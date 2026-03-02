Радев: „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите

Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април. „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. Това съобщи във фейсбук Румен Радев след регистрацията на партията
На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава.
За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи. Благодаря на съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и на Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“, които приеха да се включат в нашия политически проект.
Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата.Готови сме, можем и ще успеем!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #10, #12, #26, #81
16:26 02.03.2026
2 край
Коментиран от #23, #77
16:26 02.03.2026
3 Да,бе
Коментиран от #22, #54, #117
16:26 02.03.2026
4 хъхъ
Коментиран от #8
16:27 02.03.2026
5 Гербер
Коментиран от #18
16:27 02.03.2026
6 Няма такъв народ
16:28 02.03.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #58
16:28 02.03.2026
8 Жендърче
До коментар #4 от "хъхъ":Вие какво предлагате?!
16:28 02.03.2026
9 Бай Георги
Коментиран от #21
16:28 02.03.2026
10 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Атина Палада":РАДЕВ ПРЕМИЕР!
Коментиран от #34
16:28 02.03.2026
11 След година
16:28 02.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трол
16:28 02.03.2026
14 Сандо
Коментиран от #19
16:28 02.03.2026
15 РумРадев
Коментиран от #25, #42
16:29 02.03.2026
16 идея
16:29 02.03.2026
17 Хаха
16:29 02.03.2026
18 Бойко Българоубиец
До коментар #5 от "Гербер":Прогрес в кражбите и ремонтите на ремонтите 😏
Коментиран от #74
16:29 02.03.2026
19 хъхъ
До коментар #14 от "Сандо":Прогресивното = либерално, е обратното на консервативното. Наивните русофили ще си дадат гласа за този измамник и после ще се чудят защо им е натресъл още НАТО и "европейска интеграция".
16:29 02.03.2026
20 Горски
16:30 02.03.2026
21 Василев
До коментар #9 от "Бай Георги":Ака са синчета и дъщери на бивши местни величия,гласуване на куково лято.
16:30 02.03.2026
22 Дааам
До коментар #3 от "Да,бе":Лупи ,Каракачанов и всички руменовци!
16:30 02.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АГАТ а Кристи
16:30 02.03.2026
25 Мда
До коментар #15 от "РумРадев":Радефф е Триморец и триморието не е руска идея! Пак не сте чели!
16:30 02.03.2026
26 хммм
До коментар #1 от "Атина Палада":Дай ми 2 или 3 причини защо да го правим пак?
Веднъж го направихме.
Имаха подкрепата и на Радев, а той не участваше.
Сега са сами.
И след управленски стаж.
Защо да им дадем нов шанс за управление?
16:31 02.03.2026
27 Възраждане
16:31 02.03.2026
28 Промяна
Коментиран от #95
16:31 02.03.2026
29 Такова
16:31 02.03.2026
30 Сатана Z
Коментиран от #63
16:31 02.03.2026
31 Празноглава
16:32 02.03.2026
32 Антипутлерист
16:32 02.03.2026
33 СТИГА П€Д€рад€вщини!
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААААА, И Д€$И ЗА КО РА МЕ ХВАНА!:))
16:32 02.03.2026
34 Скрии
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Се бе никаквец !
16:32 02.03.2026
35 Тоалетна Хартия
16:33 02.03.2026
36 Абсурдистан
16:33 02.03.2026
37 БЕЗ КОМЕНТАР
Progressives are considered part of the "progressive left" and they share many views with liberals on social issues, such as support for racial equality, womens rights, and LGBTQ+ rights.
Коментиран от #46
16:33 02.03.2026
38 Хмм
Коментиран от #61
16:33 02.03.2026
39 Промяна
16:33 02.03.2026
40 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
€$ТЬ "Б О Т А Ш" -€$ТЬ Д€НЬГИ, БОЛЬШИ€ Д€НГИ!
МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ, ТАК Д€РЖАТЬ!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
16:34 02.03.2026
41 Казвай
16:34 02.03.2026
42 ами не
До коментар #15 от "РумРадев":Човекът е умерен.
Критикуват го защото не е на каишка към някои европейски сили. Но не е и на нож с тях.
Другото, по отношенията на войната сеп ривлижи до Орбан и Фицо.
Опредлено не е фоб, като тези които с това си вадят хляба, но не е и зависим.
А ако не си разбрал Възраждане клонят към друга голяма партия....
16:34 02.03.2026
43 Ще има
16:34 02.03.2026
44 Дори
16:35 02.03.2026
45 Промяна
16:35 02.03.2026
46 баба вуна
До коментар #37 от "БЕЗ КОМЕНТАР":Прогресивното на Радев е равно на ПП-ДБ-ейство. Добре поне, че не се и крие вече, но наивниците още вЕрват, че ще ги оправи...
16:35 02.03.2026
47 Празноглав
16:36 02.03.2026
48 някои
16:36 02.03.2026
49 мунчо в затвора!
16:36 02.03.2026
50 мунчо БО(га)ТАШ!
ПАРТИЯта ни ДАРИ ,ИМАМ€ $и БОЛ ПАРИ!
НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИНИ!
НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!
16:37 02.03.2026
51 Доган
16:37 02.03.2026
52 румбата
16:37 02.03.2026
53 Край с РР
16:37 02.03.2026
54 мунчо в затвора!
До коментар #3 от "Да,бе":Митко СМСа, Демерджиев, Кутев,Бобоков, Бербатов - такива са всичките около мунчо, мунчопитеци.
16:37 02.03.2026
55 1234
16:38 02.03.2026
56 Рибар
16:38 02.03.2026
57 Гечко
16:38 02.03.2026
58 мунчо в затвора!
До коментар #7 от "Сатана Z":Няма с кой друг, ако не с тях.Ще се сглобят и простоидиотите ще му легнат в скута.
16:39 02.03.2026
59 Промяна
16:39 02.03.2026
60 Ватенка
Коментиран от #82
16:39 02.03.2026
61 Смешник
До коментар #38 от "Хмм":Има ли значение кои са партиите мандатоносители Важното е Радев да е начело А след изборите ще си създате партия
16:39 02.03.2026
62 Земетресение
Дежурният хирург ужасен извадил от ануcа на 38-годишния си пациент руса кукла Барби – при това облечена в розова бална рокля. Засраменият пациент отказал да даде обяснение на лекарите как играчката е попаднала в дyпeто му. Това обаче сторила разтревожената му съпруга пред медицинските сестри.
16:40 02.03.2026
63 мунчо в затвора!
До коментар #30 от "Сатана Z":На Шипка ще е, ама Копейкин ще прати своите горили да го освиркат.
16:41 02.03.2026
64 Земетресение
16:41 02.03.2026
65 Скайнет
16:41 02.03.2026
66 Жалко, че пак ще излъжете хората
16:41 02.03.2026
67 ПП ДБ
Коментиран от #73
16:42 02.03.2026
68 Земетресение
16:42 02.03.2026
69 АИ-ГПТ
16:43 02.03.2026
70 Земетресение
16:43 02.03.2026
71 Госあ
16:44 02.03.2026
72 Да видим, прогреса на комуниста
-;-
Да видим и прогреса на Комуниста!
16:44 02.03.2026
73 Ватенка
До коментар #67 от "ПП ДБ":Първи изпадат от парламента
16:44 02.03.2026
74 Промяна
До коментар #18 от "Бойко Българоубиец":Докажи всичко каквото лъжеш тук ОТ 5 години нищо не се строи сляп ли си ОТ 5 години управляват радевите и шарлатаните и единствено ГИ интересува личностната борба с Борисов Пет пари не дават за България милионите си текат към тях АТИ КОЛКО МИЛИОНА ПОЛУЧИ ЗА ЛЪЖИТЕ ГНУСОТИИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #78, #86
16:44 02.03.2026
75 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #87
16:45 02.03.2026
76 Егати неблатодарните соросоиди
-;-
Днес тамън да видим и нещо за радев и го нападнаха!
А какво ще стане с Боташ?!?!!?
Или и Ботащ като Белене едни милиарди народни пари ще се профукват?!?!!
16:46 02.03.2026
77 Олигарсите на Радев
До коментар #2 от "край":край
149ОТГОВОР
Е те тоя ще ни упраи. Обеща още 2020 година, ама забравих вече от какво щеше да ни управя.
-;-
Не беше ли РР срещу Олигарсите?!
Вече ни забъркаха главите с разните победи и борби!
16:48 02.03.2026
78 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #74 от "Промяна":Как да не се строи като навсякъде е строителна площадка.
Това, че боко тиквата не реже лентичка на всеки метър построена площ, обилно отразявана от всички медии е факт.
За последните 13 месеца какво построиха мафиотите от ГЕРБ-Ново начало с изтеглените 19 милиарда заеми ?
Коментиран от #84
16:48 02.03.2026
79 Хубава работа
16:49 02.03.2026
80 хаха🤣
16:49 02.03.2026
81 А ъсе ще отиде ГЕРБ-НН
До коментар #1 от "Атина Палада":Атина Палада
630ОТГОВОР
ПП ДБ-първа политическа сила!!!!
-;-
По-скоро ГЕРБ-НН да са победители на изборите и най-сетне Ламата от Банкя да стане Премиер.
И пак да видим и Джипката по МАГИСТРАЛИТЕ!
16:50 02.03.2026
82 Не гледай какво върша, а какво ти думам
До коментар #60 от "Ватенка":Доста интелигентен електорат има румен радев, да му завиди човек. 😂
16:50 02.03.2026
83 Сън не сме спали
Някой чувал ли ги е тия съпартийци на Чорапа?
16:51 02.03.2026
84 Промяна
До коментар #78 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":Нямам никакво намерение да споря с платени Аз живея тук със семейството ми много добре виждам КОЙ КАК НАКЪДЕ А ти си драскай платените глупости срещу България Явно получавашмилиони за това
16:51 02.03.2026
85 ефрейтор
16:51 02.03.2026
86 Много си зле човече
До коментар #74 от "Промяна":Цялата държава е направена в схема за крадене на пари благодарение на тоя лъжец бойко и дебелян Как смееш дори да пишеш не те ли е срам . Народа щеше да ги убие с камъни ако бяха се показали на площада . Просто не мога да повярвам ,че още има такива меко казано бавноразвиващи
Коментиран от #89, #90, #93
16:52 02.03.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Дядо
тече вече ВЕКОВЕ
но можеме да пишеме за
ПРЕЖИВЕЛИЯ ТеКеЗеСарски ПЕРИОД
като ФАКТ
ОбезВЕРЯВАНЕТО на БЪЛГАРИНА
стана с идването на ЯТАГАНА
море войводо ГЛАВА СИ ДАВАМ,
но ГЕРГАНА НЕ ДАВАМ НА ЧУЖДА ВЯРА...
така написа мой стар пра пра пра дядо
Свободата дойде от друг ятаган - ПУШКА
Пушката пукна и ти си Донкеле кат нея
Дойдоа, с коне изцвилиха
паметник и църква си построиха и си заминаха
Все още СЪРЦЕ ЮНАШКО ИМАХМЕ
и себе си не ПРОДАДОХМЕ
Та затропаха с приклада на пушките
на една врата и рекоха:
"Ну девочка аткрой дверь...
дедо ми излезе с брадвата и рече
Жа ви дам ази едни девочки товаришчи
и ги погна, гони ги през БОСТАНЯ,
през лозето и царевицата
от сутрин до здрач на Слънце на копраля
но му измислиха ЦАКАТА...
Направиха си ТеКеЗеСе
иззеха земите БЪЛГАРСКИ
и ги натикаха в това пусто му
и селско ТеКеЗеСе
като едни преклонили глави
биволици, кози, телета и овце.
От града голема партийняци
с пушка на ръка се появиха
като на филм от гората слезли партизани
и рекоха на дедо:
..давай си земите в ТеКеЗеСето
тук се слуша наша комун воля бе гoвeдо
и влезе дедо и копа от сутрин до вечер
на не свойта вече земя за да храни
бeзделници и градски нехpанимайковци
с петолъчки и от петилетки на петилетки
балканът заехтя по реки и уpви
от незнайни комунистически ку pви
Те викаха с ура да живе БеКаПето
развяваха знаменца и радостно
лапаха от трапезата, от труда на
дедо и
16:55 02.03.2026
89 Промяна
До коментар #86 от "Много си зле човече":А преди цитираните от теб личности живял ли си жалки платени безделници
16:57 02.03.2026
90 твой Асан
До коментар #86 от "Много си зле човече":Догане, ти ли си бе смърдящ на мърша още дишащ труп?
16:57 02.03.2026
91 Дядо
развяваха знаменца и радостно
лапаха от трапезата, от труда на
дедо изнемогващ вол в ТеКеЗеСето
Изминаа десетилетия....
Балканън пее все още хайдушка песен....
за стари времена кога е имало българска есен
смени се даже и времето,
лятото престана да бъде лято
а зимата си остана люта
както си е било през векове
Настана повсемесна ебална мес
Днеска обявиха земята на дедо ми
за продан и я купи партиен бизнесмен пес....
Кучето си лае но вече не с
Българска МОЩ....
от време на време пропикава
с поглед старата нива
и от балкана ехти ек
това е било на дедо ми Маньо.
16:57 02.03.2026
92 Голяма грешка беше
16:58 02.03.2026
93 Промяна
До коментар #86 от "Много си зле човече":НА РО ДАААААА КОЙ Е ТОВА ХАХАХАХАХАМАН ОТ НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ ШАРЛАТАНСКИ НИТО СИ НА РО ДА НИТО СИ НИ КОЙ ЗАЩО НЕ ВЗЕМЕШ РОЗОВОТО ПРАСЕ ЗАЕДНО С ВАСИЛЕВЛИКАПРИЛИКА И ДА ПОТИЧАТЕ НАВЪН В ЧЕСТ НА ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИЦИ ХАХАХАХАХА ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ
17:00 02.03.2026
94 Чао
17:01 02.03.2026
95 ТОВА Е „НОМЕРА НА КИТАЙКАТА ”РИТОРИЧНО
До коментар #28 от "Промяна":ИНАЧЕ НОМЕРА Е ДА ВЗЕМЕ
ГЛАСОВЕТЕ НА НЕСРЕТНИЦИТЕ И
ТЕЗИ ПЕНСИОНИРАНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
С ПОДЛАКЪТНИЦИ НА САКАТА СИ.....
И С ШИШЕЮЩИ МАШИНИ....
17:02 02.03.2026
96 бай герги
17:03 02.03.2026
97 Василеску
17:03 02.03.2026
98 .....
17:03 02.03.2026
99 Лъжеш!
17:05 02.03.2026
100 Излезе
17:05 02.03.2026
101 Ватманяк
17:07 02.03.2026
102 Госあ
17:07 02.03.2026
103 Лена
за поредното сладко папане! Сладка народна софра!
17:07 02.03.2026
104 Мизиец
17:09 02.03.2026
105 Мизиец
17:10 02.03.2026
106 Мизиец
17:11 02.03.2026
107 Няма как
17:11 02.03.2026
108 Мизиец
17:11 02.03.2026
109 Нищо изненадващо!
17:15 02.03.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 .....
17:22 02.03.2026
112 Голям смях с поредните шарлатани
Преди деветдесета, ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ БЯХА СПОНСОРИРАНИТЕ ОТ МОСКВА КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ в третия свят.
17:24 02.03.2026
113 Матрьошкин
Pадев мечтае да е най-успешната путинска ма трьошка.
Но Орбан, Лукашенко, Вучич, Фицо…. са доста напред и има да догонва останалите отрепки, отгледани от КГБ да саботират държавите си.
17:28 02.03.2026
114 Стенли
17:28 02.03.2026
115 ЗАПАДналите господари виждат
17:28 02.03.2026
116 Мизиец
Да Ви разкажа ли случай от някъде между 1981 и 1085 година, понеже не си спомнам точната дата (от извън мойта татковина България живеех от преди 1979г). Еййй убави години бея, млад бех, то и сега не съм стар де ама се пак годинките се фърлят заедно с обиколки около земното светило наречено годишно оборотче около СЛЪНЦЕТО. Та се озовахме в продължение на две последователни лета о ГЪРЦИО на почивка. Бехме се уговорили с моя познат Жельо, той с десетина години бе по голем от мен да се срещнем на плажа в КАТЕРИНИ, та прекарваме си неколко дни там с жените с децата, печем си кожата, пиеме си некаква си метакса, па си спомням имаха едно месо го въртяха на едни такива загревки, много вкусно беше....
17:29 02.03.2026
117 12345
До коментар #3 от "Да,бе":Радев е Поредният некадърен алчен зависим мухльо продажник комунист предател спасява БСП БКП ДС и в листата му роднини милиционери военни пенсионери и отпадъци от други партии. Жалко за тези които ще гласуват за същите крадци разпродали държавата ни
17:29 02.03.2026
118 Радев
17:31 02.03.2026
119 Ел Прогресиво
17:32 02.03.2026
120 Демек
17:33 02.03.2026
121 Мизиец
17:33 02.03.2026
122 Постна и рядка боза
Ската се, бе!
Е, затова ли беше цялата тайнственост?! Да се появят ненадейно в партийния дом Гълъба и Есемеса да регистрират коалиция на Потника?! Без фанфари, без репортери, без камери, без речи … само някакви неизвестни партийни екземпляри с електорална тежест около точката на замръзване. Коалиция “Пари в брой”(ПБ).
Много късен соц.
Това е нищо повече от тъп виц.
17:34 02.03.2026
123 Мизиец
на другия ден РАЗБРАХМЕ ЩО Е ИСКАЛ ДА НИ КАЖЕ....
17:35 02.03.2026
124 Р Г В
17:36 02.03.2026