Кирил Вътев: Административната намеса на пазара може да доведе до краткосрочни резултати

Бившият министър на земеделието в кабинета на Кирил Вътев коментира в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ анонсираните мерки от държавата и възможните ефекти върху цените на храните. Дискусията засегна както ролята на пазара, така и липсата на координация в агрохранителната верига.
Още в началото Вътев формулира основния си икономически аргумент: „Банално известно е, че цените са функция от търсенето и от предлагането“. По думите му когато има високо търсене и ниско предлагане цените растат. Когато се разминат ролите, търсенето е слабо, а предлагането голямо - цените падат.
Той подчерта, че първото най-важно условие за по-ниски цени е да има висока производителност и високо предлагане, като изрази скептицизъм към административните интервенции: „Административната намеса на пазара може да доведе до някакви краткосрочни резултати, но по-късно натискаш пружината и тя отскача“.
Вътев обаче не отхвърля напълно законодателните инициативи, свързани с веригата на доставки. Той смята, че имаме нужда от правила за доставка по агрохранителната верига и добавя, че вижда законопроектите като усилие да се въведат подобни правила“. По думите му тези модели са заимствани от законите на Германия и на Франция.
Бившият министър изрази скептицизъм към понятието „справедлива цена“. Според него цената е такава, за която има кой да плати.
В същото време Вътев поставя акцент върху структурата на пазара: „Българските производители по цялата агрохранителна верига са индивидуални“. Според него това води до липса на преговорна сила, която имат мощните европейски кооперативи.
По адрес на търговските вериги той е критичен: „Те знаят как да влязат на нов пазар и как да манипулират пазара“. Според него малките магазини са загинали, а условията за производителите всяка година се подобряват единствено в полза на купувача.
Той критикува идеята за силна държавна намеса: „Ние искаме държавата да контролира всичко, което е абсурдно и невъзможно“. Според него това е богата почва за корупция.
Като алтернатива той предлага „саморегулиране между конкуренти“, както и по-ясна рамка за браншовите организации: „В един бранш може да има само една браншова организация, която да носи и правата и задължението на контрол над лоялната конкуренция“.
Вътев подчерта, че при бързо развалящи се продукти няма фиксирана норма за справедлива цена.
Той интерпретира дефиницията на законовата рамка: „Необосновано увеличение е всяко повишаване на крайната продажна цена спрямо цена, прилагана от същия търговец за същата стока в сравним предходен период“. По думите му обаче това определение е проблематично и трябва да се прецизира, защото предходният период може да е имал по-ниска стойност на енергийните разходи.
Беше поставен и въпросът дали новите регулации ще ограничат съмненията за картелни практики чрез въвеждане на понятието „съвместно господстващо положение“.
Вътев смята, че това вече съществува като концепция - като система от олигополи.
По отношение на предложението за драстично увеличаване на санкциите, Вътев изрази сериозни резерви, Вътев смята, че това ще породи корупция. Той предупреди, че по-високите глоби могат да доведат до субективно прилагане на закона.
18:32 16.05.2026
4 Bg дракон🐉
Няма как да понижиш, нещо което идва отвън!
18:34 16.05.2026
18:34 16.05.2026
5 Гражданин
В цяла Европа ДДС е РАЗЛИЧНО за хранителни стоки от първа необходимост!
18:36 16.05.2026
12 Хайде бе
До коментар #4 от "Bg дракон🐉":А можеш ли да му сложиш 500% надценка? Хайде сега ми обясни за малкия пазар в България..
19:00 16.05.2026
19:00 16.05.2026
15 Гражданин на НРБ
До коментар #12 от "Хайде бе":Няма как селското стопанство да е частно. Все едно да направиш АЕЦ-а частен. Че и по-зле.
16 Кресна
До коментар #4 от "Bg дракон🐉":Подкрепям.Един паметен сред стотици у.дефицитни и ленни.Те си искат социализъм и ги залъгват с лошите частници и как ще ги съсипят.Важно е народа да се радва.Така изчезват сега народите от тростотия.
17 Бивш
Докато чакаме браншови организации да ни обясняват как големият бизнес иска да печели, ще почакаме за ниски цени.
Ей от такива, като тоя, няма да се оправим.
19:03 16.05.2026
18 инженер
Бг и Харватия са с най-високата инфлация съгласно Евростат. Балтииските са пример за еврото. Сега в Естония се наблюдва 13% инфлация в последните години.
19:04 16.05.2026
19 Хаха
До коментар #16 от "Кресна":Както Сталин е казал: някои другари считат, че при капитализма ще е по-добре. По-добре ще е. Но само за шепа буржоазни кърлежи.
20 Гробар
До коментар #13 от "оня с коня":Оставете го Борисов. Човекът е стар и уморен. Нека си харчи откраднатите милиарди, не се знае колко му остава.
22 инженер
Хърватия въведе за 2 години таван на 70 продукта.
Благодарим. Натресохте ни еврото. Действително сме в Обществото на богатите.
Българияг и Харватия са с най-високата инфлация съгласно Евростат.
19:11 16.05.2026
До коментар #1 от "Сатана Z":Кои българи? Осман и Ерденч?
28 Лъжа и измама всява този
Как може мафиотски да се управлява българския пазар,а не може демократично административно да се контролира.
Хитрец си ти Андрешко,изгодата за теб е по-важна от благото народно.
И го питайте за колко сребърника прави тази излагация.
19:44 16.05.2026
29 Адам Смит
Само че, при Мусолини и Хитлер държавата е тоталитарна и контролира всичко, вкл. икономиката. В условията на парламентарна плуралистична демокрация нищо от замисленото няма как да проработи. Най-вероятно само ще увеличи корупцията, защото всяка административна пречка е предпоставка за корупционни практики.
Единственото решение винаги и навсякъде е било само едно: държавата да осигури равни условия за всички и да бъде справедлив арбитър в споровете. Да създаде конкурентна среда, като не пречи на производителите да предлагат продукцията си на пазара. Да следи за нелоялни практики и да подпомага местните производители с инфраструктура, напоителни системи, различни облекчения (напр. по-висок праг на регистрация по ДДС).
Другото ще го свърши пазарът и конкуренцията: човекът много добре го е обяснил. Но хората продължават да си мечтаят за ,,бай Тошо", ТКЗС и ,,евтините домати". Но не питат как живееха на село с мизерните заплати и защо земеделци и животновъди трябваше да изплащат загубите на безумната комунистическа индустриализация. И как първокачествената продукция захранваше Москва и Ленингра
32 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #29 от "Адам Смит":...и за това ТКЗСарите си построиха 2-3 етажни къщи "с мизерните заплати", нали главунчо?
33 Интересно
До коментар #14 от "Тодор Колев":Аз ли да ви уча, как се процедира с репресьори, търсещи си рушвет?
34 Интересно
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":По-големият тригер беше валутният резерв от валутният борд, който банките освободиха при навлизанито ни в еврозоната. Много милиарди свободна пара нахлуха изведнъж на свободният пазар, което увеличава инфлацията. Учи се по икономика.
35 Кака Пена
До коментар #15 от "Гражданин на НРБ":Преди болшевишkama измет да вкара хората и добитъка им в кооперативи и ТКЗС, всичко беше частно. И България бе сред най-напредналите държави в Европа. Така че, не пробутвай тези неверни неща.
37 ЕС фаши
До коментар #29 от "Адам Смит":Частичо си прав. ЕС покрива достатъчна част от принаците на фашизма:защото провокира и финасира войни, съдейства, прилага и финансира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти; антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии; отхъвърянето,фашисткия дигитален концлагер. Отхвърля квинтесенцията на демократизма - референдумите в Европа. Против изпращането на български воиски зад граница.
И на края е против промотиране войната и обезоръжаването на армията ни чрез подарване на оръжия на страни извън ЕСи Нато
23:28 16.05.2026