Атанасов: Смяната на областните управители е нормална практика

"Винаги, когато ново правителство встъпи в длъжност, по принцип сменя областните управители. Това е нормална практика". Така председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов коментира пред посолството на Руската федерация в София освобождаването на областните управители от служебното правителство на Андрей Гюров и критиките, че са назначени лица на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).
Първо, областните управители са наместниците на правителството на всяка една територия и съвсем нормално е едно правителство да назначи своите представители, каза Атанасов. По какъв признак са събирани - това е въпрос към правителството. Ние не сме участвали в този процес, каза още той.
По думите му е "шарено. Има хора, които са свързани с нашата коалиция и такива, които нямат никакво отношение". Тъй като служебното правителство е за един кратък период от време, не е лесно да бъдат намерени хора с качества, които да изпълняват тези функции. Така че това, че премиерът и правителството са се обърнали към наши активисти, си е тяхно право, допълни Атанасов.
Относно евентуална смяна на директори на областни дирекции на МВР, лидерът на ДСБ коментира, че отдавна е заявил на база на информацията, която има, че за една немалка част от областните директори на МВР съществуват достатъчно данни, че не само са си затваряли очите при предишни избори, а някои от тях включително са участвали в прикриването на купувачите.
По думите на Атанасов цялата тази информация трябва да бъде публично огласена и на тази база да се вземат кадрови решения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:43 24.02.2026
2 Дърта лама Гном,
12:44 24.02.2026
3 ПОВЪРНАХ !!
12:44 24.02.2026
4 Асен Василев
Гласувайте за нас, за да не дойдем ние при вас!
ПП победа!
Коментиран от #19
12:44 24.02.2026
5 Нещастници
12:45 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 до колко е нормално
Коментиран от #14, #20
12:50 24.02.2026
8 Промяна
12:51 24.02.2026
9 хехе
12:51 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Промяна
12:52 24.02.2026
12 Мунчо
12:53 24.02.2026
13 Жабо коколата
12:53 24.02.2026
14 знаеш ли колко загробващи договори
До коментар #7 от "до колко е нормално":са подписали двамата шишковци? За първи път упреквате президент за изпълнителна власт, след като тези глупави служебни правителства са ВСЕ от вашата пасмина по правилото за домовата книга, както сполучливо ги нарече президента Радев???? Тъпата промяна в Конституцията я направи сглобката и паветниците на скута на магнитски.
И колко от тези закони боко и шишляка отмениха?
Коментиран от #17, #26
12:59 24.02.2026
15 за гномчо
13:00 24.02.2026
16 да,така е
Коментиран от #22
13:03 24.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 бравос
13:05 24.02.2026
19 да ама
До коментар #4 от "Асен Василев":точно тези изцепки най-вероятно ще ви смъкнат резултата с аще 2-3 процента, а дай-боже и повече
13:05 24.02.2026
20 Кой ти гарантира, че ще е 2 месеца?
До коментар #7 от "до колко е нормално":Може да откара и 2 години, а ако стане редовно след поредната предателска сглобка като нищо тия психипати ще се окопаят за 4 години или недай боже чак до края на военено положение.
Коментиран от #30
13:06 24.02.2026
21 Промяна
13:07 24.02.2026
22 Е, да, де
До коментар #16 от "да,така е":Ти се сещай, Бъчвата, Гюро, Надка, Запрян и останалите Цицелки дали не се гласят да станат и редовно правителство.
13:07 24.02.2026
23 Ганчо
До коментар #6 от "честен ционист":Если практика нармална, я трахну тебя индивидуална.
13:12 24.02.2026
24 Майора
13:14 24.02.2026
25 Като
13:20 24.02.2026
26 ама
До коментар #14 от "знаеш ли колко загробващи договори":не ми отговаряш на въпросчето.
Коментиран от #35
13:21 24.02.2026
27 И едно боташче
13:21 24.02.2026
28 Гонзо
13:22 24.02.2026
29 И така
Коментиран от #34
13:23 24.02.2026
30 конституцията го гарантира
До коментар #20 от "Кой ти гарантира, че ще е 2 месеца?":Служебното правителство е за да организира изборите.
Друг е въпроса, че подобни служебни правителства има само в Мексико, Португалия и България. Май и Полша беше четвъртата страна.
13:23 24.02.2026
31 Ти да видиш
Но при сл. кабинет не е нормално. В последните 5 годни, след вдигнатия юмрук, всички извращения се превърнаха в "нещо нормално" за вас - тези, които не подушват власт след избори, а само я получават по служебен път.
Коментиран от #33
13:26 24.02.2026
32 г@йнирал г ном
13:28 24.02.2026
33 затова скачахме по площадите
До коментар #31 от "Ти да видиш":за да ги вкараме във властта през задмия вход.
13:28 24.02.2026
34 лошото е
До коментар #29 от "И така":Лошото е че тези улицата няма да ги свали. Не и тези.
13:29 24.02.2026
35 маати
До коментар #26 от "ама":отговаря
13:31 24.02.2026