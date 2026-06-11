Милен Трифонов: Съвършен закон няма, целта ни е да ограничим спекулата

„Не твърдим, че създаваме съвършен закон. Такъв няма. Твърдим, че създаваме законова рамка, която да позволи на контролните органи да влязат във функциите си и да постигнем целта ни - ограничаване на спекулата и необоснованото завишаване на цените”. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Милен Трифонов, депутат от „Прогресивна България”.

Тази сутрин народните представители приеха на второ четене мерки срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на „Прогресивна България”.

На критиките на част от опозицията, че е оставена вратичка критериите да бъдат заобикаляни през изключението за повишаване на производствените разходи, Трифонов обясни, че това трябва да се докаже с първичните счетоводни документи.

„Даваме ясна законова рамка и способи, по-които те да обосноват защо са повишили цените. Ясно осъзнаваме, че ще има съпротива срещу тези законодателни промени, защото засягаме интересите на големи търговски вериги. Но сме поели конкретен ангажимент към българските граждани и няма да отстъпим”, каза Трифонов.

Допълни, че целта на мнозинството била също да стимулира българските производители и големите търговски вериги да работят най-вече с български производители.

Трифонов каза, че е имало добър диалог в комисиите между първо и второ четене. „Търсеше се баланс. Направихме и някои промени, които отстъпваха от част от законодателството. А ако има допуснати грешки – най-вероятно ще има такива в законодателството – това всъщност ще бъде пречупено през призмата на съдебната практика. Гаранцията за това дали тези мерки са прекалено строги, или прекалено либерални, ще бъде именно евентуалното обжалване на действията на КЗК и на Комисията за защита на потребителите”, каза Трифонов.

По отношение на тегленето на нов дълг, Трифонов каза, че никой финансов министър не мечтае така да започне управлението му. „Правим го заради ситуацията, в която са българските финанси. Крайно належащо е този дълг”, каза Трифонов. Приоритет в бюджета ще е борбата с неравенствата, образованието, справянето с повишаването на цените.