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Парламентът сложи край на необоснованите ценови скокове! Нови правила за прозрачност

Парламентът сложи край на необоснованите ценови скокове! Нови правила за прозрачност

11 Юни, 2026 11:37, обновена 11 Юни, 2026 11:37 1 489 46

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Разнопосочни мнения в пленарната зала. Строги мерки срещу спекулативното поскъпване

Парламентът сложи край на необоснованите ценови скокове! Нови правила за прозрачност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В опит да овладее безпрецедентните и често необясними увеличения на цените, Народното събрание прие на второ четене ключови промени в Закона за защита на потребителите. Новите разпоредби категорично забраняват икономически необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги, предлагани на крайни клиенти.

Ако даден търговец реши да увеличи цената, той вече ще трябва да докаже пред контролните органи, че това е оправдано от реални икономически фактори – като повишени разходи или промени в пазарната среда.

В противен случай, увеличението ще се счита за спекулативно и ще бъде санкционирано.

Търговците вече са длъжни да обявяват цените онлайн

С новите правила, големите търговци – тези с годишен оборот над 25 милиона евро – са задължени ежедневно до 7:00 часа да публикуват в интернет актуалните продажни цени на основните продукти от т.нар. „голяма потребителска кошница“.

Освен това, до 8:00 часа всяка сутрин, същата информация трябва да бъде предоставяна и на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Целта е да се гарантира прозрачност и да се даде възможност на потребителите да сравняват цените в реално време.

Влизане в сила и действие на закона

Промените ще влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще действат до 9 август 2027 г. Очаква се новите мерки да донесат повече прозрачност и справедливост на пазара, като същевременно защитят интересите на българските потребители.

Глоби и санкции за нарушителите

Законът предвижда сериозни финансови санкции за търговците, които нарушават новите изисквания. При доказано необосновано увеличение на цените, глобите за физически лица варират от 1 000 до 10 000 евро, а за фирми и еднолични търговци – от 10 000 до 100 000 евро.

Ако търговецът не предостави необходимата информация или тя е подвеждаща, санкциите достигат до 50 000 евро. При възпрепятстване на проверки, глобите могат да скочат до 100 000 евро.

Публичен портал за цените и справедливата стойност

КЗП ще създаде специален онлайн портал, където ежедневно ще се публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро и информация за справедливата стойност на основните стоки.

Тази справедлива стойност ще се определя по методика, одобрена от Министерския съвет, и ще служи като ориентир за потребителите.

Разнопосочни мнения в пленарната зала

Дебатите по законопроекта бяха оживени. Част от депутатите, като Мартин Димитров от „Демократична България“, настояха срокът на действие на мерките да бъде по-кратък – до края на годината, за да се избегнат рискове от прекомерна държавна намеса.

От друга страна, представители на „Прогресивна България“ и вносителите на закона защитиха по-дългия срок, аргументирайки се с необходимостта от стабилност и превенция на ценови скокове по празниците.

Критики дойдоха и от „Продължаваме промяната“, които изразиха опасения, че разширените правомощия на КЗП могат да доведат до прекомерна концентрация на власт.

Според „Възраждане“, новите правила ще доведат до още по-голямо поскъпване и инфлация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 22 Отговор
    Комунистическите методи са осъдени на неуспех.

    Коментиран от #4, #41

    11:39 11.06.2026

  • 2 хаха

    25 2 Отговор
    Сигурно сигурно ...

    То е незаконно и да има "храни" с изтекла годност по магазините ама каква е действителноста?
    ХАХАХА

    11:40 11.06.2026

  • 3 хаха

    18 3 Отговор
    Да бяха въвели законовата рамка, която действа в Гърция... Толкова е просто. Само трябва да се преведе. Заедно с размера глобите...

    И пак няма да работи. Защото сте балкано-ориенталска безполезна пасмина.

    11:42 11.06.2026

  • 4 Млад еврас

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми като не работят "демократичните" методи, се налага да се вземат сериозни мерки.

    11:42 11.06.2026

  • 5 С една дума

    17 7 Отговор
    Правителство и вериги са в КАРТЕЛ …

    11:42 11.06.2026

  • 6 честен ционист

    8 4 Отговор
    Сега всеки ще обикаля с една дипляна на конкурентен магазин и ще го бута в лицето на касиерката и пита, що е по-вискока цената, докато накрая всички идат на фиксирани цени. които му дойдат на акъла на другаря Проданов.

    11:42 11.06.2026

  • 7 Вашето мнение

    19 6 Отговор
    Петроханци освен, че са служители в НПО-та са се цанили и за защитници на чуждите вериги. ПеПедерастите са разбрали, че да продаваш майка си е най-доходоносно.

    Коментиран от #24

    11:42 11.06.2026

  • 8 Нищо

    15 2 Отговор
    не сложи ! Обречени тъпни , които реално на практика няма как да функционират ! Излишно нови хрантутници , администрация и разходи ! Безумна "дейност" !

    11:42 11.06.2026

  • 9 Дориана

    8 16 Отговор
    Ето, така се работи бързо и с твърд подход. Румен Радев и неговата партия Прогресивна България дават нагледен пример и нов модел на управление с мисъл за хората и Националните интереси на България.

    Коментиран от #13

    11:42 11.06.2026

  • 10 Решението се нарича борса.

    12 0 Отговор
    В БГ борсите се оказаха недорасляк. Както и мутромагазини. Феодализъм.

    11:43 11.06.2026

  • 11 булгарче

    8 1 Отговор
    Тоя мач сме го гледали много пъти. Да приемат изискване цената например в Кауфланд на дадена стока да не е по-висока от тази на същата в Германия.

    Коментиран от #15

    11:43 11.06.2026

  • 12 Вълк единак

    17 1 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    11:44 11.06.2026

  • 13 Ето и така

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Ще видим какво ще стане.

    11:44 11.06.2026

  • 14 Проданов

    11 2 Отговор
    го играе всезнаещ господин , а си е един потомствен комунист , в подкрепа на Вожда им и олигархията !

    11:45 11.06.2026

  • 15 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "булгарче":

    Нали не си представяш, че Проданов може да фиксира цените на Кауфланд? Тази промяна в закона се прави, за да имат немците извинение за пред Ганчо, кога си съберат дисагте и ламарините.

    Коментиран от #18

    11:45 11.06.2026

  • 16 Бат Жоро

    8 6 Отговор
    След Месец ще липсват много стоки по рафтовете, след още месец ще липсват още повече.Причината е че, таван на цените и на мечтите не работи.

    Коментиран от #19

    11:46 11.06.2026

  • 17 Да,

    9 1 Отговор
    Имитация на идеи, имитация на дейност, имитации на пазарна икономика. С две думи, нищоправство. И що е то, българска справедлива ЦЕНА?
    Сещам се за една приказка, дето двама яли пиле с кокошка. За единият зелето, за другия..... Те така и с бандата на Боташов.

    11:47 11.06.2026

  • 18 Бат Жоро

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Ако си съберат багажа тука ще трябва да въведат купони за храна. Ние нищо не произвеждаме, не поливаме , не торим.

    Коментиран от #22

    11:47 11.06.2026

  • 19 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бат Жоро":

    Стоките няма да изчезнат напълно. Просто ще нарасне контрабандата, което пък от своя страна ще развърже ръцете на Репресивна България за още чудесии.

    11:47 11.06.2026

  • 20 иде и стопанска МИЛИЦИЯ

    3 0 Отговор
    Честито другари

    Бой по спекулантите.

    11:48 11.06.2026

  • 21 България има най стария автопарк

    4 2 Отговор
    И най ниска раждаемост
    С тези ниски цени не може да имаш нови коли и много деца

    11:48 11.06.2026

  • 22 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бат Жоро":

    Няма празни пространства, други ще дойдат на тяхно място. В Пятерочка пазарувал ли си?

    11:49 11.06.2026

  • 23 хаха

    9 0 Отговор
    21.04.2026
    Скандално: Умрели от антракс животни са преработени в саздърма
    Случаят с фермата за биволи в Силистренско е особено опасен, каза шефът на БАБХ Ангел Мавровски

    Това случайно да не би да е "законно" бе измет? ХАХАХА
    Ама при вас си върви ...

    11:49 11.06.2026

  • 24 Да питам,

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Ти да не си от ....., та все Петрохан ти е в устата? Управляват други, от Рушистан.

    11:50 11.06.2026

  • 25 хаха

    6 0 Отговор
    "Комисията за защита на конкуренцията започва ревизия на разрешената през 2023 г. концентрация на двете най-големи компании-производители на млечни продукти у нас – „Тирбул“ и „Обединена Млечна Компания“."

    Разрешили били сливането на 2-те най-големи млекопреработвателни компании през 2023...мъ сИга щели да ги ревизират.

    Вижте се бе байганьовци. ХАХАХА

    Коментиран от #30

    11:52 11.06.2026

  • 26 Цвете

    6 2 Отговор
    МЕРКИТЕ ВИ, НЯМА ДА ПРОРАБОТЯТ.НО ,КАКВО СЕ СЛУЧВА С ОЛИГАРХИЯТА ? ТОВА БЕШЕ МОТОТО ВИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ? НИЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ ОБЕЩАНИЯТА. 🤷‍♀️🇧🇬🤷‍♀️

    11:54 11.06.2026

  • 27 Хайде

    4 0 Отговор
    Да ходят НАП в Булгара,че не дават касови бележки - тарикатите

    11:54 11.06.2026

  • 28 Кой какво

    7 4 Отговор
    Прочетохте ли,че храната във воюваща Украйна е с 50 процента по евтина от храната в България,да вземем да се включим към Украйна че да се храним нормално,а Радев да си отива в Русия

    11:55 11.06.2026

  • 29 Стойко

    6 3 Отговор
    Днес отидох в Лидъл! Щастлив и радостен от радевата "грижа за хората" и 15-те процента които е договорил с големите вериги. И купих олио по скъпо от преди неговата "грижа" защото се е споразумял с тях за 15 процента отстъпки а стандартните им промоции са от 30%. И така и с другите "промоционални" негови стоки. Всички други граждани също бяха възмутени. Клетвите към него бяха ужасяващи...

    Коментиран от #31

    11:57 11.06.2026

  • 30 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Пробвай да мислиш бе, не е трудно и не боли...

    Некви продажници преди 3-4 години са РАЗРЕШИЛИ съответното обединение на 2 големи компании да се случи и реално те да имат господстващо положение на пазара днес...

    Ще се ревизира НЕ работата на обединените вече компании, а дали онова "разрешение" е било дадено основателно и спазвайки нормите на закона...

    Вкратце- ще се проверява дейността на разните там административни органи с години назад...

    Коментиран от #33

    12:03 11.06.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Стойко":

    Точно така е! И при нас е същото! В Кауфланд ,Лидъл и Билла! Всички стоки на по високи цени от промоциите на кayна които уж е договорил. Но какво да се очаква от крадливи комунистически фуражки които не знаят какво е пазарна икономика. Депутатите си увеличиха заплатите с 20% а "радевите промоции" по скъпи за народа. Хората масово проклинат мунчо кayна по опашките и афишират кървава саморазправа с него и крадливата му клика!

    12:03 11.06.2026

  • 32 Какво

    5 0 Отговор
    стана с предишния онлайн портал с цените? Нали преди година пак публикуваха цени уж да имало прозрачност и да борят спекулата. Къде е сега този портал?

    12:04 11.06.2026

  • 33 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ои8уйхътгрф":

    Куха балканска въшко, кой ти каза че "сега" е започнало "разследването".
    И че КЗК не е съставена от същите чувени?

    ХАХАХА

    Къде по света се разрешава обединението на двете най-големи компании в даден бранш бе балкано-ориенталски ромлянин?
    IQ-то ти е някъде около стайната температура.

    12:07 11.06.2026

  • 34 мда

    3 1 Отговор
    Сега ще вдигнат цените на стоките извън основната потребителска кошница за да компенсират загубите.

    12:07 11.06.2026

  • 35 Тъпа ушанка

    4 1 Отговор
    Поредната политическа недомислица. Ще пострадат дребни търговци. Големите пак ще си правят договорки.

    12:08 11.06.2026

  • 36 Амнести Интернешънъл

    3 0 Отговор
    Стъпка по стъпка кабинет Радев върви към отпадналата си необходимост. Не че това не беше ясно от самото начало, ама трябва да се извърви пътя, за да няма съмнения и в последния радевист, че е направил чутовно глупост, давайки му власт.

    Има една приказка - ако имаш кило брашно, дай го на майстор да ти направи хляб. Не че и сам не можеш да си направиш, но ще е различен.
    А в този кабинет най-важната фигура, на министър на финансите, е дадена на ЗКПЧ. В цялата история на съществуването на ЗКПЧ-та като реално действащи офицери, те са носили само вреди. Защото са се месили в работата на професионалистите и така са докарвали тежки загуби. И изведнъж, другарят Радев, не просто допуска ЗКПЧ-то да се меси, направо му дава да лидерска роля във финансите на държавата. И гълъбът на Радев гледа като малко дете лампа.

    Дано паднат преди да са направили тежък погром в държавата. Ама надали ще ни се размине. И пак няма да запомним историята, и пак след време ще инсталираме някое подобно недоразумение в триъгълника на властта. Щото така. "Он че ми каже на мене ТИ, като я съм ВИЕ". Ей такива дървеняци сме и докато не променим манталитета си, все ще се връщаме към начална точка.

    12:12 11.06.2026

  • 37 ОТНОВО В СОЦА

    8 0 Отговор
    А какво става с теорията, че пазара определя цените??

    12:18 11.06.2026

  • 38 Радки

    5 0 Отговор
    муньови патки

    12:18 11.06.2026

  • 39 35 ГОДИНИ

    2 0 Отговор
    Строим демокрация и пазарна икономика. Накрая ни демокрация, ни пазарна икономика.

    12:20 11.06.2026

  • 40 коректен

    3 0 Отговор
    когато срещу получаваните заплати не стоят стоки ,а заеми,тогава цените растът,а когато не растът, имаме дефицит на стоки. Познато от икономиката на бай Тошо.

    12:21 11.06.2026

  • 41 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След капитализма неизбежно идва комунизма. ЕК се опитва да го въвежда. Засега неуспешно. Трябва Революция!

    12:21 11.06.2026

  • 42 Адв.Емил Василев

    3 1 Отговор
    Нечувано и невиждано. Днес минавам из центъра на София. Оказа се, че всичко е обградено, даже и с шарени ленти. На всяка крачка цивилни и униформени полицаи. Пиле не може да прехвръкне. Опитвам се да мина, спират ме и казват по другите улици. Не издържах и си го искарах на няколко полицаи. В един джип четири стоят. Питам ги,. за какво са тук, не знаели,някакъв протест ще имало срещу управлението. На второ и трето място същото. Ама кеф изкарах си го на тях. Казах им, ако съм на ваше е място и шеф ми е точния с о парите, ще се гръмна. И за заплатите им казах. лошите Бойко и Пеевски им ги вдигнаха с 70%. Народа вече да не спи и да види, какво се случва...Диктатура и това вече е завладяна с държава. Ще орежат пенсиите на бъдещите пенсионери, ще теглят 4 млрд заем, ще вдигнат осигуровките и днес решили, да върнат Нсо, да може да вози администрациите им...Помощта за Украйна спират, заводите ни ще фалират, а само 70 000 семейства се изхранват от този бизнес. Е, то бива заспал народ бива...

    12:23 11.06.2026

  • 43 Анонимен

    0 1 Отговор
    Остап Бедеровците и тяхното котило представено,разумява се,в НС надава общ вой.Те не са съгласни с промените ,които им бъркат в кацата с мед.Да натрупат невиждано състояние на гърба на нещастието на обикновените граждани,едвам свързващи двата края.Това беше належащо да се случи,за да се проумее кой командва парада.

    12:28 11.06.2026

  • 44 шаа

    0 0 Отговор
    никакъв ефект от подобни правила.

    трябва само едно правило - от производителя до крайния купувач, разликата да е максимум 30% (или някакъв друг разумен коефициент). търговците по веригата да си се разберат как да си делят тези проценти, колкото повече маймуни на веригата, толкова по-малко за всяка.

    ако купят домати на 1 евро килото, са длъжни да ги подават на крайния клиент на 1.30 максимум.

    краен клиент е този, на който не му се възстановява ддс

    12:31 11.06.2026

  • 45 ПОРЕДНИЯ ТЕАТЪР

    1 0 Отговор
    На политическата сган и продажни медии.

    12:37 11.06.2026

  • 46 Тома

    0 0 Отговор
    Всички знаем че на българина трябва да му бръкнеш в джоба че да се светне.Глобите трябва да са по големи защото те ги избиват от клиентите.

    12:38 11.06.2026

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