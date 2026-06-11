Васил Терзиев получи макет на Паметника на съветската армия: Това е правилният размер

„Това е правилният размер.“ С тези думи кметът на София Васил Терзиев прие от общинския съветник от БСП Иван Таков макет на Паметника на Съветската армия.
По инициатива на групата на БСП макетът беше връчен в началото на днешното заседание на Столичния общински съвет. Жестът е част от продължаващия обществен и политически дебат за бъдещето на паметника и мястото му в градската среда на София.
Столичният общински съвет на 14 май взе решение, по предложение на Васил Терзиев, общината да придобие фигурите на паметника. Тогава кметът се аргументира, че целта е бъдещето им да се решава от Столичния общински съвет като отговорен орган, тъй като теренът на “Княжеската градина” вече е общинска собственост.
Кметът подчерта тогава, че това не е еднолично решение, а предстоят публични обсъждания дали фигурите да бъдат върнати или преместени. „Пространството трябва да бъде развито по начин, който обединява обществото, а не го разделя“, заяви Терзиев и допълни, че Столичната община започва процедура за идеен проект за бъдещето на “Княжеската градина”, в която влиза и пространството около паметника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вълк единак
Коментиран от #33
11:45 11.06.2026
2 Демократ
Коментиран от #24
11:46 11.06.2026
3 Ганя Путинофила
11:46 11.06.2026
4 Кмет от наследствено ДС
11:47 11.06.2026
5 Трол
11:47 11.06.2026
6 Русофил
Коментиран от #12, #13, #27
11:48 11.06.2026
7 Размера има значение
11:48 11.06.2026
8 Леле - леле ! 🤔
11:49 11.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кюстендилската слива
11:50 11.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Всъщност
До коментар #6 от "Русофил":Няма нужда . Можеш да се прибираш при евроатлантическите си братя по оръжие в Турция .
11:50 11.06.2026
13 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #6 от "Русофил":Ние пък си лижем задниците просто за удоволствие и заради вкуса.
11:50 11.06.2026
14 Васил Терзиев
Коментиран от #16
11:52 11.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Реалност
До коментар #14 от "Васил Терзиев":След Петрохан може и да му е малък.
11:53 11.06.2026
17 ха ха ха
БЕСНИ СДУХАНИ ПЕНСИИ?
11:54 11.06.2026
18 Еми
11:54 11.06.2026
19 Отзад
До коментар #11 от "дядо мраз":Ли? Купи си два!
11:55 11.06.2026
20 Бащата на прогресивния Слави Василев
До коментар #11 от "дядо мраз":вече купи фигурите!
Ще ги сложи в завод Мраз!
11:56 11.06.2026
21 Загрижен
До коментар #11 от "дядо мраз":Внимавай с острите ръбове да не се наложи да ходиш в спешното!
11:56 11.06.2026
22 БСП имат 3 % на изборите!
11:58 11.06.2026
23 БСП НАГЛА ПАСМИНА
Сега пак искат ЕС да им дава пари за бетонни статуйки. Аре марш нагляри. Искайте от ка Путин. Аз пари за това не давам. Нито вие ще дадете!!!!
11:58 11.06.2026
24 Така е
До коментар #2 от "Демократ":всички разбрахме намека, после сигурно се е усамотил за да пробва макета и размера му:)))
11:59 11.06.2026
25 стоян георгиев
Коментиран от #31
12:08 11.06.2026
26 Баце ЕООД
12:14 11.06.2026
27 Ахаха
До коментар #6 от "Русофил":Абе тряа те таковат поне 1000 години със сигурност
12:15 11.06.2026
28 В СОС СА СЕ СЪБРАЛИ
САМО СТОЙКИ И КРИЗИ
КЕРЛИВИ РИЗИ.
ДНЕС ТРАМВАИ ПОРАДИ КАТАСТРОФА НЯМА ПОВЕЧЕ ОТ ЧАС
НАРОДЪТ ЧАКА ПО СПИРКИТЕ
ИНФОРМАЦИЯ- ЙОК
СЪЩОТО Е И С ПАМЕТНИКА- ЩЯХА ДА ГО ВЪЗСТАНОВЯВАТ А СЕГА ЩЕ УМУВАТ КЪДЕ
МЯСТОТО МУ Е ИЗВЕСТНО
АРХИТЕКТКИТЕ ЗА ТАМ СА ГО ПВОРИЛИ
ТАКОВ СТИГА СЕ Е ПРАВИЛ НА АКТИВЕН
ДЯДО МУ СЕ ОБРЪЩА В ГРОБА.
ДЕЙСТВИЕ Е НУЖНО СЕГА.
12:17 11.06.2026
29 За сведение на русофилите
12:21 11.06.2026
30 Цвете
12:21 11.06.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #25 от "стоян георгиев":А теб те копаме жив под него
12:23 11.06.2026
32 шаа
12:23 11.06.2026
33 Моделът е
До коментар #1 от "Вълк единак":Герб
Дпс
Пп Дб
12:23 11.06.2026
34 Цвете
12:24 11.06.2026
35 Коста
12:27 11.06.2026
36 Т. Колев
12:29 11.06.2026