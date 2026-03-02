Жена почина, а трима други са ранени при катастрофа на АМ „Струма“

Жена е починала на място при катастрофа на автомагистрала "Струма" малко преди 12:00 часа днес, съобщиха от полицията.
Инцидентът е между лекотоварен автомобил и кола.
Той е станал след разклона за Бобошево, в посока на движението към София.
Починалата жена е пътувала в лекотоварния автомобил. Двамата водачи, които са пострадали, са закарани в болница в Дупница. В болница в Благоевград е закаран пострадалият пътник от лекотоварния автомобил.
Местопроизшествието все още се обслужва, трафикът се пренасочва по ГП-Е 79, казаха още от полицията.
Движението при км 72 на АМ "Струма" в посока София, след пътен възел "Бобошево", се ограничава, а трафикът се пренасочва заради пътното произшествие, съобщават на страницата си от Агенция "Пътна инфраструктура".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софийски селянин,
15:01 02.03.2026
2 Сталин
15:20 02.03.2026
3 завод
15:23 02.03.2026
4 сноу
15:58 02.03.2026