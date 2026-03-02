Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Корман Исмаилов: Продължаваме работата по ключовите транспортни проекти по направлението север–юг

Корман Исмаилов: Продължаваме работата по ключовите транспортни проекти по направлението север–юг

2 Март, 2026 14:24 311 3

  • корман исмаилов-
  • транспортни проекти-
  • дунав

Корман Исмаилов: Продължаваме работата по ключовите транспортни проекти по направлението север–юг - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължаваме работата по приоритетните международни транспортни проекти по направлението север-юг. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с извънредния и пълномощен посланик на Румъния в Република България Н. Пр. Бръндуша Предеску. Основен акцент в разговора бяха напредъкът по стратегическите инфраструктурни инициативи и засилването на регионалната свързаност между двете държави. В рамките на срещата бе обменена и информация относно проблеми, с които румънски превозвачи и транспортни компании се сблъскват на българска територия.

„Амбицията ми е Министерството на транспорта и съобщенията да надгради постигнатото и да ускори реализацията на ключовите проекти, които имат пряко значение за бизнеса, гражданите и икономическото развитие на региона ни“, подчерта министър Исмаилов. Той акцентира върху необходимостта от последователни усилия и добро координиране между институциите на двете държави.

В хода на разговора бяха обсъдени фериботните връзки, ускоряването на проекта за автомагистрала „Черно море“, напредъкът по втория мост над р. Дунав при Русе, както и изпълнението на меморандума за тристранно сътрудничество между България, Румъния и Гърция за коридора Черно море – Егейско море. Министър Исмаилов подчерта, че тези направления са от ключово значение за изграждането на модерна и надеждна транспортна мрежа.

От своя страна Н. Пр. посланик Бръндуша Предеску увери, че транспортната свързаност остава водещ приоритет и за румънската страна. Тя подчерта, че няма промяна в ангажимента към общите проекти и че доброто двустранно сътрудничество на експертно и техническо ниво е основа за успешното им реализиране.

„България и Румъния трябва и ще вървят ръка за ръка и рамо до рамо заедно по пътя на своето евроатлантическо развитие, защото само така ще надградим стабилността, интеграцията и просперитета в нашата част на ЕС,“ заяви в заключение министър Исмаилов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    След като Корман Ишмаел хариза Терминал 2 на янките, нищо не пречи и да прокара пътека чак до порта в Тирана, по която да дойдат пушкалата. За всичко обаче плаща Ганчо с нови заеми с палава лихва.

    14:27 02.03.2026

  • 2 изборите се отлагат

    0 0 Отговор
    Този трябва само да осигури транспорт за бюлетините, друго нищо не трябва да прави.

    14:30 02.03.2026

  • 3 хихи

    0 0 Отговор
    Колко автобуса ще докараме за изборите

    14:33 02.03.2026

