Fitch потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива

С рейтингово действие от 27 март 2026 г. международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута “BBB+” със стабилна перспектива.
Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на България и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната. Същевременно, нестабилните коалиционни правителства и честите избори през последните години забавят напредъка в прилагането на реформи. Рейтинговата агенция отбелязва, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.
Стабилната перспектива отразява очакванията на Fitch, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да попречат на солидния икономически растеж на България, нито да доведат до натрупване на макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават силна страна на рейтинга, въпреки отчетеното увеличение на дефицита по текущата сметка.
Като фактори, които потенциално могат да доведат до понижение на рейтинга, са отбелязани натрупването на макроикономически дисбаланси или забавяне на икономическия растеж, например в резултат на неблагоприятни политически събития, които биха затруднили провеждането на реформи; значително увеличение на съотношението на държавния дълг спрямо БВП в средносрочен план, дължащо се, например, на по-експанзионистична фискална политика или по-слаби икономически резултати, информират от Министерството на финансите.
Бъдещо повишение на рейтинга може да се очаква при устойчиво нарастване на политическата стабилност и институционалния капацитет, което би подпомогнало провеждането на реформи и сближаването на структурните показатели на страната с тези на държавите с по-висок рейтинг. Положителен ефект върху рейтинга биха имали и намаляването на макроикономическите дисбаланси и постигане на по-висок икономически растеж, подкрепени от провеждането на структурни реформи или ефективното усвояване на средствата от ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Системата е нагодиго
Коментиран от #7
12:13 28.03.2026
12:14 28.03.2026
7 И все пак
12:27 28.03.2026
8 Тоя кредитен рейтинг
Коментиран от #9
12:43 28.03.2026
9 Лоша новина
13:02 28.03.2026
10 Още преди да сме в Европа и да сме
България е постигала същите кредитни резултати и със собствена валута – българския лев.
Още през периода 2006–2008 г. страната достига рейтинг BBB+, без да е част от еврозоната. Това показва, че стабилната финансова политика, ниският държавен дълг и валутният борд са били достатъчни за постигане на високо доверие от международните рейтингови агенции.
Днешното ниво отново потвърждава същото – че България може да поддържа стабилен кредитен рейтинг и без да е приела еврото, като основните фактори са икономическата дисциплина и стабилността на публичните финанси, а не самата валута. Ключовият момент: 2006–2009
От Trading Economics:
Пик преди кризата
2006 (окт.) → BBB+ (stable)
2007 → BBB+ (запазен)
Това е първият път, когато България стига BBB+ (SP)
13:09 28.03.2026
11 Преди да сме лъгали за инфлация и колко
Преди лъгали за инфлация
Коментиран от #13
13:11 28.03.2026
13:13 28.03.2026
13 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #11 от "Преди да сме лъгали за инфлация и колко":От 1997 г. нямаме собствена валута.
13:25 28.03.2026
14:02 28.03.2026