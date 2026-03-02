Новини
Полети до Кипър спряни след ударите с дронове по британската база в Акротири

2 Март, 2026 16:16 839 4

EasyJet и Lufthansa отменят полетите си, британското МВнР предупреждава за повишен риск

Полети до Кипър спряни след ударите с дронове по британската база в Акротири - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Авиокомпаниите ИйзиДжет (EasyJet) и Луфтханза Груп (Lufthansa Group) временно прекратиха всички полети до и от Кипър в понеделник след ударите с дронове срещу британската военновъздушна база в Акротири на Югозападен Кипър, съобщава кипърското издание "ин-сайпръс", предава БТА.

EasyJet спря всички полети между Обединеното кралство и международните летища в Ларнака и Пафос, докато Lufthansa отмени полетите от Мюнхен, Виена и Цюрих. Към момента засегнати са само полетите за 2 март, уточнява говорител на Hermes Airports.

Междувременно Британското министерство на външните работи актуализира своите насоки за пътуване до Кипър, предупреждавайки гражданите за повишен риск от регионално напрежение и възможни прекъсвания на пътуванията. Британците се призовават да прилагат разумни предпазни мерки, докато са на острова.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 гост

    12 1 Отговор
    Юдосаксите вкарват все повече неутрални държави във войната си.

    16:18 02.03.2026

  • 2 Махараминдри баба

    7 1 Отговор
    Ха ха, напълниха гащите

    16:19 02.03.2026

  • 3 Гюро

    3 1 Отговор
    Остро осъждаме Испания,дето изгонила самолетите на САЩ.мое като истински мажоретки ще ги пуснем на летище софия

    16:28 02.03.2026

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Днес ще започнат полети за репатриране на туристи от Персийския залив, включително от Абу Даби и Дубай. Ще бъдат налични няколко полета. Очевидно Русия е постигнала споразумение с Иран и монархиите от Персийския залив за въздушни коридори.
    "Русские своих не бросают"

    Останалите ще се героят за колесника

    16:43 02.03.2026