Петър Витанов: Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде

Традиционното разделение между ляво и дясно вече не е валидно в Европа. Това също е причина за появата на Румен Радев на реалната политическа сцена. Все пак водещият фактор си остава вътрешнополитическата ситуация

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който коментира оставката на Румен Радев и случващото се при социалистите, цитиран от novini.bg.

"Не мога да позиционирам Румен Радев. Той трябва да излезе и да обяви целите и програмата си. За предстоящите избори едва ли ще има партия на Радев, но партийно строителство със сигурност предстои. Румен Радев може да търси подкрепа и от ляво, и от дясно, и от центъра. Не очаквам партията му да бъде радикална и крайна, а по-скоро умерена. Основният репер на демокрацията са честните избори. В момента ние имаме ерозиране на основния жалон на демокрацията - честните избори. Със сигурност в България има липса на доверие. Ние сме държавата на изтеклите мандати и и.ф. Съвсем естествено е хората да търсят алтернатива", категоричен бе той.

"Аз бях единственият изключен, който на последния Конгрес на БСП не беше върнат в партията. Румен Радев няма да е виновен на БСП, ако партията не влезе в парламента. БСП беше обезличена, а това избирателите няма да простят. Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде. В спасител за БСП може да се каже само някой, който е бил далеч от последното управление и министерските постове. Някой, който е бил министър на Борисов и Пеевски, сега да твърди, че ще реши проблемите на БСП е несериозно", завърши Петър Витанов.

