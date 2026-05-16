Новини
България »
Кирил Вътев: Административната намеса на пазара може да доведе до краткосрочни резултати

Кирил Вътев: Административната намеса на пазара може да доведе до краткосрочни резултати

16 Май, 2026 18:30 1 218 37

  • кирил вътев-
  • цени-
  • продукти-
  • пазар

Според бившия земеделски министър първото най-важно условие за по-ниски цени е да има висока производителност и високо предлагане

Кирил Вътев: Административната намеса на пазара може да доведе до краткосрочни резултати - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на земеделието в кабинета на Кирил Вътев коментира в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ анонсираните мерки от държавата и възможните ефекти върху цените на храните. Дискусията засегна както ролята на пазара, така и липсата на координация в агрохранителната верига.

Още в началото Вътев формулира основния си икономически аргумент: „Банално известно е, че цените са функция от търсенето и от предлагането“. По думите му когато има високо търсене и ниско предлагане цените растат. Когато се разминат ролите, търсенето е слабо, а предлагането голямо - цените падат.

Той подчерта, че първото най-важно условие за по-ниски цени е да има висока производителност и високо предлагане, като изрази скептицизъм към административните интервенции: „Административната намеса на пазара може да доведе до някакви краткосрочни резултати, но по-късно натискаш пружината и тя отскача“.

Вътев обаче не отхвърля напълно законодателните инициативи, свързани с веригата на доставки. Той смята, че имаме нужда от правила за доставка по агрохранителната верига и добавя, че вижда законопроектите като усилие да се въведат подобни правила“. По думите му тези модели са заимствани от законите на Германия и на Франция.

Бившият министър изрази скептицизъм към понятието „справедлива цена“. Според него цената е такава, за която има кой да плати.

В същото време Вътев поставя акцент върху структурата на пазара: „Българските производители по цялата агрохранителна верига са индивидуални“. Според него това води до липса на преговорна сила, която имат мощните европейски кооперативи.

По адрес на търговските вериги той е критичен: „Те знаят как да влязат на нов пазар и как да манипулират пазара“. Според него малките магазини са загинали, а условията за производителите всяка година се подобряват единствено в полза на купувача.

Той критикува идеята за силна държавна намеса: „Ние искаме държавата да контролира всичко, което е абсурдно и невъзможно“. Според него това е богата почва за корупция.

Като алтернатива той предлага „саморегулиране между конкуренти“, както и по-ясна рамка за браншовите организации: „В един бранш може да има само една браншова организация, която да носи и правата и задължението на контрол над лоялната конкуренция“.

Вътев подчерта, че при бързо развалящи се продукти няма фиксирана норма за справедлива цена.

Той интерпретира дефиницията на законовата рамка: „Необосновано увеличение е всяко повишаване на крайната продажна цена спрямо цена, прилагана от същия търговец за същата стока в сравним предходен период“. По думите му обаче това определение е проблематично и трябва да се прецизира, защото предходният период може да е имал по-ниска стойност на енергийните разходи.

Беше поставен и въпросът дали новите регулации ще ограничат съмненията за картелни практики чрез въвеждане на понятието „съвместно господстващо положение“.

Вътев смята, че това вече съществува като концепция - като система от олигополи.

По отношение на предложението за драстично увеличаване на санкциите, Вътев изрази сериозни резерви, Вътев смята, че това ще породи корупция. Той предупреди, че по-високите глоби могат да доведат до субективно прилагане на закона.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Българите пазаруват на пазара в Одрин където още приемат разплащане в БГлева.

    Коментиран от #26

    18:32 16.05.2026

  • 2 Които

    6 2 Отговор
    ще струват далеч повече , отколкото биха допринесли !

    18:33 16.05.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    11 3 Отговор
    Българинът извади скътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.

    Коментиран от #34

    18:34 16.05.2026

  • 4 Bg дракон🐉

    12 4 Отговор
    Какви храни са български! Всичко е внос! Тук само го пакетират и слагат български имена да лъжат хората! Щом фастъците са от Ангола, правете си сметката!
    Няма как да понижиш, нещо което идва отвън!

    Коментиран от #12, #16

    18:34 16.05.2026

  • 5 Гражданин

    11 0 Отговор
    Гръцката държава въведе ограничения на надценките, и договори с търговците трайно намаление на цените на над 2000 стоки!
    В цяла Европа ДДС е РАЗЛИЧНО за хранителни стоки от първа необходимост!

    18:36 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    4 0 Отговор
    Ужас, да не вземем да приложим, нещо което на запад работи!

    18:54 16.05.2026

  • 10 вкарването

    5 0 Отговор
    на всички политици 100 години назад управлявали и фамилиите им ще доведе до трайни резултати и възход на България!

    18:59 16.05.2026

  • 11 Горски

    7 6 Отговор
    Цените започнаха да се вдигат още след като България отказа руския газ за да се угоди на ЕС и Тръмп, и започна да купува на по- високи цени , след това с приближаване приемането на Еврото и след неговото приемане , което беше абсолютна грешка , допълнително от огромните заеми, които изтеглиха коалиция Магнитски и прикриха истинското финансово състояние на държавата и накрая кражбите на обществени поръчки и Европейски средства от корупционния модел Борисов- Пеевски. И сега Радев и неговата партия Прогресивна България трябва да оправят тяхната каша като им спрат кранчето.

    19:00 16.05.2026

  • 12 Хайде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Bg дракон🐉":

    А можеш ли да му сложиш 500% надценка? Хайде сега ми обясни за малкия пазар в България..

    Коментиран от #15

    19:00 16.05.2026

  • 13 оня с коня

    4 3 Отговор
    НЯМА КАК Административната намеса на Радевото правителство да не води до Краткосрочни резултати на Пазара защото то НЯМА ВРЕМЕ,тъй като на Есен пада и БОРИСОВ поема Властта за да оправи натворените Неразбории в Държавата.

    Коментиран от #20

    19:01 16.05.2026

  • 14 Тодор Колев

    5 0 Отговор
    Земеделският министър нарече диктат или нещо подобно търговската политика с надценките на големите вериги! И ще ги бори с декрети. Господин / другарю министър....големите надценки на веригите се борят с конкуренция! Развържете регулациите. Дайте възможност на малките търговци да продават, а не да бъдат смазвани от разпасани регулатори-рекерьори които вадят душите им. Влезте в малък магазин за хранителни стоки - цените са с 5 до 10% по-високи от тези във веригите. Защо? Главната причина е в рекета на контрольорите които ежедневно ги стускат за гушите. В цените са включени и такси рушвети. Дайте възможност на производите да продават директно и така ще създадете естествена регулация на надценките. Веригите за снабдяване са притежание на креатурите на мутрите от 90те. Те не разрешават излизане на стоки на пазара преди да са минали прз тяхната фуния. Крещящ пример са фирмите на Таки на границата които същият министър покри с политически чадър. Крадецът вика: Дръжте крадеца!

    Коментиран от #33

    19:02 16.05.2026

  • 15 Гражданин на НРБ

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хайде бе":

    Няма как селското стопанство да е частно. Все едно да направиш АЕЦ-а частен. Че и по-зле.

    Коментиран от #35

    19:03 16.05.2026

  • 16 Кресна

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Bg дракон🐉":

    Подкрепям.Един паметен сред стотици у.дефицитни и ленни.Те си искат социализъм и ги залъгват с лошите частници и как ще ги съсипят.Важно е народа да се радва.Така изчезват сега народите от тростотия.

    Коментиран от #19

    19:03 16.05.2026

  • 17 Бивш

    1 2 Отговор
    Не го помня тоя нещо направи ли, като министър, сега акъл дава.
    Докато чакаме браншови организации да ни обясняват как големият бизнес иска да печели, ще почакаме за ниски цени.
    Ей от такива, като тоя, няма да се оправим.

    19:03 16.05.2026

  • 18 инженер

    1 2 Отговор
    Както при всйака стран приела еврото цените скачат значително. ПОследащите инфлации еврото не защитава, даже напротив. Хърватия въведе за 2 години таван на 70 продукта.
    Бг и Харватия са с най-високата инфлация съгласно Евростат. Балтииските са пример за еврото. Сега в Естония се наблюдва 13% инфлация в последните години.

    19:04 16.05.2026

  • 19 Хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Кресна":

    Както Сталин е казал: някои другари считат, че при капитализма ще е по-добре. По-добре ще е. Но само за шепа буржоазни кърлежи.

    Коментиран от #21, #27

    19:06 16.05.2026

  • 20 Гробар

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Оставете го Борисов. Човекът е стар и уморен. Нека си харчи откраднатите милиарди, не се знае колко му остава.

    19:08 16.05.2026

  • 21 луканоф

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!!!

    19:08 16.05.2026

  • 22 инженер

    3 5 Отговор
    Както при всяка страна приела еврото цените скачат значително. Последащите инфлации еврото не защитава, даже напротив. Балтииските са пример за еврото. Сега в Естония се наблюдва 13% инфлация в последните години.

    Хърватия въведе за 2 години таван на 70 продукта.

    Благодарим. Натресохте ни еврото. Действително сме в Обществото на богатите.

    Българияг и Харватия са с най-високата инфлация съгласно Евростат.

    19:11 16.05.2026

  • 23 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    По добре от никакъв ефект!

    19:12 16.05.2026

  • 24 Какво значи

    10 1 Отговор
    компетентен, интелигентен и опитен професионалист. Срази ги всичките регресисти. Вместо да създадат условия за заленчукопроизводство, напояване, коопериране на земеделците и т.н. те се занимават със социалистически отживелици.

    19:14 16.05.2026

  • 25 Дориана

    0 2 Отговор
    По- важното е , че са Резултати. докато при ППДБ и коалиция Магнитски по време на тяхното управление нямаше никакви резултати . Цените вървяха ежедневно на горе, а те играеха ролята само на регистратори къде с колко се вдигнали цените. Те са пълен провал и сега нямат право да дават " съвети"

    19:18 16.05.2026

  • 26 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Кои българи? Осман и Ерденч?

    19:26 16.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лъжа и измама всява този

    0 3 Отговор
    Малък човечец.
    Как може мафиотски да се управлява българския пазар,а не може демократично административно да се контролира.
    Хитрец си ти Андрешко,изгодата за теб е по-важна от благото народно.
    И го питайте за колко сребърника прави тази излагация.

    19:44 16.05.2026

  • 29 Адам Смит

    4 0 Отговор
    Предлаганите от провалени комунистически псевдоикономисти ,,мерки" са използвани във фашистка Италия и в Третия райх на Адолф Хитлер. Което показва генетичната връзка между фашизма, националсоциализма и комунизма и за пореден път опровергава лъжите на комунистическата пропаганда, че фашистите и ,,нацистите" (националсоциалистите) били ... десни, даже ,,крайнодесни".
    Само че, при Мусолини и Хитлер държавата е тоталитарна и контролира всичко, вкл. икономиката. В условията на парламентарна плуралистична демокрация нищо от замисленото няма как да проработи. Най-вероятно само ще увеличи корупцията, защото всяка административна пречка е предпоставка за корупционни практики.
    Единственото решение винаги и навсякъде е било само едно: държавата да осигури равни условия за всички и да бъде справедлив арбитър в споровете. Да създаде конкурентна среда, като не пречи на производителите да предлагат продукцията си на пазара. Да следи за нелоялни практики и да подпомага местните производители с инфраструктура, напоителни системи, различни облекчения (напр. по-висок праг на регистрация по ДДС).
    Другото ще го свърши пазарът и конкуренцията: човекът много добре го е обяснил. Но хората продължават да си мечтаят за ,,бай Тошо", ТКЗС и ,,евтините домати". Но не питат как живееха на село с мизерните заплати и защо земеделци и животновъди трябваше да изплащат загубите на безумната комунистическа индустриализация. И как първокачествената продукция захранваше Москва и Ленингра

    Коментиран от #32, #37

    19:51 16.05.2026

  • 30 Касандра с топките

    0 0 Отговор
    Този е един от най- големите вносители на бракувано месо.

    20:31 16.05.2026

  • 31 Важно е

    0 0 Отговор
    високите надценки и печалби да се съберат от държавата и да отидат в бюджета за хората.Продуктите горчат, развалят се и отиват за животните и екиресажите.

    20:37 16.05.2026

  • 32 ПРИПОМНЯНЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Адам Смит":

    ...и за това ТКЗСарите си построиха 2-3 етажни къщи "с мизерните заплати", нали главунчо?

    21:06 16.05.2026

  • 33 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тодор Колев":

    Аз ли да ви уча, как се процедира с репресьори, търсещи си рушвет?

    21:20 16.05.2026

  • 34 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    По-големият тригер беше валутният резерв от валутният борд, който банките освободиха при навлизанито ни в еврозоната. Много милиарди свободна пара нахлуха изведнъж на свободният пазар, което увеличава инфлацията. Учи се по икономика.

    21:23 16.05.2026

  • 35 Кака Пена

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гражданин на НРБ":

    Преди болшевишkama измет да вкара хората и добитъка им в кооперативи и ТКЗС, всичко беше частно. И България бе сред най-напредналите държави в Европа. Така че, не пробутвай тези неверни неща.

    21:32 16.05.2026

  • 36 Така е

    1 0 Отговор
    Кирил Вътев освен администратор е и практик,което означаваше,че е по- навътре в материята от новите оправячи. Оставам с впечатлението,че ни очаква много шум за нищо и поредните напъни на послушковци. Необходима е мобилизацията на цялото общество,но за добро или лошо само 24% подкрепят правителството. Тоталитаризма си замина. Който и да се нагърби с управлението го чакат много компромиси и трънлив венец. О, времена,о нрави.

    22:27 16.05.2026

  • 37 ЕС фаши

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Адам Смит":

    Частичо си прав. ЕС покрива достатъчна част от принаците на фашизма:защото провокира и финасира войни, съдейства, прилага и финансира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти; антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии; отхъвърянето,фашисткия дигитален концлагер. Отхвърля квинтесенцията на демократизма - референдумите в Европа. Против изпращането на български воиски зад граница.
    И на края е против промотиране войната и обезоръжаването на армията ни чрез подарване на оръжия на страни извън ЕСи Нато

    23:28 16.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове