Жена почина, а трима други са ранени при катастрофа на АМ „Струма“

2 Март, 2026 14:40 1 275 4

  • починала-
  • катастрофа-
  • струма

Инцидентът е между лекотоварен автомобил и кола

Жена почина, а трима други са ранени при катастрофа на АМ „Струма“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е починала на място при катастрофа на автомагистрала "Струма" малко преди 12:00 часа днес, съобщиха от полицията.

Инцидентът е между лекотоварен автомобил и кола.

Той е станал след разклона за Бобошево, в посока на движението към София.

Починалата жена е пътувала в лекотоварния автомобил. Двамата водачи, които са пострадали, са закарани в болница в Дупница. В болница в Благоевград е закаран пострадалият пътник от лекотоварния автомобил.

Местопроизшествието все още се обслужва, трафикът се пренасочва по ГП-Е 79, казаха още от полицията.

Движението при км 72 на АМ "Струма" в посока София, след пътен възел "Бобошево", се ограничава, а трафикът се пренасочва заради пътното произшествие, съобщават на страницата си от Агенция "Пътна инфраструктура".


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски селянин,

    4 0 Отговор
    Всеки Божи ден,до кога...

    15:01 02.03.2026

  • 2 Сталин

    3 0 Отговор
    А цървулите продължават да се трепят и без война

    15:20 02.03.2026

  • 3 завод

    4 0 Отговор
    Войната в България не спира.

    15:23 02.03.2026

  • 4 сноу

    1 0 Отговор
    ..фишьо- рите не се разбрали кой е номер 1..

    15:58 02.03.2026

Новини по градове:
