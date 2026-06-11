Васил Терзиев получи макет на Паметника на съветската армия: Това е правилният размер

„Това е правилният размер.“ С тези думи кметът на София Васил Терзиев прие от общинския съветник от БСП Иван Таков макет на Паметника на Съветската армия.

По инициатива на групата на БСП макетът беше връчен в началото на днешното заседание на Столичния общински съвет. Жестът е част от продължаващия обществен и политически дебат за бъдещето на паметника и мястото му в градската среда на София.

Столичният общински съвет на 14 май взе решение, по предложение на Васил Терзиев, общината да придобие фигурите на паметника. Тогава кметът се аргументира, че целта е бъдещето им да се решава от Столичния общински съвет като отговорен орган, тъй като теренът на “Княжеската градина” вече е общинска собственост.

Кметът подчерта тогава, че това не е еднолично решение, а предстоят публични обсъждания дали фигурите да бъдат върнати или преместени. „Пространството трябва да бъде развито по начин, който обединява обществото, а не го разделя“, заяви Терзиев и допълни, че Столичната община започва процедура за идеен проект за бъдещето на “Княжеската градина”, в която влиза и пространството около паметника.