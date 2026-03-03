Горящ камион блокира Дунав мост

Тежкотоварен автомобил се запали тази сутрин и временно блокира движението по Дунав мост, предизвиквайки огромни опашки от чакащи превозни средства от двете страни на съоръжението. Инцидентът възникна малко преди 08:00 часа в румънския участък на моста, в лентата за движение от Румъния към България, информира Русе Медиа.

Шофьорът на камиона и негови колеги са реагирали незабавно и са направили опит сами да потушат огъня. Малко по-късно на мястото на инцидента са пристигнали извиканите екипи на противопожарната служба в Гюргево и служители на румънската Гранична полиция. Огнеборците бързо са успели да локализират и изгасят напълно пламъците.

Според първоначалната информация, пожарът е тръгнал от късо съединение в отоплителната система на тежкотоварната машина. Огънят е възникнал в пространството между двигателя и кабината. Въпреки сериозната ситуация, няма данни за пострадали хора при произшествието.