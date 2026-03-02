Новини
Радев: „Прогресивна България" е отговорът на очакванията на българите

2 Март, 2026

  • радев-
  • „прогресивна българия“

За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи

Радев: „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април. „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. Това съобщи във фейсбук Румен Радев след регистрацията на партията

На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава.

За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи. Благодаря на съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и на Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“, които приеха да се включат в нашия политически проект.

Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата.Готови сме, можем и ще успеем!


България
  • 1 Атина Палада

    15 58 Отговор
    ПП ДБ-първа политическа сила!!!!

    Коментиран от #10, #12, #26, #81

    16:26 02.03.2026

  • 2 край

    31 29 Отговор
    Е те тоя ще ни упраи. Обеща още 2020 година, ама забравих вече от какво щеше да ни управя.

    Коментиран от #23, #77

    16:26 02.03.2026

  • 3 Да,бе

    34 33 Отговор
    Името не е важно,важни са хората с които ще се обгради Радев...Дано са читави,че това е последният влак за България.

    Коментиран от #22, #54, #117

    16:26 02.03.2026

  • 4 хъхъ

    27 16 Отговор
    Поредната подмяна. А и прогресивното е либерално, тоест това е репликация на европейското статукво в български условия. И ще последва сглобка с ПП-ДБ.

    Коментиран от #8

    16:27 02.03.2026

  • 5 Гербер

    18 40 Отговор
    Единствен прогрес е имало благодарение на Бойко, то и затова ПП-ДБ избраха Бойко, а не Радев!

    Коментиран от #18

    16:27 02.03.2026

  • 6 Няма такъв народ

    32 15 Отговор
    Напълно непознати хора начело с резидента ,които не знаят за какво се борят

    16:28 02.03.2026

  • 7 Сатана Z

    29 13 Отговор
    Румба,кажи на хората дали ще правиш коалиция с ППдофилите? Другото не е интересно.

    Коментиран от #58

    16:28 02.03.2026

  • 8 Жендърче

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "хъхъ":

    Вие какво предлагате?!

    16:28 02.03.2026

  • 9 Бай Георги

    26 1 Отговор
    Може да е голямо очакване,но гледайте какви хора по места ще сложите в листите!

    Коментиран от #21

    16:28 02.03.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    14 32 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #34

    16:28 02.03.2026

  • 11 След година

    14 13 Отговор
    Пенсионерска България!

    16:28 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    11 19 Отговор
    Който гласува за тази партия, ще прогресира.

    16:28 02.03.2026

  • 14 Сандо

    27 9 Отговор
    Доста тъпо име са измислили.А пък наличието на толкова социалдемократи прави всичко доста съмнително,доколкото социалдемократите,образно казано,са нито риба,нито рак.Въобще "напъна се планината и роди мишка".

    Коментиран от #19

    16:28 02.03.2026

  • 15 РумРадев

    18 18 Отговор
    "Прогресивна България" = прогрес към Русия

    Коментиран от #25, #42

    16:29 02.03.2026

  • 16 идея

    6 8 Отговор
    Абревиатурата ПБ може да се прочете и като Първо България или Бългериа Фърст

    16:29 02.03.2026

  • 17 Хаха

    24 14 Отговор
    Радефф с педалското знаме на чело е точно отговор на моите очаквания ! Иди и се гръмни с Донеф и другия нефелник!

    16:29 02.03.2026

  • 18 Бойко Българоубиец

    20 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гербер":

    Прогрес в кражбите и ремонтите на ремонтите 😏

    Коментиран от #74

    16:29 02.03.2026

  • 19 хъхъ

    13 12 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    Прогресивното = либерално, е обратното на консервативното. Наивните русофили ще си дадат гласа за този измамник и после ще се чудят защо им е натресъл още НАТО и "европейска интеграция".

    16:29 02.03.2026

  • 20 Горски

    11 24 Отговор
    Успех на генерал Радев , ще е успех на българите . Да има справедливост и пълнене на арестите с герберастията. Но без прескачащи от една партия в друга, Гълъб Донев БСП, Димитър Стоянов Атака!

    16:30 02.03.2026

  • 21 Василев

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Георги":

    Ака са синчета и дъщери на бивши местни величия,гласуване на куково лято.

    16:30 02.03.2026

  • 22 Дааам

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Лупи ,Каракачанов и всички руменовци!

    16:30 02.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АГАТ а Кристи

    13 9 Отговор
    Комунист и ПРОГРЕС - ха-ха-ха !!!

    16:30 02.03.2026

  • 25 Мда

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "РумРадев":

    Радефф е Триморец и триморието не е руска идея! Пак не сте чели!

    16:30 02.03.2026

  • 26 хммм

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Дай ми 2 или 3 причини защо да го правим пак?
    Веднъж го направихме.
    Имаха подкрепата и на Радев, а той не участваше.
    Сега са сами.
    И след управленски стаж.
    Защо да им дадем нов шанс за управление?

    16:31 02.03.2026

  • 27 Възраждане

    18 7 Отговор
    И тоз почна да говори от името на Народа. Няма станат нещата.

    16:31 02.03.2026

  • 28 Промяна

    14 10 Отговор
    РАДЕВ АМА ТЕЗИ ПРИКАЗКИ СА ОТПРЕДИ 100 ГОДИНИ РЕГРЕСИВНИ СА 2026 Г БЪЛГАРИЯ ШЕНГЕН ЕВРОЗОНА ИНОВАЦИИ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ИМА ВЪЗДУШНИ ТАКСИТА ВЕЧЕ РАДЕВ НИ ВРЪЩА 100 ГОДИНИ НАЗАД КОЙЩЕ СЕ ХВАНЕ НА БЕЗУМИЯТА ТИ ПРЕДПОЛАГАМ СТАРИТЕ БАБИ И СТАРЦИТЕ

    Коментиран от #95

    16:31 02.03.2026

  • 29 Такова

    16 7 Отговор
    име не е допустимо да има ! Стига разни изобретения с бутане на БЪЛГАРИЯ като примамка за гласуващи ! Че и прогресивна ? Що така , да не би държавата носа е била в третия свят до сега ? Комунистически лозунги ! Сещам се за "Чрез нахалство към прогрес" ! Да , ама НЕ!

    16:31 02.03.2026

  • 30 Сатана Z

    17 9 Отговор
    Румба,къде ще бъдеш на 3 март? На Шипка или на Петрохан където ще празнуват ППдофилите?

    Коментиран от #63

    16:31 02.03.2026

  • 31 Празноглава

    13 4 Отговор
    България!

    16:32 02.03.2026

  • 32 Антипутлерист

    21 5 Отговор
    Кога са имали очаквания към тебе, бе, алоооо. Скрий се с твоята деградивна партия!

    16:32 02.03.2026

  • 33 СТИГА П€Д€рад€вщини!

    12 4 Отговор
    П€Т€Л€ТКАТА ЗА ТРИ ГОДИНИ!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААААА, И Д€$И ЗА КО РА МЕ ХВАНА!:))

    16:32 02.03.2026

  • 34 Скрии

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Се бе никаквец !

    16:32 02.03.2026

  • 35 Тоалетна Хартия

    10 3 Отговор
    Пак нищо не каза тоя...Българина иска да види действия, не някой да му дрънка празни приказки!! Хора без средно образование не трябва да гласуват!! Двойното гражданство-- ни рак, ни щука-- трябва да се отмени!!

    16:33 02.03.2026

  • 36 Абсурдистан

    4 4 Отговор
    Да това е отговорът, ако сте очаквали регрес, азиатщина и казармени порядки.

    16:33 02.03.2026

  • 37 БЕЗ КОМЕНТАР

    6 1 Отговор
    Питайте ChatGPT какво е прогресивното:

    Progressives are considered part of the "progressive left" and they share many views with liberals on social issues, such as support for racial equality, womens rights, and LGBTQ+ rights.

    Коментиран от #46

    16:33 02.03.2026

  • 38 Хмм

    7 0 Отговор
    едната партия е на Камов, другата на Дертлиев, третата е някакво движение от Кричим с председател кмета

    Коментиран от #61

    16:33 02.03.2026

  • 39 Промяна

    5 3 Отговор
    РАДЕВ АМА ТЕЗИ ПРИКАЗКИ СА ОТПРЕДИ 100 ГОДИНИ РЕГРЕСИВНИ СА 2026 Г БЪЛГАРИЯ ШЕНГЕН ЕВРОЗОНА ИНОВАЦИИ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ИМА ВЪЗДУШНИ ТАКСИТА ВЕЧЕ РАДЕВ НИ ВРЪЩА 100 ГОДИНИ НАЗАД КОЙЩЕ СЕ ХВАНЕ НА БЕЗУМИЯТА ТИ ПРЕДПОЛАГАМ СТАРИТЕ БАБИ И СТАРЦИТЕ

    16:33 02.03.2026

  • 40 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    5 4 Отговор
    ШТИРЛИЦ(р"ум€н") НАШ $АМЫЙ-$АМЫЙ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ!
    €$ТЬ "Б О Т А Ш" -€$ТЬ Д€НЬГИ, БОЛЬШИ€ Д€НГИ!
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ, ТАК Д€РЖАТЬ!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!

    16:34 02.03.2026

  • 41 Казвай

    5 4 Отговор
    За самолетите на агресора и че няма да се коалираш с идиоти,иначе не чакай гласове

    16:34 02.03.2026

  • 42 ами не

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "РумРадев":

    Човекът е умерен.
    Критикуват го защото не е на каишка към някои европейски сили. Но не е и на нож с тях.
    Другото, по отношенията на войната сеп ривлижи до Орбан и Фицо.
    Опредлено не е фоб, като тези които с това си вадят хляба, но не е и зависим.
    А ако не си разбрал Възраждане клонят към друга голяма партия....

    16:34 02.03.2026

  • 43 Ще има

    12 1 Отговор
    Румен на МВР,Румен на енергетиката,Румен на финансите....

    16:34 02.03.2026

  • 44 Дори

    13 0 Отговор
    и да е имало някой - друг евентуално с очаквания , вече няма кой да кълве !

    16:35 02.03.2026

  • 45 Промяна

    15 3 Отговор
    С ГЪЛЪБ ДОНЕВ И СТОЯНОВ РАДЕВИТЕ СЛУЖЕБНИ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВАХА БОТАШ Е ШАРЛАТАНИ САБОТАЖИ ЛИПСА НА ЗАКОННОСТ АМА ВЕЧЕ ВИ ВИДЯХМЕ КАКВО СТЕ КОГО ЛЪЖЕТЕ СЕГА

    16:35 02.03.2026

  • 46 баба вуна

    6 5 Отговор

    До коментар #37 от "БЕЗ КОМЕНТАР":

    Прогресивното на Радев е равно на ПП-ДБ-ейство. Добре поне, че не се и крие вече, но наивниците още вЕрват, че ще ги оправи...

    16:35 02.03.2026

  • 47 Празноглав

    6 0 Отговор
    Обичам прогреса!

    16:36 02.03.2026

  • 48 някои

    10 1 Отговор
    нагледохме се на големи олбещания през тия 36 години всички обещаваха чертаеха светло бъдеще и затова сега сме наи лбедните в европеиския съюз всеки обещава за да го изберът и хване тлъстия кокъл

    16:36 02.03.2026

  • 49 мунчо в затвора!

    12 4 Отговор
    Най-после мунчо е без имунитет и сега ще види какво го чака него и сбирщината му.

    16:36 02.03.2026

  • 50 мунчо БО(га)ТАШ!

    7 2 Отговор
    ДРУГАРИ, ДАЙТ€ ДА ДАД€Т€, А м€н И Д€$И Н€ ни МИ$Л€Т€!
    ПАРТИЯта ни ДАРИ ,ИМАМ€ $и БОЛ ПАРИ!

    НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИНИ!
    НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
    И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!

    16:37 02.03.2026

  • 51 Доган

    6 0 Отговор
    къде ше води листа?

    16:37 02.03.2026

  • 52 румбата

    9 3 Отговор
    Оказа се страхливец, затова не нарече коалицията АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ, нито пък вкара нещо патриотично, за да не го обвинят американо-европейските му господари, че е националист...

    16:37 02.03.2026

  • 53 Край с РР

    8 2 Отговор
    Глупусти Радеви

    16:37 02.03.2026

  • 54 мунчо в затвора!

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Митко СМСа, Демерджиев, Кутев,Бобоков, Бербатов - такива са всичките около мунчо, мунчопитеци.

    16:37 02.03.2026

  • 55 1234

    7 3 Отговор
    каква прогресивна българия радев,стига празни думи,с кои ще се случи тоз прогрес,щот 36г.не се случи и с тоз курс на брюксел и с е6,пак няма да се случи,много зле започвате

    16:38 02.03.2026

  • 56 Рибар

    6 1 Отговор
    Българсия шаран най кълве на прогрес!

    16:38 02.03.2026

  • 57 Гечко

    2 4 Отговор
    Ще гласувам за Прогреса само ако обещае,че ще работи единствено за Ердоган и Путин! Нашия обеденител г-н президента Крадеф! Ура!

    16:38 02.03.2026

  • 58 мунчо в затвора!

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Няма с кой друг, ако не с тях.Ще се сглобят и простоидиотите ще му легнат в скута.

    16:39 02.03.2026

  • 59 Промяна

    4 3 Отговор
    РАДЕВ Е С ГЮРОВЦИ НАЛИ НАЗНАЧИ СЛУЖЕБНИТЕ ОВЛАДЯХА МВР ПРИТИСКАТ БЪЛГАРИТЕ ЗАПЛАШВАТ ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ГИ ОТ РАБОТА И СИ НАЗНАЧИХА СВОИ ЛЕЛЕЛЕРЕ РЕГРЕС УЖАСЕН Е ЗА ДЪРЖАВАТА НИ ТОВА ЧЕ МРАЗИТЕ БОРИСОВ ДРУГО НЯМА РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ НЯМА НИКАКВА ОТ ГОДИНИ САМО ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТ И ЛЕСНИ ПАРИ

    16:39 02.03.2026

  • 60 Ватенка

    2 7 Отговор
    Прогресивна България печели 126 депутата,а педофилите се пръскат от яд

    Коментиран от #82

    16:39 02.03.2026

  • 61 Смешник

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Хмм":

    Има ли значение кои са партиите мандатоносители Важното е Радев да е начело А след изборите ще си създате партия

    16:39 02.03.2026

  • 62 Земетресение

    4 1 Отговор
    Мъж с кукла в зaдникa втрещи лекарите в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” в Плевен. Той е докаран от Бърза помощ завит с хавлиена кърпа и придружаван от съпругата си. Пациентът обяснил, че в ануcа му има заклещен предмет, който не може да извади сам. След като го приели по спешност, лекарите установили, че задното му отверстие кърви и в него наистина има обемиста вещ, пише в. “Всеки ден”.
    Дежурният хирург ужасен извадил от ануcа на 38-годишния си пациент руса кукла Барби – при това облечена в розова бална рокля. Засраменият пациент отказал да даде обяснение на лекарите как играчката е попаднала в дyпeто му. Това обаче сторила разтревожената му съпруга пред медицинските сестри.

    16:40 02.03.2026

  • 63 мунчо в затвора!

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    На Шипка ще е, ама Копейкин ще прати своите горили да го освиркат.

    16:41 02.03.2026

  • 64 Земетресение

    4 0 Отговор
    Жената обяснила, че съпругът й е учител по биология. Двамата имали две момичета в началните класови и били женени от 10 години. Тя обаче живеела с децата по-често при родителите си в Долни Дъбник, защото там намирала сезонна работа.

    16:41 02.03.2026

  • 65 Скайнет

    8 0 Отговор
    Трябва със закон да се забрани името на България да се използва от нечистоплътници - Непокорна, Деградивна на резидента и т. н

    16:41 02.03.2026

  • 66 Жалко, че пак ще излъжете хората

    8 0 Отговор
    Голем смех! Феновете на мунчо как сега ще преглътнат гълъба, дето до вчера го плюеха до откат?! За Митко есемеса всичко е ясно-търкулнало се гърнето и си намерило похлупака!🤣🤣🤣

    16:41 02.03.2026

  • 67 ПП ДБ

    1 4 Отговор
    Първи

    Коментиран от #73

    16:42 02.03.2026

  • 68 Земетресение

    2 0 Отговор
    Мъжът й пък си идвал на село през уикенда, а иначе обитавал плевенския им апартамент, където именно се разиграл скандалният инцидент с куклата. Съпругата била в жилището за една вечер, когато разбрала, че даскалът има хомонаклонности. Дълго пазената тайна лъснала, след като съпругата заварила половинката си да крещи от болка в семейното им ложе. Той лежал гол по корем, а от дупето му стърчели чифт кукленски крака, обути в розови токчета.

    16:42 02.03.2026

  • 69 АИ-ГПТ

    0 2 Отговор
    Ако трябва чисто хипотетично да дам ориентировъчна прогноза „по усещане“, без да стъпвам на конкретни данни, бих казал, че една нова или по-малка коалиция около фигура като Румен Петров по-скоро би се движила в диапазона между 5% и 15%, освен ако няма много силна мобилизация или извънредна ситуация.

    16:43 02.03.2026

  • 70 Земетресение

    2 0 Отговор
    Двамата дълго време се мъчели да извадят куклата, но без резултат. Дърпайки играчката, тя разранила много дебелото черво на мъжа и след като започнало да кърви, се принудили да викнат Бърза помощ. /БЛИЦ

    16:43 02.03.2026

  • 71 Госあ

    3 3 Отговор
    Прогрес за България може да има само на Изток. Проблемът е, че с това скапано евро дори да се намерят българи в управлението, вече никой няма да иска да инвестира в технологии и индустрия. Скакалците ни вкараха в девета глуха.

    16:44 02.03.2026

  • 72 Да видим, прогреса на комуниста

    2 2 Отговор
    Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април.
    -;-
    Да видим и прогреса на Комуниста!

    16:44 02.03.2026

  • 73 Ватенка

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "ПП ДБ":

    Първи изпадат от парламента

    16:44 02.03.2026

  • 74 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бойко Българоубиец":

    Докажи всичко каквото лъжеш тук ОТ 5 години нищо не се строи сляп ли си ОТ 5 години управляват радевите и шарлатаните и единствено ГИ интересува личностната борба с Борисов Пет пари не дават за България милионите си текат към тях АТИ КОЛКО МИЛИОНА ПОЛУЧИ ЗА ЛЪЖИТЕ ГНУСОТИИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #78, #86

    16:44 02.03.2026

  • 75 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    2 4 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #87

    16:45 02.03.2026

  • 76 Егати неблатодарните соросоиди

    7 1 Отговор
    Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април.
    -;-
    Днес тамън да видим и нещо за радев и го нападнаха!

    А какво ще стане с Боташ?!?!!?
    Или и Ботащ като Белене едни милиарди народни пари ще се профукват?!?!!

    16:46 02.03.2026

  • 77 Олигарсите на Радев

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "край":

    край
    149ОТГОВОР
    Е те тоя ще ни упраи. Обеща още 2020 година, ама забравих вече от какво щеше да ни управя.
    -;-
    Не беше ли РР срещу Олигарсите?!
    Вече ни забъркаха главите с разните победи и борби!

    16:48 02.03.2026

  • 78 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Как да не се строи като навсякъде е строителна площадка.
    Това, че боко тиквата не реже лентичка на всеки метър построена площ, обилно отразявана от всички медии е факт.
    За последните 13 месеца какво построиха мафиотите от ГЕРБ-Ново начало с изтеглените 19 милиарда заеми ?

    Коментиран от #84

    16:48 02.03.2026

  • 79 Хубава работа

    5 0 Отговор
    ама мунева

    16:49 02.03.2026

  • 80 хаха🤣

    6 0 Отговор
    Този така ли смята да управлява добере ли се до властта, през Фейсбук, така ли ще води дебати, защото лъсна дебилната му същност, като не може две нормални изречения да изрече, особено ако му задават въпроси, които преди това не е назубрил отговорите.🤣🤣🤣

    16:49 02.03.2026

  • 81 А ъсе ще отиде ГЕРБ-НН

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    630ОТГОВОР
    ПП ДБ-първа политическа сила!!!!
    -;-
    По-скоро ГЕРБ-НН да са победители на изборите и най-сетне Ламата от Банкя да стане Премиер.
    И пак да видим и Джипката по МАГИСТРАЛИТЕ!

    16:50 02.03.2026

  • 82 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ватенка":

    Доста интелигентен електорат има румен радев, да му завиди човек. 😂

    16:50 02.03.2026

  • 83 Сън не сме спали

    5 1 Отговор
    в очакване на 301 та партия в България!

    Някой чувал ли ги е тия съпартийци на Чорапа?

    16:51 02.03.2026

  • 84 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    Нямам никакво намерение да споря с платени Аз живея тук със семейството ми много добре виждам КОЙ КАК НАКЪДЕ А ти си драскай платените глупости срещу България Явно получавашмилиони за това

    16:51 02.03.2026

  • 85 ефрейтор

    6 1 Отговор
    Очакванията на българите са да те няма!

    16:51 02.03.2026

  • 86 Много си зле човече

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Цялата държава е направена в схема за крадене на пари благодарение на тоя лъжец бойко и дебелян Как смееш дори да пишеш не те ли е срам . Народа щеше да ги убие с камъни ако бяха се показали на площада . Просто не мога да повярвам ,че още има такива меко казано бавноразвиващи

    Коментиран от #89, #90, #93

    16:52 02.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дядо

    1 1 Отговор
    Обезобразяването на БЪЛГАРИНА
    тече вече ВЕКОВЕ
    но можеме да пишеме за
    ПРЕЖИВЕЛИЯ ТеКеЗеСарски ПЕРИОД
    като ФАКТ

    ОбезВЕРЯВАНЕТО на БЪЛГАРИНА
    стана с идването на ЯТАГАНА
    море войводо ГЛАВА СИ ДАВАМ,
    но ГЕРГАНА НЕ ДАВАМ НА ЧУЖДА ВЯРА...
    така написа мой стар пра пра пра дядо

    Свободата дойде от друг ятаган - ПУШКА
    Пушката пукна и ти си Донкеле кат нея
    Дойдоа, с коне изцвилиха
    паметник и църква си построиха и си заминаха

    Все още СЪРЦЕ ЮНАШКО ИМАХМЕ
    и себе си не ПРОДАДОХМЕ

    Та затропаха с приклада на пушките
    на една врата и рекоха:
    "Ну девочка аткрой дверь...
    дедо ми излезе с брадвата и рече
    Жа ви дам ази едни девочки товаришчи
    и ги погна, гони ги през БОСТАНЯ,
    през лозето и царевицата
    от сутрин до здрач на Слънце на копраля
    но му измислиха ЦАКАТА...

    Направиха си ТеКеЗеСе
    иззеха земите БЪЛГАРСКИ
    и ги натикаха в това пусто му
    и селско ТеКеЗеСе
    като едни преклонили глави
    биволици, кози, телета и овце.

    От града голема партийняци
    с пушка на ръка се появиха
    като на филм от гората слезли партизани
    и рекоха на дедо:

    ..давай си земите в ТеКеЗеСето
    тук се слуша наша комун воля бе гoвeдо

    и влезе дедо и копа от сутрин до вечер
    на не свойта вече земя за да храни
    бeзделници и градски нехpанимайковци
    с петолъчки и от петилетки на петилетки
    балканът заехтя по реки и уpви
    от незнайни комунистически ку pви

    Те викаха с ура да живе БеКаПето
    развяваха знаменца и радостно
    лапаха от трапезата, от труда на
    дедо и

    16:55 02.03.2026

  • 89 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Много си зле човече":

    А преди цитираните от теб личности живял ли си жалки платени безделници

    16:57 02.03.2026

  • 90 твой Асан

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Много си зле човече":

    Догане, ти ли си бе смърдящ на мърша още дишащ труп?

    16:57 02.03.2026

  • 91 Дядо

    1 0 Отговор
    Те викаха с ура да живе БеКаПето
    развяваха знаменца и радостно
    лапаха от трапезата, от труда на
    дедо изнемогващ вол в ТеКеЗеСето

    Изминаа десетилетия....
    Балканън пее все още хайдушка песен....
    за стари времена кога е имало българска есен

    смени се даже и времето,
    лятото престана да бъде лято
    а зимата си остана люта
    както си е било през векове
    Настана повсемесна ебална мес
    Днеска обявиха земята на дедо ми
    за продан и я купи партиен бизнесмен пес....

    Кучето си лае но вече не с
    Българска МОЩ....
    от време на време пропикава
    с поглед старата нива
    и от балкана ехти ек
    това е било на дедо ми Маньо.

    16:57 02.03.2026

  • 92 Голяма грешка беше

    6 0 Отговор
    да си даде оставка. Изобщо не е в час. Давайте да прогресираме със Стоянов, Донев и с кой знае още кои шматки.

    16:58 02.03.2026

  • 93 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "Много си зле човече":

    НА РО ДАААААА КОЙ Е ТОВА ХАХАХАХАХАМАН ОТ НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ ШАРЛАТАНСКИ НИТО СИ НА РО ДА НИТО СИ НИ КОЙ ЗАЩО НЕ ВЗЕМЕШ РОЗОВОТО ПРАСЕ ЗАЕДНО С ВАСИЛЕВЛИКАПРИЛИКА И ДА ПОТИЧАТЕ НАВЪН В ЧЕСТ НА ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИЦИ ХАХАХАХАХА ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ

    17:00 02.03.2026

  • 94 Чао

    4 0 Отговор
    Чао чичак

    17:01 02.03.2026

  • 95 ТОВА Е „НОМЕРА НА КИТАЙКАТА ”РИТОРИЧНО

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    ИНАЧЕ НОМЕРА Е ДА ВЗЕМЕ
    ГЛАСОВЕТЕ НА НЕСРЕТНИЦИТЕ И
    ТЕЗИ ПЕНСИОНИРАНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
    С ПОДЛАКЪТНИЦИ НА САКАТА СИ.....
    И С ШИШЕЮЩИ МАШИНИ....

    17:02 02.03.2026

  • 96 бай герги

    6 2 Отговор
    най големият Шарлатан е радеф

    17:03 02.03.2026

  • 97 Василеску

    5 2 Отговор
    Напънала се планината... и родила мишка. Имаше един филм преди 50-60 години "Тя танцува само едно лято%.

    17:03 02.03.2026

  • 98 .....

    5 1 Отговор
    Какъв прогрес излъчва това лице...🫣😂

    17:03 02.03.2026

  • 99 Лъжеш!

    6 1 Отговор
    Лъжеш, фатмако! Лъжеш така, както ни лъжеше и правешкия говедар Тодор Живков, че "ще ни построи социализЪма"! Твоята сбирщина от червени и в червата комунисти - ЗаКаПечета като Гълъб и онзи ДС- функционер, няма инщо общо с очакваниятна на българите! Тази твоя червена сбирщина, фатмако Радев, е поредният, но доста зловещ проект на КГБ и Кремъл, нали?! Вече сърбахме попарата на първите два проекта на КГБ и ДС - ДъПъСъ-то на агент Сава и мадридския комарджия, който беше докаран в родината ин беден като църковна мишка, ама вие, - комунистите му харизхте държавни имоти за 200 милиона, за да ви вкара в управлението! Не, другарю Радев, не! Този ви номер няма да мине! Няма да излъжете българите! Ориентирайте се към Копейките - кремълски подлоги като вас!

    17:05 02.03.2026

  • 100 Излезе

    5 1 Отговор
    шматарок. Ще гледа "победата" през крив макарон. Дано тъпаците да не го добутат

    17:05 02.03.2026

  • 101 Ватманяк

    1 0 Отговор
    Като Комунистическата партия на САЩ, също преди 50-60 години на Гюс Хол. Само тука знаехме, че я има - разбира се, от в-к "Работническо дело"

    17:07 02.03.2026

  • 102 Госあ

    2 1 Отговор
    скакалците пак са наскачали 😂 нали точно Радев ви вдигна рейтинга ве, шарлатенчета !

    17:07 02.03.2026

  • 103 Лена

    3 1 Отговор
    Румен Гадев подготвя, застиля народната софра
    за поредното сладко папане! Сладка народна софра!

    17:07 02.03.2026

  • 104 Мизиец

    0 0 Отговор
    Имам запитване към баджанаците на сина на циганката Маруца - Бай Тошо: Относно циганите. Говориш семейно планиране, сексуална образованост и прочие бла,бла....Циганите са оцелявали в продължение на 1500 години именно със своята плодовитост и с фанатичната им устойчивост към асимилация...В Западна Европа са ги клали на общо основание, има достатъчно исторически документи особено интересни са декретите на Луи XI, на Изабел Кастилска и т.н., да не говорим за Хенри VIII!!!

    17:09 02.03.2026

  • 105 Мизиец

    0 0 Отговор
    Те са..различни, просто различни..Още когато са тръгнали от долината на река Циган в Източна Индия, тези катунари показват след евреите най-голяма сплотеност и привързаност към своята различност. И един интересен факт-знаете ли как ни наричат? Гас!!! Това значи "роб", така са наричали славянските племена или изобщо хората които се занимават със земеделие. Коренът на думата е в хинду(един от древните проявления на този език). Те са смятали и досега смятат, че да работиш особено земеделска работа е унизително и само робите могат да го правят. Те смятат, че призванието им е да се "използва" труда на "гас"-овете. Имат една дума на "изпържване" но в момента не се сещам, та тази дума има при тях от време оно дълбок смисъл и е в основата с общуването им с другите етноси.

    17:10 02.03.2026

  • 106 Мизиец

    0 0 Отговор
    "Изпържване" това значи да проявиш артистичност, майсторство за да накараш "гас"-а да ти даде това което искаш било то храна, било то пари или друга придобивка. Колкото повече "изпържваш" толкова по те признават за майстор. "Изпържването" не е само кражби и грабежи а начин да убедиш, да измамиш, да излъжеш гасовете доброволно да ти дадът нещата. При тях няма благодарност каквато ние сме свикнали и какъвто смисъл му придаваме. Като даваме благодеяние, програми за интеграция, пари и социални те го смята за прословутото "изпържване"....Та интегрираме хора които не искат да се интегрират. Просто те са съвсем чужди и по култура, светоусещане от самите нас.

    17:11 02.03.2026

  • 107 Няма как

    3 0 Отговор
    човек който е носил фуражка през съзнателния си животец,после скрит в сградата на президенството да ръководи успешно държавата!

    17:11 02.03.2026

  • 108 Мизиец

    0 0 Отговор
    Има непреодолима чуждост точно по теорията на Зимел. Та не мисля че трябва да се интегрират, не говоря и за тотално изтребване....а нещата трябва да се подхождат..макиавелистично!

    17:11 02.03.2026

  • 109 Нищо изненадващо!

    2 1 Отговор
    Поредната проукраинска коалиция на войната! Докато не ни вкарат във война евроатлантиците няма да мирясат!

    17:15 02.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 .....

    4 0 Отговор
    Сега,ще преброим вече дебилите.ПБ-Прогрес на Балъците

    17:22 02.03.2026

  • 112 Голям смях с поредните шарлатани

    3 0 Отговор
    Нищо ново не е научило комунистчето.
    Преди деветдесета, ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ БЯХА СПОНСОРИРАНИТЕ ОТ МОСКВА КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ в третия свят.

    17:24 02.03.2026

  • 113 Матрьошкин

    1 0 Отговор
    100% Прогресивен Парапет.
    Pадев мечтае да е най-успешната путинска ма трьошка.
    Но Орбан, Лукашенко, Вучич, Фицо…. са доста напред и има да догонва останалите отрепки, отгледани от КГБ да саботират държавите си.

    17:28 02.03.2026

  • 114 Стенли

    2 0 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната а не като Радев един път каже че не може да има референдум друг път може 🤨

    17:28 02.03.2026

  • 115 ЗАПАДналите господари виждат

    1 1 Отговор
    ЧЕ БОКО Е БИТА КАРТА И СЯ ПУСКАТ ПОРЕДНИЯ ИМ ПРОЕКТ. КРАДЕВ......АБДИКИРАЛ БЕЗСЛАВНО И БОРЕЩ СЕ ЕДИНСТВЕННО ЗА НЕГОВАТА СИ КОЖА А НАРОДА КУЧЕТА ГО ЯЛИ.....

    17:28 02.03.2026

  • 116 Мизиец

    1 0 Отговор
    Ейййй ХЛАПЕТА

    Да Ви разкажа ли случай от някъде между 1981 и 1085 година, понеже не си спомнам точната дата (от извън мойта татковина България живеех от преди 1979г). Еййй убави години бея, млад бех, то и сега не съм стар де ама се пак годинките се фърлят заедно с обиколки около земното светило наречено годишно оборотче около СЛЪНЦЕТО. Та се озовахме в продължение на две последователни лета о ГЪРЦИО на почивка. Бехме се уговорили с моя познат Жельо, той с десетина години бе по голем от мен да се срещнем на плажа в КАТЕРИНИ, та прекарваме си неколко дни там с жените с децата, печем си кожата, пиеме си некаква си метакса, па си спомням имаха едно месо го въртяха на едни такива загревки, много вкусно беше....

    17:29 02.03.2026

  • 117 12345

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Радев е Поредният некадърен алчен зависим мухльо продажник комунист предател спасява БСП БКП ДС и в листата му роднини милиционери военни пенсионери и отпадъци от други партии. Жалко за тези които ще гласуват за същите крадци разпродали държавата ни

    17:29 02.03.2026

  • 118 Радев

    3 0 Отговор
    ХААХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ТОЗ, ПРОГРЕСИВНИЯТ ..

    17:31 02.03.2026

  • 119 Ел Прогресиво

    2 0 Отговор
    Мошеник си миличък. Колкото "Мамник" е серял, толкова и ти си политик

    17:32 02.03.2026

  • 120 Демек

    0 0 Отговор
    Коалиция Боташ, но енергийният им министър е вече пенсионер със спортна кола.

    17:33 02.03.2026

  • 121 Мизиец

    0 0 Отговор
    и един ден забелязахме следното.. един Грък (много приличаше по физиономия на днешния ни президент Плевнелиев, започна да идва есеки ден при една кола и нещо да я ремонтира. Един ден ремонт, два дни ремонт, три дни ремонт, четири дни ремонт, та започнахме да се питаме "какво толкова ремонтира тоя човек?" .отидохме и що да видим? Запъхнал се деволията под колата, скача върху нея, дърпа, усуква, иска да извади кормилната част. "Що ЖА я вади не можахме да разберем, понеже сме БЪЛГАРИ а не ГЪРЦИ. само разбрахме, че треба да се извади КОРМИЛНАТА ЧАСТ. понеже нещо се е счупило, ние с Желью огледхаме колата, помислихме и ОТВЪРТЯХМЕ ЕДНА БОРМИЧКА и КОРМИЛОТО ПАДНА!

    17:33 02.03.2026

  • 122 Постна и рядка боза

    0 0 Отговор
    Вместо да се надигне цунами от възторзи, залива ни буря от подигравки. Радев Спасителя се оказа Румен Страхливеца.
    Ската се, бе!
    Е, затова ли беше цялата тайнственост?! Да се появят ненадейно в партийния дом Гълъба и Есемеса да регистрират коалиция на Потника?! Без фанфари, без репортери, без камери, без речи … само някакви неизвестни партийни екземпляри с електорална тежест около точката на замръзване. Коалиция “Пари в брой”(ПБ).
    Много късен соц.
    Това е нищо повече от тъп виц.

    17:34 02.03.2026

  • 123 Мизиец

    0 0 Отговор
    Тоа ти ми ГРЪК.... кат се разскача от радост... па кат затанцува сиртаки.... кат са разплака... кат на ЗАЦЕЛУВА..... кат ни нарече БРАТЧЕТА..... нещо искаше да ни каже... ама пустия ГРЪЦКИ език ич ..ама ич не ни влизаше у ГЛАВИТЕ...

    на другия ден РАЗБРАХМЕ ЩО Е ИСКАЛ ДА НИ КАЖЕ....

    17:35 02.03.2026

  • 124 Р Г В

    0 0 Отговор
    Туй бившите комунисти които сменихте цвета но вместо синьо се получи виолетово задминахте и Мистър Сенко с партийните си фокуси. То не беше Изправи се БГ , Непокорна България а сега от торбичката с фокусите излетя и Прогресивна България . Аферим машаала юнак до юнака мила моя майнольо , вие ошашавихте избирателите с брой партии и движения. Явно е необходим нов Кимон Георгиев който през 30-те години на 20 век им удари секирата .

    17:36 02.03.2026

