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Милен Трифонов: Съвършен закон няма, целта ни е да ограничим спекулата

Милен Трифонов: Съвършен закон няма, целта ни е да ограничим спекулата

11 Юни, 2026 12:14 351 7

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Тази сутрин народните представители приеха на второ четене мерки срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите

Милен Трифонов: Съвършен закон няма, целта ни е да ограничим спекулата - 1
Кадър Нова Нюз
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Не твърдим, че създаваме съвършен закон. Такъв няма. Твърдим, че създаваме законова рамка, която да позволи на контролните органи да влязат във функциите си и да постигнем целта ни - ограничаване на спекулата и необоснованото завишаване на цените”. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Милен Трифонов, депутат от „Прогресивна България”.

Тази сутрин народните представители приеха на второ четене мерки срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на „Прогресивна България”.

На критиките на част от опозицията, че е оставена вратичка критериите да бъдат заобикаляни през изключението за повишаване на производствените разходи, Трифонов обясни, че това трябва да се докаже с първичните счетоводни документи.

„Даваме ясна законова рамка и способи, по-които те да обосноват защо са повишили цените. Ясно осъзнаваме, че ще има съпротива срещу тези законодателни промени, защото засягаме интересите на големи търговски вериги. Но сме поели конкретен ангажимент към българските граждани и няма да отстъпим”, каза Трифонов.

Допълни, че целта на мнозинството била също да стимулира българските производители и големите търговски вериги да работят най-вече с български производители.

Трифонов каза, че е имало добър диалог в комисиите между първо и второ четене. „Търсеше се баланс. Направихме и някои промени, които отстъпваха от част от законодателството. А ако има допуснати грешки – най-вероятно ще има такива в законодателството – това всъщност ще бъде пречупено през призмата на съдебната практика. Гаранцията за това дали тези мерки са прекалено строги, или прекалено либерални, ще бъде именно евентуалното обжалване на действията на КЗК и на Комисията за защита на потребителите”, каза Трифонов.

По отношение на тегленето на нов дълг, Трифонов каза, че никой финансов министър не мечтае така да започне управлението му. „Правим го заради ситуацията, в която са българските финанси. Крайно належащо е този дълг”, каза Трифонов. Приоритет в бюджета ще е борбата с неравенствата, образованието, справянето с повишаването на цените.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    При капитализма такива дума СПЕКУЛА не съществува.

    Коментиран от #7

    12:18 11.06.2026

  • 2 Циганин

    1 1 Отговор
    Кой краде повече, циганите или бу гарете?

    12:21 11.06.2026

  • 3 Дориана

    0 3 Отговор
    Много ясно, Коалиция Магнитски и ППДБ нищо не можаха да направят за да овладеят ежедневното покачване на цените когато те управляваха, Сега са първи критици за всичко за което се сетят и се надпреварват кой повече за коментира в ефир. Как не им е неудобно . Поведението на опозицията показва безпомощност.

    12:23 11.06.2026

  • 4 Тоя

    4 0 Отговор
    вярва ли си на празноумните приказки изобщо ? Спекулата щял да ми ограничава с простотии неземни !

    12:24 11.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Смешници! Каква е дефиницията на Необосновано поскъпване?
    Пазара свободен ли е? Кой определя цените освен търсенето и предлагането?
    Право ли е на производителя и търговеца да максимизират печалбите си?

    Високи цени се "морят" или с глад - орязване на доходите
    Високи цени се морят и със стимулиране на конкуренцията, чрез махана на всички прегради пред икономическите агенти, така, че всеки да може да се включи!

    Цени с: Партията каза никога не са били сваляни!

    12:37 11.06.2026

  • 6 Абе я почвайте да мислите

    0 0 Отговор
    За какво сме ви избрали , да взимате заплатки ли?

    12:40 11.06.2026

  • 7 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Брато, готин човек си, ама да те питам - защо до обяд Господ ти е Ленин, а след обяд Исус ?

    12:41 11.06.2026

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