Два тира катастрофираха на пътя Мездра - Ботевград. Единият шофьор е в болница

30 Май, 2026 16:50 683 6

  катастрофа
  тирове
  мездра-ботевград
  шофьор
  болница

Два тира катастрофираха на пътя Мездра - Ботевград. Единият шофьор е в болница - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два тира катастрофираха на пътя Мездра - Ботевград, в района на Скравена. Единият шофьор е откаран в болница, предават от БТА.
В района временно е ограничено движението в платното в посока Мездра, съобщават от АПИ. Трафикът в посока Мездра за леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – път III-161 Ботевград – Радотина – Рашково – Ребърково. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

От пресцентъра на МВР съобщиха за БТА, че единият камион е с турска регистрация, другият – влекач MAN. Шофьорът на българския товарен автомобил е в болница за уточняване на неговото състояние след инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Влекача е

    2 0 Отговор
    направо отсечен.
    Ще е поучително да разберем скоростта на движение на двата джигита. И работили ли са тахографите.
    Тахо Менци няма невъзможни неща пишеше един местен бег, който пипаше тахографите на арменеца и не само за него.

    Коментиран от #2

    16:57 30.05.2026

  • 2 Ма, как ве, как ве

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Влекача е":

    лентяйте от Държавната Автомобилна Инсекция... Упс Инспекция никога не взимат рушвете и са чакали на близките паркинги да им проверят тахографите и камионите....ъъъ не се знае дали са чакали на паркинги или са броили пачки в близките кръчми.

    Къде сте орли на Ваййййй.

    17:02 30.05.2026

  • 3 Ами да, те

    5 0 Отговор
    така правят тировете на този път...

    17:14 30.05.2026

  • 4 По пътищата на мафията така се пътува

    8 0 Отговор
    Почти всеки ден има катастрофа по пътя Видин ботевград

    17:14 30.05.2026

  • 5 Единият

    9 0 Отговор
    е турски а другия е МАН ?!?!?! WTF..

    17:28 30.05.2026

  • 6 хахаха

    2 0 Отговор
    Единият е с турска регистрация и е син, а другия е МАН и е друг цвят......хахахаха

    18:06 30.05.2026

