Необходима ли е дълбока структурна реформа в МВР или да се отнемат 20-те заплати при пенсиониране на полицаите

23 Март, 2026 18:41 2 199 75

Дебат между „Възраждане“ и МЕЧ на тема „Вътрешен ред, правосъдие, корупция“

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предизборната кампания за вота на 19 април започна. Първият предизборен дебат в предаването „Лице в лице“ е между Ангел Славчев от „Възраждане“ и Радостин Василев, лидер на МЕЧ. И двамата са водачи на листи, а темата е „Вътрешен ред, правосъдие, корупция“.

Според Ангел Славчев вътрешното министерство има ключова роля, но не я изпълнява ефективно.

Той даде конкретни примери от своята практика: „Подавал съм сигнали в МВР за хора, които купуват гласове. Резултатът беше нулев. В изборния ден наши представители подадоха сигнали за купуване на гласове, а след това започнаха да ги съдят за клевета.“

По думите му проблемът е не толкова в редовите служители, колкото в управлението.

„Истината обаче е, че кадрово не се справя Министерство на вътрешните работи, а не самите полицаи на място“, смята Славчев.

Радостин Василев подчерта необходимостта от дълбока структурна реформа в МВР.

„Ако тази система не бъде реформирана, ние сме изправени пред абсолютен колапс“, смята лидерът на МЕЧ.

Той акцентира върху нарастващите разходи за системата на МВР: „За 10 години бюджетът на МВР е увеличен 4 пъти – на 4,3 млрд. лева. 90% от бюджета е за заплати. Имаме 20 000 администрация. Няма как да искаме МВР да се справя с такъв раздут щат.“

Василев предлага администрацията да бъде съкратена на 5000 души и да има 15 000 полицаи на терен.

Той беше критичен и към наличието на много пенсионери в системата. По думите ме в момента те са около 5000 и получават и пенсия, и заплата.

Двамата влязоха в директен спор относно социалните придобивки в МВР.

„Тези хора са си заслужили това заплащане в МВР. Има голяма опасност, че ако ги махнем, всички ще тръгнат да напускат“, смята Славчев.

Василев настоя за по-твърд подход: „Ако не съкратят пенсионерите в МВР, ще се наложи да ограничим този социален натиск. Или подреждаме България истински, или продължаваме да живеем така.“

Въпреки разногласията, двамата се обединиха около тезата, че проблемите в системата са управленски.


  • 1 май май

    14 67 Отговор
    Искате да вземете 20-те заплати при пенсиониране на полицаите?
    Ами ако те спрат да ни пазят?

    Коментиран от #15, #28, #44, #56, #69

    18:45 23.03.2026

  • 2 Бат Венце Сикаджията

    58 16 Отговор
    Не само трябва да им се отнемат 20те заплати, Ами със задна дата, ВСЕКИ който ги е получил да ги връща. Ако не ги връща, да им се удържат от пенсиите. Ай ли ти и на мързеливците. Охранители на мачове и избори тука ще ги хрантутя.

    Коментиран от #48

    18:45 23.03.2026

  • 3 Сзо

    54 6 Отговор
    Реформа няма да помогне, каквато и да е тя. МВР трябва да се закрие и преоснове.

    Коментиран от #59

    18:45 23.03.2026

  • 4 Анонимен

    32 4 Отговор
    Да се избират от народа, а не от политиците. Иначе ще е същото като с формулата за сградна инсталация на топлофикация

    18:46 23.03.2026

  • 5 Бат Венце Сикаджията

    40 7 Отговор
    Работиш, имаш стаж получаваш пенсия. Малко ли е? Заплати ще им давам. Серсеми със серсеми.

    18:46 23.03.2026

  • 6 Малеееее

    22 9 Отговор
    Росен Миленов с бюлетина номер 10 идва като тайфун. Пеевски и простата Тиква Борисов се канят да бягат.

    Коментиран от #20

    18:46 23.03.2026

  • 7 мда

    41 12 Отговор
    Какви 20 заплати ще получават тея търтеи? Аз като си чупя ръцете от работа някой да не ми даде 20 заплати като се пенсионирам?

    18:46 23.03.2026

  • 8 Иредзуми

    9 2 Отговор
    Победих Минамото, когато му отрязах главата
    Първо главите на политиците
    Когато унищожат полицията
    Няма кой да им вземе главите

    18:47 23.03.2026

  • 9 Майора

    15 7 Отговор
    Ало Руди Гела , какво се оплакваш от МВР след случая в Плевен, когато заяви че си депутат и не могат да те наказват!

    18:47 23.03.2026

  • 10 Република България

    29 1 Отговор
    То има ли държавна структуора, която която да няма крещяща нужда от реформа?

    18:47 23.03.2026

  • 11 С мисъл

    17 23 Отговор
    На пенсионерите, които не са навършили пределна възраст, трябва да дадат шанс да избират, защото в момента те са избрали при определени условия, позволявани от държавата, а кадрови удар от 5000 души ще е нокаут за МВР. Това не е фирма, а сложен организъм и по-добре хора, които не го познават в детайли, да не го оперират.

    Коментиран от #49, #75

    18:47 23.03.2026

  • 12 Абе

    29 7 Отговор
    Да се уволнят дебелаците на заплата,пенсия и ТЕЛК, че имат и натрупани стари отпуски

    18:48 23.03.2026

  • 13 Мнение

    36 3 Отговор
    Трябва да бъдат уволнени всички гербсджийски калинки на заплата от всички министерства и така хем няма да получат пенсиите, хем няма да товарят бюджета, хем ще удовлетворим ЕЦБ за съкращаване на десет процента от администрацията

    Коментиран от #66

    18:48 23.03.2026

  • 14 Тома

    35 5 Отговор
    Куките ги държат да пазят властта и за това заслужават 20 заплати пенсия заплата и телк.Щели да напуснат.Да не са луди като в частния сектор се иска бачкане а не чесане.

    18:48 23.03.2026

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    23 9 Отговор

    До коментар #1 от "май май":

    Да не би да се чувстваш пазен от милиционерите ? 🤣🤣🤣
    Пазени се чувстват само npaceтата бойко и дебелян, и техните патерици от ИТН, БСП, Възраждане ...

    18:49 23.03.2026

  • 16 Майора

    14 20 Отговор
    Ало коментиращи , всеки има право да си избере какъв да бъде! Тогава защо протестирате срещу МВР , Ввно ви е по добре да стоите до жена си и да си пиете пиенето!

    Коментиран от #23

    18:50 23.03.2026

  • 17 Казанлъшкия

    20 4 Отговор
    Съкратят ли 95% от полицаите ( че реално не повече от 5% от тях стават за нещо ) , същите тези ще минат към организираната престъпност, което всъщност си гони влече и са си така и така част от нея ,но неофициално.

    18:50 23.03.2026

  • 18 Звездоброец

    31 4 Отговор
    Полицаите ( с много редки изключения) са престъпници . При една нормална власт трябва да бъдат уволнени до крак и назначени нови такива . Същото важи и за съдии и прокурори

    18:50 23.03.2026

  • 19 Това иска народа

    18 3 Отговор
    Ресто на подаръците за еничарлъка

    18:51 23.03.2026

  • 20 Нее ...

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Малеееее":

    Дай някой, който е психически годен.

    Коментиран от #47

    18:51 23.03.2026

  • 21 Само предлагам

    5 3 Отговор
    Хвани единия цапни другия

    18:51 23.03.2026

  • 22 Нострадамус

    12 2 Отговор
    Кога ще е акцията в четвърто районно за това, че са от няколко години са на издръжка от ружа Игнатова? Миналата седмица пратиха даже патрулка преди да отиде в нейното студио за красота, защото да се уплашили явно от новия министър. Очаквайте ФБР и ГДБОП да щурмуват скоро служители на четвърто и техните близки

    Коментиран от #26

    18:51 23.03.2026

  • 23 Петрова

    17 3 Отговор

    До коментар #16 от "Майора":

    Ами защото са по-големи крадци от крадците и не си вършат работата, за която им плащаме ние.

    18:53 23.03.2026

  • 24 ЧИЧО

    24 6 Отговор
    Неможе да си пенсионер и да работиш на Държавна работа. Това в ЕС го няма или работиш без пенсия или пенсия без работа. Ние само на думи сме в ЕС . Като толкова им се работи в частни фирми, работа колкото искаш.

    Коментиран от #50

    18:54 23.03.2026

  • 25 И Преди и сега

    21 5 Отговор
    Ушевите над 80% са НЕМОЖАЧи които за друго не стават . Какви 20 заплати какви 2.55 левро???

    18:54 23.03.2026

  • 26 4567

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Нострадамус":

    Настрадамус пише своите предсказания (глупости) под формата на стихове, известни като катрени (четиристишия).

    Коментиран от #61

    18:55 23.03.2026

  • 27 мммм

    18 5 Отговор
    Полицаите са кучетата на власта. Затова ги хранят добре.

    18:55 23.03.2026

  • 28 Баце,

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "май май":

    Явно си депутат, наркопласьор, ало измамник или джебчийка от махалата. Само изброените ги пази родната полиция. Редовите граждани се справяме сами в 99% от случаите когато имаме проблеми и ни трябва полиция.

    18:58 23.03.2026

  • 29 ДО ВСИЧКИ УМНИЦИ

    6 16 Отговор
    Не можете да ограничите хората, които искат да работят. При лекари и учители КАК е?
    Защо за едни да може, а за други не.
    Хората взимат пенсия от НОЙ, защото са придобили това право. Заплата взимат, защото ходят 23 дни в месеца на работа.
    Как така ще избират. Като ходи на работа той си плаща данъци и осигуровки. Няма сива икономика. Ако започне работа в частна фирма, заплатата се получава в пликче. Няма данъци, няма осигуровки. На какво правно основание, ще го лишите от правото му на труд. Големи сте разбирачи. Ще има масово напускане и дела. Да ходят тия двамата да служат на улицата. И двамата не стават за нищо.

    Коментиран от #34

    18:58 23.03.2026

  • 30 Каб

    14 0 Отговор
    Радостине в парламента кога ще махнете пенсионерите или там може да работят

    18:59 23.03.2026

  • 31 Тези 20 заплати не са ли

    10 10 Отговор
    Едно наследство От комунистическия строй

    19:01 23.03.2026

  • 32 АБСУРДИСТАН

    11 1 Отговор
    В Хасково ОТКРИХА ТОНОВЕ НЕГОДНА ХРАНА.СЛУЖИТЕЛ НА БАБХ СЕ Е ОПИТАЛ ДА ПОТУЛИ НЕЩАТА .,..НАС ни тровят ЗАТОВА ИМА МНОГО ПОЧИНАЛИ ХОРА ...

    19:02 23.03.2026

  • 33 Някой

    11 6 Отговор
    Те па полицаите едно пазене ни пазят. По-скоро пазят политиците и престъпниците. След като толкова пъти им увеличиха заплатите и имат право на ранно пенсиониране е редно поне да им намалят заплатите при пенсиониране както е при другите нормални работещи. Вижте статистиките кой е с най големи пенсии и ще ви стане ясно! Не може толкова много полицаи да са на пенсия и на заплата и да им се увеличава бюджета всяка година и на края да се оправдават, че не могат да ги освободят, защото не им стигат парите за обезщетения при пенсиониране. Направете сравнение с един полицай в чужбина и у нас. Нашите са само пенсионери и полицаи и тях си не могат да пазят, а камо ли народа. Справка: оня пребития полицейски шеф от Русе.

    19:02 23.03.2026

  • 34 Милиционери Сър !

    12 6 Отговор

    До коментар #29 от "ДО ВСИЧКИ УМНИЦИ":

    Защото сте физически негодни да изпълнявате задълженията си след пенсиониране, както и повечето шкембета в системата.
    Учители и лекари не получават по 20 брутни заплати .

    19:02 23.03.2026

  • 35 Съдията

    9 3 Отговор
    Почти всички коментиращи тук явно разбират полицейската работа по-добре от самите полицаи. Едно, обаче, е ясно: ако ги нападне някой лилав на улицата, няма да приложат някоя от полицейските тактики, които знаят, а ще започнат да викат: Полицияяяя, полицияяяя!

    Коментиран от #38, #39, #40

    19:03 23.03.2026

  • 36 В голяма

    9 3 Отговор
    Грешка сте. Някога, преди много години в полицията служеха и бандити, но бяха малко и системата ги отхвърляше. Сега е обратното. Много малка част не са бандити и изградената от ГЕРБ и ДПС бандитска полиция ги отхвърля. Отнася се и за изпълнителският и ръководният състав. Казвам го с огромно съжаление!

    19:06 23.03.2026

  • 37 Лумпен

    9 4 Отговор
    ОПГто МВР трябва да се закрие!
    За милиционерите законите не важат !
    Държат се като башибозук в чужда държава !
    Може да ме закриете !

    19:08 23.03.2026

  • 38 Така ще да е

    9 5 Отговор

    До коментар #35 от "Съдията":

    А ако ни нападне някоя мyтpa, приближена на тиква или npace, милиционера веднага ще се отзове да помага на мyтpaта.

    Коментиран от #42

    19:10 23.03.2026

  • 39 Лумпен

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Съдията":

    Лилавите нападат точно защото милицията е в храстите и не си върши работата...!

    19:10 23.03.2026

  • 40 Баце,

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Съдията":

    Прав си. И като дойде полицията ще те наязди теб, че си нарушил правата на лилавите. След това ще те полазят десетина нпо та и адвокатите им. После всички медии ще те изкарат расист.
    Та така...

    Коментиран от #45

    19:11 23.03.2026

  • 41 Реалност

    13 3 Отговор
    Закриване и назначаване само след покриване на всички нормативи за физическа, психическа и образователна годност. Включително полиграф на 6 месеца.

    19:12 23.03.2026

  • 42 Съдията

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Така ще да е":

    А ако те нападне немутра?

    19:13 23.03.2026

  • 43 емо

    7 7 Отговор
    само заради това Радостин Василев заслужава да гласувам за него. Дядо ми е работил в МВР 21 г, 60-те години се е пенсионирал без 20 заплати със 74 лв. пенсия. Я да видим дали ще напуснат, кой ще иска да пусне тлъстия кокал.

    19:16 23.03.2026

  • 44 поро

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "май май":

    Пред такива пазачи, мутрите от 90-те години бледнеят.

    19:17 23.03.2026

  • 45 Съдията

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Баце,":

    Друже, това със сигурност от опит ли го знаеш, или го предполагаш

    19:17 23.03.2026

  • 46 3.14

    4 8 Отговор
    Всички плюят полицията, ама каквото и да стане веднага тичат там и реват като ...
    Е, защо така нали вси сте гелЕмата работа и можете сами да се справите, защо тичате да ревтуните там ?

    Коментиран от #51, #60

    19:18 23.03.2026

  • 47 Eто това е

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нее ...":

    Простата и крадлива Тиква Борисов. Така добре ли е?!

    19:19 23.03.2026

  • 48 Покойниците

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бат Венце Сикаджията":

    Покойниците отърва. И те да връщат.

    19:19 23.03.2026

  • 49 Анонимен

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "С мисъл":

    Сложен организъм. Това може да бъде изречено само от милиционер. Само във вашите болни мозъци се пръкват такива мисли. Ще ви изритат скоро от службичките, няма друг вариант.

    Коментиран от #58

    19:20 23.03.2026

  • 50 Така беше

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЧИЧО":

    и в България до 80-те години. Ако си пенсионер и искаш да работиш, вземаш по-голямата сума, или пенсия, или заплата. Не можеше и двете.

    19:21 23.03.2026

  • 51 защото

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "3.14":

    г-н "много умен" , по писаните от милиционерите - потомци на Вишнски НК, ако сам реша проблема, ще бъда обявен за престъпник. Трябва ми законно оръжие без да ми "разрешава" някой и закон, който ми позволява да го използвам. колкото пъти съм се обърнал към полиция/прокуратура, свършили са някаква работа само в 10% от случаите.

    Коментиран от #55

    19:26 23.03.2026

  • 52 Българин

    1 3 Отговор
    Милиардери, Милионери, Милиционери! Връзка и взаимен произход, на тия три думи в най – древния език на земята - Българския!
    Най-богатата класа - Милиардерите създават от простотията, най–бедната класа, раята, робите, крадците - Милиционерите, понеже се страхуват от творците, умната, средна класа – Милионерите.

    19:27 23.03.2026

  • 53 Не е така

    6 3 Отговор
    Въведоха ги след установяване на демокрацията. Просто новите/стари господари се стремяха да задържат милиционер ите на служба.

    19:28 23.03.2026

  • 54 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    И двете ще да са най доброто решение

    19:29 23.03.2026

  • 55 Уфффф

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "защото":

    Вишински е бил прокурор, а не милиционер. И, запомни, законите ги пишат и гласуват в народното събрание, а не в милицията.

    19:29 23.03.2026

  • 56 Гъбарко

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "май май":

    Ми пък теб от какво те пазят от забременяване ли

    19:30 23.03.2026

  • 57 Редно ли е така

    4 5 Отговор
    На полицаите 20 компенсация защото не могат да членуват в партии и не могат да имат фирми, а на учителите 12 защото могат да правят всичко. Учителите с какво са ощетени

    Коментиран от #64

    19:32 23.03.2026

  • 58 Естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Знаеш ли приказката за спора между циганин и земеделец, кое е по трудно, да просиш, да носиш, да мелиш, да месиш, да печеш или "ори, мели, яж"? Твоята е същата!

    Коментиран от #63

    19:37 23.03.2026

  • 59 Перо

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сзо":

    И да си плащат осигуровките, а не данъкоплатците!

    19:37 23.03.2026

  • 60 Боко

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "3.14":

    Точно в полицията тичат само мнооого заблудените 👌 от полицията не става АБСОЛЮТНО НИЩО 👌 смучещи от народа кърлежи🤮👌

    Коментиран от #62

    19:37 23.03.2026

  • 61 Коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "4567":

    Ти ще пишеш на Гемето четиристишия

    19:40 23.03.2026

  • 62 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Боко":

    къде тичаш? При арменския поп явно.

    19:43 23.03.2026

  • 63 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Естествено":

    Готованко на държавна служба да дава пример точно с тази приказка, значи изобщо не си вникнал в смисъла и, още едно доказателство за сбърканото ви мислене.

    Коментиран от #65

    19:49 23.03.2026

  • 64 Стани полицай!

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Редно ли е така":

    Разсмя ме.
    Учителите не 12, а 20 заплати обезщетение трябва да получават точно защото вече правят всичко.
    По-сладко е да си полицай, отколкото учител.

    19:57 23.03.2026

  • 65 Не, обикновен селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Анонимен":

    Три предположения, три грешки, не ставаш за МВР, там се искат логика, аналитика и малко езотерика, а Гото и Ванко са обикновено от другата страна на линията.

    19:59 23.03.2026

  • 66 Принципно

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    съм съгласен, но така ще останем без държавна администрация! То от там са основните гласоподаватели на ГЕРБ! От там и от феодалите по места! Защо например ГЕРБ не печели в София, а?

    20:04 23.03.2026

  • 67 Гръмотен пулицай с вишо убръзофание

    1 0 Отговор
    Динети парите на по-интигелентните пулицаи! Който ни съ а пулил на улицата по цял ден, той ни знае ко е да съ бачка!

    20:04 23.03.2026

  • 68 Факт

    0 3 Отговор
    Вече 36 години умишлено се омаломощава МВР за да може мафията да граби безнаказано. Скоро няма и да има читави кандидати за полицията...

    20:05 23.03.2026

  • 69 Примерно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "май май":

    И 10 са им много, нали се пенсионирват по рано

    20:07 23.03.2026

  • 70 Коректно

    1 0 Отговор
    Разбира се да се преустанови практиката с 20 заплати при пенсиониране !!!! Защото зад тази практика не се крие труд от първа категория при лоши минни и рудникови условия ,а се крие послушание и награда за него !!! Съобразяване с властта ,а не със закона ,защото знаем всички как закона се прочита и възпроизвежда от органите на реда в България !!! Както се чете евангелието от дявола !!!! А именно двойният аршин е в основата на завзетата държава и не корупцията ,а назначение срещу послушание е проблема !!!!

    20:13 23.03.2026

  • 71 Мнение

    1 0 Отговор
    По добре без държавна администрация, защото тя в е на практика антидържавна и пропартийна. Методиев има заровени в градината един милион в брой и в злато, той са им плаща. Заради вещицата Фандъкова в София не се купуваше техника за почистване, а само метли, заради избирателите. С гербсджийски провокатори трябва да се действа с шутове. Те имат страх само от бой и затвор

    20:16 23.03.2026

  • 72 Анонимен

    1 0 Отговор
    Спомням си... Имам един приятел, с визше образование, който беше милиционер, след това го прекръстиха на полицай. Един ден се срещаме и той ми каза, че са го уволнили, понеже задържал един циганин, който краде и от полицията го обвинили, че ненавиждал циганите и затова са го уволнили. Така, че полицаи с български дух, внимавайте. Нас ни управлява циганска мафия.

    20:16 23.03.2026

  • 73 Емигрант

    0 0 Отговор
    Пак започват едни съвсем ненужни дебати за суверенът, но нужни за политиците ! Има само един възможен вариант за да заработи тази структура по предназначение, а именно защита на населението: - УВОЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦА ОТ МВР НАЗНАЧЕНИ ОТ МУТРИТЕ ОПГ-ГЕРБ ! Останат ли тези вредители на работа в МВР, остава всичко така както го е проектирал мутрофонът Тиква -- КОРУПЦИЯ И РЕКЕТ НА ДЪРЖАВАТА ! Проблемът е ваш живеещите в България и само вие можете да го решите, но едва ли, след като сте свикнали само да се оплаквате и ревете, да пълните сайтовете с "умнотии" скрити зад никове, но на площадите където можете да си решите проблемът никакви ви няма ! Два илитерата Тиква и Пеевски ви превърнаха в послушни и дресирани мишки !

    20:18 23.03.2026

  • 74 Онуфри

    0 0 Отговор
    Е да се знае никой не предлага вдигане възрастта за пенсия в МВР!

    20:18 23.03.2026

  • 75 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "С мисъл":

    При намаляло с 1/4 население на страната за последните 36 години, трябва да се намали щата на всички получаващи заплати от държавния и общинския бюджет също с 1/4!!!!! Отделно е въпросът с "пожарната".Във всички държави тази служба е към "бедствия и аварии"!!! Колкото до тази над 5000 пенсионери останали на работа, също сме единствените в ЕС , Русия и бивши ОНД републики! Или остава на работа,или пенсия!!!В цял свят е така,само у нас не!!!Но това са и избирателите на всички партии и РЕДОВНО гласуват!!!!

    20:20 23.03.2026

