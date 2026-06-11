Ангел Георгиев от „Възраждане“ ще си даде имунитета още днес

Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо мен и „Възраждане“. Шеста година тече. Ще си дам имунитета за пореден път. Това обяви пред журналисти депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев, след като днес стана ясно, че е постъпило искане от временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова за продължаване на наказателното производство срещу Георгиев по наказателно дело в Софийски районен съд.
„Делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 г. Не само не съм упражнил насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, блъскан, душен в продължение на минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам измислено и скалъпено обвинение – с прът съм бил ударил този полицай, който ме душеше в продължение на минути, и съм ударил полицайка в челото – същата има кадри как си оправя прическата, гледайки стъклата на сградата“, заяви той.
Георгиев определи това като „поредното политически мотивирано дело от репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели, а делото продължава и по време на управлението на Румен Радев.“
На въпрос означава ли това, че има връзка между управлението на Радев и ДПС и ГЕРБ, той каза: „Сами си отговорете на този въпрос“.
„Институциите работя за натиск срещу политически неудобни опоненти, но когато трябва да се борят с олигархията, каквито са им заявките, резултатите не са задоволителни. Не сме изненадани, наясно сме, има и други такива политически мотивирани дела. Нищо ново под слънцето. Утвърдените практики на ГЕРБ и ДПС са в ход в момента“, категоричен е той.
Подчерта, че не се притеснява и сам си дава имунитета още днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:12 11.06.2026
2 Дориана
Коментиран от #10
12:15 11.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 След
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като ти я срита по "кокалчетата, а твоя приятел я фрасна
Коментиран от #5
12:18 11.06.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "След":Буташе се сред мъжете и се хлъзна върху боята и падна на задник.Нищо и няма.
Коментиран от #7
12:20 11.06.2026
6 Бащице,
Сичкото роман те подпираме!
12:20 11.06.2026
7 Тия -
До коментар #5 от "Последния Софиянец":На баба ти, или на внучката.
С червен билет си. Вяра никаква!
12:23 11.06.2026
8 Бай Араб
Коментиран от #11, #15
12:28 11.06.2026
9 Оставка
12:28 11.06.2026
10 Миме
До коментар #2 от "Дориана":а що реши ,че е виновен?
12:29 11.06.2026
11 Миме
До коментар #8 от "Бай Араб":ми , че то целия световен капитал е най-гнусната мафия
12:32 11.06.2026
12 Ужас
12:34 11.06.2026
13 Баце ЕООД
12:37 11.06.2026
14 Сталин
12:38 11.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.