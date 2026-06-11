Вигенин: България не трябва да се бори със свръхдефицита за сметка на доходите и социалните плащания

„Когато сме едновременно в ситуация на свръхдефицит и висока инфлация, не можем да решаваме проблема само чрез орязване на разходи. Да накажеш хората със замразяване на заплати, ограничаване на социални плащания и намаляване на инвестициите е силно непрепоръчително. На първо място трябва да бъдат хората.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин в интервю за bTV Radio.

По думите му процедурата по свръхдефицит не е резултат от еднократни фактори, а от трайна тенденция, която Европейската комисия наблюдава в развитието на българските публични финанси. „Комисията анализира средносрочните тенденции и ясно вижда в каква посока вървят българската икономика и бюджетът. По отношение на дълга все още сме далеч от критичните стойности, но при дефицита тенденцията вече ни извежда трайно над допустимите 3 процента“, посочи Вигенин.

Според него правителството трябва да подходи балансирано към проблема, а не да разчита единствено на съкращаване на разходите. „Когато си в ситуация на прекомерен бюджетен дефицит, има два начина това да се промени: намаляваш разходи и/или увеличаваш приходи. Като че ли правителството тръгва директно в посоката за намаляване на разходите. Ние смятаме, че има и други възможности за увеличаване на приходите“, подчерта той.

Кристиан Вигенин отбеляза, че Европейската комисия също е поставила въпроса за необходимостта от промени в българската данъчна система. „Основният приход от данъци в България идва от косвените данъци, най-вече ДДС, което е изключително несправедливо, защото един и същ данък се плаща от всички. В същото време данъкът върху доходите е 10 процента за всички. Това допълнително задълбочава неравенствата, а България е сред държавите с най-големи неравенства в Европейския съюз“, акцентира евродепутатът.

По думите му една от възможните стъпки е въвеждането на необлагаем минимум и възстановяване на прогресивното подоходно облагане. „Една прогресивна данъчна скала не само ще вкара повече средства в бюджета, но и ще върне справедливостта в данъчната система. В едно общество на солидарност хората с най-високи доходи би следвало да имат и по-голям принос към бюджета и развитието на страната“, каза Вигенин.

В интервюто той коментира и инициативата си за преразглеждане на европейските правила за прикрепените капачки на пластмасовите бутилки. Повод за нея са многобройните сигнали и оплаквания от граждани. „Постоянно ми се поставя този въпрос и реших да го поставя и в Европейския парламент. Практическите вреди, свързани с неудобството за гражданите, както и негативният ефект върху отношението към Европейския съюз, не трябва да бъдат пренебрегвани. Има основания да се опитаме да премахнем една прекомерна регулация, която създава неудобства за стотици милиони европейски граждани“, заяви той.

Вигенин посочи, че гражданите сигнализират за затруднения при отварянето и затварянето на бутилките, неудобство при употреба и дори случаи на наранявания заради конструкцията на някои капачки. „Когато едно решение създава неудобства за стотици милиони хора и в същото време има въпроси относно реалния му ефект, нищо лошо няма то да бъде поставено на обсъждане. Трябва да намерим смислено решение“, обобщи Кристиан Вигенин.

Предстои Европейската комисия да направи оценка на ефекта от директивата.



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