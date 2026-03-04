Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Времето днес, прогноза за сряда, 4 март: Ще преобладава слънчево време

4 Март, 2026 02:59 517 0

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 14°

Времето днес, прогноза за сряда, 4 март: Ще преобладава слънчево време - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в равнините и низините все още ще е мъгливо. След обяд над Западна България ще се увеличава високата и средната облачност. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 14°.

Това съобщиха от НИМХ.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.


