Румен Радев: България очаква Европа и света на "Евровизия" 2027!

Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването, написа във Фейсбук тази сутрин премиерът Румен Радев след победата на Дара на 70-ото издание на музикалния конкурс.

"Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.

Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", пише още Радев в социалната мрежа.