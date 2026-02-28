Новини
Премиерът за ситуацията в Близкия изток: Няма основание за безпокойство в България! ВИДЕО

Премиерът за ситуацията в Близкия изток: Няма основание за безпокойство в България! ВИДЕО

28 Февруари, 2026 16:10, обновена 28 Февруари, 2026 16:22

Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта

Премиерът за ситуацията в Близкия изток: Няма основание за безпокойство в България! ВИДЕО - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

МВР и службите са предприели нужните превантивни мерки. Няма основание за безпокойство в ежедневието на българското общество. Това заяви служебният министър - председател Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, свикано заради напрежението в Близкия изток, предаде "Фокус".

"Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. В МВнР работи денонощен кризисен щаб, обсъдени са планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи", каза още Гюров.

Премиерът посочи още, че основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона.

"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили“, заяви Гюров.

Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР“, каза Гюров. По думите му се анализират потенциалните икономически последици и риска от засилване на миграционния натиск.

"Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон“, заяви още Гюров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    В момента народа обсажда Министерски съвет а Гюров се крие като 🐭

    Коментиран от #7

    16:19 28.02.2026

  • 2 Умник Гюру

    7 0 Отговор
    Нищо.
    Сега разбрахте ли защо го инсталираха това момче там, както и всички кухи лейки около него?

    Коментиран от #19

    16:20 28.02.2026

  • 3 Андрешко

    5 0 Отговор
    Га дойде една ракета по летище София кво ще правим????

    16:20 28.02.2026

  • 4 Горски

    4 0 Отговор
    При тези мащабни реформи дали ще се намери някое топло местенце и за съпругата на Лорер? Персите да целят парламента, там е цялата пасмина дето 35г.нищо свестно не направи за държавата. Трябват няколко ракети на летището за да се надигне народа най накрая и да измете тази пасмина от идиоти, крадци и предатели до един и да ги обеси на площад народно събрание, както обесиха Мусолини със главата на долу. Ние не сме замсесени в тази операция, само дето им дадохме достъп до нашите летища! Когато осигуряваш логистиката на една от воюващите държави, значи си съюзник и участник във военни действия. Българските политици от 35 години са едни най-обикновени селски тарикати,за които понятието "национални интереси" не съществува, има само "поза партер". Република Сев.Македония официално протестира против нападението над македонска Персия (Иран).

    16:21 28.02.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ПАНДИЗЧИИТЕ КОИТО СЕ УКРИВАТ В ЕМИРСТВАТА
    СА В " НАЙ - ДЕЛИКАТНО" ПОЛОЖЕНИЕ
    .......

    16:21 28.02.2026

  • 6 мед ми капе на сърцето

    7 0 Отговор
    Ирански МиГ-29 е свалил израелски F-15 EX Eagle II

    16:21 28.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гюро е загубен. Копейките ще го изход върлят от Министерски съвет. След тях ще атакуват зулусите предвождани от самия Шака Зулу.

    Коментиран от #11

    16:22 28.02.2026

  • 8 ИВАН

    2 0 Отговор
    Да бе, верваме ви, дадохте летището за американски самолети, подкрепяте украинските фашаги .... сега вече не се знае от къде ще ни дойде.

    16:22 28.02.2026

  • 9 удобния продажник

    1 0 Отговор
    слуга на радев и пп

    16:22 28.02.2026

  • 10 Бандата на ГяуроКюмюро

    2 0 Отговор
    Ега ви падне иранска ракета връз министерския съвет!

    16:22 28.02.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    СИНА НА. ШАКА ЗУЛУ В МОМЕНТА ИМА ЕНЕРГИЙНА ФИРМА С ЕДИН КОЛУМБИЕЦ С БГ ПССПОРТ

    Коментиран от #20

    16:23 28.02.2026

  • 12 Да,бе

    2 0 Отговор
    У нас падна преди близо четири десетилетия ядрената "демократична"бомба,тъй че никаква война не може да ни ликвидира повече...

    16:23 28.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Копейките са агресивни. Ще изхвърлят Гюро от Министерски съвет. Копейките са проклятието на България.

    16:24 28.02.2026

  • 14 гост

    2 0 Отговор
    Този и сбирщината му се оказаха по-зле и от жИлязковата пасмина!

    16:24 28.02.2026

  • 15 Абе

    1 0 Отговор
    Умнокрасивите кога ще кажат нещо за международното право и непредизвиканата агресия? Тоя път и Колин Паул го нямаше с колбите

    16:24 28.02.2026

  • 16 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    1 0 Отговор
    Лама Гюро Кюмюро и шайката му от ППДБ+ГЕРБСДС+ДПС са слуги на циoнистите!

    16:25 28.02.2026

  • 17 Мафията превърна България в агресор!

    0 0 Отговор
    Според Хартата на ООН (която е върховен документ в международното право и стои над всички регионални договори като Северноатлантическия договор):

    1. Територията като инструмент на агресия
    Съгласно Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН от 1974 г., определението за агресия включва:
    "Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава."
    Това означава, че ако САЩ използват база в България за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. В този контекст Иран би имал законното право на самоотбрана (чл. 51 от Хартата) срещу обектите, от които излиза атаката.

    2. Приматът на Хартата на ООН над НАТО
    В самия Северноатлантически договор (Договора за НАТО) е записано в Член 7:
    "Този договор не засяга и не следва да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин правата и задълженията ... на страните, които са членове на Организацията на обединените нации, нито първостепенната отговорност на Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност."

    Следователно, НАТО няма право да гази Хартата на ООН, за да спасява организацията от криза. Юридически, Хартата е "Конституцията на света" и нито едно двустранно споразумение (като това за базите) или съюзен договор не може да я отменя.

    16:25 28.02.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Как да няма бе ?
    Комунягите са по-информирани и по-знаещи от всички на територията !
    Еле па Ню-ню то и Импексовата....

    16:25 28.02.2026

  • 19 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Умник Гюру":

    Прав си..... Но гюрата ми прилича не на куха лейка, а на завършен олигофрен..... Българските продажни политици и слабоумните управляващи бързо забравиха атентата на летището в Сарафово..... Дали пък след време няма да се вайкат, че bg територията отново е станала обект на анти израелски тероризъм.....

    16:26 28.02.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да имаш енергийна фирма не е престъпление.

    16:26 28.02.2026

