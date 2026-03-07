Денков: До деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента, е много вероятно да се стопят значително

ПП-ДБ категорично никога повече няма да работи заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това заяви в студиото на News.bg с водещ Калоян Константинов бившият премиер и образователен министър от ПП-ДБ академик Николай Денков във връзка с предстоящите на 19 април избори за парламент в страната и евентуална бъдеща коалиция.

Той допълни, че предходното им сътрудничество е било наложително, защото тогава залогът за бъдещето на България е бил твърде голям - европейското развитие на страната ни е било заложено на карта. Имало е опасност дa бъде "отвлечена на изток", подобно на Европа от бика (Зевс, който се преобразил - бел. ред.). Националният интерес на България е именно евро-атлантически.

Според него, компромисът си е заслужавал, защото са изпълнени целите пред тогавашния кабинет, след което е подадена оставка, за да не бъдат въвлечени в корупционни схеми и други скандали.

"Историята показа всъщност, че ни имаме резултата, заради който влязохме в това управление. Докато сега няма резултат, заради който да си струва ние да се опитваме да работим с Борисов и Пеевски. Няма как да борим с тях корупцията", каза той.

В тази връзка акад. Денков беше уклончив в отговора на въпроса дали ПП-ДБ ще се коалират с партията на Румен Радев. Той постави под съмнение високите резултати, които предварителните проучвания му дават, но също така и неговата стратегическа ориентация.

Последователите на Радев са разделени на 2 основни лагера, които си противоречат. Едните са антиевропейски и по-нихилистични, сходни с "Възраждане", другите са проевропейски, търсещи ново политическо лице, което да не е изхабено от калната политическа борба. Между тях няма ни най-малка съвместимост и бившият президент е възможно да изгуби голяма част от единия или другия лагер в момента, в който заеме по-твърди позиции по определени външно и вътрешнополитически въпроси.

Затова Денков смята, че до деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента при проучванията, е много вероятно да се стопят значително. Именно от това му решение ще зависи и дали ПП-ДБ ще си сътрудничат по общи цели и гласувания, сред които и борбата с корупцията. Той обаче подчерта, че това не означава общо правителство, а общо решаване на част от проблемите в държавата.

Той даже намекна, че затопляне в отношенията може да има между партиите на Румен Радев и Бойко Борисов. "Аз няма да се учудя, ако има някаква договорка да не се нападат в хода на предизборната борба, за да си оставят опции за съвместна работа после", каза Денков и подчерта мото на ПП-ДБ за изборите: "Силна България в силна Европа".

Денков критикува Радев, че като президент не е подкрепил смяна на ръководството на ДАНС, нито пък се изказва относно смяната на Борислав Сарафов като главен прокурор.

На въпроса дали кандидат за президент на следващите избори ще бъде Благомир Коцев, Кирил Петков или самият той - Денков заяви, че все още няма ясни кандидати, но ще се търси едно лице, което да представлява т.нар. демократична общност. Те ще мислят за кандидати обаче след изборите на 19 април.