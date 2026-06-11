Парламентът сложи край на необоснованите ценови скокове! Нови правила за прозрачност

В опит да овладее безпрецедентните и често необясними увеличения на цените, Народното събрание прие на второ четене ключови промени в Закона за защита на потребителите. Новите разпоредби категорично забраняват икономически необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги, предлагани на крайни клиенти.

Ако даден търговец реши да увеличи цената, той вече ще трябва да докаже пред контролните органи, че това е оправдано от реални икономически фактори – като повишени разходи или промени в пазарната среда.

В противен случай, увеличението ще се счита за спекулативно и ще бъде санкционирано.

Търговците вече са длъжни да обявяват цените онлайн

С новите правила, големите търговци – тези с годишен оборот над 25 милиона евро – са задължени ежедневно до 7:00 часа да публикуват в интернет актуалните продажни цени на основните продукти от т.нар. „голяма потребителска кошница“.

Освен това, до 8:00 часа всяка сутрин, същата информация трябва да бъде предоставяна и на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Целта е да се гарантира прозрачност и да се даде възможност на потребителите да сравняват цените в реално време.

Влизане в сила и действие на закона

Промените ще влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще действат до 9 август 2027 г. Очаква се новите мерки да донесат повече прозрачност и справедливост на пазара, като същевременно защитят интересите на българските потребители.

Глоби и санкции за нарушителите

Законът предвижда сериозни финансови санкции за търговците, които нарушават новите изисквания. При доказано необосновано увеличение на цените, глобите за физически лица варират от 1 000 до 10 000 евро, а за фирми и еднолични търговци – от 10 000 до 100 000 евро.

Ако търговецът не предостави необходимата информация или тя е подвеждаща, санкциите достигат до 50 000 евро. При възпрепятстване на проверки, глобите могат да скочат до 100 000 евро.

Публичен портал за цените и справедливата стойност

КЗП ще създаде специален онлайн портал, където ежедневно ще се публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро и информация за справедливата стойност на основните стоки.

Тази справедлива стойност ще се определя по методика, одобрена от Министерския съвет, и ще служи като ориентир за потребителите.

Разнопосочни мнения в пленарната зала

Дебатите по законопроекта бяха оживени. Част от депутатите, като Мартин Димитров от „Демократична България“, настояха срокът на действие на мерките да бъде по-кратък – до края на годината, за да се избегнат рискове от прекомерна държавна намеса.

От друга страна, представители на „Прогресивна България“ и вносителите на закона защитиха по-дългия срок, аргументирайки се с необходимостта от стабилност и превенция на ценови скокове по празниците.

Критики дойдоха и от „Продължаваме промяната“, които изразиха опасения, че разширените правомощия на КЗП могат да доведат до прекомерна концентрация на власт.

Според „Възраждане“, новите правила ще доведат до още по-голямо поскъпване и инфлация.