласувайте за нас, за да не дойдем ние при вас!
    ПП победа!

    Коментиран от #19

    12:44 24.02.2026

  • 5 Нещастници

    15 1 Отговор
    Дребни душици като този могат да се правят на велики само в тълпата. Колко трябва да си жалък, обаче ,това да ти е лидер, даже не мога да си представя.

    12:45 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 до колко е нормално

    13 3 Отговор
    До колко е нормална практика Служебно правителство с хоризонт два месеца да сменя обласни управители? Сигурно колкото е нормално служебно правителство да подпише 13 годишен заробващ договор с БОТАШ?

    Коментиран от #14, #20

    12:50 24.02.2026

  • 8 Промяна

    12 3 Отговор
    ПОГРОМАДЖИИИИИ МЕТЕЖНИЦИ ЧЕРВЕНИ МАФИОТИИИИ ЙОТОВАААААА ТОВА ЛИ ТИ Е СЛУЖЕБНОТО ОСТАВКАААААА

    12:51 24.02.2026

  • 9 хехе

    14 2 Отговор
    нискостебления генерал не знае ли, че служебното правителство не е ново правителство.

    12:51 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Промяна

    10 2 Отговор
    ВЯРА ТОДЕВА ТАЗИ НАРЯЗА ПАМЕТНИКА ЛИ ХАХАХАХАХА ОЩЕ ТИЧАЙТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕЕЕ ТИЧАЙТЕЕ КЪДЕ Е РОЗОВОТО П.РАСЕ ВАСИЛЕВ КАК ВИ ИЗМЕНТРИХАААААА ПЕТРОХАНЦИТЕЕЕЕ

    12:52 24.02.2026

  • 12 Мунчо

    12 3 Отговор
    По всичко личи че Радев ще се коалира с извратената будистко педофилска секта от самоубийци. И тогава жална ни майка..

    12:53 24.02.2026

  • 13 Жабо коколата

    12 2 Отговор
    Не сте спечелили избори бе жабо коколата.

    12:53 24.02.2026

  • 14 знаеш ли колко загробващи договори

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "до колко е нормално":

    са подписали двамата шишковци? За първи път упреквате президент за изпълнителна власт, след като тези глупави служебни правителства са ВСЕ от вашата пасмина по правилото за домовата книга, както сполучливо ги нарече президента Радев???? Тъпата промяна в Конституцията я направи сглобката и паветниците на скута на магнитски.
    И колко от тези закони боко и шишляка отмениха?

    Коментиран от #17, #26

    12:59 24.02.2026

  • 15 за гномчо

    8 1 Отговор
    всяко нарушение и престъпление е нормално. Следете му изявите. Уклужливите медии ни го показват непрекъснато.

    13:00 24.02.2026

  • 16 да,така е

    9 1 Отговор
    но г-н Гном пропуска да каже, ча това правят редовните правителства!

    Коментиран от #22

    13:03 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бравос

    9 1 Отговор
    Това правителство яко дърпа надолу ПП ДБ. Кой им пусна стръвта, която те с голям ентусиазам захапаха. Цицелков им смъкна 5 процента, сега и вътрешният министър работи за същото. Отбор юнаци-Гюров, вътрешен министър, Сандов, Мирчев, Гнома. Всяко тяхно появяване топи процентите им.

    13:05 24.02.2026

  • 19 да ама

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асен Василев":

    точно тези изцепки най-вероятно ще ви смъкнат резултата с аще 2-3 процента, а дай-боже и повече

    13:05 24.02.2026

  • 20 Кой ти гарантира, че ще е 2 месеца?

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "до колко е нормално":

    Може да откара и 2 години, а ако стане редовно след поредната предателска сглобка като нищо тия психипати ще се окопаят за 4 години или недай боже чак до края на военено положение.

    Коментиран от #30

    13:06 24.02.2026

  • 21 Промяна

    7 2 Отговор
    РАДЕВ ЙОТОВА ЗАЕДНО СА КОМАНДВАТ БЕЗ ДА ИМА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИХА ГЮРО ШАРЛАТАНИ ДЕРИБЕИ БЕЗ ИЗБОРИ И СЕГА ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ НАВСЯКЪДЕ НАЗНАЧИХА СВОИ КАЛИНКИ БЕЗ ИЗБОРИ Е

    13:07 24.02.2026

  • 22 Е, да, де

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "да,така е":

    Ти се сещай, Бъчвата, Гюро, Надка, Запрян и останалите Цицелки дали не се гласят да станат и редовно правителство.

    13:07 24.02.2026

  • 23 Ганчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Если практика нармална, я трахну тебя индивидуална.

    13:12 24.02.2026

  • 24 Майора

    5 0 Отговор
    Ало ген. Гном , всичко в тази страна е нормално , щом ви приляга! И ако не знаеш прочети и виж , че всички областни управители са от Коалицията на кеша и пудела с пачките и имат за цел скриване подробностите за Петрохан! Личи си че кабинета е на вас и НПО на Сорос , но няма дастане вашата със свое МВР, свои началник служби и свой прокурор да правите избори , шарлатани и мошеници!

    13:14 24.02.2026

  • 25 Като

    3 0 Отговор
    купуването на гласове !

    13:20 24.02.2026

  • 26 ама

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "знаеш ли колко загробващи договори":

    не ми отговаряш на въпросчето.

    Коментиран от #35

    13:21 24.02.2026

  • 27 И едно боташче

    2 0 Отговор
    тоже !

    13:21 24.02.2026

  • 28 Гонзо

    2 0 Отговор
    Мене не моъ ма пипнът.

    13:22 24.02.2026

  • 29 И така

    3 0 Отговор
    Ненормални хора са на власт,която никой не им е дал. Махайте се,безхаберници

    Коментиран от #34

    13:23 24.02.2026

  • 30 конституцията го гарантира

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кой ти гарантира, че ще е 2 месеца?":

    Служебното правителство е за да организира изборите.

    Друг е въпроса, че подобни служебни правителства има само в Мексико, Португалия и България. Май и Полша беше четвъртата страна.

    13:23 24.02.2026

  • 31 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Да, нормална е смяната на каквото и да е и където и да е, Жабчо, както казваш: "при ново правителство".
    Но при сл. кабинет не е нормално. В последните 5 годни, след вдигнатия юмрук, всички извращения се превърнаха в "нещо нормално" за вас - тези, които не подушват власт след избори, а само я получават по служебен път.

    Коментиран от #33

    13:26 24.02.2026

  • 32 г@йнирал г ном

    1 0 Отговор
    чий гу дири пред уzzсото посоль?

    13:28 24.02.2026

  • 33 затова скачахме по площадите

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ти да видиш":

    за да ги вкараме във властта през задмия вход.

    13:28 24.02.2026

  • 34 лошото е

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "И така":

    Лошото е че тези улицата няма да ги свали. Не и тези.

    13:29 24.02.2026

  • 35 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ама":

    отговаря

    13:31 24.02.2026

