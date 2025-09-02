Новини
ИПБ за инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Институциите са допуснали системен срив в контролните механизми

2 Септември, 2025 10:35 394 8

Загубата на невинни човешки животи, причинена от корупция, некомпетентност и липса на контрол, е неприемлива, категорични са от Института за пътна безопасност

ИПБ за инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Институциите са допуснали системен срив в контролните механизми - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изразява дълбока загриженост и възмущение от установените сериозни нарушения, довели до поредната трагедия по българските пътища. Проведеното от ИПБ разследване категорично показва, че държавните институции – в частност МВР и Министерството на транспорта и съобщенията – са допуснали системен срив в контролните механизми, което е позволило движението на нерегламентирано АТВ по обществените пътища в курорта Слънчев бряг от водачи без да имат право да карат по-висок клас електрическо превозно средство.

Това се казва в позиция на ИПБ изпратена до медиите. Ето и още от становището на експертите:

Нарушенията, които са констатирани, са :

Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.

• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кг. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.

• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.

• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.

• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.

• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.

ИПБ разполага с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в района.

Призив към правителството: Време е за реални действия

Институтът за пътна безопасност от години алармира за системната корупция и бездействие в държавните институции, свързани с регистрацията, контрола и безопасността на пътя. Настояваме правителството да предприеме спешни кадрови и структурни промени в МВР и Министерството на транспорта, както и да засили контролните механизми по места.

Допускането на подобни нелегални дейности не е просто административен пропуск – това е пряка заплаха за човешкия живот. Загубата на невинни човешки животи, причинена от корупция, некомпетентност и липса на контрол, е неприемлива.

ИПБ ще продължи да настоява за пълна проверка на отговорните институции и лица, както и за реални законодателни и практически мерки срещу подобни уродливи явления. Ако това не се случи, подобни трагедии ще продължават.

 


  • 1 Ъъъ

    6 0 Отговор
    Какви институции ГЕРБ и ДПС новото начинание ли, защото те са "институциите" ?

    10:37 02.09.2025

  • 2 Пешо

    2 2 Отговор
    И тия ли искат да спасят наркоманчето .

    10:40 02.09.2025

  • 3 Деций

    4 0 Отговор
    Институциите са пълни със шматки и слуайници,те изпълняват заръки и не се ръководят от нормативната уредба,която е приета про форма за параван и заблуда.

    10:42 02.09.2025

  • 4 Гост

    3 1 Отговор
    Институции, контрол... Та всички търтеи там са само заради това да взимат мангизи за нищоправене, а една част от тях - и заради подкупите.

    10:42 02.09.2025

  • 5 Управляващи корупционери нова корупциДПС

    0 0 Отговор
    СИСТЕМЕН СРИВ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ИМА НАВСЯКЪДЕ ! ЯЗОВИРИТЕ ПРАЗНИ, ХРАНАТА НЕКАЧЕСТВЕНА, ВОДАТА Я НЯМА ИЛИ Е НЕКАЧЕСТВЕНА, НИКАКЪВ КОНТРОЛ НА ИНФЛАЦИЯТА И ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ, ТИРОВЕ СЕ ОБРЪЩАТ ПО ПЪТИЩАТА, ВЛАКОВЕ ДЕРАЙЛИРАТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕКАЧЕСТВЕНО, КРАЖБИТЕ ПОВСЕМЕСТНИ, ПОЖАРИТЕ ПОВСЕМЕСТНИ. НЯМА НАПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВАТА КЪДЕТО ДА НЯМА ТОТАЛЕН СРИВ. И ТОВА Е ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЛИНКИТЕ НА ШАЙКАТА ГЕП И ПАТЕРИЦИТЕ,НОВО НАЧАЛО КЪМ ПРОПАСТТА!

    10:44 02.09.2025

  • 6 Тово е

    1 0 Отговор
    Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45км„„
    най-важното

    10:51 02.09.2025

  • 7 Институ тууу

    1 0 Отговор
    Кон статисти да ти види окото в тази страна. Кофи изводи и съвети, но след като се е обърнала колата. Законите на България са списъци с изключения и противоречия, писани от адвокати и ощетени, ако има разлика.

    10:53 02.09.2025

  • 8 там е диктатура

    0 0 Отговор
    кат трамвая . ватмана на кафе , а той мачка колите и гази наред . после не бил ватмана бил тиинейджър . Защо не са видяли камерите . там на булеварда има много камери . вдигат им заплатите и се обезчовечават . атеветата са за разходка . атракционни коли . за пари . но и тротонетката убива . вярно е . закакво е нощен транспорт . празни обикалят . съсипаха улиците . да позамажат .

    10:56 02.09.2025

