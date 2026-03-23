Необходима ли е дълбока структурна реформа в МВР или да се отнемат 20-те заплати при пенсиониране на полицаите

Предизборната кампания за вота на 19 април започна. Първият предизборен дебат в предаването „Лице в лице“ е между Ангел Славчев от „Възраждане“ и Радостин Василев, лидер на МЕЧ. И двамата са водачи на листи, а темата е „Вътрешен ред, правосъдие, корупция“.
Според Ангел Славчев вътрешното министерство има ключова роля, но не я изпълнява ефективно.
Той даде конкретни примери от своята практика: „Подавал съм сигнали в МВР за хора, които купуват гласове. Резултатът беше нулев. В изборния ден наши представители подадоха сигнали за купуване на гласове, а след това започнаха да ги съдят за клевета.“
По думите му проблемът е не толкова в редовите служители, колкото в управлението.
„Истината обаче е, че кадрово не се справя Министерство на вътрешните работи, а не самите полицаи на място“, смята Славчев.
Радостин Василев подчерта необходимостта от дълбока структурна реформа в МВР.
„Ако тази система не бъде реформирана, ние сме изправени пред абсолютен колапс“, смята лидерът на МЕЧ.
Той акцентира върху нарастващите разходи за системата на МВР: „За 10 години бюджетът на МВР е увеличен 4 пъти – на 4,3 млрд. лева. 90% от бюджета е за заплати. Имаме 20 000 администрация. Няма как да искаме МВР да се справя с такъв раздут щат.“
Василев предлага администрацията да бъде съкратена на 5000 души и да има 15 000 полицаи на терен.
Той беше критичен и към наличието на много пенсионери в системата. По думите ме в момента те са около 5000 и получават и пенсия, и заплата.
Двамата влязоха в директен спор относно социалните придобивки в МВР.
„Тези хора са си заслужили това заплащане в МВР. Има голяма опасност, че ако ги махнем, всички ще тръгнат да напускат“, смята Славчев.
Василев настоя за по-твърд подход: „Ако не съкратят пенсионерите в МВР, ще се наложи да ограничим този социален натиск. Или подреждаме България истински, или продължаваме да живеем така.“
Въпреки разногласията, двамата се обединиха около тезата, че проблемите в системата са управленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 май май
Ами ако те спрат да ни пазят?
Коментиран от #15, #28, #44, #56, #69
18:45 23.03.2026
2 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #48
18:45 23.03.2026
3 Сзо
Коментиран от #59
18:45 23.03.2026
4 Анонимен
18:46 23.03.2026
5 Бат Венце Сикаджията
18:46 23.03.2026
6 Малеееее
Коментиран от #20
18:46 23.03.2026
7 мда
18:46 23.03.2026
8 Иредзуми
Първо главите на политиците
Когато унищожат полицията
Няма кой да им вземе главите
18:47 23.03.2026
9 Майора
18:47 23.03.2026
10 Република България
18:47 23.03.2026
11 С мисъл
Коментиран от #49, #75
18:47 23.03.2026
12 Абе
18:48 23.03.2026
13 Мнение
Коментиран от #66
18:48 23.03.2026
14 Тома
18:48 23.03.2026
15 Кажи честно ... 🤣
До коментар #1 от "май май":Да не би да се чувстваш пазен от милиционерите ? 🤣🤣🤣
Пазени се чувстват само npaceтата бойко и дебелян, и техните патерици от ИТН, БСП, Възраждане ...
18:49 23.03.2026
16 Майора
Коментиран от #23
18:50 23.03.2026
17 Казанлъшкия
18:50 23.03.2026
18 Звездоброец
18:50 23.03.2026
19 Това иска народа
18:51 23.03.2026
20 Нее ...
До коментар #6 от "Малеееее":Дай някой, който е психически годен.
Коментиран от #47
18:51 23.03.2026
21 Само предлагам
18:51 23.03.2026
22 Нострадамус
Коментиран от #26
18:51 23.03.2026
23 Петрова
До коментар #16 от "Майора":Ами защото са по-големи крадци от крадците и не си вършат работата, за която им плащаме ние.
18:53 23.03.2026
24 ЧИЧО
Коментиран от #50
18:54 23.03.2026
25 И Преди и сега
18:54 23.03.2026
26 4567
До коментар #22 от "Нострадамус":Настрадамус пише своите предсказания (глупости) под формата на стихове, известни като катрени (четиристишия).
Коментиран от #61
18:55 23.03.2026
27 мммм
18:55 23.03.2026
28 Баце,
До коментар #1 от "май май":Явно си депутат, наркопласьор, ало измамник или джебчийка от махалата. Само изброените ги пази родната полиция. Редовите граждани се справяме сами в 99% от случаите когато имаме проблеми и ни трябва полиция.
18:58 23.03.2026
29 ДО ВСИЧКИ УМНИЦИ
Защо за едни да може, а за други не.
Хората взимат пенсия от НОЙ, защото са придобили това право. Заплата взимат, защото ходят 23 дни в месеца на работа.
Как така ще избират. Като ходи на работа той си плаща данъци и осигуровки. Няма сива икономика. Ако започне работа в частна фирма, заплатата се получава в пликче. Няма данъци, няма осигуровки. На какво правно основание, ще го лишите от правото му на труд. Големи сте разбирачи. Ще има масово напускане и дела. Да ходят тия двамата да служат на улицата. И двамата не стават за нищо.
Коментиран от #34
18:58 23.03.2026
30 Каб
18:59 23.03.2026
31 Тези 20 заплати не са ли
19:01 23.03.2026
32 АБСУРДИСТАН
19:02 23.03.2026
33 Някой
19:02 23.03.2026
34 Милиционери Сър !
До коментар #29 от "ДО ВСИЧКИ УМНИЦИ":Защото сте физически негодни да изпълнявате задълженията си след пенсиониране, както и повечето шкембета в системата.
Учители и лекари не получават по 20 брутни заплати .
19:02 23.03.2026
35 Съдията
19:03 23.03.2026
19:03 23.03.2026
36 В голяма
19:06 23.03.2026
37 Лумпен
За милиционерите законите не важат !
Държат се като башибозук в чужда държава !
Може да ме закриете !
19:08 23.03.2026
38 Така ще да е
До коментар #35 от "Съдията":А ако ни нападне някоя мyтpa, приближена на тиква или npace, милиционера веднага ще се отзове да помага на мyтpaта.
Коментиран от #42
19:10 23.03.2026
39 Лумпен
До коментар #35 от "Съдията":Лилавите нападат точно защото милицията е в храстите и не си върши работата...!
19:10 23.03.2026
40 Баце,
До коментар #35 от "Съдията":Прав си. И като дойде полицията ще те наязди теб, че си нарушил правата на лилавите. След това ще те полазят десетина нпо та и адвокатите им. После всички медии ще те изкарат расист.
Та така...
Коментиран от #45
19:11 23.03.2026
41 Реалност
19:12 23.03.2026
42 Съдията
До коментар #38 от "Така ще да е":А ако те нападне немутра?
19:13 23.03.2026
43 емо
19:16 23.03.2026
44 поро
До коментар #1 от "май май":Пред такива пазачи, мутрите от 90-те години бледнеят.
19:17 23.03.2026
45 Съдията
До коментар #40 от "Баце,":Друже, това със сигурност от опит ли го знаеш, или го предполагаш
19:17 23.03.2026
46 3.14
Е, защо така нали вси сте гелЕмата работа и можете сами да се справите, защо тичате да ревтуните там ?
Коментиран от #51, #60
19:18 23.03.2026
47 Eто това е
До коментар #20 от "Нее ...":Простата и крадлива Тиква Борисов. Така добре ли е?!
19:19 23.03.2026
48 Покойниците
До коментар #2 от "Бат Венце Сикаджията":Покойниците отърва. И те да връщат.
19:19 23.03.2026
49 Анонимен
До коментар #11 от "С мисъл":Сложен организъм. Това може да бъде изречено само от милиционер. Само във вашите болни мозъци се пръкват такива мисли. Ще ви изритат скоро от службичките, няма друг вариант.
Коментиран от #58
19:20 23.03.2026
50 Така беше
До коментар #24 от "ЧИЧО":и в България до 80-те години. Ако си пенсионер и искаш да работиш, вземаш по-голямата сума, или пенсия, или заплата. Не можеше и двете.
19:21 23.03.2026
51 защото
До коментар #46 от "3.14":г-н "много умен" , по писаните от милиционерите - потомци на Вишнски НК, ако сам реша проблема, ще бъда обявен за престъпник. Трябва ми законно оръжие без да ми "разрешава" някой и закон, който ми позволява да го използвам. колкото пъти съм се обърнал към полиция/прокуратура, свършили са някаква работа само в 10% от случаите.
Коментиран от #55
19:26 23.03.2026
52 Българин
Най-богатата класа - Милиардерите създават от простотията, най–бедната класа, раята, робите, крадците - Милиционерите, понеже се страхуват от творците, умната, средна класа – Милионерите.
19:27 23.03.2026
53 Не е така
19:28 23.03.2026
54 Дедо ви...
19:29 23.03.2026
55 Уфффф
До коментар #51 от "защото":Вишински е бил прокурор, а не милиционер. И, запомни, законите ги пишат и гласуват в народното събрание, а не в милицията.
19:29 23.03.2026
56 Гъбарко
До коментар #1 от "май май":Ми пък теб от какво те пазят от забременяване ли
19:30 23.03.2026
57 Редно ли е така
Коментиран от #64
19:32 23.03.2026
58 Естествено
До коментар #49 от "Анонимен":Знаеш ли приказката за спора между циганин и земеделец, кое е по трудно, да просиш, да носиш, да мелиш, да месиш, да печеш или "ори, мели, яж"? Твоята е същата!
Коментиран от #63
19:37 23.03.2026
59 Перо
До коментар #3 от "Сзо":И да си плащат осигуровките, а не данъкоплатците!
19:37 23.03.2026
60 Боко
До коментар #46 от "3.14":Точно в полицията тичат само мнооого заблудените 👌 от полицията не става АБСОЛЮТНО НИЩО 👌 смучещи от народа кърлежи🤮👌
Коментиран от #62
19:37 23.03.2026
61 Коментар
До коментар #26 от "4567":Ти ще пишеш на Гемето четиристишия
19:40 23.03.2026
62 А ти
До коментар #60 от "Боко":къде тичаш? При арменския поп явно.
19:43 23.03.2026
63 Анонимен
До коментар #58 от "Естествено":Готованко на държавна служба да дава пример точно с тази приказка, значи изобщо не си вникнал в смисъла и, още едно доказателство за сбърканото ви мислене.
Коментиран от #65
19:49 23.03.2026
64 Стани полицай!
До коментар #57 от "Редно ли е така":Разсмя ме.
Учителите не 12, а 20 заплати обезщетение трябва да получават точно защото вече правят всичко.
По-сладко е да си полицай, отколкото учител.
19:57 23.03.2026
65 Не, обикновен селянин
До коментар #63 от "Анонимен":Три предположения, три грешки, не ставаш за МВР, там се искат логика, аналитика и малко езотерика, а Гото и Ванко са обикновено от другата страна на линията.
19:59 23.03.2026
66 Принципно
До коментар #13 от "Мнение":съм съгласен, но така ще останем без държавна администрация! То от там са основните гласоподаватели на ГЕРБ! От там и от феодалите по места! Защо например ГЕРБ не печели в София, а?
20:04 23.03.2026
67 Гръмотен пулицай с вишо убръзофание
20:04 23.03.2026
68 Факт
20:05 23.03.2026
69 Примерно
До коментар #1 от "май май":И 10 са им много, нали се пенсионирват по рано
20:07 23.03.2026
70 Коректно
20:13 23.03.2026
71 Мнение
20:16 23.03.2026
72 Анонимен
20:16 23.03.2026
73 Емигрант
20:18 23.03.2026
74 Онуфри
20:18 23.03.2026
75 безпартиен
До коментар #11 от "С мисъл":При намаляло с 1/4 население на страната за последните 36 години, трябва да се намали щата на всички получаващи заплати от държавния и общинския бюджет също с 1/4!!!!! Отделно е въпросът с "пожарната".Във всички държави тази служба е към "бедствия и аварии"!!! Колкото до тази над 5000 пенсионери останали на работа, също сме единствените в ЕС , Русия и бивши ОНД републики! Или остава на работа,или пенсия!!!В цял свят е така,само у нас не!!!Но това са и избирателите на всички партии и РЕДОВНО гласуват!!!!
20:20 23.03.2026