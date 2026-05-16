Тир се вряза в мантинелата, спирайки в насрещното движение на "Хемус"

Временно движението по автомагистрала АМ „Хемус“ при 9-ия километър в посока Варна се осъществява само в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил, който е преминал през мантинелата в насрещното движение на магистралата.

На място има екипи на Пътна полиция, които регулират трафика и следят за безопасността на движението.

Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на полицията.