Румен Радев: България очаква Европа и света на "Евровизия" 2027!

17 Май, 2026 09:12

Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването, написа във Фейсбук тази сутрин премиерът Румен Радев след победата на Дара на 70-ото издание на музикалния конкурс.

"Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.

Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", пише още Радев в социалната мрежа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Румбата

    73 12 Отговор
    Прогресивна Бангаранга !

    Коментиран от #187

    09:15 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    46 29 Отговор
    Глобално.

    Коментиран от #109

    09:15 17.05.2026

  • 4 Гости

    96 1 Отговор
    България ако се справи и с мафията и престъпността, тогава наистина ще е победител.

    09:16 17.05.2026

  • 5 Факт

    60 23 Отговор
    Нов заем.
    Борбата с високите цени се отлага.

    09:16 17.05.2026

  • 6 Някой помни ли Украйна

    42 15 Отговор
    с коя песен спечели евровизия ?

    Коментиран от #14, #18, #30, #75

    09:16 17.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    75 33 Отговор
    Всички Джендъри от цяла Европа ще се изсипят в София.Трябва да се изселя.

    Коментиран от #71, #124

    09:16 17.05.2026

  • 8 А Деса

    25 15 Отговор
    Дали се присъединява към поздравите на Радев?

    09:16 17.05.2026

  • 9 Факт

    39 6 Отговор
    Маги и Саня потриват ли ръце?

    09:17 17.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    64 43 Отговор
    Проблема е че в бангаранга няма нищо българско!... да те асоциират с аборигенски друсаници вместо с 1400 години славна история и култура не е моето!

    Коментиран от #128

    09:17 17.05.2026

  • 11 Раковски

    49 11 Отговор
    Да сравним отново "моделите!
    При модела "Борисов", скандалният Николай Шушков "Шушумигата" е уволнен от митниците, където е бил директор на регионално звено. ☝👍

    При модела "Радев", крайно скандалният "Шушумигата" - Николай Шушков - е назначен за ДИРЕКТОР на Агенция "Митници". 👎😡

    Коментиран от #91

    09:17 17.05.2026

  • 12 Румба Рамба

    39 10 Отговор
    Следващото парче

    09:17 17.05.2026

  • 13 Поздравления за Дара!

    45 17 Отговор
    Но хайде по-скромничко с тази песен. Конкурса е за песни, а не за изпълнители!

    Само изпълнението и идеята за песента е нейни- толкова за българското в Песенния Конкурс.
    Текста е на норвежка
    Аранжимента и музиката са на грък и румънец
    А хореографа и самите танцьори са шведи

    Коментиран от #20

    09:18 17.05.2026

  • 14 Факт

    76 14 Отговор

    До коментар #6 от "Някой помни ли Украйна":

    Помня, че снощи украинците ни дадоха 0 точки.
    Ние колко пари и техника им пратихме?

    Коментиран от #22, #54, #132, #198

    09:18 17.05.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    32 12 Отговор
    Тоя сигурно не е спал снощи и цяла вечер денсъл. Превъртях набързо точкуването и обявяването на победата, най-близкото нещо до мъж беше водещата.

    09:18 17.05.2026

  • 16 БЪЛГАРИЯ Е ЕС.

    20 31 Отговор
    И ЕС ни оцени

    Коментиран от #47

    09:18 17.05.2026

  • 17 И той

    26 23 Отговор
    да се отърка в успеха на Дара ! Всъщност не знам дали е гледал вчера "Евровизия" изобщо !

    Коментиран от #97

    09:18 17.05.2026

  • 18 Българин

    28 40 Отговор

    До коментар #6 от "Някой помни ли Украйна":

    Ватняците с коя песен участваха снощи?

    Коментиран от #51, #77

    09:18 17.05.2026

  • 19 Някой

    41 10 Отговор
    Определено това не е моето изкуство. Но целта оправдава средствата. Щом е добре за България и за мен е добре

    Коментиран от #60

    09:19 17.05.2026

  • 20 Така е

    47 7 Отговор

    До коментар #13 от "Поздравления за Дара!":

    И футболът ни е такъв. Пълен с чужди играчи, ама български

    Коментиран от #38

    09:19 17.05.2026

  • 21 Фейк - либераст

    35 25 Отговор
    Първата световна победа на Радев, а при Боко дори не участвахме !

    Коментиран от #127

    09:19 17.05.2026

  • 22 Последния Софиянец

    39 6 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Власите също ни дадоха нула точки.

    Коментиран от #34

    09:19 17.05.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    33 9 Отговор
    Ша ги раним с ишкембе чорбасъ,и домати по 5 юро килото!🦍🥳🤣👍

    09:20 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фен

    43 13 Отговор
    Догодина посрещаме Евровизия у нас 🇧🇬🇪🇺
    Дрпльовците с калните цървули никой нищо не ги пита 😆

    Коментиран от #32

    09:20 17.05.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 18 Отговор
    ЗА 100 МИЛИОНА ЕВРО МОГА ДА ПОСТРОЯ
    ДЕТСКА БОЛНИЦА В СОФИЯ
    ....
    ИЛИ 2 СУПЕР ДЕТСКИ ОТДЕЛЕНИЯ В ПЛОВДИВ И ВАРНА
    ......
    А НЕ ДА ПРАВЯ БАНГАРАНГА :)
    .....
    ДЕСА ПОЕТЕСА СЕ Е ДОКОПАЛА ДО ФЕСБУКА НА МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

    Коментиран от #55

    09:20 17.05.2026

  • 27 Капейчица:

    23 25 Отговор
    Ах как се прецакахме с тоя натовски генерал

    09:21 17.05.2026

  • 28 Смех с копейки

    11 11 Отговор
    Любенов от бе не те едвам не ревна от мъка.🤣

    09:21 17.05.2026

  • 29 Едно време

    28 12 Отговор
    Печелиха украинците, а днес техните подържници!

    09:21 17.05.2026

  • 30 Украина го печели 3 пъти

    31 5 Отговор

    До коментар #6 от "Някой помни ли Украйна":

    В момента я виждаме и как "побеждава".

    09:22 17.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А що да не я дадем

    14 9 Отговор

    До коментар #25 от "Фен":

    ,, Евровизията" на.... Франция!

    09:23 17.05.2026

  • 33 в кратце

    36 23 Отговор
    Да ни е жива и здрава Дара! Тя ни е подаръче от нашия Господ!

    09:23 17.05.2026

  • 34 Така е

    27 4 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Ние дадохме макс на Малта, Малта на нас.
    Гърците на Кипър, Кипър на Гърците.
    Сърбите на Хърватия, Хърватия на сърбите.

    09:24 17.05.2026

  • 35 Фен

    42 23 Отговор
    Историята ще запомни Дара като победителка в Евровизия 🇧🇬🇪🇺 а не с това, че разни незначителни дрпльовци с кални цървули са я хейтели 😂

    Коментиран от #57, #114

    09:24 17.05.2026

  • 36 А50

    47 11 Отговор
    Евровизията има най-непрозрачния метод на избиране. Голяма част от победителите до тук бяха избирани по политически причини. Помним с какво Украйна печели конкурса, и в какво се превърна. Дано не ни готвят и нас, освен че ни прибраха парите

    09:25 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не е така

    33 12 Отговор

    До коментар #20 от "Така е":

    На световно и европейско по футбол, трябва да са българи!
    Евровизия обаче е пародия на европейски конкурс. Не стига че Израел, но и Австралия вече участва:)

    09:25 17.05.2026

  • 39 ДрайвингПлежър

    31 10 Отговор
    Министъра на културата се възтрогна каква култура сега ще ни налегне...
    да де ама тая култура не е наша! Тая килтура си е чиста халтура!

    Коментиран от #46

    09:25 17.05.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 3 Отговор
    КОЙТО МИСЛИ РАЗЛИЧНО
    Е ХЕЙТЪР ....
    ... И ТРЯБВА ДА СЕ АРЕСТУВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИСТИНАТА :)

    09:27 17.05.2026

  • 41 Куку

    17 15 Отговор
    Румката цял живот чака руснаците те земат,че дойдат европейците!

    09:27 17.05.2026

  • 42 Така е

    36 10 Отговор
    Никой не може да гласува за страната си. Гласуват отвън.
    Държавата с най-много емигранти печели.
    Ние сме с най-много емигранти. Снощи ги преборихме.

    09:27 17.05.2026

  • 43 Тошев

    19 7 Отговор
    Шефе , ще имаме ли пари да си платим и интернета и ТВ сигнала . Щото за хартиена преса отдавна нямаме ,та затуй да попитам виждайки на къде отиват вече икономиите в домакинството. Виждам как едни огромни количества хора са се струпали на места с безплатно Вай Фай / вай-вай / и само Евро песни обсъждат и културата им рязко се повишава . А ако им се обясни и какво се пее в текста ще са още повече ,защото на нашата песен нещо не разбрахме смисъла ,камо ли да го запомним.

    09:27 17.05.2026

  • 44 за първи път от 10г. се изложи

    13 12 Отговор
    румба ти си интелигентен човек защо очакваш света на европейски конкурс? нали за това е евровизия а световизия…

    09:28 17.05.2026

  • 45 дядо дръмпир съчуства на капейките...

    11 14 Отговор
    А,защо е тъжен премиерът на путинова партия???

    09:28 17.05.2026

  • 46 Факт

    13 7 Отговор

    До коментар #39 от "ДрайвингПлежър":

    От тук нататък, всяка българска песен за този конкурс ще се прави по този модел.

    09:28 17.05.2026

  • 47 Пепи Еврото от Годеч

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "БЪЛГАРИЯ Е ЕС.":

    Урааааа

    Коментиран от #199

    09:29 17.05.2026

  • 48 Фен

    11 17 Отговор
    Да живее Дара и Евровизия 🇧🇬🇪🇺

    09:29 17.05.2026

  • 49 Май !

    16 11 Отговор
    Афровизия !

    Ще ми Хареса !

    Повече !

    09:30 17.05.2026

  • 50 мамникът Бо(га)таш

    17 11 Отговор
    ще ви храни с бангаранга

    09:30 17.05.2026

  • 51 факт

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Накефи ли се как хохолката след песента си отправи нацистки поздрав?

    Коментиран от #56, #61

    09:30 17.05.2026

  • 52 Моля

    18 11 Отговор
    простолюдието с нулев умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    09:31 17.05.2026

  • 53 Гост

    13 6 Отговор
    Остава да проверим извадките за продажби на фонокарти в страните, които ни гласуваха макс точки. Да няма някакви случайни съвпадения.

    09:32 17.05.2026

  • 54 Не сме си !

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Платили !

    Достатъчно !

    09:33 17.05.2026

  • 55 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    20 12 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Приходите от Евровизия са много по големи от разходите.
    Ама ти откъде да знаеш.

    09:34 17.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Аз пък бих запомнил

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Фен":

    ако Австралия(не бъркай с Австрия) беше победила в Евровизия,

    09:34 17.05.2026

  • 58 А50

    22 14 Отговор
    Срамно е да печелим с тая песен, сега за всички сме банга.мaнга. Ужас, и ставаме сборище на отпадък догодина. Натресоха го на Радев, както му натресоха и кирчовците и кокорчовците а той трябва да се прави на щастлив.

    Коментиран от #62, #123

    09:34 17.05.2026

  • 59 Европчанин

    15 9 Отговор
    Утре сменяме химна с Бананаранга.

    09:34 17.05.2026

  • 60 Aлфа Bълкът

    23 6 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Догодина София ще се напълни с 👬, не че сега нямате, ама догодина ще е бол.

    Коментиран от #67

    09:34 17.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Така е

    25 7 Отговор

    До коментар #58 от "А50":

    Премиерът е длъжен да поздрави за този "успех". Няма как.
    Но как ще бори цените и ще организира световен конкурс едновременно, като тъкмо встъпи в длъжност.
    ЕС му подляха вода, като го хвърлят на дълбокото.
    И после - не било политика. А стадото се радва.

    09:37 17.05.2026

  • 63 Лост

    23 6 Отговор
    Борисов -"И Евровизия ви докарах в България.Опа май съм сънувал нещо.Сега не съм на власт.".

    09:38 17.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 А50

    15 8 Отговор
    Трябва да се включи в читанките на първокласниците, задължително произведение за изучаване. Какви са тия дето си позволяват да не харесват европейските ценности

    09:39 17.05.2026

  • 67 Лост

    12 5 Отговор

    До коментар #60 от "Aлфа Bълкът":

    Бургас и те се точат да я приемат,че само в София и Бургас има големи зали.

    Коментиран от #69, #74

    09:40 17.05.2026

  • 68 ИВАН

    17 8 Отговор
    Айдеее, и тоя още не я беше рекламирал тая сиганска песен, и той да не остане назад.

    09:41 17.05.2026

  • 69 Така е

    9 2 Отговор

    До коментар #67 от "Лост":

    Да я направят на поляната на Роженския събор.

    09:42 17.05.2026

  • 70 Щом !

    3 4 Отговор
    Ти !

    Аресва !

    09:42 17.05.2026

  • 71 Ами

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Отивай си на село ,от където си дошъл

    09:42 17.05.2026

  • 72 ШЕФА

    15 13 Отговор
    Евролиберала Радев да ходи да посреща Бездара на аерогарата,и да я направи Министър на културата,тя и без това държавата е Бангаранга.

    09:43 17.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 А50

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Лост":

    Стискаме палци за Бургас, макар че на Пловдив най-му отива за изпедебцване.

    Коментиран от #82

    09:44 17.05.2026

  • 75 Украйна

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Някой помни ли Украйна":

    Ето подробности за всяка от трите победи на страната:

    2004 г. (Руслана): Първият триумф на Украйна идва с енергичната песен „Wild Dances“, изпълнена от Руслана в Истанбул.

    2016 г. (Джамала): Втората победа е постигната от певицата Джамала с емоционалната и исторически натоварена песен „1944“ по време на конкурса в Стокхолм

    2022 г. (Kalush Orchestra): Последната победа на Украйна е дело на рап-фолк групата Kalush Orchestra с песента „Stefania“ в Торино. Изпълнението събра рекорден брой точки от зрителския вот в знак на огромна международна подкрепа.

    09:44 17.05.2026

  • 76 Варна

    17 13 Отговор
    Представете си какво е нивото на културата в България щом простолюдието се радва на тая простотия Бангаранга !!!!!!!!!!!!!!

    09:44 17.05.2026

  • 77 Ват.няк

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    С песента руснак за бой се стяга

    Коментиран от #142

    09:44 17.05.2026

  • 78 12340

    9 0 Отговор
    Политиците се запромъъъъкваха....
    Беж крачета да бягаме!:))

    09:45 17.05.2026

  • 79 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 2 Отговор
    Да направим ЕВРОВИЗИЯТА на СЛЪНЧАКА.
    Там купона е нон стоп.

    09:46 17.05.2026

  • 80 МЪКЪ,МЪКЪ

    6 17 Отговор
    МЪКЪ русофилска.А и нощес е имало Бангаранга и в Москва.

    09:47 17.05.2026

  • 81 хахахт

    7 12 Отговор
    Мала , мале.. направете Бангаранга национален химн . И някои чака промяна от тез

    Коментиран от #88

    09:47 17.05.2026

  • 82 Лост

    14 2 Отговор

    До коментар #74 от "А50":

    Кметът на Бургас вече излезе с изявление за прием на Евровизия.Хотелиери, ресторантьори и таксита почват да точат саби.

    09:50 17.05.2026

  • 83 хдхфдгбфг

    4 7 Отговор
    Дара е единствената няква " победа" другото е йесмени и нагъзване през западна европа

    09:51 17.05.2026

  • 84 Радев се излага

    17 11 Отговор
    Циганията превзе България, ред е на Европа. Евровизия е политически конкурс, какво ли ни готвят и как ще ни сготвят.

    Коментиран от #95

    09:52 17.05.2026

  • 85 Честито

    9 14 Отговор
    Новия главатар Румен фатмака на бандата русофили парламент,посочен за президент лично от Ген Решетников

    09:53 17.05.2026

  • 86 Кажи как пребори спекулата, боташ!

    15 8 Отговор
    Ще му ядем бангарангата на тоя €мошеник!

    09:54 17.05.2026

  • 87 Жбръц

    12 7 Отговор
    Евровизия отдавна се превърна в Политическа схема.Нали помним,как една украинка сценично копие на нашата Джанга - Банга, спечели конкурса.Със тъпаните и мъжете с конски опашки.Точно в периода на Мегдана.Между другото: и двете изпълнителки си приличат визуално и като сценичен костюм и изпълнение.Просто потърсете клипа и ще се убедите.Иначе,като българин приемам положително факта,че за нас вече се говори положително.

    Коментиран от #90, #107

    09:56 17.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 И като видиш само кои се радват...

    12 7 Отговор

    До коментар #87 от "Жбръц":

    троловете и украинците на ППДБ, чалга зулуса от ИТН, кв. Максуда на БЕЗdara и мистър Боташ известен и като мистър Кеш.

    09:58 17.05.2026

  • 91 Луд

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Раковски":

    Ами колко умен трябва да си че да не схващаш. Или си трол по професия. Който пречи на контрабандата като си гледа работата се уволнява от контрабандиста , а който не толерира контрабандата го назначават.

    09:59 17.05.2026

  • 92 Гост

    12 4 Отговор

    До коментар #89 от "Нов мощен удар":

    Не се радвай, педроханецо!
    Догодина за Евровизия в България може да поканим Русия и Беларус, че и други държави от света, подобно на Австралия тази година!

    10:02 17.05.2026

  • 93 незнам

    16 10 Отговор
    Песента е потресаващ траш боклук , незнам как въобще се класира. Явно светът отива към ония филм Идиокрация и сега като се освестим пак ще тръгнем по сергиите с 5евро домати.

    Коментиран от #120

    10:03 17.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А50

    9 9 Отговор

    До коментар #84 от "Радев се излага":

    Радев е поставен в ситуация, невърви просто да подмине, трябва да поздрави и толкоз. Представи си ако беше боко или кирчо какви лиги щяха да точат

    Коментиран от #174

    10:03 17.05.2026

  • 96 Копейкин

    7 11 Отговор
    Велик ден за България.

    10:05 17.05.2026

  • 97 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "И той":

    А Вие ,гледахте ли Дара снощи?

    10:05 17.05.2026

  • 98 хахаха

    13 9 Отговор
    "България може да побеждава..." Айде да видим кои българи създадоха тоя проект: Композитор - Ан Джудит Уик от Норвегия. Продуцент - Димитрис Контопулос от Гърция. Някакъв суперизвестен продуцент Кристиян Торсеа, за когото нищо няма в нета и на последно място - Дара. ...

    Коментиран от #104

    10:06 17.05.2026

  • 99 Абсурдистан

    12 4 Отговор
    Ха, и мамника ще се възползва от бангаранга! Може и да си преименува партиятя на "погресивна бангаранга".

    10:07 17.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 хахаха

    18 5 Отговор
    Допълнение. Оказа се, че Кристиян Торсеа е румънец....Иначе България побеждава...смях.

    10:08 17.05.2026

  • 102 Т Живков

    7 4 Отговор
    Само така!Смъртт на комунизма!

    10:09 17.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    13 12 Отговор

    До коментар #98 от "хахаха":

    Не е важно кой създава проекта.
    Важно е марката...БЪЛГАРИЯ.
    Цялата зала изпадна в неистова радост от успеха на ...БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #112

    10:12 17.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Рамбо 🇺🇦

    4 11 Отговор
    Правителството Желязков подготви шампиони, след година ще видим какво ще ни подготви правителството Боташ!

    10:14 17.05.2026

  • 107 Украйна

    1 8 Отговор

    До коментар #87 от "Жбръц":

    Ето подробности за всяка от трите победи на страната:

    2004 г. (Руслана): Първият триумф на Украйна идва с енергичната песен „Wild Dances“, изпълнена от Руслана в Истанбул.

    2016 г. (Джамала): Втората победа е постигната от певицата Джамала с емоционалната и исторически натоварена песен „1944“ по време на конкурса в Стокхолм.


    2022 г. (Kalush Orchestra): Последната победа на Украйна е дело на рап-фолк групата Kalush Orchestra с песента „Stefania“ в Торино. Изпълнението събра рекорден брой точки от зрителския вот в знак на огромна международна подкрепа.

    А РУСИЯ...КОГА

    Коментиран от #111

    10:15 17.05.2026

  • 108 Русофилчето

    9 4 Отговор
    Ама как така спечелили 1во място,много е евроатлантическо,трябва да сме последни,долу в калта

    10:15 17.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Румбата и Роналдо

    8 4 Отговор
    Но българите не ги интересува Евровизия, след като са на заличаване.

    10:18 17.05.2026

  • 111 Чети

    7 4 Отговор

    До коментар #107 от "Украйна":

    "Русия има дълга история в „Евровизия“, включваща множество класирания в челната тройка и една победа с изпълнителя Дима Билан през 2008 г. с песента „Believe“

    10:18 17.05.2026

  • 112 НАЦИОНАЛИСТ

    10 7 Отговор

    До коментар #104 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    КАКЪВ УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ(РБ-Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) МОЖЕ ДА Е ТОВА Кълчотене,
    този африкански -дивашки Резил?!
    МОЖЕ БИ ИМАШ ВПРЕДВИД ,ЧЕ ДЕТРОНИРА кончита -вур$т...?
    ДОГОДИНА ПО ПРИМЕРЪТ НА дарЪ В€РОЯТНО ЩЕ ИМА ЯКИ Кюч€кини НА €вровизиятЪ!

    10:18 17.05.2026

  • 113 браво

    7 6 Отговор
    Тъкмо тогава България ще фалира, и ще дойдат да ни опяват

    10:21 17.05.2026

  • 114 Улав

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Фен":

    Не те слуша главата

    10:21 17.05.2026

  • 115 Вътрешен човек

    8 10 Отговор
    Дара заслужи победата и няма нужда от подкрепа на политици. Бойко правеше същото, Вие като, че ли го следвате. Просто се радвайте, като всички Българи! и я подкрепяйте чрез Вашата работа!

    10:21 17.05.2026

  • 116 Роки

    15 2 Отговор
    Сатанисти, масони, крадци и предатели - елитът на България днес!

    10:21 17.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Още колко ранга

    8 3 Отговор
    Булгарангата беше Бойкоранга, сега Румбаранга.

    10:22 17.05.2026

  • 119 Гумен

    13 9 Отговор
    От къде пари не Румба ? Организацията на тази гей- оргия струва 60 милиона евро . От къде ще вземем такива пари ? Ние сме на ръба на фалита и национална катастрофа. Трябва да откажем домакинството веднага.

    Коментиран от #121

    10:25 17.05.2026

  • 120 Гост

    5 6 Отговор

    До коментар #93 от "незнам":

    Ами света гласува за песента, не ти! Щото нямаш право от България да гласуваш за българската песен!
    Така е направен конкурса, че Европа и Света да избират победителя, а не държавата, от която е!
    И направо отвя доста сериозната конкуренция, като австралийката, спечелилия Сан Ремо италианицец...
    На мене много ми допаднаха изпълненията на Кипър, албанеца и от Малта! Съмнения за манипулация има според мен единствено с еврейското изпълнение, което беше доста назад след оценката на световното жури и изведнъж "рязко" дръпна след зрителския вот, чак до второто вясто, а беше посредствено изпълнение....

    10:25 17.05.2026

  • 121 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #119 от "Гумен":

    А възвращаемостта бе, мозък!!?
    За да спечелиш от нещо, първо трябва да вложиш, няма кой да ти налее на готово...

    Коментиран от #131

    10:27 17.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Артист

    11 7 Отговор

    До коментар #58 от "А50":

    Срамно е да не печелиш,а да се биеш в гърдите и да пишеш глупости!Браво,Браво на Дара и екипа!

    Коментиран от #181

    10:30 17.05.2026

  • 124 ЗАТВАРЯЙ СИ

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ГРАНЯСАЛАТА ЛАФФФФКА.

    10:32 17.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 стоян георгиев

    12 7 Отговор
    Само това ни липсваше - да стенем организатори на евро фрийк шоу! 🤮 абсолютно падение

    10:33 17.05.2026

  • 127 Ку-ку

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Фейк - либераст":

    Какво общо пък има Мунчо с "победата" на Евровизия....но виж, следващата година ще приемат домакинството в зала 8888 - която пък между другото беше построена по времето на Борисов, а обещанията на Кирчо и Кокорчо за няколко моста над Дунав, още толкова тунели, 10млрд. които Бойко бил крадял на година и те разбираш ли щели да ги спрат(а точно обратното направиха като теглеха и взимаха по 15-20млрд. за раздаване на заплати) и още мноооого обещания от петроханските пудели така и не се осъществиха, защото много "умници" си си ги избраха (както и чорапа сега) и ще си носите последствията.....очаквайте намаляване на цените.....на куково лято... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #200

    10:33 17.05.2026

  • 128 АБЕ ШОПАР

    11 9 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    ЧЕ КОЕ ТОЧНО Е БЪЛГАРСКОТО В ЧАЛГАРЛЯКА????????????

    10:34 17.05.2026

  • 129 ЕС колко подъл к€н€ф е

    11 3 Отговор
    Гласувайте до 10 пъти 1.20лв. с ДДС.
    за бр. смс. прибраха парата и на победителя един микрофон от стъкло за буркани правен в Китай за 4€ е наградата.Другата свежа пара
    15 000 зрители цени: Полуфинал от 53 до 263€ за билет.Финал от 63 до 363€ за финал.Репетиции от 10 до 233€ за билетче.Дайте поне 50 000€ награда да се отсрамите или златен микрофон.Смех ама голЕм.Всички по веригата засмукаха парата остана малко и за Зеленски да преведат, а едните се радват, че са пускали смс а победителя, че са му дали 10 буркана от лютеница.Ха ха ха!

    10:35 17.05.2026

  • 130 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    12 5 Отговор
    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството: Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    Коментиран от #135

    10:36 17.05.2026

  • 131 Ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #121 от "Хаха":

    Лева възвращаемост на урво пробита?

    10:38 17.05.2026

  • 132 Антимедиатор

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Най-малко от цяла Европа, затова са 0 точките.Не може да си избереш военен /член на комунистическата партия/ за президент , а след това и за примиер ,който да обяснява , че Крим е руски и т.н....
    В 1 милион украйнци ги интегрира в икономиката , хората работят , плащат данъци , а на Ганьо не му харесват!
    Затова вместо да работи с бяли хора , славяни , православни ще внася индуси и пакистанци , може и узбекистаннци .
    ПроZZ , народ , слаба държава.

    10:40 17.05.2026

  • 133 Тежък ден за русофилскста иzzмет.

    7 11 Отговор
    Много тежък.Ношес са бомбили и Москва между другото.

    10:41 17.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Гост

    6 4 Отговор

    До коментар #130 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    А безплатната реклама за страната домакин!
    Туроператори, превозвачи, хотелиери, ресторантьори, всички съпътстващи конкурса дейности...
    Приходите и ползите за страната са далече над разходите!

    Коментиран от #150

    10:44 17.05.2026

  • 136 Най-големия!

    6 7 Отговор
    Генерал и доказал се политик!

    10:46 17.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    3 6 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!

    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #165

    10:47 17.05.2026

  • 139 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #134 от "Хейт":

    Твоята Пена с пеньоара в кухнята е по-Убава от Дара, нали хейтьо селски....

    10:47 17.05.2026

  • 140 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    11 4 Отговор
    Гей парад в София-да бъде!
    Бангаранга!

    10:48 17.05.2026

  • 141 Евровизия 2027г. Ще бъде на поляна

    9 2 Отговор
    в България със 300 скари и кебапчета от Кауфланда.Наградата таз година е микрофон от стъкло а до година ще е кабел за микрофон от пластмаса.

    10:50 17.05.2026

  • 142 Антимедиатор

    3 6 Отговор

    До коментар #77 от "Ват.няк":

    И с какво се стяга?
    С Т-34 или с молотовката ?
    Руснаците са се изпокрили, изпращат от дълбоката провинция разни буряти/ друго име на монголците/ и разни чеченци,чукчи и ескимоси...

    Коментиран от #158

    10:51 17.05.2026

  • 143 Въздушен ас,

    3 5 Отговор
    Генерал и голям държавник - Радев!!!

    10:53 17.05.2026

  • 144 Да точно така е

    1 2 Отговор
    A, вий мойти ли, кат ней ни изкарати шампиони или па ша затъвами у дългови?

    10:53 17.05.2026

  • 145 Иван

    10 4 Отговор
    Пишете,пишете глупости,трябва да си изкарате парите,ха.Дара победи,а какво ще пишете и плюете е без значение.

    10:53 17.05.2026

  • 146 хехйджбнджб

    7 3 Отговор
    Сега поне Дара като сгъна някой лев да си оправи грозните татуировки , че са като рисунки на първолак по чина.

    10:54 17.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Радой Ралин

    2 6 Отговор
    Турците владеят България 500 години и 500 години изнасилват български момчета.

    Коментиран от #167

    10:55 17.05.2026

  • 150 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    8 3 Отговор

    До коментар #135 от "Гост":

    Това са строгите финансови разчети на ЕВРОВИЗИЯ...
    Туристическите и МОРАЛНИТЕ изгоди за България са неизмерими.Важно е как ша ги използваме.

    10:55 17.05.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 хсфххсцж

    6 1 Отговор
    Наградата била от китайско стъкло за буркани за 5 евро хахах

    10:57 17.05.2026

  • 153 Куку

    10 9 Отговор
    Истината е,че Дара е на Олимп,там няма копейки!!!

    Коментиран от #156, #157

    10:58 17.05.2026

  • 154 Умен

    9 2 Отговор
    Спирай помоща да укрия! Даже една точка нямаме от тия неблагодарници! Браво на Дара

    10:59 17.05.2026

  • 155 Виктория!

    5 3 Отговор
    Бангаранга, бангаранци!
    България от днес е бангалария!
    Бангаранга е стил!
    Бангаранга!

    11:00 17.05.2026

  • 156 Kопейките са само в Интернет

    4 5 Отговор

    До коментар #153 от "Куку":

    Навън сякаш са се изпарили.

    11:02 17.05.2026

  • 157 Те затова

    6 9 Отговор

    До коментар #153 от "Куку":

    КУПЕЙКИТЕ ревяха
    И реват .

    МУСКАЛИТЕ НЯМАТ РАБОТА В КОНКУРСА.

    ДА СИ ГО ПРАВЯТ СЪС
    ИРАН И СЕВЕРНА КОРЕЯ.

    11:03 17.05.2026

  • 158 иво христов Пуловера

    2 5 Отговор

    До коментар #142 от "Антимедиатор":

    Русия не пабеди ли вече?

    11:03 17.05.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Финансист

    6 2 Отговор
    От къде пари за Евровизия бе Румба ? Ние сме пред фалит, затъваме в заеми, няма бюджет даже...трябва да откажем домакинството веднага !

    11:06 17.05.2026

  • 161 Дара

    4 3 Отговор
    "Не мога да повярвам какво се случва! Благодаря за оценката от журито на тези страни. Защото наистина положихме страхотни усилия. "Bangaranga" е чувство на сила, което носиш в себе си, да пребориш със специална енергия страха. В хармония с природата и света, когато се почувстваш - тогава можеш да постигнеш всичко",

    11:06 17.05.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 КУПЕЙКИТЕ

    5 4 Отговор
    Сме за ФИЛИП КИРКОРОВ.

    Той е нашия Духовен Лидер .

    11:06 17.05.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #138 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    Ами свиквай с Радев бе, педрохански!
    Твоите любимци в парламента са 37 бройки!
    И не е тук мястото да коментираме комплексите ти, а успеха на Дара....

    Коментиран от #175, #184, #189, #194

    11:08 17.05.2026

  • 166 Ей това да си копейка е Божие наказание

    5 8 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    11:09 17.05.2026

  • 167 Радой Ралин

    3 4 Отговор

    До коментар #149 от "Радой Ралин":

    И още 1500 и 8500 години ще те изнасилват каъо ти харесва тъ пейка!

    11:12 17.05.2026

  • 168 Ужас

    3 7 Отговор
    Раев, толкова си зле. евровизията е ниска топка, с това ли ще рекламираш България. Некадърник и музикален инвалид. За България и истинските българи, какъвто ти не си, това е обида - да се организира този псевдо музикален цирк.

    11:13 17.05.2026

  • 169 Имитиращ продукт

    8 5 Отговор
    Драги ми авторе, Дара в случая е последната дупка на кавала. Която и да бяха сложили да изпълни това нещо, щеше да спечели. Защото това не е музика, излязла от душата и сърцето на изпълнителя, а проект, зад който стоят няколко десетки човека. Направена е така, че да задоволи хора с ниска музикална култура, кълвящи на лъскавина и провокация. Нищо българско няма в нея и това, че ще се върти из евробоксовете не значи, че някой ще реши да посети България и да се любува на красотите и. Самият факт, че в тоя конкурс не участва нито една световна звезда, говори ясно за нивото му. Ерзац или казано по научному - имитиращ продукт.

    Коментиран от #172, #178, #180

    11:14 17.05.2026

  • 170 Иво Христов

    3 3 Отговор
    Х@iL ПvтлеR. Безобразие!

    11:14 17.05.2026

  • 171 Тъжно

    6 6 Отговор
    Продуктът Дара победи, България загуби.

    11:16 17.05.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Тъжно за т@ пейките

    4 5 Отговор
    Загуби не България. Загуби Задунайская губерния!

    11:23 17.05.2026

  • 174 Между другото

    8 1 Отговор

    До коментар #95 от "А50":

    коментарът на Радев е доста обран. Не е пропуснал да вметне и "сложни съображения и предубеждения на гласуването", което си е чистата истина. Дара е продукт на масовата култура в момента в световен мащаб и песента е създадена и избрана с оглед на моментните музикални тенденции и нагласи на ДженЗи-тата по света. В интерес на истината, парчето е ритмично, танцувално, весело и незатормозяващо и Дара поне си изглежда като жена, а не като Джей Джей, Кончита Вурст и други небинарни недоразумения на природата.

    11:23 17.05.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Румен Радев

    5 3 Отговор
    Нека се успокоим! 2027 година ще поканя много руSSки изпълнители и лично моят голям приятел и пример в живота господин/ тавариш Путин.

    11:33 17.05.2026

  • 177 Иво Христов

    4 0 Отговор
    Да разпратим веднага покани до Филип Киркоров и другите невероятни, красиви и световно известни руZки естрадни изпълнители.

    11:36 17.05.2026

  • 178 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #169 от "Имитиращ продукт":

    А в това да плюеш по България има българско жалки дребни душици

    Коментиран от #192

    11:36 17.05.2026

  • 179 "Мерките"

    2 5 Отговор
    на дедо рундьо щели да се прилагат от август, а дотогава избирателите му ще бангарангуват. Дара добре представи маймунарника. И Радкото ни "представя" екстра като навсякъде ръси,че сме катострофални. Дара прави шоу за което браво. И муньо прави шоу, за което ще го отнесе

    11:37 17.05.2026

  • 180 Путин гол до кръста на пони

    5 2 Отговор

    До коментар #169 от "Имитиращ продукт":

    Моят по-малъкбрат Румен Радев вече ме оокани на Евровизия 2027. Аз обещавам да доведа много световни звезди от РаSSия.

    11:39 17.05.2026

  • 181 А50

    3 4 Отговор

    До коментар #123 от "Артист":

    Това ли ви е артистизма и културата, на първо място сте по простотия, ненадминати

    11:44 17.05.2026

  • 182 Народът .

    6 3 Отговор
    Този , с Червения Хастар , къде се слага - Първо да Оправи , Бюджета , Доходите , Пенсиите - ХАМЕЛЕОН!

    А, за Бангаранга !!!

    Хора , Песента е изпята Гениално , а Текста е Завладяващ !

    Вик към всички свободни духове,
    към онези, които не се вписват.
    Ние сме шумни, диви и неудържими.
    Живеем без спирачки,
    без страх и без ограничения.

    Това е нашият бунт,
    нашият звук,
    нашият начин да покажем сила.

    Ние не следваме правилата,
    създаваме свои собствени.
    Енергия, хаос и свобода –
    това е Bangarangа.

    11:44 17.05.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Дика

    5 5 Отговор
    Жалко, че нямаме премиер който да е на нивото на хора като Дара, а се ослушва като пръдн.л заек в люцерна.

    11:56 17.05.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 БАНГАРАНГА

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Румбата":

    Думата „Бангаранга“ (Bangaranga) произлиза от ямайския патуа жаргон (Bangarang).
    Използва се за обозначаване на шум, хаос, безредие, екшън или див купон.
    Певицата ДАРА превръща термина в свой личен символ.
    Според нея:Това е моментът, в който избираш любовта пред страха.
    Асоциира се с вътрешната сила, с която прогонваш съвременните демони (тревожността, неувереността).
    Според ДАРА, БАНГАРАНГА е енергията на българските кукери за прогонването на злото.

    В социалистическият концлагер НРБ се забраняваше Кукеровден,
    за да не изчезне злото в комунистите.

    Видьо Видев и приятели

    12:00 17.05.2026

  • 188 Положението е

    7 2 Отговор
    като Чунга чанга и 3ельонъй папугай, но в моше €версия

    12:06 17.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    И ти ли Бруте се радваш на Бангаранга? Решението на журито е политическо и иска да покаже,че България е приела западните културни ценности а именно- френетични крясъци, маймунски подскачания,силиконови мутри,татуировки и никаква мелодичност и текст. Браво г-н Радев. Явно постижението на Дара е и твое постижение в унищожаването на Българската икономика, валута, селско стопанство,енергетика а сега и култура.

    Коментиран от #193

    12:19 17.05.2026

  • 191 Да, България може много!

    3 1 Отговор
    У нас е пълно с талантливи хора, в които никой не инвестира.
    По-лесно е да ги натирим да си търсят късмета по света...

    12:22 17.05.2026

  • 192 А50

    1 3 Отговор

    До коментар #178 от "Анонимен":

    Човекът нищо лошо не е казал за България и българите, а само за антимузиката

    Коментиран от #195

    12:31 17.05.2026

  • 193 А50

    0 3 Отговор

    До коментар #190 от "Павел Пенев":

    Това е протоколен поздрав от Радев, потта му го изисква. Коцето ви няма ли да го чуем след като го направихте политически въпрос за трупане на активи

    12:36 17.05.2026

  • 194 СТИГА П€ Д€ ра д€вщини!

    3 1 Отговор

    До коментар #165 от "Хаха":

    ИЗ МИ$ Л€ НИ ЯТ мун чо П€ Д€ ра д€в, НАПЪЛНО €$Т€$ТВ€НО ЗА н€ го,
    Щ€ ПОДКР€ПИ Н€ ДО РА ЗУ М€ НИ€ ТО-"поб€дит€л" д а р Ъ!
    НАЛИ В €ДИН "ц и р к" И Г Р А Я Т- този ЗА Г л . па ци т€!
    ПРЕЖИВЯХМЕ $оциализма, ДАЛИ ЩЕ ПРЕЖИВЕЕМ "д€ мо кра ци ятЪ"?!?!?
    БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ €вро-дж€н д€ ра $ия!

    12:36 17.05.2026

  • 195 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #192 от "А50":

    Музиката е призната от международно жури и много зрители по света а това е гордост за България

    12:37 17.05.2026

  • 196 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    12:50 17.05.2026

  • 197 Най достойният български президент

    0 2 Отговор
    Сега дано бъде на достойният български министър председател!

    13:31 17.05.2026

  • 198 Еееее

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Ти пък за 300 ръждясали БТР-а го правиш на въпрос. Не забравяй, че Украйна налива милиарди в България за закупуване на боеприпаси. Съответно България има повишение на БВП с 2,9 процента и данъци влизат в бюджета.

    13:46 17.05.2026

  • 199 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пепи Еврото от Годеч":

    Пепиии каква е тая бира ма топла като чай , ти от Годеч ли я носиш ? !!!.

    13:57 17.05.2026

  • 200 УРА другари!

    2 2 Отговор

    До коментар #127 от "Ку-ку":

    Да благодарим на Борисов и Радев за победата на ДАРА.
    През трите премиерствания на Борисов
    и през двете президенствания на Радев,
    двамата кремълски диверсанти успяха да прогонят толкова много българи от България,
    че ДАРА спечели безапелационно с огромна преднина
    и вота от чужбина.
    БАНГАРАНГА

    Видьо Видев и приятели

    14:00 17.05.2026

  • 201 БАНГАРАНГА победата

    0 0 Отговор
    Отчасти ни я отредиха другите държави, и хора в тях и голяма част от тях са Украинци и много не харесаха собствената си песен. Част от този опгромен вот е тяхната признателност за нашата военна и политечска подкрепа. Журито на Украйна и гласовете от Украйна бяха с ясното съзнание, че ако не гласуват за други разликата ще е още по брутална.Ние нямаме толкова много диаспора, че сами да преборим МОСАД.

    15:41 17.05.2026

