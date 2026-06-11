Звездата от "Теория за големия взрив" Кейли Куоко очаква второто си дете (СНИМКИ)

Американската актриса Кейли Куоко очаква второто си дете от годеника си Том Пелфри. Новината беше съобщена от самия Пелфри в социалните мрежи, където той разкри и пола на бебето.

„Изпитвам огромна благодарност и радост. Възхищавам се на Кейли за начина, по който преминава през всички предизвикателства на това пътешествие“, написа актьорът към поредица от семейни снимки.

Сред публикуваните кадри са снимка на двамата с дъщеря им Матилда, която държи торта с розов пълнеж, както и ехографско изображение на бъдещото бебе. По този начин двойката потвърди, че очаква момиченце.

От своя страна звездата от сериала "Теория за Големия взрив" също сподели радостната новина. „Завършваме нашето малко семейство – сбъдната мечта“, написа Куоко, публикувайки снимки с годеника си и тригодишната им дъщеря.

Актрисата призна, че втората бременност е по-различна от първата, но подчерта, че семейството е изключително щастливо от предстоящото попълнение. В публикацията тя шеговито отбеляза, че Том Пелфри ще остане „баща на момичета завинаги“.

Снимките показват и наедрялото коремче на 40-годишната актриса, както и моменти от семейното ежедневие, включително посещение при лекар и разглеждане на ехографските снимки на бъдещото бебе.

Новината идва малко повече от три години след раждането на първата им дъщеря Матилда през март 2023 г. Двамата актьори обявиха годежа си през 2024 г., като Куоко сподели снимка с впечатляващ диамантен пръстен и определи събитието като „невероятен уикенд“.

Кейли Куоко е сред най-разпознаваемите телевизионни актриси в Холивуд благодарение на ролята си на Пени в „Теория за Големия взрив“, а през последните години получи високи оценки и за участието си в сериала "Стюардесата". Том Пелфри е познат на зрителите с ролите си в сериалите Ozark и Outer Range.