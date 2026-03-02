Новини
Участничка в "Ергенът" 5 преживява тежък удар от съдбата още като тийнейджърка

2 Март, 2026 15:59 325 3

Само в рамките на две години Гориция губи и двамата си родители

Участничка в "Ергенът" 5 преживява тежък удар от съдбата още като тийнейджърка - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата участничка в „Ергенът“, Гориция Габровска, предизвика истински трус в социалните мрежи, когато се появи в риалити шоуто. Зрителите не спират да коментират и да обсъждат не само външността ѝ, но и професионалния ѝ път и амбициите ѝ.

29-годишната софиянка, израснала в Милано, бързо стана обект на сериозни спекулации. Един от акцентите в социалните медии беше високият ѝ ръст и сравнително грубоватите черти, които накараха много зрители да се запитат дали тя е наистина жена. Множеството коментари се фокусираха върху формата на лицето, което породи сравнения с мъжки черти.

Гориция е клиничен микробиолог, със силно изразена кариера в САЩ. Тя е завършила престижния лицей „Брера“ в Италия, което показва не само професионалните ѝ амбиции, но и дълбоката ѝ свързаност със науката.

Зад успехите ѝ се крие тежка семейна трагедия. Когато е едва 16-годишна, тя губи майка си, а само две години по-късно и баща си, оставяйки я да се справя сама в крехка възраст. Тази загуба я променя и я мотивира да продължи напред, без да се поддава на съжаление.

След трагедията, Гориция заминава за Оклахома, където се посветила на науката и специализацията си в борбата с инфекциозните болести.

Тя влиза в „Ергенът“ с амбицията да спечели сърцето на Кристиян и не се страхува от провокации. Признава, че не търси съжаление за своето минало, а желае да покаже на зрителите силата на духа си, която я е довела до този момент в живота ѝ.

Говорейки за себе си, Гориция обяснява, че макар да говори български, има италианско-американски акцент, което добавя още един нюанс към уникалната ѝ личност.

Докато някои я обичат заради директния и открит стил на общуване, други я критикуват за външността ѝ и проявите на твърдост. Но за Гориция Габровска това не е пречка да се впусне в новото си начинание и да продължи да следва целите си, без да се съобразява с чуждото мнение.


  • 1 Лични драми

    0 0 Отговор
    Бегай ма.

    16:01 02.03.2026

  • 2 Анита цветанова

    0 0 Отговор
    Тежките удари се лекуват като се заключите е едно мазе с 7 8 нигерийци , след това всичко тръгва по вода 🥳🤣🤭

    16:01 02.03.2026

  • 3 Хахаха

    0 0 Отговор
    Абе...... да е жива и здрава!

    16:02 02.03.2026