Владислав Панев: Комитет по цените няма да реши инфлацията, а може да я задълбочи

16 Май, 2026 18:12 969 37

Депутатът от ДБ подчерта, че ролята на държавата трябва да бъде насочена не към намеса в ценообразуването, а към гарантиране на честна конкуренция

Депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев отправи остри критики към идеята за създаване на междуведомствен орган за контрол върху цените по време на участието си в „Офанзива с Любо Огнянов“. Според него подобна структура рискува да се превърне в „комитет по цените“, напомнящ практики от миналото.

„Факт е, че има проблем с цените, но той не се решава с комитет по цените или с планова комисия от 90-те години“, заяви Панев. Той подчерта, че ролята на държавата трябва да бъде насочена не към директна намеса в ценообразуването, а към гарантиране на честна конкуренция.

По отношение на понятието „справедлива цена“ Панев беше категоричен: „Справедлива цена е тази, която купувачът е склонен да плати, а продавачът - да продаде“. Според него опитите за административно определяне на цени имат дълга история на неуспех, последвано от по-висока инфлация.

Панев изрази съмнение, че предложените от управляващите законови промени ще доведат до поевтиняване на храните. Според него мерките са по-скоро политически отговор на общественото недоволство: „Внесени са като реакция на желанието да се действа бързо срещу инфлацията“.

Въпреки критиките, той открои и положителни елементи - например текстовете, които адресират господстващото положение на търговските вериги спрямо производителите“. По думите му обаче ефектът ще бъде различен: „Това няма да доведе до спад на цените, а до по-добри доходи за земеделските производители“.

Особено остро Панев се противопостави на идеята за „икономически обосновани цени“, базирани на разходите и го определи като остатък от комунизма. Той припомни, че подобни механизми са довели до тежки последици в миналото: „Цените бяха задържани до 1991 г., а след отпушването им инфлацията избухна“.

Според него ценообразуването е много по-сложен процес, като има фактори като сезонност и цикличност. Той предупреди, че подобни текстове могат да се превърнат в инструмент за натиск от регулатори върху избрани търговци.

По темата за разширяване на контрола върху пазара Панев също беше критичен - по думите му това ще увеличи броя на държавните чиновници. Според него дори значително разширен административен апарат няма да бъде ефективен.

Вместо това той предложи по-фокусиран подход: „По-добре е да се следят няколко големи търговски вериги и условията, които налагат на доставчиците“.

Панев свърза ръста на цените и с макроикономическата политика като посочи, че обемът на паричното предлагане се увеличава с милиарди всяка година. По думите му държавните разходи също оказват натиск: „Няма как да се наливат над 10 милиарда в икономиката и да очакваме да няма инфлация“.

Той добави, че спадът в индустриалното производство допълнително усложнява ситуацията.

Решенията за сваляне на охраната от Делян Пеевски и Бойко Борисов Панев определи като „добра първа стъпка към това всеки да бъде равен пред закона“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Радев

    13 13 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда, купувайте пластмасови домати за 5 евро и не философствайте!

    18:14 16.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    25 5 Отговор
    Значи като нямаш по добри идеи , редно е да мълчиш, калъф неден! Псевдо капацитет!

    Коментиран от #7

    18:15 16.05.2026

  • 3 Пич

    29 3 Отговор
    Всички НПО - либерасти са на барикадата срещу собственият си народ, лазейки пред чужди хипермаркети, крадци на злато, и въобще ,- всевъзможни дебилни Урсулианци!!!

    18:18 16.05.2026

  • 4 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    ПЪНЕВ,ТИ ПЕРОХАНСКИ ЕВРОГЕЙЗЕР ЛИ СИ?

    18:18 16.05.2026

  • 5 Зависи !

    3 1 Отговор
    С Какви Очи !

    Гледаш На Него !

    Както и той с какви очи !

    Гледа на Себе си !

    Ако е Като !

    С Твоите !

    100 % !

    Е Сигурно !

    Че Няма !

    Да Стане !

    18:18 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Дали па нема да отслабне от високите цени ?

    Коментиран от #11

    18:20 16.05.2026

  • 8 Тъпaн...еff

    19 1 Отговор
    Този зелeният oтпaдък нали доброволно напусна коалицията ПП-ДБ. Като какъв точно "фактор" се изявява сега, че ни го натрапвате всеки ден?

    18:20 16.05.2026

  • 9 Абе

    13 1 Отговор
    земе се погледни заприличал си на магнитския с-и-чуг и ръсиш глупости т-п-к

    18:21 16.05.2026

  • 10 Пълно

    5 3 Отговор
    безумие без никакъв ефект !

    18:23 16.05.2026

  • 11 анализатор

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "шопо":

    Няма да отслабне, държавата го храни много добре !

    18:28 16.05.2026

  • 12 Ти да видиш

    16 0 Отговор
    Този идиот ли си правеше фотосесия с Пеевски в парламента???

    18:28 16.05.2026

  • 13 Нищо ново

    12 1 Отговор
    ДБ са дестабилизаторите на територията и е нормално за тях да говорят небивалици.В момента се заиграват като платени лобисти на веригите монополисти които пък от години смучат родните производители да продават в някои случаи и под себестойност само и само да си продадат продукцията .Но не им дреме на веригите ,никнат като гъби намерили плячката.Изобщо не е нормално надценки над 50,60 до 90,100% ,никъде го няма в Европа и това изнудвачество е крайно време да се регулира .И производителите и фермерите имат издръжка ,персонал ,инвестиции ,ваксини за животни и много още.

    18:34 16.05.2026

  • 14 Тошко

    3 9 Отговор
    Направо връщат социализмЪт. Очаквайте празни рафтове.

    18:41 16.05.2026

  • 15 Горски

    8 3 Отговор
    Цените започнаха да се вдигат още след като България отказа руския газ за да се угоди на ЕС и Тръмп, и започна да купува на по- високи цени , след това с приближаване приемането на Еврото и след неговото приемане , което беше абсолютна грешка , допълнително от огромните заеми, които изтеглиха коалиция Магнитски и прикриха истинското финансово състояние на държавата и накрая кражбите на обществени поръчки и Европейски средства от корупционния модел Борисов- Пеевски. И сега Радев и неговата партия Прогресивна България трябва да оправят тяхната каша като им спрат кранчето.

    Коментиран от #33

    18:48 16.05.2026

  • 16 Павел Пенев

    10 2 Отговор
    Г-н Радев,демократичните идиоти и нас не желаят цените да бъдат намалени. Целта е ясна, ако не бъдат намалени ще започнат атака,че Вие сте излъгали преди изборите, ако бъдат намалени пак ще Ви атакуват,че използвате непазарни административни методи. Този Панев е един от гадовете в тази схема.

    18:49 16.05.2026

  • 17 Тия са големи измамници

    9 2 Отговор
    Тия от дясно са най-големите измамници, те управляваха с Боко и Шиши и сега ми се правят!!!

    18:50 16.05.2026

  • 18 Обикн.българин

    7 1 Отговор
    Много сте интересни вие (Де Били) ДБ,как поставяте бележка на неизпитан ученик.Премиерът на БГ,никога няма да ви е мил,защото той ви отне поне 85% от избирателите.Така решиха българите!Той няма вина,че вие днес сте една малка парламентарна група в НС,от която нищо не зависи.

    18:53 16.05.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    След като вие разпродадохте държава и след като вие раздавахте пари да напомпате инфлацията - по-добре гуши заплатката и мълчи! Щото търпението към вас е на изчерпване и скоро жълтопаветните може да си изкарате боя!

    18:54 16.05.2026

  • 20 Владислав Панев

    1 0 Отговор
    Нищо под Изпълнителен комитет по цените и спекулата не може да помогне тука. Трябва да е изпълнителен, нали разбирате, да има изпълнителни пълномощия.

    18:54 16.05.2026

  • 21 Някой

    6 2 Отговор
    ДБ ги е страх, че Радев всъщност може и да направи нещо свястно.

    18:55 16.05.2026

  • 22 Дориана

    8 3 Отговор
    Как провалени политици, които досега нищо добро не можаха да направят за България тръгнаха да критикуван и да дават глупави и бездарни "съвети" на Новата власт. Това от егоизъм и злоба ли е продиктувано от типа -. Аз не искам да съм добре, а на другите да им е зле.Нека Владислав Панев да каже какво добро е направил за Българския народ.

    19:01 16.05.2026

  • 23 Вашия влак мина, аре чао

    5 2 Отговор
    Депутатът от „Демократична България“ / ПП - щом видите тези думи, не четете по-нататък!

    Коментиран от #27

    19:14 16.05.2026

  • 24 инженер

    4 3 Отговор
    Още преди събитията в Иран както при всяка страна приела еврото цените скачат значително. Последащите инфлации еврото не защитава, даже напротив. Балтииските са пример за еврото. Сега в Естония се наблюдва 13% инфлация в последните години.
    Хърватия въведе за 2 години таван на 70 продукта.
    Благодарим. Натресохте ни еврото. Действително сме в Обществото на богатите.

    Българияг и Харватия са с най-високата инфлация съгласно Евростат.

    Коментиран от #25

    19:16 16.05.2026

  • 25 Стига лъжи

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "инженер":

    цените се вдигнаха по време на ковида, защото нямаше производство и търговия, след това продължиха с нахлуването на военнопрестъпника Путин, а сега с войната е Иран. Еврото ни спаси, защото бандите искаха да махнат валутния борд и тогава щеше да стане като през 90 те години. А ние де факто сме вързани за еврото отдавна. Добре, че и де юре сме с него.

    Коментиран от #32

    19:24 16.05.2026

  • 26 Хмм

    2 1 Отговор
    да каже нещо за мирчев, с цените има кой да се занимава, те са вече след ДПС

    19:27 16.05.2026

  • 27 така така

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Вашия влак мина, аре чао":

    ПП/ДБ се справяха по-добре от кРадев!

    19:30 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Варна

    4 0 Отговор
    Изчезни Бе из.од !!!!!!!!!!!

    19:45 16.05.2026

  • 30 володя

    3 1 Отговор
    Абе щом хората искат да има "Комиет по цените", то нека да има. В крайна сметка, хората за това са гласували!

    19:49 16.05.2026

  • 31 Реален поглед за еврото

    1 2 Отговор
    след това продължиха с нахлуването на военнопрестъпника Путин, а сега с войната е Иран. Еврото ????ни спаси, защото бандите искаха да махнат валутния борд и тогава щеше да стане като през 90 те години. А ние де факто сме вързани за еврото отдавна. Добре, че и де юре сме с него.????

    1.Браво бе, пак Путин ти е виновен. Данните са преди преди нападението над Иран.
    Путин не е престъпник, а спасител на деца ,разделени от родителите от войната.
    2.Гениална мисъл "бандите искаха да махнат валутния бо, "..... Действително го премахнаха. Информирай се за резултатите - спад на производството, бягство на инвестиори, най-висока инфлация в ЕС, безработица
    3. Връзването към еврото де юре означава загуба на на финансов суверинитет. Даже бюджета подлежи на одобрение от Брюксел. А платихме за влизането 1.2 млд евро злато за там, А парите са гарантиране на борда къде са, ограбени? А осигуряването на банките спада от 10 на 1 процент. Парите отидоха в Централно рапореждане в упрабление на чуждите банки, защото няма български у нас.
    Престани с хвалебствената пропаганда. Погледни реално.


    Путин не е престъпник, а спацител на деца, окъснати от родитлитеим.

    20:42 16.05.2026

  • 32 Реален поглед за еврото. Чети внимателно

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Стига лъжи":

    след това продължиха с нахлуването на военнопрестъпника Путин, а сега с войната е Иран. Еврото ????ни спаси, защото бандите искаха да махнат валутния борд и тогава щеше да стане като през 90 те години. А ние де факто сме вързани за еврото отдавна. Добре, че и де юре сме с него.????

    1.Браво бе, пак Путин ти е виновен. Данните са преди преди нападението над Иран.
    Путин не е престъпник, а спасител на деца ,разделени от родителите от войната.
    2.Гениална мисъл "бандите искаха да махнат валутния бо, "..... Действително го премахнаха. Информирай се за резултатите - спад на производството, бягство на инвестиори, най-висока инфлация в ЕС, безработица
    3. Връзването към еврото де юре означава загуба на на финансов суверинитет. Даже бюджета подлежи на одобрение от Брюксел. А платихме за влизането 1.2 млд евро злато за там, А парите са гарантиране на борда къде са, ограбени? А осигуряването на банките спада от 10 на 1 процент. Парите отидоха в Централно рапореждане в упрабление на чуждите банки, защото няма български у нас.
    Престани с хвалебствената пропаганда. Погледни реално.

    Коментиран от #37

    20:50 16.05.2026

  • 33 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Природния газ сега е по евтин от колкото преди 10-15 години.
    амакойдазнай!

    20:50 16.05.2026

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Добре, че го вкараха този закон. Така всички лобисти в парламента за нечий бизнес се преброиха сами по статиите.

    20:53 16.05.2026

  • 35 6135

    0 0 Отговор
    Ех, Владо, Владо!
    А в гимназията беше добро момче!

    22:36 16.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ганчоо.....

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Реален поглед за еврото. Чети внимателно":

    без приемане на еврото ,лева щеше да върви по пътя на рубла,ганчооо.....

    23:47 16.05.2026

