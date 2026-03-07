Денков: До деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента, е много вероятно да се стопят значително

ПП-ДБ категорично никога повече няма да работи заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Това заяви в студиото на News.bg с водещ Калоян Константинов бившият премиер и образователен министър от ПП-ДБ академик Николай Денков във връзка с предстоящите на 19 април избори за парламент в страната и евентуална бъдеща коалиция.
Той допълни, че предходното им сътрудничество е било наложително, защото тогава залогът за бъдещето на България е бил твърде голям - европейското развитие на страната ни е било заложено на карта. Имало е опасност дa бъде "отвлечена на изток", подобно на Европа от бика (Зевс, който се преобразил - бел. ред.). Националният интерес на България е именно евро-атлантически.
Според него, компромисът си е заслужавал, защото са изпълнени целите пред тогавашния кабинет, след което е подадена оставка, за да не бъдат въвлечени в корупционни схеми и други скандали.
"Историята показа всъщност, че ни имаме резултата, заради който влязохме в това управление. Докато сега няма резултат, заради който да си струва ние да се опитваме да работим с Борисов и Пеевски. Няма как да борим с тях корупцията", каза той.
В тази връзка акад. Денков беше уклончив в отговора на въпроса дали ПП-ДБ ще се коалират с партията на Румен Радев. Той постави под съмнение високите резултати, които предварителните проучвания му дават, но също така и неговата стратегическа ориентация.
Последователите на Радев са разделени на 2 основни лагера, които си противоречат. Едните са антиевропейски и по-нихилистични, сходни с "Възраждане", другите са проевропейски, търсещи ново политическо лице, което да не е изхабено от калната политическа борба. Между тях няма ни най-малка съвместимост и бившият президент е възможно да изгуби голяма част от единия или другия лагер в момента, в който заеме по-твърди позиции по определени външно и вътрешнополитически въпроси.
Затова Денков смята, че до деня на изборите въпросните 32-33%, които Радев получава в момента при проучванията, е много вероятно да се стопят значително. Именно от това му решение ще зависи и дали ПП-ДБ ще си сътрудничат по общи цели и гласувания, сред които и борбата с корупцията. Той обаче подчерта, че това не означава общо правителство, а общо решаване на част от проблемите в държавата.
Той даже намекна, че затопляне в отношенията може да има между партиите на Румен Радев и Бойко Борисов. "Аз няма да се учудя, ако има някаква договорка да не се нападат в хода на предизборната борба, за да си оставят опции за съвместна работа после", каза Денков и подчерта мото на ПП-ДБ за изборите: "Силна България в силна Европа".
Денков критикува Радев, че като президент не е подкрепил смяна на ръководството на ДАНС, нито пък се изказва относно смяната на Борислав Сарафов като главен прокурор.
На въпроса дали кандидат за президент на следващите избори ще бъде Благомир Коцев, Кирил Петков или самият той - Денков заяви, че все още няма ясни кандидати, но ще се търси едно лице, което да представлява т.нар. демократична общност. Те ще мислят за кандидати обаче след изборите на 19 април.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човече
Коментиран от #61
15:10 07.03.2026
2 така е
15:11 07.03.2026
3 Мнение
Толкова ангибългарски политики наредихте, че оня дъртия военен министър се чуди как да назове окупираното гражданско летище София?!
Като ви видя за пореден ден да ви дават трибуна, овладените медии, и направо ми се гади!
Вие не трябва да сте по медиите, а директно по затворите!
Гадни продажни, чуждопоклонни отрпки!
Това сте вие бг евроатлантиците!
Коментиран от #46
15:12 07.03.2026
4 Дориана
Коментиран от #16
15:14 07.03.2026
5 хаха
Coping, Coping and Seething ...
ХАХАХА
15:15 07.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 мишок
15:17 07.03.2026
8 кой му дреме
15:17 07.03.2026
9 Майора
Коментиран от #18
15:17 07.03.2026
10 Дзак
15:21 07.03.2026
11 Те са
15:21 07.03.2026
12 Майора
15:22 07.03.2026
13 Народът на Бг
До деня на изборите може да не влезете изобщо в ПарлаМентето!
15:22 07.03.2026
14 по-вероятно
15:22 07.03.2026
15 Дориана
Коментиран от #22
15:23 07.03.2026
16 За психолог
До коментар #4 от "Дориана":е късно вече , евентуално психиатър !
Коментиран от #23
15:23 07.03.2026
17 На бас 👍
15:23 07.03.2026
18 Старшинка
До коментар #9 от "Майора":Петрохан е свързан с твоите хора, ама както е ясно под шапка акъл не вирее.
15:25 07.03.2026
19 Тоя много
15:28 07.03.2026
20 Дзак
15:28 07.03.2026
21 Анонимен
15:29 07.03.2026
22 Коста
До коментар #15 от "Дориана":Стига лъга ма! Удари една жица на Фльорца
15:31 07.03.2026
23 Дориана
До коментар #16 от "За психолог":Да, точно така на Борисов вече и психолог не може да му помогне. Има диагноза за това когато човек отрича реалността.
15:31 07.03.2026
24 Ники иска да пътува
15:31 07.03.2026
25 ДЕНКОВ
15:32 07.03.2026
26 Атлантик ли е все е смет
15:32 07.03.2026
27 Кирил
Коментиран от #33
15:32 07.03.2026
28 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #31
15:32 07.03.2026
29 Атлантик ли е все е смет
15:34 07.03.2026
30 Костя
15:35 07.03.2026
31 Дзак
До коментар #28 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Категория перо!
15:35 07.03.2026
32 Георги Илиев
15:37 07.03.2026
33 Ами дано
До коментар #27 от "Кирил":Защото възраждане е толкова вредна за България колкото са и евроатлантиците от ПП,ДБ,герб....а те етническите са ясни. Само не разбрал шиши като етнически представител дали одобрява ударите на Америка срещу Иран...
15:37 07.03.2026
34 Плъхчо
15:38 07.03.2026
35 Стратегията трябва да е:
15:38 07.03.2026
36 Точно подобни гнусни индивиди
НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " . Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
15:41 07.03.2026
37 Никой
Кой ял - ял.
Как се ожени.
15:42 07.03.2026
38 Хаха
Коментиран от #42
15:42 07.03.2026
39 Копанар
Има едно правило- Мъжко ду.пе (ако сте мъже, в което се съмнявам) се е.бе само веднъж. След това не е мъжко. Веднъж таковани- винаги таковани.
15:43 07.03.2026
40 Коя партия ще ми
Коментиран от #51, #58
15:43 07.03.2026
41 Бранко
15:45 07.03.2026
42 Хората заявили
До коментар #38 от "Хаха":Че биха подкрепили Радев биха подкрепили друга пробългарска и проевропейска партия . Но не и проруските възраждане или евроатлантическите по,ДБ,герб..
Та за кои други партии говориш??
15:46 07.03.2026
43 Пловдив
15:47 07.03.2026
44 Да го чуя Денков
15:48 07.03.2026
45 Левски
15:50 07.03.2026
46 Зъл пес
До коментар #3 от "Мнение":Е по твоята логика мунчо също трябва да е в панделата.Тия 500 хил.евро дето всеки божи ден хвърчат на юг от нас е грехота.Вместо за пенсионери,деца,болни,силно нуждаещи се от тях,те влизат в джоба на някой в Турция.Къде е правдата?Вие сте се хванали за мунчо,и не признавате неговите грешки.Непонятна ми е тази любов към тоя псевдополитик.
15:51 07.03.2026
47 Кажи бе Денков
15:51 07.03.2026
48 Ауууууу..... чики джиииска
15:54 07.03.2026
49 От...на
15:54 07.03.2026
50 нннн
Абе, я върви ... в средата на Атлантика!
15:54 07.03.2026
51 Пеевски само
До коментар #40 от "Коя партия ще ми":Друг няма. Човека си плаща поне
15:55 07.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Последно
15:57 07.03.2026
54 ТИ И ПП ШАМАНИТЕ СЕ
15:58 07.03.2026
55 демократ
15:59 07.03.2026
56 Ботуш
Коментиран от #62
16:00 07.03.2026
57 В Парламента е нужно
16:01 07.03.2026
58 Смехоран
До коментар #40 от "Коя партия ще ми":Ти пък какъв смешен въпрос задаваш.А копоите покрай него какво мислиш че чакат?Ще те открихна.Има едни милиарди за усвояване,те ще ги получат,а ти чакай от мунчо пари.
16:01 07.03.2026
59 Земеделец
16:03 07.03.2026
60 Никога повече ППДБ
16:03 07.03.2026
61 Една шепа човек
До коментар #1 от "Човече":Голям го вади ама некачествен
16:07 07.03.2026
62 Лалугер
До коментар #56 от "Ботуш":Еми значи мунчо е господин никой,няма имунитет и това означава само едно:веднага да бъде арестуван за Боташ,или най-малкото да бъде привикан за разпит.Ама емчото го пази,той съвсем съсипа държавата.
16:07 07.03.2026