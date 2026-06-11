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Ангел Георгиев от „Възраждане“ ще си даде имунитета още днес

Ангел Георгиев от „Възраждане“ ще си даде имунитета още днес

11 Юни, 2026 12:11 648 15

  • ангел георгиев-
  • имунитет

Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо мен и „Възраждане“. Шеста година тече. Ще си дам имунитета за пореден път.

Ангел Георгиев от „Възраждане“ ще си даде имунитета още днес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо мен и „Възраждане“. Шеста година тече. Ще си дам имунитета за пореден път. Това обяви пред журналисти депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев, след като днес стана ясно, че е постъпило искане от временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова за продължаване на наказателното производство срещу Георгиев по наказателно дело в Софийски районен съд.

„Делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 г. Не само не съм упражнил насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, блъскан, душен в продължение на минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам измислено и скалъпено обвинение – с прът съм бил ударил този полицай, който ме душеше в продължение на минути, и съм ударил полицайка в челото – същата има кадри как си оправя прическата, гледайки стъклата на сградата“, заяви той.

Георгиев определи това като „поредното политически мотивирано дело от репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели, а делото продължава и по време на управлението на Румен Радев.“

На въпрос означава ли това, че има връзка между управлението на Радев и ДПС и ГЕРБ, той каза: „Сами си отговорете на този въпрос“.

„Институциите работя за натиск срещу политически неудобни опоненти, но когато трябва да се борят с олигархията, каквито са им заявките, резултатите не са задоволителни. Не сме изненадани, наясно сме, има и други такива политически мотивирани дела. Нищо ново под слънцето. Утвърдените практики на ГЕРБ и ДПС са в ход в момента“, категоричен е той.

Подчерта, че не се притеснява и сам си дава имунитета още днес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Ама тя полицайката сама си падна.

    Коментиран от #4

    12:12 11.06.2026

  • 2 Дориана

    0 6 Отговор
    Много интересно, когато някой депутат е нарушил закона и трябва да му бъде свален имунитета винаги използват политическата тема като оправдание. Той ако беше невинен досега щеше да си даде имунитета , а не да се крие зад него.

    Коментиран от #10

    12:15 11.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 След

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като ти я срита по "кокалчетата, а твоя приятел я фрасна

    Коментиран от #5

    12:18 11.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "След":

    Буташе се сред мъжете и се хлъзна върху боята и падна на задник.Нищо и няма.

    Коментиран от #7

    12:20 11.06.2026

  • 6 Бащице,

    0 2 Отговор
    немой !!!
    Сичкото роман те подпираме!

    12:20 11.06.2026

  • 7 Тия -

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    На баба ти, или на внучката.
    С червен билет си. Вяра никаква!

    12:23 11.06.2026

  • 8 Бай Араб

    2 4 Отговор
    Възраждане са ОПГ с чуждо финансиране,работят против държавната сигурност.Години наред от ДАНС учтиво бездейства .

    Коментиран от #11, #15

    12:28 11.06.2026

  • 9 Оставка

    2 0 Отговор
    Слаб 2 на главния прокурор щом има такава визия кои са престъпниците в България.

    12:28 11.06.2026

  • 10 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    а що реши ,че е виновен?

    12:29 11.06.2026

  • 11 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Араб":

    ми , че то целия световен капитал е най-гнусната мафия

    12:32 11.06.2026

  • 12 Ужас

    1 0 Отговор
    Искат големи заплати и да крадат ходят се молят на НАРОДА и като ги изберат то имунитет,охрана гориво за предвижване и пак си крадат като сикаджииския герберак

    12:34 11.06.2026

  • 13 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Лакътя е най коравата част в човешкото тяло..

    12:37 11.06.2026

  • 14 Сталин

    1 0 Отговор
    Докога криминалния картел на Тиквата и Прасето ще назначават кuрви и държанки на мутрите за съдии и прокурори

    12:38 11.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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