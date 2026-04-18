Днес е ден за размисъл, предизборната агитация е забранена

Днес е ден за размисъл. Според Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, предаде БТА.

На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. на изборния ден.

В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.

Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България, но между 2009 и 2011 г. няма такъв ден.

Справка на страницата на Европейския парламент посочва, че в 16 държави членки на ЕС има период на мълчание (ден за размисъл) преди деня на вота за евродепутати. Обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции. Такава е практиката в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания.

В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция – от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите.

В Нидерландия, макар че няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, в деня на вота в изборните секции не се разрешава агитация.

Ограниченията в различните страни членки варират, като някои държави забраняват в периода на тишина публикацията на социологически проучвания, агитация или политическа реклама.