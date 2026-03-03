Колко ще продължи военният конфликт между Израел и Иран

Напрежението в Близкия изток ескалира през последните часове, след като израелските военновъздушни сили нанесоха втора вълна удари по цели в Техеран, включително стратегически обекти и сградата на държавната телевизия. Иран отговори с нов залп от балистични ракети срещу Израел. На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу иранския режим „напредва бързо“ и може да приключи в рамките на четири седмици. В ефира на „Твоят ден“ журналистът Мохамед Халаф и международният анализатор Руслан Трад очертаха по-песимистичен сценарий.
Според Халаф продължителността на войната ще зависи от това дали израелците ще разрушават центровете на различните репресивни апарати - на революционната гвардия и другите структури. По думите му в следващите 24 часа може да се очаква засилване на ударите. Като ключова фигура той открои Али Лариджани, който „има в ръцете си много инструменти за взимане на решения“, но подчерта, че основният фактор остава Революционната гвардия. „Ще има ескалация и тя няма да намалява - искат да разширяват военните действия и да отвличат вниманието от САЩ“, смята той, като допълни, че преговори скоро не се очакват.
Руслан Трад също прогнозира, че конфликтът в Близкия изток ще бъде продължителен. „Тепърва започват най-тежките удари“, смята той. По думите му четириседмичният хоризонт, очертан от Тръмп, е малко вероятен. Трад подчерта, че скоро няма да бъде оповестено име на нов държавен глава“, тъй като режимът действа с оглед на сигурността и оцеляването си. Той беше категоричен, че освен военни, конфликтът има и ясни политически послания: „Има политически цели, които Тръмп гони - и това е смяната на режима.“
От особена важност е ролята на Революционната гвардия. "Тя ще избере слаб върховен лидер, за да държи реалната власт“, а смъртта на Хаменей може да се тълкува като сигнал за търсене на нова формула, включително възможност за преговори при определени условия", категоричен е Халаф. Трад обаче предупреди, че дори при смяна на режима структурите на гвардията „най-вероятно ще оцелеят“, което крие риск от вътрешна борба за власт и партизански действия.
По отношение на международните последици Трад отбеляза, че Китай е една от губещите страни, тъй като разчита на Иран за енергийни доставки и стратегически коридори. „Основната цел на Тръмп е да изолира Иран и Китай“, допълни Халаф. Според Трад Пекин по-скоро ще се включи косвено, „подпомагайки режима“, без да влиза открито във войната. Що се отнася до Европа, анализаторът увери, че „европейските брегове са сигурни“ и България не е пряко застрашена, макар южните държави да остават в повишена готовност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #12, #16, #20
11:18 03.03.2026
2 Мурка
11:19 03.03.2026
3 Сила
11:19 03.03.2026
4 Данко Харсъзина
11:19 03.03.2026
5 Реалист
Коментиран от #22
11:20 03.03.2026
6 Последния Софиянец
11:20 03.03.2026
7 Некъв мазен семитcки
11:20 03.03.2026
8 Хахаха хахаха
11:21 03.03.2026
9 До пълното
11:23 03.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъъъъъ
Да бе...Таман тъй ще стане. Взе им Венецуела, сега иска да им вземе Иран и Си ще стои и ще гледа....Ама да видим....В края на март Тръмп ще ходи в Китай....Да видим как ще отиде с отворен конфликт с Иран....😂
Коментиран от #19
11:25 03.03.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Аятолаха живея скромно и почтено и умря като мъченик....
Коментиран от #17
11:26 03.03.2026
13 Абе...
11:26 03.03.2026
14 Дядо Йоцо
11:26 03.03.2026
15 Давам им седмица
11:27 03.03.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Аятолаха не се скри и прие съдбата си на мъченик, за да консолидира и обедини народа на Иран....
11:27 03.03.2026
17 Е сега....
До коментар #12 от "Европеец":Еее, чак пък толкоз!
Коментиран от #29
11:28 03.03.2026
18 Ламата
11:29 03.03.2026
19 Кой е Си?
До коментар #11 от "Ъъъъъ":Не беше ли оня с дефектните ракетки, които се взривяват още на място? Стават само за заря в чест на диктаторското семейство. Но шегата ти е добра.
Коментиран от #23
11:30 03.03.2026
20 Европеец
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":За шиитите аятолаха е както папата за католиците..... Някой държави ще берат ядове дълги години...
Коментиран от #24
11:30 03.03.2026
21 Отстрани
Това няма да продължи дълго, след седмица най-много две Европа ще е окончателно на колене и пламтяща от революции и бунтове във всички държави, България включително.
Ще се избият всички помежду си и войната в Иран няма да има вече никакво значение.
Коментиран от #27
11:32 03.03.2026
22 Я, копейка
До коментар #5 от "Реалист":на хоризонта! Старите опорки на нов глас. Скукаааа!
11:32 03.03.2026
23 Ъъъъъ
До коментар #19 от "Кой е Си?":Моли се да не се налага Тръмп да научава кой е Си....Щото май не е наясно още...😂
Коментиран от #32
11:32 03.03.2026
24 Бесен - Язовец
До коментар #20 от "Европеец":Обаче имат още 100 Аятолаха. Аятолаха е духовно и политическо лице, а Хаменей се самоуби никой не го уби жертва се за каузата дядото на 90 години обаче соросите не могат да го разберат това, че сага Иран е обединен повече от всякога!
Коментиран от #34
11:33 03.03.2026
25 Жиката
11:34 03.03.2026
26 нннн
11:34 03.03.2026
27 Дрън-дрън!
До коментар #21 от "Отстрани":И Кремъл така лъже. Кремльовците са бита карта. Само копейки им се вързва. Помним Виденоваа зима, която ни натресоха рашките за назидание. Не можеш мож ни уплаши.
11:35 03.03.2026
28 ИСТИНСКА ЛОГИКА
предлагат златни сметки, обезпечени с физическо злато
държат злато в трезори за богати клиенти
участват в търговията през Дубай – един от най-големите световни хъбове за злато. И ЕС трябва да харчи, и спестява в американски облигации вместо злато. ЕС-страните имат 28% от световният износ, Китай има 14% от износът в светът, а САЩ 13%.
11:36 03.03.2026
29 Европеец
До коментар #17 от "Е сега....":Четох биографията му..... Разликата между аятолаха(учен богослов) и монархиите в близкия изток е много голяма.... Беше демонизиран от враговете на Иран , но истината е съвсем различна....
Коментиран от #33
11:36 03.03.2026
30 Дръта чанта
11:36 03.03.2026
31 Я у лево
11:37 03.03.2026
32 Не съм
До коментар #23 от "Ъъъъъ":Само знам, че си проЗта копейка, която ме плаши я с Путин я с Тръмп, я с някакъв мазен диктатор, и кво?
Не ти се плаша, шушумиго бъзлива!
11:37 03.03.2026
33 Къде му чете в биографията?
До коментар #29 от "Европеец":В Московские
новости ли?
Пълен бъзик си!
Коментиран от #37
11:39 03.03.2026
34 Европеец
До коментар #24 от "Бесен - Язовец":Напротив ,беше убит от американските или израелските удари... Това че не се скри, въпреки че знаеше, че е мишена не го прави самоубиец.... Постегна целта си, иранците са по-обединени от всякога и ще го почитат като мъченик....
Коментиран от #43
11:41 03.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Свърши
11:45 03.03.2026
37 Европеец
До коментар #33 от "Къде му чете в биографията?":Вероятно има сайт или вестник Московски новости-не знам..... Тоя, който иска да научи винаги има къде да прочете, прочети и ти и "мало по мало"(хубава сръбска песен) ще спреш да се заяждаш и ще бъдеш обективен....
Коментиран от #40
11:55 03.03.2026
38 Феникс
Коментиран от #39
11:58 03.03.2026
39 Тръц!
До коментар #38 от "Феникс":Кого плашиш бе? Себе си.Ние сме преживели Виденовата зима на рашките. Я бегай! Не ми е жал за теб. Емигрирай в Иран или Раша.
Коментиран от #41
12:02 03.03.2026
40 Ами явно не четеш, а си измисляш
До коментар #37 от "Европеец":по свой вкус. Просто много ти личи.
Коментиран от #45
12:04 03.03.2026
41 Феникс
До коментар #39 от "Тръц!":Тoва са фактите, не плаша никого, още повече такива м$котели като твоя милост!
Коментиран от #44
12:04 03.03.2026
42 здравка клинчева
12:05 03.03.2026
43 Айде, чалмосан,
До коментар #34 от "Европеец":беж у Иран! Или по-добре в Русия, Там свободно се целува Корана, без да правиш впечатление.
12:06 03.03.2026
44 Ха! Не бяха ли мекотели, онези, които
До коментар #41 от "Феникс":се плашат какво можело да стане, т.е. ти. Май трябвa да четеш речника на метафорите. Бъркаш си понятията.
12:08 03.03.2026
45 Европеец
До коментар #40 от "Ами явно не четеш, а си измисляш":Няма откъде да знаеш какъв е моя вкус.... А ти личи, че или се заяждаш или си много необразован.... Не ме интересуваш....
12:11 03.03.2026
46 безпартиен
12:14 03.03.2026
47 Анализирам това
12:18 03.03.2026
48 Военолюбците
12:20 03.03.2026
49 Имамът на Мека
12:21 03.03.2026
50 Zахарова
12:35 03.03.2026