Необходима ли е дълбока структурна реформа в МВР или да се отнемат 20-те заплати при пенсиониране на полицаите

Предизборната кампания за вота на 19 април започна. Първият предизборен дебат в предаването „Лице в лице“ е между Ангел Славчев от „Възраждане“ и Радостин Василев, лидер на МЕЧ. И двамата са водачи на листи, а темата е „Вътрешен ред, правосъдие, корупция“.

Според Ангел Славчев вътрешното министерство има ключова роля, но не я изпълнява ефективно.

Той даде конкретни примери от своята практика: „Подавал съм сигнали в МВР за хора, които купуват гласове. Резултатът беше нулев. В изборния ден наши представители подадоха сигнали за купуване на гласове, а след това започнаха да ги съдят за клевета.“

По думите му проблемът е не толкова в редовите служители, колкото в управлението.

„Истината обаче е, че кадрово не се справя Министерство на вътрешните работи, а не самите полицаи на място“, смята Славчев.

Радостин Василев подчерта необходимостта от дълбока структурна реформа в МВР.

„Ако тази система не бъде реформирана, ние сме изправени пред абсолютен колапс“, смята лидерът на МЕЧ.

Той акцентира върху нарастващите разходи за системата на МВР: „За 10 години бюджетът на МВР е увеличен 4 пъти – на 4,3 млрд. лева. 90% от бюджета е за заплати. Имаме 20 000 администрация. Няма как да искаме МВР да се справя с такъв раздут щат.“

Василев предлага администрацията да бъде съкратена на 5000 души и да има 15 000 полицаи на терен.

Той беше критичен и към наличието на много пенсионери в системата. По думите ме в момента те са около 5000 и получават и пенсия, и заплата.

Двамата влязоха в директен спор относно социалните придобивки в МВР.

„Тези хора са си заслужили това заплащане в МВР. Има голяма опасност, че ако ги махнем, всички ще тръгнат да напускат“, смята Славчев.

Василев настоя за по-твърд подход: „Ако не съкратят пенсионерите в МВР, ще се наложи да ограничим този социален натиск. Или подреждаме България истински, или продължаваме да живеем така.“

Въпреки разногласията, двамата се обединиха около тезата, че проблемите в системата са управленски.