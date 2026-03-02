Радев: „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите

Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април. „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. Това съобщи във фейсбук Румен Радев след регистрацията на партията

На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава.

За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи. Благодаря на съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и на Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“, които приеха да се включат в нашия политически проект.

Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата.Готови сме, можем и ще успеем!