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Васил Терзиев получи макет на Паметника на съветската армия: Това е правилният размер

Васил Терзиев получи макет на Паметника на съветската армия: Това е правилният размер

11 Юни, 2026 11:44 1 003 36

  • васил терзиев-
  • иван таков-
  • пса-
  • макет

По инициатива на групата на БСП макетът беше връчен в началото на днешното заседание на СОС

Васил Терзиев получи макет на Паметника на съветската армия: Това е правилният размер - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Това е правилният размер.“ С тези думи кметът на София Васил Терзиев прие от общинския съветник от БСП Иван Таков макет на Паметника на Съветската армия.

По инициатива на групата на БСП макетът беше връчен в началото на днешното заседание на Столичния общински съвет. Жестът е част от продължаващия обществен и политически дебат за бъдещето на паметника и мястото му в градската среда на София.

Столичният общински съвет на 14 май взе решение, по предложение на Васил Терзиев, общината да придобие фигурите на паметника. Тогава кметът се аргументира, че целта е бъдещето им да се решава от Столичния общински съвет като отговорен орган, тъй като теренът на “Княжеската градина” вече е общинска собственост.

Кметът подчерта тогава, че това не е еднолично решение, а предстоят публични обсъждания дали фигурите да бъдат върнати или преместени. „Пространството трябва да бъде развито по начин, който обединява обществото, а не го разделя“, заяви Терзиев и допълни, че Столичната община започва процедура за идеен проект за бъдещето на “Княжеската градина”, в която влиза и пространството около паметника.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вълк единак

    16 3 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    Коментиран от #33

    11:45 11.06.2026

  • 2 Демократ

    17 8 Отговор
    Ха ха ха , много ми допада репликата на кмета, на място е!

    Коментиран от #24

    11:46 11.06.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    9 9 Отговор
    Чорапа кво изока по въпроса?

    11:46 11.06.2026

  • 4 Кмет от наследствено ДС

    11 2 Отговор
    Това му е над размера.

    11:47 11.06.2026

  • 5 Трол

    5 1 Отговор
    Кой казва, че размерът няма значение?

    11:47 11.06.2026

  • 6 Русофил

    9 13 Отговор
    Маскалите са ни "асвабадили", затова трябва да им лижем зад ниците поне 1000 години!

    Коментиран от #12, #13, #27

    11:48 11.06.2026

  • 7 Размера има значение

    4 1 Отговор
    Не само за макета.

    11:48 11.06.2026

  • 8 Леле - леле ! 🤔

    13 7 Отговор
    Украинското знаме официално стои на фасадата на сградата на Столична община ?! Това с какво "обединява нацията" ?

    11:49 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кюстендилската слива

    4 6 Отговор
    веднага да опъва палатката пред МОЧАТА!

    11:50 11.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Русофил":

    Няма нужда . Можеш да се прибираш при евроатлантическите си братя по оръжие в Турция .

    11:50 11.06.2026

  • 13 Некъпан джендър евроатлантик

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Русофил":

    Ние пък си лижем задниците просто за удоволствие и заради вкуса.

    11:50 11.06.2026

  • 14 Васил Терзиев

    11 0 Отговор
    Това е правилният размер за задният ми двор

    Коментиран от #16

    11:52 11.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Реалност

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Васил Терзиев":

    След Петрохан може и да му е малък.

    11:53 11.06.2026

  • 17 ха ха ха

    4 3 Отговор
    Кой бяхажтия БСП?
    БЕСНИ СДУХАНИ ПЕНСИИ?

    11:54 11.06.2026

  • 18 Еми

    5 1 Отговор
    Дали му паметник на Украинския трети фронт

    11:54 11.06.2026

  • 19 Отзад

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "дядо мраз":

    Ли? Купи си два!

    11:55 11.06.2026

  • 20 Бащата на прогресивния Слави Василев

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядо мраз":

    вече купи фигурите!
    Ще ги сложи в завод Мраз!

    11:56 11.06.2026

  • 21 Загрижен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядо мраз":

    Внимавай с острите ръбове да не се наложи да ходиш в спешното!

    11:56 11.06.2026

  • 22 БСП имат 3 % на изборите!

    3 0 Отговор
    Тъпи , но упорити!

    11:58 11.06.2026

  • 23 БСП НАГЛА ПАСМИНА

    2 2 Отговор
    Дадоха им пари дори за Бузлуджа от ЕС. А те нищо не направига освен сборове и кебапчета
    Сега пак искат ЕС да им дава пари за бетонни статуйки. Аре марш нагляри. Искайте от ка Путин. Аз пари за това не давам. Нито вие ще дадете!!!!

    11:58 11.06.2026

  • 24 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    всички разбрахме намека, после сигурно се е усамотил за да пробва макета и размера му:)))

    11:59 11.06.2026

  • 25 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Паметника на съветската армия заедно с бсп отиват където им е мястото

    Коментиран от #31

    12:08 11.06.2026

  • 26 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Подобно ниско ниво на култура от страна на кмет.. Смятай ква стока са му избирателите. Тотална измет

    12:14 11.06.2026

  • 27 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русофил":

    Абе тряа те таковат поне 1000 години със сигурност

    12:15 11.06.2026

  • 28 В СОС СА СЕ СЪБРАЛИ

    2 0 Отговор
    НА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ОРЕЛ , РАК И ЩУКА
    САМО СТОЙКИ И КРИЗИ
    КЕРЛИВИ РИЗИ.
    ДНЕС ТРАМВАИ ПОРАДИ КАТАСТРОФА НЯМА ПОВЕЧЕ ОТ ЧАС
    НАРОДЪТ ЧАКА ПО СПИРКИТЕ
    ИНФОРМАЦИЯ- ЙОК
    СЪЩОТО Е И С ПАМЕТНИКА- ЩЯХА ДА ГО ВЪЗСТАНОВЯВАТ А СЕГА ЩЕ УМУВАТ КЪДЕ
    МЯСТОТО МУ Е ИЗВЕСТНО
    АРХИТЕКТКИТЕ ЗА ТАМ СА ГО ПВОРИЛИ
    ТАКОВ СТИГА СЕ Е ПРАВИЛ НА АКТИВЕН
    ДЯДО МУ СЕ ОБРЪЩА В ГРОБА.
    ДЕЙСТВИЕ Е НУЖНО СЕГА.

    12:17 11.06.2026

  • 29 За сведение на русофилите

    2 1 Отговор
    България е освободена от турското робство от Украинската армия, предвождана от генерал Радецки и от Белоруската армия, предвождана от генерал Гурко. Иначе, 45-годишната ни окупация е дело на Съветската армия...

    12:21 11.06.2026

  • 30 Цвете

    2 2 Отговор
    БИВШИТЕ ПАМВТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ В МУЗЕЯ НА МИНАЛОТО. ДОСТА ГОДИНИ ИМ СЕ " НАСЛАЖДАВАХМЕ " И Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ДА СЕ ПРЕМЕСТЯТ ДАЛЕЧЕ ОТ ТОВА УЖАСЯВАЩО ЗА СВЕТА МРАКОБЕСИЕ ,ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. 🇧🇬

    12:21 11.06.2026

  • 31 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    А теб те копаме жив под него

    12:23 11.06.2026

  • 32 шаа

    1 1 Отговор
    кмет-смет

    12:23 11.06.2026

  • 33 Моделът е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вълк единак":

    Герб
    Дпс
    Пп Дб

    12:23 11.06.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    БИВШИТЕ ПАМВТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ В МУЗЕЯ НА МИНАЛОТО. ДОСТА ГОДИНИ ИМ СЕ " НАСЛАЖДАВАХМЕ " И Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ДА СЕ ПРЕМЕСТЯТ ДАЛЕЧЕ ОТ ТОВА УЖАСЯВАЩО ЗА СВЕТА МРАКОБЕСИЕ ,ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. 🇧🇬

    12:24 11.06.2026

  • 35 Коста

    1 0 Отговор
    Толко размер му е акъла на Терзиев. А туй, че станал милионер заради Червената армия... Не се хвали...

    12:27 11.06.2026

  • 36 Т. Колев

    1 0 Отговор
    Да си го сложи отзад .... става въпрос на задното стъкло !

    12:29 11.06.2026

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