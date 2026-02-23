Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Околийски възстанови д-р Благомир Здравков начело на детската болница

23 Февруари, 2026 13:16 1 109 7

Решението е на служебния здравен министър

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски не приема оставката на д-р Благомир Здравков като директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев". Двамата проведоха среща в Министерството на здравеопазването, по време на която обсъдиха належащите въпроси в лечебното заведение, както и най-неотложните проблеми в сектора, обобщи БНТ.

"Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването Ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност, за да могат медицинските екипи да работят уверено и с необходимата грижа към малките пациенти", отбеляза доц. Околийски.

От своя страна д-р Здравков посочи, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение, както и за подобряване на условията. Той подчерта, че основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата и подкрепа за специалистите, които работят в болницата.

По време на срещата бе постигнато съгласие да бъде поддържан активен диалог между ръководството на лечебното заведение и Министерството на здравеопазването с цел устойчиви решения по ключовите въпроси в детското здравеопазване.

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си в Здравното министерство на 10 февруари. В мотивите за решението си тогава той посочи, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пълна изненада

    8 7 Отговор
    Педофила за педала пръв другар и брат! Истинска промяна, шарлатани безмозъчни.

    13:18 23.02.2026

  • 2 Пременил се илия

    6 2 Отговор
    пак в тия

    13:20 23.02.2026

  • 3 РОДИТЕЛ

    12 1 Отговор
    За мафията не са важни децата на България , а собственото и забогатяване !! До кога ще ви търпъм -крадци долни !!Всяка година давате по 200 мил. за лъскави автомобили ,а за децата събираме капачки за здравето им !!

    13:20 23.02.2026

  • 4 Боко и ширина са невинни

    5 0 Отговор
    Леле, какво падение.....Тия трепат с простотия и наглост всички. Как може да се спре тая абсолютна пропадация?

    13:40 23.02.2026

  • 5 Шиши е невинен

    3 2 Отговор
    Той поне се прави на загрижен за хората. А тоя само му вижте педофилската мутра....зависим човек, овъртолен в мръсотия

    13:42 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

