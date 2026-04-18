Автобус на градския транспорт в Хасково излезе извън контрол и удари три паркирани автомобила

Електрически автобус от градския транспорт удари три паркирани автомобила на улица „Панорама“ в Хасково рано тази сутрин. Инцидентът е станал около 7:00 часа в района на закрития плувен басейн, предаде NOVA.
По първоначална информация автобусът, обслужващ линия №3, е излязъл извън контрол и се е блъснал в спрелите коли. Вследствие на удара автомобилите са се преобърнали, като част от тях са се качили един върху друг.
При произшествието няма пострадали хора. Направената проба за алкохол на водача е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човека
09:29 18.04.2026
2 Баааа го…
Бая удар е бил.
09:30 18.04.2026
3 Простият
09:32 18.04.2026
7 в кратце
Коментиран от #13
09:40 18.04.2026
9 Бъдете по-точни!
Може водачът му да изгуби контрол върху него!
Коментиран от #10
10:33 18.04.2026
10 Може,може...!
До коментар #9 от "Бъдете по-точни!":Я си представи,че автобусът е марка ,,Тесла" и автопилотът му е отказал...
Друг е въпросът,че у БГ-то,такова животно-нЕма...!
10:36 18.04.2026
12 Този електрически автобус
10:42 18.04.2026
13 Още по-в кратце!
До коментар #7 от "в кратце":Шофьорът се е загледал в деколтето на кондукторката...
Коментиран от #14
10:42 18.04.2026
14 Навремето имаше строги
До коментар #13 от "Още по-в кратце!":ПРЕДПЪТНИ прегледи в транспорта - авто, железници, самолети... Сега май има само в авиацията. Фиксираха моментно състояние и медикаменти, които употребяваш. Явно беше комунистическа измислица. Шофьорът е получил криза - но защо и какво с прави, за да няма други такива... Впрочем - да вземеш правоспособност за шофьор на автобус също беше по- трудно...
10:53 18.04.2026
15 Мишел
11:05 18.04.2026
17 Здрав рейс
12:08 18.04.2026