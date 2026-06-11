Иван Демерджиев обяви началото на мащабни действия срещу опасното шофиране ВИДЕО

Започват мащабни действия срещу опасното шофиране. Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.
Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът.
Засилен фокус върху пътната безопасност
С тези решителни мерки властите изпращат ясен сигнал към всички любители на високите скорости – безразсъдното поведение зад волана няма да остане ненаказано.
Очаква се подобни акции да продължат и в други градове, като целта е да се гарантира сигурността на всички участници в движението и да се намалят инцидентите, причинени от опасно шофиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #34
11:25 11.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #9
11:26 11.06.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Купи си предварително алкозамок, преди цените да са отищли в небесата.
11:27 11.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СЪЩО НА ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ🤔❗
11:27 11.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
На улицата 10-12 хиляди.
Останалото секретарки,деловодство,любо вници,роднини и т.и т.н.
11:28 11.06.2026
7 олигарх
11:28 11.06.2026
8 хихи
уместно е след операция, да им се оперира умуществото
11:28 11.06.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "честен ционист":Това 30км/ч ще важи ли за всички❓
Щото дори бегач може да развие по-висока скорост, какво остава за велосипеди и скутери❗
11:29 11.06.2026
10 Така се прави
11:30 11.06.2026
11 незнаещмного
11:31 11.06.2026
12 Кольо Жиганина
11:31 11.06.2026
13 Роки
11:31 11.06.2026
14 Всяко чудо
11:32 11.06.2026
15 Опасно
11:32 11.06.2026
16 Опа
Коментиран от #21
11:32 11.06.2026
17 Мощни мотори и коли,
Дори посред нощ тормозят всички с невъобразим шум и виене на гуми и спирачки!
Всички министри на МВР до сега само се канеха и нищо не свършиха!
Не вярвам и този да успее.
Защо?
Защото пътните ченгета са големи фенове на т.н. рокери и не само, че не ги санкционират, ами дори ги охраняват.
Пътните ченгета са причината рокерите да си разиграват коня/ мотора.
За това министърът се кани и си приказва, престъпниците - рокери и правят каквото искат.
11:33 11.06.2026
18 Клюна
11:35 11.06.2026
19 Калоян Методиев бивш съветник на радев
Не чу думите на Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии: А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските. Румънците също си на намалиха в знак на солидарност.
Евтини селски номера със замразяването. И придворните медии, които го представят като геройство, удар, тропане по масата са само за манипулация на планктона. Който им се върже! Мислещите ни сънародници вече се надигат.
Проглушихте ни ушите, че пари в държавата няма. Но всички видяха какво направи новото унгарско правителство и Румънските депутати!
А вие първото което направихте да си вдигнете заплатите! 6790 евро основна без добавките срещу 3600 на Унгарски депутат преди данъци!
11:36 11.06.2026
20 Вълк единак
11:36 11.06.2026
21 Калигула
До коментар #16 от "Опа":Те го у тоя, сухия режим ще въвежда...
11:37 11.06.2026
22 8888
11:37 11.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха
Типичните Тикви от Блатото.
11:38 11.06.2026
25 няма да се плашите
11:39 11.06.2026
26 МВР да иака от производителите на коли
Сега производителите ограничават електронно на 250 км.ч щом може за 250 км.ч значи може и за 60,100 км.ч
11:40 11.06.2026
27 Демерджиев дали е наясно,
И на който сайт да излизат какви мерки е предприело МВР срещу нарушителя!
Вместо това виждаме полицаи и камери в храстите, които глобяват нормалните хора за 5- 10 км. превишена скорост на участъци, където ограничението на скоростта е много проблемтично.
А си обръщат главите на другата страна, когато преминат мотористи или ламборджинита и поршета.
Имат списък с " неприкоскновени " коли.
Коментиран от #45
11:41 11.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Типова питка
11:41 11.06.2026
30 това пък защо
11:41 11.06.2026
31 Вова
Регистрации - нямат? ЗДП - Не знаят!
Или чакаме и там фатални последици, за да се сезирате?
Коментиран от #32, #38, #43
11:42 11.06.2026
32 по-добре мерките да се забавят
До коментар #31 от "Вова":България така се пречиства.
11:43 11.06.2026
33 На всяка манджа мердия
11:44 11.06.2026
34 Препоръка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Внедряване го и ,,твоето заведение" в ,което въобще не стъпваш ,защото не го знаеш къде е :))
11:44 11.06.2026
35 За пореден път призовавам
Коментиран от #46, #48
11:47 11.06.2026
36 Ако
И това е една легална и желана от обществото мярка !!!
11:47 11.06.2026
37 гицо
11:48 11.06.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Вова":Те първо да ги свалят от тротоарите ❗
Мнозина велосиПЕДАЛИсти дори НЕ знаят, че след навършване на 12 години мястото на велосипедистите НЕ е по тротоарите ❗
11:51 11.06.2026
39 тия изплискаха легена
не е ли нормално да се проверяват колите?
11:53 11.06.2026
40 Васил
11:54 11.06.2026
41 Майнатаун
12:01 11.06.2026
42 решение
Коментиран от #49
12:04 11.06.2026
43 Лалугер
До коментар #31 от "Вова":Съгласен съм с написаното,но пък елате в кв.Левски(сигурно има и в други квартали), да видите дали може да се върви по тротоарите.Навред коли,имат дворове,гаражи,ама колите им по тротоарите.А ние вървим по уличното платно и се ослушваме да не ни забере някой ,или пък ти свиркат що ходиш по улицата.Не знам кой е отговорен за тези нарушения че да звънна.
12:11 11.06.2026
44 Типова питка
12:17 11.06.2026
45 ои8уйхътгрф
До коментар #27 от "Демерджиев дали е наясно,":Клоун жалък, явно никога не си проверявал глобите за скорост... Записвай си:
- първата глоба за скорост е за превишение С ТОЧНО 10км/ч... Не с "до" 10км/ч, а ТОЧНО с 10км/ч
- втората глоба е от 11 до 20км/ч и после си вървят нататък...
- всички радари без значение дали е мобилна/стационарна камера или просто радар имат отклонение в точността на измерване от 3% и това важи за ВСИЧКИ РАДАРИ...
- за да нямат грижи с обжалванията радарите се настройват да "засичат" при превишение с поне 4км/ч... На магистралата се настройват на 6км/ч превишение...
- километража на колата ти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е настроен да показва 3км/ч повече при скорости до 90км/ч... Тоест ти виждаш 90, но се движиш с 87км/ч...
За да те глобят на извънградско радарът им трябва да покаже 105км/ч => 90 ограничение + 11км/ч горница за да влезеш в по-скъпата глоба + 4км/ч толеранс за да издържи глобата в съда... Само дето тези 105км/ч на радара за теб са 108км/ч на таблото- доста е далеч от 5км/ч превишение, а? От поне 30 години карам стабилно с 10км/ч над ограничението и глоби НЯМАМ... Е, имам глоби за 40++км/ч горница ама те са друга тема...
12:21 11.06.2026
46 Грешка
До коментар #35 от "За пореден път призовавам":,,Кръговото" е идеално за...,,дрифт"...
12:21 11.06.2026
47 ДрайвингПлежър
Спекания чичко първо да даде дефиниция на "безразсъдно шофиране"!
12:22 11.06.2026
48 А бе
До коментар #35 от "За пореден път призовавам":Легнали полицаи през 30-40 метра, но по-ръбести. Това дебилно племе не трябва да се качва на нещо по-мощно и бързо от магарешка каруца.
12:31 11.06.2026
49 Тройчо
До коментар #42 от "решение":Нали ще намаляваме администрацията - кой ще се занимава с тези документи?
12:32 11.06.2026
50 Празни приказки
Коментиран от #51
12:34 11.06.2026
51 ДрайвингПлежър
До коментар #50 от "Празни приказки":ТОЧНО! Терора ще е върху масовия шофьор, излязъл на пътя да си свърши работа, този каращ с 10-15 км над малоумно ограничение зад което стои камерата и цъка и ще бъде спиран за щяло и нещало да му губят времето!
Хората вече се страхуват да не ги спре полиция, защото са по-лоши от мутрите на прехода, отколкото от "джигити"
12:41 11.06.2026