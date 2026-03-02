Полети до Кипър спряни след ударите с дронове по британската база в Акротири

Авиокомпаниите ИйзиДжет (EasyJet) и Луфтханза Груп (Lufthansa Group) временно прекратиха всички полети до и от Кипър в понеделник след ударите с дронове срещу британската военновъздушна база в Акротири на Югозападен Кипър, съобщава кипърското издание "ин-сайпръс", предава БТА.

EasyJet спря всички полети между Обединеното кралство и международните летища в Ларнака и Пафос, докато Lufthansa отмени полетите от Мюнхен, Виена и Цюрих. Към момента засегнати са само полетите за 2 март, уточнява говорител на Hermes Airports.

Междувременно Британското министерство на външните работи актуализира своите насоки за пътуване до Кипър, предупреждавайки гражданите за повишен риск от регионално напрежение и възможни прекъсвания на пътуванията. Британците се призовават да прилагат разумни предпазни мерки, докато са на острова.