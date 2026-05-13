Tелефон сам набрал 112 минути след удара на "Хемус"

Автоматичната функция „Спешно повикване“ може да спаси живот в тежки ситуации. В катастрофата на АМ „Хемус“ именно тя е един от сигналите за тревога, който стига до екипите на 112.
Когато мобилен телефон или смартчасовник разпознае тежка автомобилна катастрофа или удар, на екрана на устройството се показва предупреждение за „Спешно повикване“. Надписът стои на екрана 20 секунди – или малко повече, в зависимост от устройството.
Ако функцията не бъде отказана и аварийният режим остане, устройството само набира 112. Ако заради тежкия удар човек е в безсъзнание, телефонът или часовникът възпроизвежда автоматично съобщение до службите за спешна помощ и им предоставя координати с приблизителен радиус на търсене.
Минути след сблъсъка на автобуса с камиона на „Хемус“ Самуил Георгиев поглежда телефона си. Апаратът вече е набрал телефон 112.
„Набирането на 112 в моя телефон стои в 1 часа и 5 минути. И е било в рамките на една минута, т.е. с 112 съм говорил една минута. Имах наранявания, основно по лицето, но се чувствах в съзнание“, каза пред БТВ Самуил Георгиев, пътник от автобуса.
Именно автоматичната функция „Спешно повикване“ от телефона му помага да сигнализира службите.
„Телефонът ми започна да звъни, появява се един червен екран на телефона, на който има съобщение на английски, че съм претърпял катастрофа. И се пусна един брояч. И на 30-ата секунда бях свързан към 112 и започнах да говоря със 112“, разказва Самуил Георгиев.
Автоматичната функция за спешно повикване е вградена за някои модели телефони и смартчасовници. Тези, които я нямат в настройките си, могат да я изтеглят като безплатно приложение, обяснява програмистът Ален Паунов.
„Трябва, разбира се, да внимавате кое точно приложение сваляте. Търсете с повече звезди и повече сваляния“, казва Ален Паунов, програмист и образователен експерт.
Той обясни, че функцията работи, като устройствата сами преценяват сблъсъка или удара.
„Имат някакви вградени сензори, които могат да измерват различни неща – промяна в ускорението, промяна в налягането. Дори интернет не е задължителен. Трябва да имаме обхват, за да може мобилното устройство да се обади само“, посочва Ален Паунов.
Автоматичното „Спешно повикване“ се включва при рязка промяна на ускорението или при тежък удар.
Да набереш 112 от автомобила е още една съвременна функция за помощ при катастрофа. Тя работи като телефонната – или ръчно през бутон в колата, или автоматично от датчиците на автомобила.
По данни на 112, с т.нар. eCall за коли в периода април 2025 до април 2026 г. са постъпили 1756 обаждания. 801 от тях са регламентирани с насочени екипи за спешно реагиране, а останалите не са наложили спешна намеса.
При тежък удар и загуба на съзнание автоматичното „Спешно повикване“ само набира службите, а местоположението автоматично се изписва на мониторите на 112.
