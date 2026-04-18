Автобус на градския транспорт в Хасково излезе извън контрол и удари три паркирани автомобила

Автобус на градския транспорт в Хасково излезе извън контрол и удари три паркирани автомобила

18 Април, 2026 09:26 1 396 17

При произшествието няма пострадали хора. Направената проба за алкохол на водача е отрицателна.

Автобус на градския транспорт в Хасково излезе извън контрол и удари три паркирани автомобила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Електрически автобус от градския транспорт удари три паркирани автомобила на улица „Панорама“ в Хасково рано тази сутрин. Инцидентът е станал около 7:00 часа в района на закрития плувен басейн, предаде NOVA.

По първоначална информация автобусът, обслужващ линия №3, е излязъл извън контрол и се е блъснал в спрелите коли. Вследствие на удара автомобилите са се преобърнали, като част от тях са се качили един върху друг.

При произшествието няма пострадали хора. Направената проба за алкохол на водача е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човека

    8 3 Отговор
    е размишлявал за кого да гласува и се е отнесъл.

    09:29 18.04.2026

  • 2 Баааа го…

    12 0 Отговор
    Чак да се обърнат и да се качат един върху друг…
    Бая удар е бил.

    09:30 18.04.2026

  • 3 Простият

    13 0 Отговор
    Гадно е да ти излезе автобуса извън контрол - върши каквото си иска.

    09:32 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в кратце

    4 2 Отговор
    Много силен удар е бил.За да се обърнат колите.Шофьорът на електрическия автобус може да е задрямал.

    Коментиран от #13

    09:40 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бъдете по-точни!

    9 0 Отговор
    Автобусът не може да излезе извън контрол!
    Може водачът му да изгуби контрол върху него!

    Коментиран от #10

    10:33 18.04.2026

  • 10 Може,може...!

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бъдете по-точни!":

    Я си представи,че автобусът е марка ,,Тесла" и автопилотът му е отказал...
    Друг е въпросът,че у БГ-то,такова животно-нЕма...!

    10:36 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този електрически автобус

    1 2 Отговор
    да не е обикновен тролейбус? Или както им казваха някога "рейс с тиранти"

    10:42 18.04.2026

  • 13 Още по-в кратце!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Шофьорът се е загледал в деколтето на кондукторката...

    Коментиран от #14

    10:42 18.04.2026

  • 14 Навремето имаше строги

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Още по-в кратце!":

    ПРЕДПЪТНИ прегледи в транспорта - авто, железници, самолети... Сега май има само в авиацията. Фиксираха моментно състояние и медикаменти, които употребяваш. Явно беше комунистическа измислица. Шофьорът е получил криза - но защо и какво с прави, за да няма други такива... Впрочем - да вземеш правоспособност за шофьор на автобус също беше по- трудно...

    10:53 18.04.2026

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор
    всичко е от зелената сделка на урсулата!

    11:05 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Здрав рейс

    0 0 Отговор
    Ако не беше мерджана, щях да си помисля, че мрази пижо!

    12:08 18.04.2026

