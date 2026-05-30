Два тира катастрофираха на пътя Мездра - Ботевград. Единият шофьор е в болница

Два тира катастрофираха на пътя Мездра - Ботевград, в района на Скравена. Единият шофьор е откаран в болница, предават от БТА.

В района временно е ограничено движението в платното в посока Мездра, съобщават от АПИ. Трафикът в посока Мездра за леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – път III-161 Ботевград – Радотина – Рашково – Ребърково. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

От пресцентъра на МВР съобщиха за БТА, че единият камион е с турска регистрация, другият – влекач MAN. Шофьорът на българския товарен автомобил е в болница за уточняване на неговото състояние след инцидента.