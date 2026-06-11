Новини
България »
София »
Иван Демерджиев обяви началото на мащабни действия срещу опасното шофиране ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Иван Демерджиев обяви началото на мащабни действия срещу опасното шофиране ВИДЕО

11 Юни, 2026 11:24, обновена 11 Юни, 2026 11:26 1 716 51

  • опасно шофиране-
  • полицейска акция-
  • пловдив-
  • дрифтове-
  • улични гонки-
  • мвр-
  • пътна безопасност-
  • спортни автомобили-
  • мотоциклети

Властите предприемат решителни мерки срещу рисковото шофиране – десетки мощни мотори и спортни автомобили под лупа

Иван Демерджиев обяви началото на мащабни действия срещу опасното шофиране ВИДЕО - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Започват мащабни действия срещу опасното шофиране. Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.

Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът.

Засилен фокус върху пътната безопасност

С тези решителни мерки властите изпращат ясен сигнал към всички любители на високите скорости – безразсъдното поведение зад волана няма да остане ненаказано.

Очаква се подобни акции да продължат и в други градове, като целта е да се гарантира сигурността на всички участници в движението и да се намалят инцидентите, причинени от опасно шофиране.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Изкуственият интелект ще поеме целия трафик и няма да има жертви и катастрофи.

    Коментиран от #3, #34

    11:25 11.06.2026

  • 2 честен ционист

    8 23 Отговор
    30км/ч макс в градовете. 60 извънградско. 80 магистрала.

    Коментиран от #9

    11:26 11.06.2026

  • 3 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Купи си предварително алкозамок, преди цените да са отищли в небесата.

    11:27 11.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Кога ли ще обявят, че двамата MAN GALEROS са се хванали на бас на по 50€
    СЪЩО НА ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ🤔❗

    11:27 11.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    36 1 Отговор
    България с 60 000 служители в МВР.
    На улицата 10-12 хиляди.
    Останалото секретарки,деловодство,любо вници,роднини и т.и т.н.

    11:28 11.06.2026

  • 7 олигарх

    26 1 Отговор
    какво става с борбата против олигархията и корупцията,с нищо не ме притеснявате,гутлабани такива!

    11:28 11.06.2026

  • 8 хихи

    11 0 Отговор
    от цялата специализирана операция, ще намажат опериращите...
    уместно е след операция, да им се оперира умуществото

    11:28 11.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Това 30км/ч ще важи ли за всички❓
    Щото дори бегач може да развие по-висока скорост, какво остава за велосипеди и скутери❗

    11:29 11.06.2026

  • 10 Така се прави

    22 3 Отговор
    Въведете видеорегистратора като доказателство и ще получавате хиляди нарушения на ден от нормалните хора. Така е в Германия, Ханс пуска сигнал че Али дрифти и Али остава без книжка.

    11:30 11.06.2026

  • 11 незнаещмного

    6 6 Отговор
    спортните коли и мотори са виновни,че нямаме адекватна инфраструктура и с още повече глоби и фалшиви тестове ще се оправят нещата

    11:31 11.06.2026

  • 12 Кольо Жиганина

    11 2 Отговор
    Да живее нашият лидер и водач Д.ПееФски!

    11:31 11.06.2026

  • 13 Роки

    18 2 Отговор
    А срещу Пеевски и Борисов кога?

    11:31 11.06.2026

  • 14 Всяко чудо

    14 1 Отговор
    За три дни ,после по старому

    11:32 11.06.2026

  • 15 Опасно

    4 3 Отговор
    шофиране е само тогава , когато съдът , прав или крие , каже , че е такова ! Т

    11:32 11.06.2026

  • 16 Опа

    0 6 Отговор
    Забранете продажбата и притежанието на алкохол и опасното шофиране ще намалее значително.

    Коментиран от #21

    11:32 11.06.2026

  • 17 Мощни мотори и коли,

    11 0 Отговор
    шофирани от престъпници и /само/убийци, препускат по всички пътиша в страната и по улиците в градовете.

    Дори посред нощ тормозят всички с невъобразим шум и виене на гуми и спирачки!

    Всички министри на МВР до сега само се канеха и нищо не свършиха!
    Не вярвам и този да успее.

    Защо?
    Защото пътните ченгета са големи фенове на т.н. рокери и не само, че не ги санкционират, ами дори ги охраняват.
    Пътните ченгета са причината рокерите да си разиграват коня/ мотора.

    За това министърът се кани и си приказва, престъпниците - рокери и правят каквото искат.

    11:33 11.06.2026

  • 18 Клюна

    7 2 Отговор
    Започна да се обезличава, доверието спадна. ПЪТНИЦИ.

    11:35 11.06.2026

  • 19 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    12 2 Отговор
    Радев, Радев, няма да изкараш дълго с тези непочтени гимнастики. Не знаеш как се изкарват парите в частния сектор, да си безработен, как живеят част от пенсионерите, които ударихте!

    Не чу думите на Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии:  А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските.  Румънците също си на намалиха в знак на солидарност.

    Евтини селски номера със замразяването. И придворните медии, които го представят като геройство, удар, тропане по масата са само за манипулация на планктона. Който им се върже! Мислещите ни сънародници вече се надигат.

    Проглушихте ни ушите, че пари в  държавата няма. Но всички видяха какво направи новото унгарско правителство и Румънските депутати!
    А вие първото което направихте да си вдигнете заплатите! 6790 евро основна без добавките срещу 3600 на Унгарски депутат преди данъци!

    11:36 11.06.2026

  • 20 Вълк единак

    13 4 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    11:36 11.06.2026

  • 21 Калигула

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Опа":

    Те го у тоя, сухия режим ще въвежда...

    11:37 11.06.2026

  • 22 8888

    3 0 Отговор
    Да ше ходят в циганските махали да въртят мииннети на маангалите

    11:37 11.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    7 0 Отговор
    Бла бла бла ...

    Типичните Тикви от Блатото.

    11:38 11.06.2026

  • 25 няма да се плашите

    4 0 Отговор
    Няма да остание нито едно престъпление недокументирано в добре поддържани прошнуровани и прономеровани тетрадки! Няма мърдане за престъпниците!

    11:39 11.06.2026

  • 26 МВР да иака от производителите на коли

    1 2 Отговор
    Да направят електронно ограничение на скоростта на 60 км.ч за градско и 100 за извънградско
    Сега производителите ограничават електронно на 250 км.ч щом може за 250 км.ч значи може и за 60,100 км.ч

    11:40 11.06.2026

  • 27 Демерджиев дали е наясно,

    15 2 Отговор
    че МВР и до ден днешен няма сайт, на който граждани могат да качават видеосигнали за опасни нарушители с дата , час на нарушението и регистрационния номер на нарушителя?

    И на който сайт да излизат какви мерки е предприело МВР срещу нарушителя!

    Вместо това виждаме полицаи и камери в храстите, които глобяват нормалните хора за 5- 10 км. превишена скорост на участъци, където ограничението на скоростта е много проблемтично.

    А си обръщат главите на другата страна, когато преминат мотористи или ламборджинита и поршета.

    Имат списък с " неприкоскновени " коли.

    Коментиран от #45

    11:41 11.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Типова питка

    3 0 Отговор
    мащабен шеф на МВР от правителството на мащабните радки

    11:41 11.06.2026

  • 30 това пък защо

    3 0 Отговор
    Колко от скъпите мощни коли се водят на името на водача си?

    11:41 11.06.2026

  • 31 Вова

    12 0 Отговор
    Може ли и една акция към ел. тротинетки и ел. колела, които всеки ден се виждат по главни булеварди, вкл. Цариградско шосе? Те по ЗАКОН нямат място сред останалия трафик.
    Регистрации - нямат? ЗДП - Не знаят!
    Или чакаме и там фатални последици, за да се сезирате?

    Коментиран от #32, #38, #43

    11:42 11.06.2026

  • 32 по-добре мерките да се забавят

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вова":

    България така се пречиства.

    11:43 11.06.2026

  • 33 На всяка манджа мердия

    6 3 Отговор
    Бактън от този лешпер с визия на чобанин. Когато правеше съвместни обучения на МВР с петроханците през 05.2023 беше точен с парите. Нещо за Петрохан да каже, ама мълчи като комунист на разпит.

    11:44 11.06.2026

  • 34 Препоръка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Внедряване го и ,,твоето заведение" в ,което въобще не стъпваш ,защото не го знаеш къде е :))

    11:44 11.06.2026

  • 35 За пореден път призовавам

    2 0 Отговор
    Призовавам властта спешно да изгради кръгови,поне там където има "състезателни отсечки".Кръговите принуждават"състезателите"да намалят скоростта,в противен случай,адио.Взимайте пример от други европейски страни.Има ефект,вервайте ми.Българи които пътуват и живеят в европейски страни виждат разликата.

    Коментиран от #46, #48

    11:47 11.06.2026

  • 36 Ако

    6 0 Отговор
    Само да им пуснат шумовия тест и 95 % ще отпаднат от движението.
    И това е една легална и желана от обществото мярка !!!

    11:47 11.06.2026

  • 37 гицо

    7 0 Отговор
    Елате в Плевен и околните села да видите джигитлъка с мотори и спортни скъпи коли на бай ман..ал.Същите са като тези участвали в птпто край челопек.

    11:48 11.06.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вова":

    Те първо да ги свалят от тротоарите ❗
    Мнозина велосиПЕДАЛИсти дори НЕ знаят, че след навършване на 12 години мястото на велосипедистите НЕ е по тротоарите ❗

    11:51 11.06.2026

  • 39 тия изплискаха легена

    3 0 Отговор
    и като са проверени какво от това?

    не е ли нормално да се проверяват колите?

    11:53 11.06.2026

  • 40 Васил

    3 1 Отговор
    Касичките са в действие бюджета е на минус винаги когато им трябват пари издояват шофьорите.

    11:54 11.06.2026

  • 41 Майнатаун

    0 0 Отговор
    Да спреш стънта на майнадрайвърите е като да спреш гората да се разлиства!

    12:01 11.06.2026

  • 42 решение

    2 4 Отговор
    Елементарно, а не празни приказки. Както в Италия. Приемате закон, според който всеки, който има мощна кола над 2000 куб. см., задължително трябва да докаже доход пред НАП, с който я е купил. Издават и един документ за случая. Спира Ви КАТ, нямате такъв документ, спират ви я от движение и отива на наказателен паркинг. След един месец, ако не сте представили документа, се конфискува в полза на държавата. Представяте документ - връщат ви я, като си платите паркинга. Така ще лъснат всички. А това за проверките е временно и преливане от пусто в празно.

    Коментиран от #49

    12:04 11.06.2026

  • 43 Лалугер

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вова":

    Съгласен съм с написаното,но пък елате в кв.Левски(сигурно има и в други квартали), да видите дали може да се върви по тротоарите.Навред коли,имат дворове,гаражи,ама колите им по тротоарите.А ние вървим по уличното платно и се ослушваме да не ни забере някой ,или пък ти свиркат що ходиш по улицата.Не знам кой е отговорен за тези нарушения че да звънна.

    12:11 11.06.2026

  • 44 Типова питка

    1 0 Отговор
    мащабен шеф на МВР от правителството на мащабните радки

    12:17 11.06.2026

  • 45 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Демерджиев дали е наясно,":

    Клоун жалък, явно никога не си проверявал глобите за скорост... Записвай си:

    - първата глоба за скорост е за превишение С ТОЧНО 10км/ч... Не с "до" 10км/ч, а ТОЧНО с 10км/ч
    - втората глоба е от 11 до 20км/ч и после си вървят нататък...
    - всички радари без значение дали е мобилна/стационарна камера или просто радар имат отклонение в точността на измерване от 3% и това важи за ВСИЧКИ РАДАРИ...
    - за да нямат грижи с обжалванията радарите се настройват да "засичат" при превишение с поне 4км/ч... На магистралата се настройват на 6км/ч превишение...
    - километража на колата ти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е настроен да показва 3км/ч повече при скорости до 90км/ч... Тоест ти виждаш 90, но се движиш с 87км/ч...
    За да те глобят на извънградско радарът им трябва да покаже 105км/ч => 90 ограничение + 11км/ч горница за да влезеш в по-скъпата глоба + 4км/ч толеранс за да издържи глобата в съда... Само дето тези 105км/ч на радара за теб са 108км/ч на таблото- доста е далеч от 5км/ч превишение, а? От поне 30 години карам стабилно с 10км/ч над ограничението и глоби НЯМАМ... Е, имам глоби за 40++км/ч горница ама те са друга тема...

    12:21 11.06.2026

  • 46 Грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "За пореден път призовавам":

    ,,Кръговото" е идеално за...,,дрифт"...

    12:21 11.06.2026

  • 47 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор
    Полицейско малоумие и терор!
    Спекания чичко първо да даде дефиниция на "безразсъдно шофиране"!

    12:22 11.06.2026

  • 48 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "За пореден път призовавам":

    Легнали полицаи през 30-40 метра, но по-ръбести. Това дебилно племе не трябва да се качва на нещо по-мощно и бързо от магарешка каруца.

    12:31 11.06.2026

  • 49 Тройчо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "решение":

    Нали ще намаляваме администрацията - кой ще се занимава с тези документи?

    12:32 11.06.2026

  • 50 Празни приказки

    1 1 Отговор
    Обзалагам се,че ще проверяват и наказват за аптечки и пожарогасители. Бройката е важна.

    Коментиран от #51

    12:34 11.06.2026

  • 51 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Празни приказки":

    ТОЧНО! Терора ще е върху масовия шофьор, излязъл на пътя да си свърши работа, този каращ с 10-15 км над малоумно ограничение зад което стои камерата и цъка и ще бъде спиран за щяло и нещало да му губят времето!

    Хората вече се страхуват да не ги спре полиция, защото са по-лоши от мутрите на прехода, отколкото от "джигити"

    12:41 11.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове