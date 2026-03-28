Fitch потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива

28 Март, 2026 11:52 887 14

Бъдещо повишение на рейтинга може да се очаква при устойчиво нарастване на политическата стабилност и институционалния капацитет

Венцислав Михайлов

С рейтингово действие от 27 март 2026 г. международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута “BBB+” със стабилна перспектива.

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на България и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната. Същевременно, нестабилните коалиционни правителства и честите избори през последните години забавят напредъка в прилагането на реформи. Рейтинговата агенция отбелязва, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива отразява очакванията на Fitch, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да попречат на солидния икономически растеж на България, нито да доведат до натрупване на макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават силна страна на рейтинга, въпреки отчетеното увеличение на дефицита по текущата сметка.

Като фактори, които потенциално могат да доведат до понижение на рейтинга, са отбелязани натрупването на макроикономически дисбаланси или забавяне на икономическия растеж, например в резултат на неблагоприятни политически събития, които биха затруднили провеждането на реформи; значително увеличение на съотношението на държавния дълг спрямо БВП в средносрочен план, дължащо се, например, на по-експанзионистична фискална политика или по-слаби икономически резултати, информират от Министерството на финансите.

Бъдещо повишение на рейтинга може да се очаква при устойчиво нарастване на политическата стабилност и институционалния капацитет, което би подпомогнало провеждането на реформи и сближаването на структурните показатели на страната с тези на държавите с по-висок рейтинг. Положителен ефект върху рейтинга биха имали и намаляването на макроикономическите дисбаланси и постигане на по-висок икономически растеж, подкрепени от провеждането на структурни реформи или ефективното усвояване на средствата от ЕС.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Системата е нагодиго

    9 2 Отговор
    Ала бала и фантазии, пожелания нямащи нищо общо с действителността

    Коментиран от #7

    12:13 28.03.2026

  • 4 клошар

    11 2 Отговор
    стабилна переспектива към мизерията.

    12:14 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И все пак

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Системата е нагодиго":

    Ако двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ се докопат отново до властта, с България е свършено.

    12:27 28.03.2026

  • 8 Тоя кредитен рейтинг

    13 2 Отговор
    не означава развитие и просперитет, а възможност да се вземат още и още стотици милиарди кредити от ЕЦБ, СБ и подобни ротшилдови наднационални бaнкстeрcки структури.

    Коментиран от #9

    12:43 28.03.2026

  • 9 Лоша новина

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя кредитен рейтинг":

    Още кредити - още инфлация !

    13:02 28.03.2026

  • 10 Още преди да сме в Европа и да сме

    1 4 Отговор
    По-точно когато не сме лъгали за инфлацията

    България е постигала същите кредитни резултати и със собствена валута – българския лев.

    Още през периода 2006–2008 г. страната достига рейтинг BBB+, без да е част от еврозоната. Това показва, че стабилната финансова политика, ниският държавен дълг и валутният борд са били достатъчни за постигане на високо доверие от международните рейтингови агенции.

    Днешното ниво отново потвърждава същото – че България може да поддържа стабилен кредитен рейтинг и без да е приела еврото, като основните фактори са икономическата дисциплина и стабилността на публичните финанси, а не самата валута. Ключовият момент: 2006–2009

    От Trading Economics:

    Пик преди кризата
    2006 (окт.) → BBB+ (stable)
    2007 → BBB+ (запазен)
    Това е първият път, когато България стига BBB+ (SP)

    13:09 28.03.2026

  • 12 зевзек

    3 1 Отговор
    стабилизация в мизерията, при новите цени, и старите доходи, след приемане на новата валута

    13:13 28.03.2026

  • 13 Клета невежа копейка 🤪

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Преди да сме лъгали за инфлация и колко":

    От 1997 г. нямаме собствена валута.

    13:25 28.03.2026

  • 14 Добре дошъл навсякъде

    2 2 Отговор
    Във всяко кътче на Света познават еврото.Горд съм с българското евро.

    14:02 28.03.2026

