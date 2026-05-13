Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Tелефон сам набрал 112 минути след удара на "Хемус"

Tелефон сам набрал 112 минути след удара на "Хемус"

13 Май, 2026 23:31 2 642 26

  • спешно повикване-
  • телефон-
  • катастрофа-
  • ам хемус

Минути след сблъсъка на автобуса с камиона на „Хемус“ Самуил Георгиев поглежда телефона си. Апаратът вече е набрал телефон 112

Tелефон сам набрал 112 минути след удара на "Хемус" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автоматичната функция „Спешно повикване“ може да спаси живот в тежки ситуации. В катастрофата на АМ „Хемус“ именно тя е един от сигналите за тревога, който стига до екипите на 112.

Когато мобилен телефон или смартчасовник разпознае тежка автомобилна катастрофа или удар, на екрана на устройството се показва предупреждение за „Спешно повикване“. Надписът стои на екрана 20 секунди – или малко повече, в зависимост от устройството.

Ако функцията не бъде отказана и аварийният режим остане, устройството само набира 112. Ако заради тежкия удар човек е в безсъзнание, телефонът или часовникът възпроизвежда автоматично съобщение до службите за спешна помощ и им предоставя координати с приблизителен радиус на търсене.

Минути след сблъсъка на автобуса с камиона на „Хемус“ Самуил Георгиев поглежда телефона си. Апаратът вече е набрал телефон 112.

„Набирането на 112 в моя телефон стои в 1 часа и 5 минути. И е било в рамките на една минута, т.е. с 112 съм говорил една минута. Имах наранявания, основно по лицето, но се чувствах в съзнание“, каза пред БТВ Самуил Георгиев, пътник от автобуса.

Именно автоматичната функция „Спешно повикване“ от телефона му помага да сигнализира службите.

„Телефонът ми започна да звъни, появява се един червен екран на телефона, на който има съобщение на английски, че съм претърпял катастрофа. И се пусна един брояч. И на 30-ата секунда бях свързан към 112 и започнах да говоря със 112“, разказва Самуил Георгиев.

Автоматичната функция за спешно повикване е вградена за някои модели телефони и смартчасовници. Тези, които я нямат в настройките си, могат да я изтеглят като безплатно приложение, обяснява програмистът Ален Паунов.

„Трябва, разбира се, да внимавате кое точно приложение сваляте. Търсете с повече звезди и повече сваляния“, казва Ален Паунов, програмист и образователен експерт.

Той обясни, че функцията работи, като устройствата сами преценяват сблъсъка или удара.

„Имат някакви вградени сензори, които могат да измерват различни неща – промяна в ускорението, промяна в налягането. Дори интернет не е задължителен. Трябва да имаме обхват, за да може мобилното устройство да се обади само“, посочва Ален Паунов.

Автоматичното „Спешно повикване“ се включва при рязка промяна на ускорението или при тежък удар.

Да набереш 112 от автомобила е още една съвременна функция за помощ при катастрофа. Тя работи като телефонната – или ръчно през бутон в колата, или автоматично от датчиците на автомобила.

По данни на 112, с т.нар. eCall за коли в периода април 2025 до април 2026 г. са постъпили 1756 обаждания. 801 от тях са регламентирани с насочени екипи за спешно реагиране, а останалите не са наложили спешна намеса.

При тежък удар и загуба на съзнание автоматичното „Спешно повикване“ само набира службите, а местоположението автоматично се изписва на мониторите на 112.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оправете си заглавието

    17 0 Отговор
    "Tелефон сам набрал 112 минути" например на:

    Минути след удара телефонът автоматично е набрал номер 112.

    23:46 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    15 0 Отговор
    Нищо не пояснихте за автобуса. Откъде и закъде пътува. Първа писахте, че бил от градския транспорт, пък карал по магистралата, пък що нямали колани пътниците и шофьорът взел , че заспал. И Шерлок Холмс не може разбра, какво аджеъ се е случило. Камионът бил спрял, пък после писахте, че тръгнал да се престроява. Въобще цялата информация е манджа с грозде.

    00:03 14.05.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Едва ли има толкова жертви в аварийна лента по магистрала , колкото в България. Едни кара в нея на една страна, днес имаше видео, как някой кара в противоположна посока. Спират там да почиват,да пикаят и кво ли не. В Англия спреш ли на аварийната, трябва да напуснеш автомобила и да стоиш далече от платното. Викаш пътна помощ. Нямаш право сам да поправяш автомобила , нито да сменяш гума.

    Коментиран от #7, #9, #11

    00:10 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Е къде да пикаеш?

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    В Англия.

    Коментиран от #14

    00:29 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е къде да пикаеш?":

    Ами викат му Servicing. Отбивки с магазини, бензиностанция и тоалетни. За разлика от Европа, дето навсякъде по пътя плащаш за тоалетна, в Англия са безплатни и в добро състояние. По закон такива места трябва да има на всеки 20 мили по магистрала . Като се постискаш малко и няма да се напикаеш.

    Коментиран от #25

    00:42 14.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не вярвам,":

    Това си е твой проблем, кво вярваш и кво, не.

    00:44 14.05.2026

  • 16 РЕАЛИСТЕ,

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Не е грозно да си признаеш .

    Коментиран от #17

    00:45 14.05.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТЕ,":

    Пак питам , Какво? Абе невменяеми ли сте, бе? Един въпрос не можете да формулирате.

    Коментиран от #21

    00:47 14.05.2026

  • 18 Казуар

    2 0 Отговор
    Телефоните на Гугал пиксел имат такава възможност и сателитен SOS когато няма обхват.

    00:55 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лека поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чада мои":

    Черновци .

    01:02 14.05.2026

  • 21 РЕАЛИСТЕ,

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Не се прави на шашав... Формулирам - чий го дириш у Англия , като сърцето ти е в русия ?

    Коментиран от #24

    01:05 14.05.2026

  • 22 Чадо

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чада мои":

    То тогава и магистралите бяха кът в Унгария

    01:42 14.05.2026

  • 23 АМАН ОТ ПРОГРАМИСТИ И АРТИСТИ

    5 0 Отговор
    НЕ ОСТАНАХА ТРАКТОРИСТИ.НЕ ОСТАНАХА БЕРАЧИ И САДАЧИ НА ДУМАТИ И ЧУШКИ.САМО ПЕДАЛЕТИ ПО ВЕРИГИТЕ И МОЛОВЕТЕ КАЧЕНИ В РАМОВЕ И ТЕСЛИ.....ТЕ НЕ УСЕЩАТ ЧЕ АКО ЗА ТРИ ДЕНА ККООФЛЕНД ЗАТВОРИ КООЛКОТО И ПАРИ ДА ИМАТ НЯМА КО ДЪ ЯДЪТ......А НИЙ СЕКЯНИТЕ СВАЛЯМЕ ГЛАВАТА НА ИНО ПИЛЕ И ША ЯДЕМ АКУ ШЕ И КРАЯ НА СВЕТА ДА Е ДОШЪЛ.....

    04:19 14.05.2026

  • 24 фУрмалираният въпросник

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТЕ,":

    Формулирано отговарям, облагородявам кръвожадните нАгличани, ти по скоро формилирай Исляма кЪв го дири там.. пакистанците са ясни правят пакистанчета на английските моми

    07:23 14.05.2026

  • 25 тираджията

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    навсякъде в европа има безплатни тоалетни по магистралите и са на всеки 20-25км само в германия тоалетните на бензиностанциите се плащат но тия които не са на бемзиностанция не се плащат!!! в австрия тоалетните на които няма бензиностанция има вендинг машини за кафе и закуски и безплатен интернет за един час!!! ходил си ти в европа ама само в мечтите си …

    07:24 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове