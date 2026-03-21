Откриха стотици тонове храна с неясен произход в хладилен склад в Хасково

21 Март, 2026 21:31 918 12

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към прокуратурата. Складовете са запечатани

Мария Атанасова

Министерството на земеделието и храните, съвместно с МВР, разкри огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност. Това обяви в предаването "Офанзива" по Нова нюз служебният земеделски министър Иван Христанов.

"Продуктите не са били съхранявани при нормални условия и вероятно са били връщани в магазини, за да се преопаковат и продадат отново", уточни Христанов.

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към прокуратурата. Складовете са запечатани.

"Ивентаризацията продължава и в понеделник и следващите дни. Ще пристъпим към сезиране на ГДНП, защото тук говорим за много мащабна операция, която е вървяла години наред и е тровила българския народ", посочи Христанов.

"Искам да отбележа нещо много важно, защото аз от много време разказвам, че тези неща не могат да станат без покровителството на ключови фигури в държавната администрация. Когато стана ясно, че трябва да отидем да направим тази акция, имаше едно много интересно явление - един от директорите на БАБХ саботираше потеглянето на софийския екип. Съответното лице ще бъде уволнено”, уточни земеделският министър. И заплаши "всички, които опитват да прикрият хранителна мафия, ще бъдат отстранени веднага".

Иван Христанов поясни, че всеки камион, който влиза у нас с животни, бива спиран за проверка в непосредствена близост до границата. Той припомни трагичните последици от огнищата на болести през миналата година, когато бяха унищожени десетки хиляди животни. Христанов подчерта, че целта е да се избегне повторение на подобни ситуации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    15 2 Отговор
    На бас, че пак няма да има виновен и подведен под отговорност.

    Коментиран от #9

    21:33 21.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е ЛИ ДЕЛЯН ДОБРЕВ МАЗЕТО И КИЛЕРА!

    21:35 21.03.2026

  • 3 магазинер

    20 0 Отговор
    Просто бяха с изтекъл срок и чакаха да им сменим етикетите, че да ги върнем по стелажите.

    21:37 21.03.2026

  • 4 геверал Прогресивний

    1 8 Отговор
    Мои са, подарък от Бобокови за електората.

    21:39 21.03.2026

  • 5 Яшар

    6 0 Отговор
    Аз няма да коментирам ...познавам тамошните хора и те са жертва която проси некачествена храна , некачествени и токсични дрехи,обувки , препарати за пране фалшиви от ЕС

    21:39 21.03.2026

  • 6 Васил

    13 0 Отговор
    Отдавна по вериги ни пробутват боклуци на златни цени това са хора с протекции от властта.

    21:39 21.03.2026

  • 7 Кажете

    7 0 Отговор
    Турска ли е продукцията?

    21:40 21.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Явлението е масово. Тия не са имали късмет. А може и да не са искали да плащат рекета, ясно е, че без протекция отгоре" не става. А тя струва пари.😎

    21:43 21.03.2026

  • 9 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Това не е правилният бас!

    Правилният е:
    На бас, че отново ще бъде преетикетирана и тая храна (както американското остаряло свинско) и консумирана от нищо неподозиращите българи?!

    21:44 21.03.2026

  • 10 Дебелян Добрев

    2 0 Отговор
    Плащат на лелката на Таки и минават митницата без проверка.

    22:00 21.03.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Да кажат какви са храните!

    22:04 21.03.2026

  • 12 Каква !

    1 0 Отговор
    Каква !

    Пръ !
    --

    Д !
    --
    Ли !
    --

    Ва !

    Държава !

    Не Знае !

    Какво Става Тук !

    22:19 21.03.2026

