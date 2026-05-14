Съдът гледа мярката на шофьора на автобуса от тежката катастрофа на "Хемус"

Очаква се Софийският градски съд да гледа днес мярката за неотклонение на шофьора на автобуса от тежката катастрофа преди дни на АМ "Хемус", информират от БНТ.
Срещу 59-годишният мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице. В момента той е в ареста за срок до 72 часа. Прокуратурата ще настоява за постоянното му задържане.
Тежката катастрофа стана в нощта срещу 12 май. При инцидента загина един от пътниците в автобуса, а други 16 пострадаха. Част от ранените са настанени в няколко столични болници. Според първоначалните данни до фаталния инцидент се е стигнало след като водачът на влекача е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се блъснал в него. Двамата шофьори имат общо близо 80 нарушения на пътя през годините.
До коментар #3 от "Дзак":Трябва да има къде да отбиеш. Може да спукаш гума, може да изгасне двигателя или друга сериозна причина. Може да ти прилошее. Ако няма аварийна лента, трябва да спреш в активна лента, което е самоубийство.
08:54 14.05.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Дзак":Опитаха в някои европейски държави, да използват аварийната лента за движение, за да има по голяма пропускливост. Имаше първоначално много жертви и преосмислиха решението си. Карали съм по магистрала със 120 и изведнъж след лек завой виждаш спрял автомобил. Настръхваш. Спирачки, този зад теб едва не те пресова. Затвориха такива магистрали и правиха ремонт на ремонта. Изградиха повече аварийни отбивки, но опасността си съществува.
09:24 14.05.2026