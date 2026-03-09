Алекс Грозданов и ЛУК Богданка с ключова победа в полската Плуслига

Алекс Грозданов и неговият тим ЛУК Богданка записаха изключително ценен успех в елитното волейболно първенство на Полша, след като надделяха като гости над Проект Варшава с 3:1 гейма (31:29, 25:21, 19:25, 25:12) в среща от 25-ия кръг на Плуслигата.

Най-резултатен за ЛУК Богданка бе звездата Вилфредо Леон с 18 точки, а Матеуш Малиновски добави още 14. В редиците на Проект Варшава Бартош Беднорж се отличи с 14 точки, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

За Грозданов и съотборниците му това бе 16-ата победа през сезона и четвърта поредна, което затвърждава отличната им форма в решителната фаза на шампионата. ЛУК Богданка вече заема престижното трето място във временното класиране, като изостава само с една точка от втория – именно Проект Варшава.

За домакините това бе седмо поражение за сезона, което усложнява амбициите им за челните позиции. Българският национал Алекс Грозданов започна като титуляр и допринесе с 5 точки за успеха на своя отбор.