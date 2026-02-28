Премиерът за ситуацията в Близкия изток: Няма основание за безпокойство в България! ВИДЕО

МВР и службите са предприели нужните превантивни мерки. Няма основание за безпокойство в ежедневието на българското общество. Това заяви служебният министър - председател Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, свикано заради напрежението в Близкия изток, предаде "Фокус".
"Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. В МВнР работи денонощен кризисен щаб, обсъдени са планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи", каза още Гюров.
Премиерът посочи още, че основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона.
"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили“, заяви Гюров.
Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР“, каза Гюров. По думите му се анализират потенциалните икономически последици и риска от засилване на миграционния натиск.
"Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон“, заяви още Гюров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
16:19 28.02.2026
2 Умник Гюру
Сега разбрахте ли защо го инсталираха това момче там, както и всички кухи лейки около него?
Коментиран от #19
16:20 28.02.2026
3 Андрешко
16:20 28.02.2026
4 Горски
16:21 28.02.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА В " НАЙ - ДЕЛИКАТНО" ПОЛОЖЕНИЕ
.......
16:21 28.02.2026
6 мед ми капе на сърцето
16:21 28.02.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гюро е загубен. Копейките ще го изход върлят от Министерски съвет. След тях ще атакуват зулусите предвождани от самия Шака Зулу.
Коментиран от #11
16:22 28.02.2026
8 ИВАН
16:22 28.02.2026
9 удобния продажник
16:22 28.02.2026
10 Бандата на ГяуроКюмюро
16:22 28.02.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":СИНА НА. ШАКА ЗУЛУ В МОМЕНТА ИМА ЕНЕРГИЙНА ФИРМА С ЕДИН КОЛУМБИЕЦ С БГ ПССПОРТ
Коментиран от #20
16:23 28.02.2026
12 Да,бе
16:23 28.02.2026
13 Данко Харсъзина
16:24 28.02.2026
14 гост
16:24 28.02.2026
15 Абе
16:24 28.02.2026
16 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
16:25 28.02.2026
17 Мафията превърна България в агресор!
1. Територията като инструмент на агресия
Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
"Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.
2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
"Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."
Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридически, Хартата е "Конституцията на света" и нито едно двустранно споразумение (като това за базите) или съюзен договор не може да я отменя.
16:25 28.02.2026
18 АГАТ а Кристи
Комунягите са по-информирани и по-знаещи от всички на територията !
Еле па Ню-ню то и Импексовата....
16:25 28.02.2026
19 Европеец
До коментар #2 от "Умник Гюру":Прав си..... Но гюрата ми прилича не на куха лейка, а на завършен олигофрен..... Българските продажни политици и слабоумните управляващи бързо забравиха атентата на летището в Сарафово..... Дали пък след време няма да се вайкат, че bg територията отново е станала обект на анти израелски тероризъм.....
16:26 28.02.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да имаш енергийна фирма не е престъпление.
16:26 28.02.2026