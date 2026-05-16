Владислав Панев: Комитет по цените няма да реши инфлацията, а може да я задълбочи

Депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев отправи остри критики към идеята за създаване на междуведомствен орган за контрол върху цените по време на участието си в „Офанзива с Любо Огнянов“. Според него подобна структура рискува да се превърне в „комитет по цените“, напомнящ практики от миналото.
„Факт е, че има проблем с цените, но той не се решава с комитет по цените или с планова комисия от 90-те години“, заяви Панев. Той подчерта, че ролята на държавата трябва да бъде насочена не към директна намеса в ценообразуването, а към гарантиране на честна конкуренция.
По отношение на понятието „справедлива цена“ Панев беше категоричен: „Справедлива цена е тази, която купувачът е склонен да плати, а продавачът - да продаде“. Според него опитите за административно определяне на цени имат дълга история на неуспех, последвано от по-висока инфлация.
Панев изрази съмнение, че предложените от управляващите законови промени ще доведат до поевтиняване на храните. Според него мерките са по-скоро политически отговор на общественото недоволство: „Внесени са като реакция на желанието да се действа бързо срещу инфлацията“.
Въпреки критиките, той открои и положителни елементи - например текстовете, които адресират господстващото положение на търговските вериги спрямо производителите“. По думите му обаче ефектът ще бъде различен: „Това няма да доведе до спад на цените, а до по-добри доходи за земеделските производители“.
Особено остро Панев се противопостави на идеята за „икономически обосновани цени“, базирани на разходите и го определи като остатък от комунизма. Той припомни, че подобни механизми са довели до тежки последици в миналото: „Цените бяха задържани до 1991 г., а след отпушването им инфлацията избухна“.
Според него ценообразуването е много по-сложен процес, като има фактори като сезонност и цикличност. Той предупреди, че подобни текстове могат да се превърнат в инструмент за натиск от регулатори върху избрани търговци.
По темата за разширяване на контрола върху пазара Панев също беше критичен - по думите му това ще увеличи броя на държавните чиновници. Според него дори значително разширен административен апарат няма да бъде ефективен.
Вместо това той предложи по-фокусиран подход: „По-добре е да се следят няколко големи търговски вериги и условията, които налагат на доставчиците“.
Панев свърза ръста на цените и с макроикономическата политика като посочи, че обемът на паричното предлагане се увеличава с милиарди всяка година. По думите му държавните разходи също оказват натиск: „Няма как да се наливат над 10 милиарда в икономиката и да очакваме да няма инфлация“.
Той добави, че спадът в индустриалното производство допълнително усложнява ситуацията.
Решенията за сваляне на охраната от Делян Пеевски и Бойко Борисов Панев определи като „добра първа стъпка към това всеки да бъде равен пред закона“.
5 Зависи !
Гледаш На Него !
Както и той с какви очи !
Гледа на Себе си !
Ако е Като !
С Твоите !
100 % !
Е Сигурно !
Че Няма !
Да Стане !
18:18 16.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 шопо
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Дали па нема да отслабне от високите цени ?
Коментиран от #11
18:20 16.05.2026
11 анализатор
До коментар #7 от "шопо":Няма да отслабне, държавата го храни много добре !
18:28 16.05.2026
15 Горски
Коментиран от #33
18:48 16.05.2026
24 инженер
Хърватия въведе за 2 години таван на 70 продукта.
Благодарим. Натресохте ни еврото. Действително сме в Обществото на богатите.
Българияг и Харватия са с най-високата инфлация съгласно Евростат.
Коментиран от #25
19:16 16.05.2026
25 Стига лъжи
До коментар #24 от "инженер":цените се вдигнаха по време на ковида, защото нямаше производство и търговия, след това продължиха с нахлуването на военнопрестъпника Путин, а сега с войната е Иран. Еврото ни спаси, защото бандите искаха да махнат валутния борд и тогава щеше да стане като през 90 те години. А ние де факто сме вързани за еврото отдавна. Добре, че и де юре сме с него.
Коментиран от #32
19:24 16.05.2026
27 така така
До коментар #23 от "Вашия влак мина, аре чао":ПП/ДБ се справяха по-добре от кРадев!
19:30 16.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Реален поглед за еврото
1.Браво бе, пак Путин ти е виновен. Данните са преди преди нападението над Иран.
Путин не е престъпник, а спасител на деца ,разделени от родителите от войната.
2.Гениална мисъл "бандите искаха да махнат валутния бо, "..... Действително го премахнаха. Информирай се за резултатите - спад на производството, бягство на инвестиори, най-висока инфлация в ЕС, безработица
3. Връзването към еврото де юре означава загуба на на финансов суверинитет. Даже бюджета подлежи на одобрение от Брюксел. А платихме за влизането 1.2 млд евро злато за там, А парите са гарантиране на борда къде са, ограбени? А осигуряването на банките спада от 10 на 1 процент. Парите отидоха в Централно рапореждане в упрабление на чуждите банки, защото няма български у нас.
Престани с хвалебствената пропаганда. Погледни реално.
Путин не е престъпник, а спацител на деца, окъснати от родитлитеим.
20:42 16.05.2026
32 Реален поглед за еврото. Чети внимателно
До коментар #25 от "Стига лъжи":след това продължиха с нахлуването на военнопрестъпника Путин, а сега с войната е Иран. Еврото ????ни спаси, защото бандите искаха да махнат валутния борд и тогава щеше да стане като през 90 те години. А ние де факто сме вързани за еврото отдавна. Добре, че и де юре сме с него.????
Коментиран от #37
20:50 16.05.2026
33 койдазнай
До коментар #15 от "Горски":Природния газ сега е по евтин от колкото преди 10-15 години.
амакойдазнай!
20:50 16.05.2026
35 6135
А в гимназията беше добро момче!
22:36 16.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ганчоо.....
До коментар #32 от "Реален поглед за еврото. Чети внимателно":без приемане на еврото ,лева щеше да върви по пътя на рубла,ганчооо.....
23:47 16.05.2026