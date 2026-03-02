Вземете 50% отстъпка за хостинг от

АДФИ с нов директор

2 Март, 2026 14:54 1 361 5

  адфи
  ивайло ашков

Снимка: АДФИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите Георги Клисурски назначи Ивайло Ашков за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От януари 2022 г. до момента той беше заместник-директор на агенцията.

Ивайло Ашков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кариерното му развитие е изцяло в системата на Министерството на финансите. Дванадесет години (2010-2022 г.) е заемал последователно длъжностите държавен инспектор и ръководител на Инспектората на Министерството на финансите. От 31 октомври 2003 г. до 31 август 2010 г. е бил публичен изпълнител и инспектор в закритата Агенция за държавни вземания и държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите.


България
  • 1 Ура,,Ура

    5 2 Отговор
    Сега чегъртачите от ИТН започват да ровят за компромати. Ама им се събира много и не се знае дали ще смогнат. Колко силно им личи, че изпълняват мръсни поръчки. А за Зулуса е ясно. Ще умре като цървул, а не като катедрала.

    15:01 02.03.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Пролет е. Затопля се. Калинките излизат от летаргия и започват да пърхат !

    15:24 02.03.2026

