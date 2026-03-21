Откриха стотици тонове храна с неясен произход в хладилен склад в Хасково

Министерството на земеделието и храните, съвместно с МВР, разкри огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност. Това обяви в предаването "Офанзива" по Нова нюз служебният земеделски министър Иван Христанов.
"Продуктите не са били съхранявани при нормални условия и вероятно са били връщани в магазини, за да се преопаковат и продадат отново", уточни Христанов.
Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към прокуратурата. Складовете са запечатани.
"Ивентаризацията продължава и в понеделник и следващите дни. Ще пристъпим към сезиране на ГДНП, защото тук говорим за много мащабна операция, която е вървяла години наред и е тровила българския народ", посочи Христанов.
"Искам да отбележа нещо много важно, защото аз от много време разказвам, че тези неща не могат да станат без покровителството на ключови фигури в държавната администрация. Когато стана ясно, че трябва да отидем да направим тази акция, имаше едно много интересно явление - един от директорите на БАБХ саботираше потеглянето на софийския екип. Съответното лице ще бъде уволнено”, уточни земеделският министър. И заплаши "всички, които опитват да прикрият хранителна мафия, ще бъдат отстранени веднага".
Иван Христанов поясни, че всеки камион, който влиза у нас с животни, бива спиран за проверка в непосредствена близост до границата. Той припомни трагичните последици от огнищата на болести през миналата година, когато бяха унищожени десетки хиляди животни. Христанов подчерта, че целта е да се избегне повторение на подобни ситуации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Мнение
До коментар #1 от "Гост":Това не е правилният бас!
Правилният е:
На бас, че отново ще бъде преетикетирана и тая храна (както американското остаряло свинско) и консумирана от нищо неподозиращите българи?!
12 Каква !
Пръ !
--
Д !
--
Ли !
--
Ва !
Държава !
Не Знае !
Какво Става Тук !
