Денков: До деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента, е много вероятно да се стопят значително

Денков: До деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента, е много вероятно да се стопят значително

7 Март, 2026 15:08 998 62

Денков даже намекна, че затопляне в отношенията може да има между партиите на Румен Радев и Бойко Борисов. "Аз няма да се учудя, ако има някаква договорка да не се нападат в хода на предизборната борба, за да си оставят опции за съвместна работа после"

Денков: До деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента, е много вероятно да се стопят значително - 1
Снимка: News.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ категорично никога повече няма да работи заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това заяви в студиото на News.bg с водещ Калоян Константинов бившият премиер и образователен министър от ПП-ДБ академик Николай Денков във връзка с предстоящите на 19 април избори за парламент в страната и евентуална бъдеща коалиция.

Той допълни, че предходното им сътрудничество е било наложително, защото тогава залогът за бъдещето на България е бил твърде голям - европейското развитие на страната ни е било заложено на карта. Имало е опасност дa бъде "отвлечена на изток", подобно на Европа от бика (Зевс, който се преобразил - бел. ред.). Националният интерес на България е именно евро-атлантически.

Според него, компромисът си е заслужавал, защото са изпълнени целите пред тогавашния кабинет, след което е подадена оставка, за да не бъдат въвлечени в корупционни схеми и други скандали.

"Историята показа всъщност, че ни имаме резултата, заради който влязохме в това управление. Докато сега няма резултат, заради който да си струва ние да се опитваме да работим с Борисов и Пеевски. Няма как да борим с тях корупцията", каза той.
В тази връзка акад. Денков беше уклончив в отговора на въпроса дали ПП-ДБ ще се коалират с партията на Румен Радев. Той постави под съмнение високите резултати, които предварителните проучвания му дават, но също така и неговата стратегическа ориентация.

Последователите на Радев са разделени на 2 основни лагера, които си противоречат. Едните са антиевропейски и по-нихилистични, сходни с "Възраждане", другите са проевропейски, търсещи ново политическо лице, което да не е изхабено от калната политическа борба. Между тях няма ни най-малка съвместимост и бившият президент е възможно да изгуби голяма част от единия или другия лагер в момента, в който заеме по-твърди позиции по определени външно и вътрешнополитически въпроси.

Затова Денков смята, че до деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента при проучванията, е много вероятно да се стопят значително. Именно от това му решение ще зависи и дали ПП-ДБ ще си сътрудничат по общи цели и гласувания, сред които и борбата с корупцията. Той обаче подчерта, че това не означава общо правителство, а общо решаване на част от проблемите в държавата.

Той даже намекна, че затопляне в отношенията може да има между партиите на Румен Радев и Бойко Борисов. "Аз няма да се учудя, ако има някаква договорка да не се нападат в хода на предизборната борба, за да си оставят опции за съвместна работа после", каза Денков и подчерта мото на ПП-ДБ за изборите: "Силна България в силна Европа".
Денков критикува Радев, че като президент не е подкрепил смяна на ръководството на ДАНС, нито пък се изказва относно смяната на Борислав Сарафов като главен прокурор.

На въпроса дали кандидат за президент на следващите избори ще бъде Благомир Коцев, Кирил Петков или самият той - Денков заяви, че все още няма ясни кандидати, но ще се търси едно лице, което да представлява т.нар. демократична общност. Те ще мислят за кандидати обаче след изборите на 19 април.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човече

    45 5 Отговор
    Гледай си сапуна

    Коментиран от #61

    15:10 07.03.2026

  • 2 така е

    25 2 Отговор
    кой колко "получава" се определя предварително и се обявява по медиите от "социолозите"...

    15:11 07.03.2026

  • 3 Мнение

    45 8 Отговор
    Плъхков, вие всичките антибългари от герб, дпс и ппдб, отдавна трябваше да сте в затвора!
    Толкова ангибългарски политики наредихте, че оня дъртия военен министър се чуди как да назове окупираното гражданско летище София?!

    Като ви видя за пореден ден да ви дават трибуна, овладените медии, и направо ми се гади!
    Вие не трябва да сте по медиите, а директно по затворите!
    Гадни продажни, чуждопоклонни отрпки!
    Това сте вие бг евроатлантиците!

    Коментиран от #46

    15:12 07.03.2026

  • 4 Дориана

    23 13 Отговор
    Изявленията на Борисов показват , че му трябва психолог, защото губи реалността и нанася огромни вреди на България. Точно коалиция Магнитски завладяваха с всички сили МВР, Прокуратура, Администрация , Общини. Теглиха заеми като за Световно и вкараха България в дългова спирала, завишаваха в пъти Обществени поръчки, кражбите , мафията , олигархията и корупцията се ширеха. Накрая народа излезе на Революция та ги свали от власт

    Коментиран от #16

    15:14 07.03.2026

  • 5 хаха

    20 2 Отговор
    Така ще да е Плъх. ХАХАХА

    Coping, Coping and Seething ...

    ХАХАХА

    15:15 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мишок

    24 5 Отговор
    мишкиюсрещу Радев църкат-като го видят познайте къде си бъркат

    15:17 07.03.2026

  • 8 кой му дреме

    10 15 Отговор
    ама вие верно ли повервахте че Мунчо Ушите щял да прави партия и да спасява бг к0чината ??

    15:17 07.03.2026

  • 9 Майора

    24 3 Отговор
    Ало измислен академик , много ти се иска да имате 121 гласа , ама един известен журналист беше написал”Да , ама не”!Аз не знам защо Партията на кеша и пудела с пачките ще се бори срещу корупцията след като председателя и подаде оставка заради нея и това е публична тайна!А като прибавим и случая “Петрохан” свързан с вас , и овладяване службите и МВР от вас , ясно личи що за хора сте и дали някой ще гласува за ас!

    Коментиран от #18

    15:17 07.03.2026

  • 10 Дзак

    6 3 Отговор
    "Имаше опасност България да бъде завлечена на Изток"! Малко хора знаят за Дяволското Течение в Черно Море. Отнася всичко.

    15:21 07.03.2026

  • 11 Те са

    8 8 Отговор
    стопени ! Не кълват вече така лесно българските граждани на обещания след толкова години , профукани в Президентството , при толкова надежди и ни една сбъдната , при цяла армия чиновници и огромни разходи ! Та сега всичко да изтрият от паметта си и , хайде пак надежди ?

    15:21 07.03.2026

  • 12 Майора

    9 10 Отговор
    Ало Дориана , май не си в час! Вземе се и тогава говори , много добре се знае как с вдигнатият юмрук на разединителя Радев и платените от олигарси протести бе свален кабинета на Борисов и същите тия подсъдими олигарси подкрепиха наново протестите начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие и дадоха 20 млн евро за новия проект на Радев!

    15:22 07.03.2026

  • 13 Народът на Бг

    22 4 Отговор
    Денков, сапунени академико, ако продължавате с Реториката на Омразата,
    До деня на изборите може да не влезете изобщо в ПарлаМентето!

    15:22 07.03.2026

  • 14 по-вероятно

    14 1 Отговор
    е обратното - тия,дето публично на-силно се ругаят и плюят,после се прегръщат - вече сме гледали този филм. Предполагам и че ще го видим и когато се стигне до редовно правителство

    15:22 07.03.2026

  • 15 Дориана

    9 8 Отговор
    Никой не трябва да се коалира с ГЕРБ/ СДС и с ДПС Ново Начало. Трябва да бъдат в изолация.Борисов и Пеевски създадоха най- корумпираната мафиотска завладяна държава от зависими от тях МВР и Прокуратура. Оплаквайки се от реалната ситуация в България с новото правителство на Гюров той изглежда притеснен и уплашен , че двамата с Пеевски губят завладяната държава. Много са притеснени, че започва разграждането на завладените от тях институции. Дори включиха ИТН да изпълняват ролята на бухалка срещу новото правителство.

    Коментиран от #22

    15:23 07.03.2026

  • 16 За психолог

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    е късно вече , евентуално психиатър !

    Коментиран от #23

    15:23 07.03.2026

  • 17 На бас 👍

    4 9 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% процента гласове при избирателна активност под 40%. Само балъците очакват друго 😆

    15:23 07.03.2026

  • 18 Старшинка

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Петрохан е свързан с твоите хора, ама както е ясно под шапка акъл не вирее.

    15:25 07.03.2026

  • 19 Тоя много

    7 3 Отговор
    Бърка проевропейското с евроатлантическото. Радев и повечето хора са проевропейци но са срещу евроатлантизма и колениченето пред Америка което практикуват пп,ДБ,герб и Брюксел с бюрократите там. А процентите на Радев ще се увеличат защото той изразява вижданията на мнозинството срещу Украйна и срещу еврото

    15:28 07.03.2026

  • 20 Дзак

    4 0 Отговор
    "Завлечена от Бика"! Това вече идва в повече за средно интелигентен Българин. Макар медианата на интелигентността да е изместена от средната стойност на извадката. Вече се объркваме.

    15:28 07.03.2026

  • 21 Анонимен

    6 1 Отговор
    Кой за каквото си мисли!

    15:29 07.03.2026

  • 22 Коста

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Стига лъга ма! Удари една жица на Фльорца

    15:31 07.03.2026

  • 23 Дориана

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "За психолог":

    Да, точно така на Борисов вече и психолог не може да му помогне. Има диагноза за това когато човек отрича реалността.

    15:31 07.03.2026

  • 24 Ники иска да пътува

    10 3 Отговор
    А Ники Сапуна не ще ли в Дубай-бай-бай?

    15:31 07.03.2026

  • 25 ДЕНКОВ

    7 2 Отговор
    Не сте ме разбрали казах че само да влезем в парламента и веднага ще направим сглобка 2 с диди и мечо

    15:32 07.03.2026

  • 26 Атлантик ли е все е смет

    9 3 Отговор
    въпросните 32-33%, които Радев "получава" може и 3% да станат ако си признае публично че е смооотан атлантик и милитарист... Ей това тряба да правите. Да казвате че той е същата смет като вас. Това ви е правилният ход

    15:32 07.03.2026

  • 27 Кирил

    5 7 Отговор
    Считам за много полезно че натовския генерал с две специализации в сащ ще удари руските партии.

    Коментиран от #33

    15:32 07.03.2026

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 3 Отговор
    Академика взел си изпитите с преписване и подсказване не е майтап а истина .

    Коментиран от #31

    15:32 07.03.2026

  • 29 Атлантик ли е все е смет

    5 2 Отговор
    Стратегията Денков трябва да е дехуманизация на Радев. Лозунги от типа: Абе зарежете го тоя, и той е наше момче атлантенце.....

    15:34 07.03.2026

  • 30 Костя

    1 5 Отговор
    Отиде ми електората

    15:35 07.03.2026

  • 31 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Категория перо!

    15:35 07.03.2026

  • 32 Георги Илиев

    4 0 Отговор
    Някой помни ли кои влизаха без изпити?

    15:37 07.03.2026

  • 33 Ами дано

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Кирил":

    Защото възраждане е толкова вредна за България колкото са и евроатлантиците от ПП,ДБ,герб....а те етническите са ясни. Само не разбрал шиши като етнически представител дали одобрява ударите на Америка срещу Иран...

    15:37 07.03.2026

  • 34 Плъхчо

    4 1 Отговор
    Се надява, като вдовица на краставица!

    15:38 07.03.2026

  • 35 Стратегията трябва да е:

    5 0 Отговор
    И Радев е също атлантенце с готово за подвизи дуууупенце

    15:38 07.03.2026

  • 36 Точно подобни гнусни индивиди

    7 0 Отговор
    Са основната заплаха за националната ни сигурност. Не само че правят всичко възможно да ни ангажират в конфликти но и откровенно започнаха да прокламират нацистките си наративи, подкрепата за войни, геноцидни изтъпления и дори за разполагане на ядрено оръжие в България. НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ,
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " . Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    15:41 07.03.2026

  • 37 Никой

    3 1 Отговор
    Но това е смешно - Румен Радев е в момента звездата.

    Кой ял - ял.

    Как се ожени.

    15:42 07.03.2026

  • 38 Хаха

    2 3 Отговор
    Тези социологически проучвания в момента да ала-бала. Въпросът, който задават е - Бихте ли подкрепили партия на Румен Радев. Но хората, които са отговорили с Да биха подкрепили и други партии също. А на изборите може да гласуваш само за една партия, без значение колко различни партии би подкрепил.

    Коментиран от #42

    15:42 07.03.2026

  • 39 Копанар

    4 0 Отговор
    .....,,....ПП-ДБ категорично никога повече няма да работи заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски....."

    Има едно правило- Мъжко ду.пе (ако сте мъже, в което се съмнявам) се е.бе само веднъж. След това не е мъжко. Веднъж таковани- винаги таковани.

    15:43 07.03.2026

  • 40 Коя партия ще ми

    2 3 Отговор
    Вдигне двойно пенсията бре? Не мога да разбера. Радев кво казва тоя паткан? Казал ли е нещо?

    Коментиран от #51, #58

    15:43 07.03.2026

  • 41 Бранко

    3 0 Отговор
    Мечтите на деменциятта....

    15:45 07.03.2026

  • 42 Хората заявили

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    Че биха подкрепили Радев биха подкрепили друга пробългарска и проевропейска партия . Но не и проруските възраждане или евроатлантическите по,ДБ,герб..
    Та за кои други партии говориш??

    15:46 07.03.2026

  • 43 Пловдив

    3 2 Отговор
    Боридов и Радев да като дупе и гащи! Не се критикуват, не се конфронтират и в бъдещия парламент ще направят коалиция!

    15:47 07.03.2026

  • 44 Да го чуя Денков

    4 0 Отговор
    Той за чфутският геноцид ли е или не. За убийството на деца ли е? И би ли налапал патлака като калушковците ако нещо лошо е направил ?

    15:48 07.03.2026

  • 45 Левски

    4 0 Отговор
    Академици, професори и тем подобни на килограм, да не му се увеличи процента, че тогава не знам какво ще правите, лицемери.

    15:50 07.03.2026

  • 46 Зъл пес

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Е по твоята логика мунчо също трябва да е в панделата.Тия 500 хил.евро дето всеки божи ден хвърчат на юг от нас е грехота.Вместо за пенсионери,деца,болни,силно нуждаещи се от тях,те влизат в джоба на някой в Турция.Къде е правдата?Вие сте се хванали за мунчо,и не признавате неговите грешки.Непонятна ми е тази любов към тоя псевдополитик.

    15:51 07.03.2026

  • 47 Кажи бе Денков

    5 0 Отговор
    Ти сега педофил ли си или чики джия ? А? Кво казва уная там Рая Наагъъъзян ?

    15:51 07.03.2026

  • 48 Ауууууу..... чики джиииска

    5 1 Отговор
    Атлантическа сган... и в Парламента даже така се наричат. А от нас искат за тях да гласуваме

    15:54 07.03.2026

  • 49 От...на

    3 1 Отговор
    До изборите Сапуна от 12,6 на 1,26%.

    15:54 07.03.2026

  • 50 нннн

    2 1 Отговор
    А гласовете за умнокрасивите може съвсем да изчезнат.
    Абе, я върви ... в средата на Атлантика!

    15:54 07.03.2026

  • 51 Пеевски само

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Коя партия ще ми":

    Друг няма. Човека си плаща поне

    15:55 07.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Последно

    0 1 Отговор
    В кои избори ще участва Румен Радев ?Парламентарните или президентските?

    15:57 07.03.2026

  • 54 ТИ И ПП ШАМАНИТЕ СЕ

    0 0 Отговор
    Стопихте яко. Всички страх ви тресе. И у канала.. после. А РАДЕВ Е УМЕН МЪЛЧЕШЕ И МЪЛЧИ И ВИ ГЛЕДА СЕИРА. ЗАЩОТО И ТИ И ТУУУПА И ШИША И ВСИЧКИ ДО СЕГА СТЕ ЕЛЕМЕНТ ПОСЛЕДЕН ОТ ТАБЛИЦАТА. ТОЙ УМЕН ВИЕ ВЕЧЕ БЛИЗО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ТРЪПИ. АКО НЕ Е ТАКА НЕКА МЕ БЪЛХА УХАПЕ. ТРАГЕДИЯ ПОЗОР СТЕ.

    15:58 07.03.2026

  • 55 демократ

    0 0 Отговор
    Ако се сглоби с Боко Тиквата ще стопи гласоподавателите, а вие си лижете каквото искате, но след сглобката ви с двамата дебелаци-мутраци-простаци НИКОГА ПОВЕЧЕ ГЛАС за вас!

    15:59 07.03.2026

  • 56 Ботуш

    1 0 Отговор
    33 - Кого лъжат и какво мерят? РР няма партия, РР не е член на никоя друга партия или коалиция, РР не председател на нищо, РР не независим кандидат депутат. Е какво мерят тогава и кого лъжат че някой имал 33 см

    Коментиран от #62

    16:00 07.03.2026

  • 57 В Парламента е нужно

    1 1 Отговор
    колкото може повече партии да има. Зоологическа градина с 2-3 животни не се прави. Иначе ще станем като нацисткият САЩ със двупартийна олигархична хунта и жална ни майка. Пази боже ако пък някой 160 депутата достигне. Особенно пък и ако е бивш военен...

    16:01 07.03.2026

  • 58 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Коя партия ще ми":

    Ти пък какъв смешен въпрос задаваш.А копоите покрай него какво мислиш че чакат?Ще те открихна.Има едни милиарди за усвояване,те ще ги получат,а ти чакай от мунчо пари.

    16:01 07.03.2026

  • 59 Земеделец

    2 0 Отговор
    Като не му стигат другия зелен чорап ще му даде колкото не му стигат и тогава жална ни майка.

    16:03 07.03.2026

  • 60 Никога повече ППДБ

    2 0 Отговор
    Върнете спомените си назад относно всички престъпления на ППДБ! Много са, от самото им начало и до ден днешен нанесоха огромни финансови щети !

    16:03 07.03.2026

  • 61 Една шепа човек

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Човече":

    Голям го вади ама некачествен

    16:07 07.03.2026

  • 62 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ботуш":

    Еми значи мунчо е господин никой,няма имунитет и това означава само едно:веднага да бъде арестуван за Боташ,или най-малкото да бъде привикан за разпит.Ама емчото го пази,той съвсем съсипа държавата.

    16:07 07.03.2026

