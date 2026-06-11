Ангел Георгиев от „Възраждане“ ще си даде имунитета още днес

Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо мен и „Възраждане“. Шеста година тече. Ще си дам имунитета за пореден път. Това обяви пред журналисти депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев, след като днес стана ясно, че е постъпило искане от временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова за продължаване на наказателното производство срещу Георгиев по наказателно дело в Софийски районен съд.

„Делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 г. Не само не съм упражнил насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, блъскан, душен в продължение на минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам измислено и скалъпено обвинение – с прът съм бил ударил този полицай, който ме душеше в продължение на минути, и съм ударил полицайка в челото – същата има кадри как си оправя прическата, гледайки стъклата на сградата“, заяви той.

Георгиев определи това като „поредното политически мотивирано дело от репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели, а делото продължава и по време на управлението на Румен Радев.“

На въпрос означава ли това, че има връзка между управлението на Радев и ДПС и ГЕРБ, той каза: „Сами си отговорете на този въпрос“.

„Институциите работя за натиск срещу политически неудобни опоненти, но когато трябва да се борят с олигархията, каквито са им заявките, резултатите не са задоволителни. Не сме изненадани, наясно сме, има и други такива политически мотивирани дела. Нищо ново под слънцето. Утвърдените практики на ГЕРБ и ДПС са в ход в момента“, категоричен е той.

Подчерта, че не се притеснява и сам си дава имунитета още днес.