Новини
България »
Всички градове »
Петър Витанов: Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде

Петър Витанов: Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде

28 Януари, 2026 18:20 450 16

  • петър витанов-
  • румен радев-
  • срив-
  • бсп

За предстоящите избори едва ли ще има партия на Радев, но партийно строителство със сигурност предстои, коментира още бившият евродепутат от БСП

Петър Витанов: Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Традиционното разделение между ляво и дясно вече не е валидно в Европа. Това също е причина за появата на Румен Радев на реалната политическа сцена. Все пак водещият фактор си остава вътрешнополитическата ситуация
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който коментира оставката на Румен Радев и случващото се при социалистите, цитиран от novini.bg.
"Не мога да позиционирам Румен Радев. Той трябва да излезе и да обяви целите и програмата си. За предстоящите избори едва ли ще има партия на Радев, но партийно строителство със сигурност предстои. Румен Радев може да търси подкрепа и от ляво, и от дясно, и от центъра. Не очаквам партията му да бъде радикална и крайна, а по-скоро умерена. Основният репер на демокрацията са честните избори. В момента ние имаме ерозиране на основния жалон на демокрацията - честните избори. Със сигурност в България има липса на доверие. Ние сме държавата на изтеклите мандати и и.ф. Съвсем естествено е хората да търсят алтернатива", категоричен бе той.
"Аз бях единственият изключен, който на последния Конгрес на БСП не беше върнат в партията. Румен Радев няма да е виновен на БСП, ако партията не влезе в парламента. БСП беше обезличена, а това избирателите няма да простят. Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде. В спасител за БСП може да се каже само някой, който е бил далеч от последното управление и министерските постове. Някой, който е бил министър на Борисов и Пеевски, сега да твърди, че ще реши проблемите на БСП е несериозно", завърши Петър Витанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 0 Отговор
    Цялото потъване тръгна още от Андрей Луканов, който раздаде държавните пари и назначи първите социалисти - милионери. След това започна борбата между самите тях и децата им за по-големия кокал, та и до сега!

    18:29 28.01.2026

  • 2 На БСП си отидоха, от тоя свят

    5 0 Отговор
    Избирателите! Няма желаещи да гласуват за Гергов, Кирчо и Зафиров! На Румен Петков и мамини Синчета не останаха Фенове!

    18:34 28.01.2026

  • 3 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:35 28.01.2026

  • 4 Дориана

    1 0 Отговор
    Нищо друго не остава на БСП ОЛ и ИТН освен да си ближат раните. Заради жажда за власт станаха не само патерици на Борисов и Пеевски , но и техни защитници и проводници на корупцията, мафията и пълзящата диктатура. Предадоха избирателите си. Излъгаха народа за това сега си получават заслуженото.

    18:36 28.01.2026

  • 5 Като някаква Саяна порасне

    1 2 Отговор
    Ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:36 28.01.2026

  • 6 Срива на бащата на някаква Саяна

    1 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:36 28.01.2026

  • 7 Направо е смешен

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:37 28.01.2026

  • 8 Телиш

    1 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:37 28.01.2026

  • 9 Като някаква Саяна порасне

    1 2 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:39 28.01.2026

  • 10 Някой

    2 0 Отговор
    Причината за срива на БСП е че измряха червените бабички, дето им крещяха по митингите 90-те години, младите хора вече няма как да ги лъжат . Няма как да караш джип за 100 000 лв и да говориш на хората за социална справедливост и равенство и братство !!!!?

    18:39 28.01.2026

  • 11 Кротко си лежи в Бояна

    1 1 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 28.01.2026

  • 12 Като някаква Саяна порасне

    1 1 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 28.01.2026

  • 13 Направо е смешен

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:41 28.01.2026

  • 14 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #16

    18:41 28.01.2026

  • 15 По цял свят Радев ще отговаря

    0 0 Отговор
    на въпроса: Чии е Крим?
    Ще пада голям смях!

    18:41 28.01.2026

  • 16 Лекувай се!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бащата на някаква Саяна":

    Имаш някаква фиксация към това дете!

    18:43 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол