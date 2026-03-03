Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Колко ще продължи военният конфликт между Израел и Иран

Продължителността на войната ще зависи от това дали израелците ще разрушават центровете на различните репресивни апарати

Колко ще продължи военният конфликт между Израел и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток ескалира през последните часове, след като израелските военновъздушни сили нанесоха втора вълна удари по цели в Техеран, включително стратегически обекти и сградата на държавната телевизия. Иран отговори с нов залп от балистични ракети срещу Израел. На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу иранския режим „напредва бързо“ и може да приключи в рамките на четири седмици. В ефира на „Твоят ден“ журналистът Мохамед Халаф и международният анализатор Руслан Трад очертаха по-песимистичен сценарий.

Според Халаф продължителността на войната ще зависи от това дали израелците ще разрушават центровете на различните репресивни апарати - на революционната гвардия и другите структури. По думите му в следващите 24 часа може да се очаква засилване на ударите. Като ключова фигура той открои Али Лариджани, който „има в ръцете си много инструменти за взимане на решения“, но подчерта, че основният фактор остава Революционната гвардия. „Ще има ескалация и тя няма да намалява - искат да разширяват военните действия и да отвличат вниманието от САЩ“, смята той, като допълни, че преговори скоро не се очакват.

Руслан Трад също прогнозира, че конфликтът в Близкия изток ще бъде продължителен. „Тепърва започват най-тежките удари“, смята той. По думите му четириседмичният хоризонт, очертан от Тръмп, е малко вероятен. Трад подчерта, че скоро няма да бъде оповестено име на нов държавен глава“, тъй като режимът действа с оглед на сигурността и оцеляването си. Той беше категоричен, че освен военни, конфликтът има и ясни политически послания: „Има политически цели, които Тръмп гони - и това е смяната на режима.“

От особена важност е ролята на Революционната гвардия. "Тя ще избере слаб върховен лидер, за да държи реалната власт“, а смъртта на Хаменей може да се тълкува като сигнал за търсене на нова формула, включително възможност за преговори при определени условия", категоричен е Халаф. Трад обаче предупреди, че дори при смяна на режима структурите на гвардията „най-вероятно ще оцелеят“, което крие риск от вътрешна борба за власт и партизански действия.

По отношение на международните последици Трад отбеляза, че Китай е една от губещите страни, тъй като разчита на Иран за енергийни доставки и стратегически коридори. „Основната цел на Тръмп е да изолира Иран и Китай“, допълни Халаф. Според Трад Пекин по-скоро ще се включи косвено, „подпомагайки режима“, без да влиза открито във войната. Що се отнася до Европа, анализаторът увери, че „европейските брегове са сигурни“ и България не е пряко застрашена, макар южните държави да остават в повишена готовност.


България
  • 1 Бесен - Язовец

    34 7 Отговор
    Ше продължи докато краварите се върнат обратно у ФАЩ на салове

    Коментиран от #12, #16, #20

    11:18 03.03.2026

  • 2 Мурка

    18 1 Отговор
    КОЛКОТО ТРОЯНСКАТА

    11:19 03.03.2026

  • 3 Сила

    8 39 Отговор
    Израел ги "лекува" чалмарите за по 6 дни , максимум 7 обикновенно ...

    11:19 03.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    13 19 Отговор
    Ще продължи колкото трябва. И Тръмп, и Ванс го казаха в прав текст.

    11:19 03.03.2026

  • 5 Реалист

    24 5 Отговор
    Репресивни парти са вс бази на англосаксонските терористи в Близкия Изток и репресивна та измислица държава Израел!

    Коментиран от #22

    11:20 03.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    11:20 03.03.2026

  • 7 Некъв мазен семитcки

    22 5 Отговор
    мaнгасap се пpави на колежка на гледачките от автогарата.

    11:20 03.03.2026

  • 8 Хахаха хахаха

    29 9 Отговор
    Терориста САЩ и техните господари евреи вече са обезверени. Иранската армия ги попилява!

    11:21 03.03.2026

  • 9 До пълното

    23 3 Отговор
    освобождение на иранския народ!

    11:23 03.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъъъ

    21 4 Отговор
    "Основната цел на Тръмп е да изолира Иран и Китай“, допълни Халаф"

    Да бе...Таман тъй ще стане. Взе им Венецуела, сега иска да им вземе Иран и Си ще стои и ще гледа....Ама да видим....В края на март Тръмп ще ходи в Китай....Да видим как ще отиде с отворен конфликт с Иран....😂

    Коментиран от #19

    11:25 03.03.2026

  • 12 Европеец

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Аятолаха живея скромно и почтено и умря като мъченик....

    Коментиран от #17

    11:26 03.03.2026

  • 13 Абе...

    23 1 Отговор
    Величко Желев, собственик на ,, Хидрострой ", си купил 10 апартамента в Дубай, за 4, и не знам колко си милиона! Честито! Да му ги думнат всичките !

    11:26 03.03.2026

  • 14 Дядо Йоцо

    12 5 Отговор
    Докато дойде дядо Иван!

    11:26 03.03.2026

  • 15 Давам им седмица

    8 16 Отговор
    Защото доставките на дронове за Путин секнаха. Той страда най-много

    11:27 03.03.2026

  • 16 Европеец

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Аятолаха не се скри и прие съдбата си на мъченик, за да консолидира и обедини народа на Иран....

    11:27 03.03.2026

  • 17 Е сега....

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Еее, чак пък толкоз!

    Коментиран от #29

    11:28 03.03.2026

  • 18 Ламата

    14 4 Отговор
    Лошо ми е,няма ли днес укро краварски успехи

    11:29 03.03.2026

  • 19 Кой е Си?

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъъъ":

    Не беше ли оня с дефектните ракетки, които се взривяват още на място? Стават само за заря в чест на диктаторското семейство. Но шегата ти е добра.

    Коментиран от #23

    11:30 03.03.2026

  • 20 Европеец

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    За шиитите аятолаха е както папата за католиците..... Някой държави ще берат ядове дълги години...

    Коментиран от #24

    11:30 03.03.2026

  • 21 Отстрани

    19 3 Отговор
    Цената на газта в Европа вече е 700 долара, утре ще е 1000, а петролът 200 долара. Тогава хлябът ще е 10 лева.
    Това няма да продължи дълго, след седмица най-много две Европа ще е окончателно на колене и пламтяща от революции и бунтове във всички държави, България включително.
    Ще се избият всички помежду си и войната в Иран няма да има вече никакво значение.

    Коментиран от #27

    11:32 03.03.2026

  • 22 Я, копейка

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    на хоризонта! Старите опорки на нов глас. Скукаааа!

    11:32 03.03.2026

  • 23 Ъъъъъ

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кой е Си?":

    Моли се да не се налага Тръмп да научава кой е Си....Щото май не е наясно още...😂

    Коментиран от #32

    11:32 03.03.2026

  • 24 Бесен - Язовец

    14 5 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Обаче имат още 100 Аятолаха. Аятолаха е духовно и политическо лице, а Хаменей се самоуби никой не го уби жертва се за каузата дядото на 90 години обаче соросите не могат да го разберат това, че сага Иран е обединен повече от всякога!

    Коментиран от #34

    11:33 03.03.2026

  • 25 Жиката

    8 4 Отговор
    Кравите се изнасят към обора.

    11:34 03.03.2026

  • 26 нннн

    11 5 Отговор
    Скоро няма да свърши. Тръмп сгази здраво лука и го чака импийчмънт.

    11:34 03.03.2026

  • 27 Дрън-дрън!

    3 12 Отговор

    До коментар #21 от "Отстрани":

    И Кремъл така лъже. Кремльовците са бита карта. Само копейки им се вързва. Помним Виденоваа зима, която ни натресоха рашките за назидание. Не можеш мож ни уплаши.

    11:35 03.03.2026

  • 28 ИСТИНСКА ЛОГИКА

    5 0 Отговор
    Съдът и договорите не важат за този над когото е само Бог. САЩ са този безмерно силен, над когото няма институция в този свят. САЩ се управлява от евреи. Китай и Русия са губещи. Върховното зло вдига бялото знаме за да му дойдеш на мерника, миролюбецо. Арабите започвват да продават злато след войната в залива в началото на 1990те. Така златото остава на ниски ценни повече от десетилетие след това, съответно и петролът остава на ниски цени, съответно доларът поскъпна. Ислямът търгуват и спестяват в злато. Та може и сега такава да е целта на тази война, да им се наложи да харчат арабите не да спестяват. Златото и среброто са традиционни, „чисти“ пари. Но е мярка за стойност, ето защо петролът поскъпва когато доларът се обезценя спрямо златото след края на фиксингът долар-злато според бретън уудс.. Частните банки:
    предлагат златни сметки, обезпечени с физическо злато

    държат злато в трезори за богати клиенти

    участват в търговията през Дубай – един от най-големите световни хъбове за злато. И ЕС трябва да харчи, и спестява в американски облигации вместо злато. ЕС-страните имат 28% от световният износ, Китай има 14% от износът в светът, а САЩ 13%.

    11:36 03.03.2026

  • 29 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Е сега....":

    Четох биографията му..... Разликата между аятолаха(учен богослов) и монархиите в близкия изток е много голяма.... Беше демонизиран от враговете на Иран , но истината е съвсем различна....

    Коментиран от #33

    11:36 03.03.2026

  • 30 Дръта чанта

    5 3 Отговор
    До свалянето на Нетаняху

    11:36 03.03.2026

  • 31 Я у лево

    8 1 Отговор
    Иракски мишок,правещ се на герой,отдалеч.Типичен представител на онази част от тях- мазни,хлъзгави ,нагаждачи.

    11:37 03.03.2026

  • 32 Не съм

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъ":

    Само знам, че си проЗта копейка, която ме плаши я с Путин я с Тръмп, я с някакъв мазен диктатор, и кво?
    Не ти се плаша, шушумиго бъзлива!

    11:37 03.03.2026

  • 33 Къде му чете в биографията?

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    В Московские
    новости ли?
    Пълен бъзик си!

    Коментиран от #37

    11:39 03.03.2026

  • 34 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Бесен - Язовец":

    Напротив ,беше убит от американските или израелските удари... Това че не се скри, въпреки че знаеше, че е мишена не го прави самоубиец.... Постегна целта си, иранците са по-обединени от всякога и ще го почитат като мъченик....

    Коментиран от #43

    11:41 03.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Свърши

    2 4 Отговор
    кефа на иранките!

    11:45 03.03.2026

  • 37 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Къде му чете в биографията?":

    Вероятно има сайт или вестник Московски новости-не знам..... Тоя, който иска да научи винаги има къде да прочете, прочети и ти и "мало по мало"(хубава сръбска песен) ще спреш да се заяждаш и ще бъдеш обективен....

    Коментиран от #40

    11:55 03.03.2026

  • 38 Феникс

    6 1 Отговор
    Ако иранците запукат петролните рафинерии, петрола стане 500 долара за барел и всичко приключва, но рижавият клоун говори за вечна война! :) Също така територията на Израел е на половината на България , със по интензивен ракетен огън , няма да я има за няколко седмици!

    Коментиран от #39

    11:58 03.03.2026

  • 39 Тръц!

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Феникс":

    Кого плашиш бе? Себе си.Ние сме преживели Виденовата зима на рашките. Я бегай! Не ми е жал за теб. Емигрирай в Иран или Раша.

    Коментиран от #41

    12:02 03.03.2026

  • 40 Ами явно не четеш, а си измисляш

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    по свой вкус. Просто много ти личи.

    Коментиран от #45

    12:04 03.03.2026

  • 41 Феникс

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тръц!":

    Тoва са фактите, не плаша никого, още повече такива м$котели като твоя милост!

    Коментиран от #44

    12:04 03.03.2026

  • 42 здравка клинчева

    1 1 Отговор
    този охо-бохо нищо ама нищо не разбира по тази тема ,лаладжия от женския пазар

    12:05 03.03.2026

  • 43 Айде, чалмосан,

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Европеец":

    беж у Иран! Или по-добре в Русия, Там свободно се целува Корана, без да правиш впечатление.

    12:06 03.03.2026

  • 44 Ха! Не бяха ли мекотели, онези, които

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Феникс":

    се плашат какво можело да стане, т.е. ти. Май трябвa да четеш речника на метафорите. Бъркаш си понятията.

    12:08 03.03.2026

  • 45 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами явно не четеш, а си измисляш":

    Няма откъде да знаеш какъв е моя вкус.... А ти личи, че или се заяждаш или си много необразован.... Не ме интересуваш....

    12:11 03.03.2026

  • 46 безпартиен

    2 0 Отговор
    Оръжия се произвеждат за да се използват а не да се складират!След като се използват, трябват нови,но и ПАРИ за да се купят! Всички държави взимат ЗАЕМИ и всички имат дългове към БАНКИ- ЧАСТНИ БАНКИ!Тези частни банки имат и собственици - ЧАСТНИ ЛИЦА!За тях никой нищо не знае!А всички останали си мислят,че политиците управляват държавите!Та,КОИ са тези на които всички са задлъжнели? Това са и хората които имат полза от една или друга война!

    12:14 03.03.2026

  • 47 Анализирам това

    0 0 Отговор
    Колкото,толкова!

    12:18 03.03.2026

  • 48 Военолюбците

    2 1 Отговор
    подкрепят Иран!

    12:20 03.03.2026

  • 49 Имамът на Мека

    2 3 Отговор
    Не е срамно,Иран да развее бялото знаме!

    12:21 03.03.2026

  • 50 Zахарова

    0 0 Отговор
    Не мога да спя от завчера. Потъваме в блатото на идиота Путин

    12:35 03.03.2026

