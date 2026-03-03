Новини
Любопитно »
НВИМ показва оригиналния първообраз на българския трибагреник

НВИМ показва оригиналния първообраз на българския трибагреник

3 Март, 2026 10:41 564 9

  • деня на освобождението-
  • трибагреник-
  • знаме-
  • нвим-
  • първообраз

Излагането му е специален акцент в програмата на музея, посветена на Деня на Освобождението

НВИМ показва оригиналния първообраз на българския трибагреник - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само в празничния 3 март посетителите на Национален военноисторически музей имат възможност да видят оригиналния първообраз на българския трибагреник – експонат, който по принцип се съхранява във фондохранилището и рядко се показва пред публика. Излагането му е специален акцент в програмата на музея, посветена на Деня на Освобождението, съобщава nova.bg.

Историята на знамето започва през 1876 г. в румънския град Браила, където български емигранти събират средства за изработване на бойни знамена за бъдещите опълченци в Руско-турската война. Център на тези инициативи става домът на Иван Параскевов – общественик, член на Добродетелната дружина и съосновател на Българското книжовно дружество, което след Освобождението прераства в Българска академия на науките.

България празнува 148 години свобода

По думите на Славея Сурчева от НВИМ именно Параскевов поема ангажимента да изработи знамето от Браила. Той поръчва от Виена коприна в бяло, зелено и червено, както и перли и сърмени конци, а изработването възлага на своята 14-годишна дъщеря Стиляна. „В продължение на шест месеца, тайно от всички, тя извезва знамето в една стая в дома им“, разказва Сурчева, като допълва, че момичето е било предупредено да не споделя с какво се занимава.

Знамето е завършено през април 1877 г. Според Сурчева Иван Параскевов и дъщеря му присъстват на освещаването на Самарско знаме на 6 май 1877 г., а два дни по-късно предават своя трибагреник на главнокомандващия Руската дунавска армия с молба флагът да бъде връчен на една от българските опълченски дружини. „За съжаление, руското командване не желае опълченците да се сражават под знаме с българска символика и така то не участва във войната“, обяснява тя.

Въпреки че не стига до бойното поле, знамето придобива историческо значение години по-късно. В първоначалните проекти на Търновската конституция липсва текст за националните цветове. След предложение на народния представител Никола Михайловски е приет член 23, който определя флагът да бъде в цветовете бяло, зелено и червено, подредени хоризонтално. Така комбинацията, създадена в Браила, се утвърждава като официален символ на българската държава – подредба, която остава непроменена до днес.

Как се преподава свободата днес и как я разбират учениците?

Освен оригиналния трибагреник, посетителите могат да разгледат и постоянните експозиции на музея, посветени на Руско-турската война от 1877–1878 г. Сурчева подчертава, че специално внимание е отделено на българското участие във войната – не само на 12-те хиляди опълченци, но и на доброволците от горските чети, народната милиция, както и на хилядите мъже, жени и деца, подпомагали руската армия с логистика, преводаческа дейност и медицинска помощ, включително по време на боевете на Шипка.

На 3 март Национален военноисторически музей работи с обичайното си работно време и входни такси, като дава възможност на посетителите да се докоснат до един от най-ценните символи на българската държавност.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 17 Отговор
    Бил е като руския байрак, само че е избелял синият цвят. Лъвът по бие на гявол, ако питате мен.

    Коментиран от #4, #9

    10:43 03.03.2026

  • 2 Стойко

    4 4 Отговор
    Браво! 🇧🇬❤️🇧🇬

    Най-хубавото е, че вече не се чуват лъжливите гласове на безродниците, които се опитват да пробутат лъжата за у крайна в нашата история! Всички разбираха, че такава държава никога не е имало!

    Благодарим, Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    10:44 03.03.2026

  • 3 Сила

    5 3 Отговор
    А путиноидите и копейкаджийте ги гледам и на днешния ден продължават да развяват руския парцал !!!!!????!!!!!
    ПатрЕоти големи ....не Самарското , руското !!!???!!!

    Коментиран от #6

    10:45 03.03.2026

  • 4 Любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А защо мислиш че някой ще пита теб. Ти си последния който бихме запитали. Ако питаш нас, ти си Банско, там такива като теб ги лекуват

    10:45 03.03.2026

  • 5 На гол тумбак чифте пищови

    1 3 Отговор
    Сал един байряк ни оставиха демократичните ционисти, но няма да е още за дълго.

    Коментиран от #8

    10:55 03.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 още нещо интересно

    0 2 Отговор
    значи да разбираме че БАН е създаден в браила

    10:59 03.03.2026

  • 8 йахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "На гол тумбак чифте пищови":

    лудите винаги стигат до ционистите....

    11:02 03.03.2026

  • 9 баста,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Замъкни се на хълма Цион и там си остани.Нямаме нужда от нихилисти.

    11:05 03.03.2026