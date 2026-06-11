Парламентът сложи край на необоснованите ценови скокове! Нови правила за прозрачност

В опит да овладее безпрецедентните и често необясними увеличения на цените, Народното събрание прие на второ четене ключови промени в Закона за защита на потребителите. Новите разпоредби категорично забраняват икономически необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги, предлагани на крайни клиенти.
Ако даден търговец реши да увеличи цената, той вече ще трябва да докаже пред контролните органи, че това е оправдано от реални икономически фактори – като повишени разходи или промени в пазарната среда.
В противен случай, увеличението ще се счита за спекулативно и ще бъде санкционирано.
Търговците вече са длъжни да обявяват цените онлайн
С новите правила, големите търговци – тези с годишен оборот над 25 милиона евро – са задължени ежедневно до 7:00 часа да публикуват в интернет актуалните продажни цени на основните продукти от т.нар. „голяма потребителска кошница“.
Освен това, до 8:00 часа всяка сутрин, същата информация трябва да бъде предоставяна и на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Целта е да се гарантира прозрачност и да се даде възможност на потребителите да сравняват цените в реално време.
Влизане в сила и действие на закона
Промените ще влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще действат до 9 август 2027 г. Очаква се новите мерки да донесат повече прозрачност и справедливост на пазара, като същевременно защитят интересите на българските потребители.
Глоби и санкции за нарушителите
Законът предвижда сериозни финансови санкции за търговците, които нарушават новите изисквания. При доказано необосновано увеличение на цените, глобите за физически лица варират от 1 000 до 10 000 евро, а за фирми и еднолични търговци – от 10 000 до 100 000 евро.
Ако търговецът не предостави необходимата информация или тя е подвеждаща, санкциите достигат до 50 000 евро. При възпрепятстване на проверки, глобите могат да скочат до 100 000 евро.
Публичен портал за цените и справедливата стойност
КЗП ще създаде специален онлайн портал, където ежедневно ще се публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро и информация за справедливата стойност на основните стоки.
Тази справедлива стойност ще се определя по методика, одобрена от Министерския съвет, и ще служи като ориентир за потребителите.
Разнопосочни мнения в пленарната зала
Дебатите по законопроекта бяха оживени. Част от депутатите, като Мартин Димитров от „Демократична България“, настояха срокът на действие на мерките да бъде по-кратък – до края на годината, за да се избегнат рискове от прекомерна държавна намеса.
От друга страна, представители на „Прогресивна България“ и вносителите на закона защитиха по-дългия срок, аргументирайки се с необходимостта от стабилност и превенция на ценови скокове по празниците.
Критики дойдоха и от „Продължаваме промяната“, които изразиха опасения, че разширените правомощия на КЗП могат да доведат до прекомерна концентрация на власт.
Според „Възраждане“, новите правила ще доведат до още по-голямо поскъпване и инфлация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #41
11:39 11.06.2026
2 хаха
То е незаконно и да има "храни" с изтекла годност по магазините ама каква е действителноста?
ХАХАХА
11:40 11.06.2026
3 хаха
И пак няма да работи. Защото сте балкано-ориенталска безполезна пасмина.
11:42 11.06.2026
4 Млад еврас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми като не работят "демократичните" методи, се налага да се вземат сериозни мерки.
11:42 11.06.2026
5 С една дума
11:42 11.06.2026
6 честен ционист
11:42 11.06.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #24
11:42 11.06.2026
8 Нищо
11:42 11.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #13
11:42 11.06.2026
10 Решението се нарича борса.
11:43 11.06.2026
11 булгарче
Коментиран от #15
11:43 11.06.2026
12 Вълк единак
11:44 11.06.2026
13 Ето и така
До коментар #9 от "Дориана":Ще видим какво ще стане.
11:44 11.06.2026
14 Проданов
11:45 11.06.2026
15 честен ционист
До коментар #11 от "булгарче":Нали не си представяш, че Проданов може да фиксира цените на Кауфланд? Тази промяна в закона се прави, за да имат немците извинение за пред Ганчо, кога си съберат дисагте и ламарините.
Коментиран от #18
11:45 11.06.2026
16 Бат Жоро
Коментиран от #19
11:46 11.06.2026
17 Да,
Сещам се за една приказка, дето двама яли пиле с кокошка. За единият зелето, за другия..... Те така и с бандата на Боташов.
11:47 11.06.2026
18 Бат Жоро
До коментар #15 от "честен ционист":Ако си съберат багажа тука ще трябва да въведат купони за храна. Ние нищо не произвеждаме, не поливаме , не торим.
Коментиран от #22
11:47 11.06.2026
19 честен ционист
До коментар #16 от "Бат Жоро":Стоките няма да изчезнат напълно. Просто ще нарасне контрабандата, което пък от своя страна ще развърже ръцете на Репресивна България за още чудесии.
11:47 11.06.2026
20 иде и стопанска МИЛИЦИЯ
Бой по спекулантите.
11:48 11.06.2026
21 България има най стария автопарк
С тези ниски цени не може да имаш нови коли и много деца
11:48 11.06.2026
22 честен ционист
До коментар #18 от "Бат Жоро":Няма празни пространства, други ще дойдат на тяхно място. В Пятерочка пазарувал ли си?
11:49 11.06.2026
23 хаха
Скандално: Умрели от антракс животни са преработени в саздърма
Случаят с фермата за биволи в Силистренско е особено опасен, каза шефът на БАБХ Ангел Мавровски
Това случайно да не би да е "законно" бе измет? ХАХАХА
Ама при вас си върви ...
11:49 11.06.2026
24 Да питам,
До коментар #7 от "Вашето мнение":Ти да не си от ....., та все Петрохан ти е в устата? Управляват други, от Рушистан.
11:50 11.06.2026
25 хаха
Разрешили били сливането на 2-те най-големи млекопреработвателни компании през 2023...мъ сИга щели да ги ревизират.
Вижте се бе байганьовци. ХАХАХА
Коментиран от #30
11:52 11.06.2026
26 Цвете
11:54 11.06.2026
27 Хайде
11:54 11.06.2026
28 Кой какво
11:55 11.06.2026
29 Стойко
Коментиран от #31
11:57 11.06.2026
30 ои8уйхътгрф
До коментар #25 от "хаха":Пробвай да мислиш бе, не е трудно и не боли...
Некви продажници преди 3-4 години са РАЗРЕШИЛИ съответното обединение на 2 големи компании да се случи и реално те да имат господстващо положение на пазара днес...
Ще се ревизира НЕ работата на обединените вече компании, а дали онова "разрешение" е било дадено основателно и спазвайки нормите на закона...
Вкратце- ще се проверява дейността на разните там административни органи с години назад...
Коментиран от #33
12:03 11.06.2026
31 ДрайвингПлежър
До коментар #29 от "Стойко":Точно така е! И при нас е същото! В Кауфланд ,Лидъл и Билла! Всички стоки на по високи цени от промоциите на кayна които уж е договорил. Но какво да се очаква от крадливи комунистически фуражки които не знаят какво е пазарна икономика. Депутатите си увеличиха заплатите с 20% а "радевите промоции" по скъпи за народа. Хората масово проклинат мунчо кayна по опашките и афишират кървава саморазправа с него и крадливата му клика!
12:03 11.06.2026
32 Какво
12:04 11.06.2026
33 хаха
До коментар #30 от "ои8уйхътгрф":Куха балканска въшко, кой ти каза че "сега" е започнало "разследването".
И че КЗК не е съставена от същите чувени?
ХАХАХА
Къде по света се разрешава обединението на двете най-големи компании в даден бранш бе балкано-ориенталски ромлянин?
IQ-то ти е някъде около стайната температура.
12:07 11.06.2026
34 мда
12:07 11.06.2026
35 Тъпа ушанка
12:08 11.06.2026
36 Амнести Интернешънъл
Има една приказка - ако имаш кило брашно, дай го на майстор да ти направи хляб. Не че и сам не можеш да си направиш, но ще е различен.
А в този кабинет най-важната фигура, на министър на финансите, е дадена на ЗКПЧ. В цялата история на съществуването на ЗКПЧ-та като реално действащи офицери, те са носили само вреди. Защото са се месили в работата на професионалистите и така са докарвали тежки загуби. И изведнъж, другарят Радев, не просто допуска ЗКПЧ-то да се меси, направо му дава да лидерска роля във финансите на държавата. И гълъбът на Радев гледа като малко дете лампа.
Дано паднат преди да са направили тежък погром в държавата. Ама надали ще ни се размине. И пак няма да запомним историята, и пак след време ще инсталираме някое подобно недоразумение в триъгълника на властта. Щото така. "Он че ми каже на мене ТИ, като я съм ВИЕ". Ей такива дървеняци сме и докато не променим манталитета си, все ще се връщаме към начална точка.
12:12 11.06.2026
37 ОТНОВО В СОЦА
12:18 11.06.2026
38 Радки
12:18 11.06.2026
39 35 ГОДИНИ
12:20 11.06.2026
40 коректен
12:21 11.06.2026
41 Коста
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След капитализма неизбежно идва комунизма. ЕК се опитва да го въвежда. Засега неуспешно. Трябва Революция!
12:21 11.06.2026
42 Адв.Емил Василев
12:23 11.06.2026
43 Анонимен
12:28 11.06.2026
44 шаа
трябва само едно правило - от производителя до крайния купувач, разликата да е максимум 30% (или някакъв друг разумен коефициент). търговците по веригата да си се разберат как да си делят тези проценти, колкото повече маймуни на веригата, толкова по-малко за всяка.
ако купят домати на 1 евро килото, са длъжни да ги подават на крайния клиент на 1.30 максимум.
краен клиент е този, на който не му се възстановява ддс
12:31 11.06.2026
45 ПОРЕДНИЯ ТЕАТЪР
12:37 11.06.2026
46 Тома
12:38 11.06.2026