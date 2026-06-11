София с нова спортна визия: Девет терена ще се превърнат в модерни спортни комплекси

Девет нови спортни локации ще променят облика на столицата София е на прага на значима трансформация в областта на спорта – девет общински имота ще се превърнат в съвременни спортни площадки, тенис кортове и футболни игрища. Това обяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров по време на пресконференция в сградата на Общината, цитиран от БТА.

Новината идва като глътка свеж въздух за всички столичани, които от години настояват за повече възможности за активен начин на живот.

Публично-частно партньорство – ключът към бързото развитие

Вместо да се чака с години за бюджетни средства, Столичният общински съвет залага на иновативен модел – привличане на частни инвеститори чрез публично-частно партньорство.

По думите на Петров, този подход ще ускори изграждането на необходимата спортна инфраструктура и ще даде шанс на гражданите да се радват на нови спортни съоръжения в кратки срокове.

След изтичане на 30-годишния срок на безвъзмездно право на строеж, всички обекти ще преминат във владение на Общината, гарантирайки дългосрочна обществена полза.

Прозрачна процедура и подкрепа от всички политически сили

Работна група, съставена от представители на различни политически формации, вече е идентифицирала подходящите терени.

Вили Лилков от „Синя София“ подчерта, че предложенията са резултат от задълбочен анализ и консултации със спортни федерации и клубове. След необходимите финансово-икономически оценки, деветте имота ще бъдат предоставени за изграждане на спортни обекти, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.

Единство в името на спорта

Димитър Вучев от ГЕРБ-СДС изрази пълната подкрепа на своята група за инициативата, като подчерта, че този модел доказва, че Общината може да бъде добър стопанин, когато работи в синхрон с частния сектор.

„Това е пример за успешно сътрудничество, което ще донесе реални ползи за всички софиянци“, заяви Вучев и благодари на колегите си за съвместната работа.

Ново начало за спортната инфраструктура в София

С тази амбициозна стъпка Столичната община дава ясен сигнал, че спортът и здравословният начин на живот са приоритет.

Очаква се още през следващите месеци да започнат първите процедури по изграждане на новите спортни комплекси, които ще бъдат достъпни за всички жители на града.