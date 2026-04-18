Днес е ден за размисъл, предизборната агитация е забранена
Днес е ден за размисъл, предизборната агитация е забранена

18 Април, 2026 08:08 1 587 124

Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е ден за размисъл. Според Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, предаде БТА.

На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. на изборния ден.

В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.

Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България, но между 2009 и 2011 г. няма такъв ден.

Справка на страницата на Европейския парламент посочва, че в 16 държави членки на ЕС има период на мълчание (ден за размисъл) преди деня на вота за евродепутати. Обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции. Такава е практиката в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания.

В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция – от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите.

В Нидерландия, макар че няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, в деня на вота в изборните секции не се разрешава агитация.

Ограниченията в различните страни членки варират, като някои държави забраняват в периода на тишина публикацията на социологически проучвания, агитация или политическа реклама.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 8 Ден като ден

    19 7 Отговор
    Размислили се отдавна и няма нужда от повече мисъл. Гласувайте братя! Гласувайте по съвест и дори на инат, защото има смисъл в това да упражниш вота си. И не за партии и политиканстване а за да може един ден да търсиш сметка от тези за които си гласувал. Другото е проституция. На далите гласа си за платения вот-нямат право да се жалват после от тези, които са ги купили.

    Коментиран от #31, #69, #76, #117

    08:18 18.04.2026

  • 15 Сърнелка

    20 3 Отговор
    Нема какво да го мисля, гледайте си работата В най-хубавия регион на балканския полуостров ние станахме най-големите измикяри. Вода, мръсна, въздух мръсен, блок до бло, птице сеат, провинциалисти блеат, а селата запустели, чуждоземци се нанели, стопанство нема, кашкавала гума, сиренето само цвет е запазило, хлеб от трици за 6 лева я да ядем нещем,. Не съм желал така да живея, не ще го пожелая и на идните след мен.

    08:21 18.04.2026

  • 23 НРБ

    11 4 Отговор

  • 29 Овцете казали:

    7 2 Отговор

  • 31 Иван

    До коментар #8 от "Ден като ден":

    Коментиран от #33

    7 2 Отговор
    Всеки е с някакво между ушно пространство

    08:33 18.04.2026

  • 34 Пич

    Хахаха....... яко допълнение!

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мерси!

    Коментиран от #45

    08:36 18.04.2026

    2 1 Отговор
    Коментиран от #51

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 НРБ

    7 5 Отговор

    Спокойните разходки вечер в парка и забрава какво е наркотици,дрога и убийства посред бял ден...!

    08:39 18.04.2026

  • 45 Никога

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мерси!":

    Не си била от стадото...

    Коментиран от #47

    08:43 18.04.2026

  • 47 мдаа

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Никога":

    Затова ме пратиха на тази планета.

    Коментиран от #49

    08:44 18.04.2026

  • 49 Трябва

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "мдаа":

    Да има и нещо хубаво, и най вече - надежда!

    08:47 18.04.2026

  • 50 То няма какво

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от ",, Ден за размисъл"":

    Още от същото. 30 години едни и същи крадци се въртят.

    08:48 18.04.2026

  • 65 12340

    9 1 Отговор
    Да му дръпнем едно мислене,не ни се случва всеки ден!:))

    09:02 18.04.2026

  • 72 кдбутхъ

    7 4 Отговор
    Обедняхме. В клуба на богатите се оказа че още един път ни ограбиха тези дето ни лъгаха че ще забогатеем. Лъжци. Хляба е 10 цента нагоре, ток, вода сега и бензина. Всичко е нагоре като цени а доходите като в Африка. Кой ни лъга 36 г??? Кой ни ограбва безнаказано до сега над 15 г??? Никакъв глас за тази банда лъжци и разбойници и всички мажоретки в сглобките. Никакъв глас за вас некадърни крадци и лъжци. Сега ще ви обясним какво е да лъжеш българина. Ще напълните затворите. Христос Воскресе.

    Коментиран от #84

    09:12 18.04.2026

  • 75 Ний ша Ва упрайм

    7 3 Отговор
    с идна дума мишките мишкуват. Утри в ранни зори врачки джурналя и психолози ша са във вихара си с една дума цирк

    09:18 18.04.2026

  • 76 факт

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ден като ден":

    А с празните чували с нашите гласове какво правим, а мъртвите 1 000 000

    09:18 18.04.2026

  • 79 Размисъл

    2 1 Отговор
    Защо досега на качиха досиетата в Интернет?

    09:22 18.04.2026

  • 81 спомен

    2 1 Отговор
    и таковете дойдоха

    09:25 18.04.2026

  • 82 Защо ги избрахме тези?

    3 1 Отговор
    Както винаги, денят за размисъл в България е денят след изборите!

    Коментиран от #108

    09:27 18.04.2026

  • 84 Ти в Африка ходил ли си някога,

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "кдбутхъ":

    старшинка?

    09:29 18.04.2026

  • 86 Подстриган коч

    2 1 Отговор
    Като зърнах СИК - позор! Събрали духовната смет на общината, този път са 9 на брой, има и поне 40 съблюдатели! Не, че наблюдават, а от - блюдо, да лочат! Те поне ще получат минимум 150 евра за член, председатля над 180 евра! Камелия Матева от ЦИК им обеща още по 15 евра, ако протокола е без грешки!? Значи, за опорочен протокол - 150 евра, за изряден - 15!? Те ще получат пари от държавата и от партиите! А вие защо ще ходите да им правте поклон и легитимирате фалшификацията!? За да набутате Тошковци на депутатска заплата! Поне искайте 100 евро, а не така на вересия да се излагате по урните да ви се меят на наивността! Утре ще се убедите колко правилно Ви съветвам, но ще бъде късно и пак ще се наместят измамниците!

    09:31 18.04.2026

  • 89 Аз пък ще избера този,

    4 0 Отговор
    който е неизбираем!

    Така съм решил! Напук на казионите!

    09:35 18.04.2026

  • 92 Аква

    1 0 Отговор
    Светът е чудовищно място, пълно с pdf-ли.

    09:39 18.04.2026

  • 93 Пръч

    0 0 Отговор
    Тези, които ще влязат в зоната на субсидите, но под 4 %, годишно ще спечелят 2 милиона евра! 5 партийки да са такива, по 400 000 ще си ги разпределят ЦК и няколко областни координатора! Вие за колко работите!?

    09:39 18.04.2026

  • 95 Ден за размисъл

    3 1 Отговор
    А утре ден за грешки. Грешката води за сега водят според изследванията

    09:42 18.04.2026

  • 98 Само предатели

    3 0 Отговор
    И без това всички са крадливи боклуци.

    10:03 18.04.2026

  • 102 Ванга

    2 3 Отговор
    През 1992-та един умен човек, верующ християнин, каза, че България ще се оправи, когато умре и последния роден в НРБ. Надежда има, братя, но не точно утре.

    Коментиран от #115

    10:08 18.04.2026

  • 103 Доктор Ох Болит

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Никой":

    На фашизъм и дебилизъм?

    10:09 18.04.2026

  • 107 Анонимен

    3 0 Отговор
    Излагация всичко е ясно има победител какви измислици с нелигитимни с акции със телевизии пропаганди такова овладяване демокрация ли е

    10:32 18.04.2026

  • 108 Будител

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Защо ги избрахме тези?":

    Много правилно , колега. На българина , акъла , винаги му идва от после. Денят или дните за размисъл ще са след изборите . И пак ще се пита - Бре , кво стана сега??? Пак ще псува и след 6 месеца , ялов парламент , пак избори . А еврофилософите продължават да не разбират , защо има хора които бъркат в кофите...

    Коментиран от #112

    10:35 18.04.2026

  • 110 Будител

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Никой":

    Един русофил може да обича руската литература и музика, но да не е съгласен с текущото руско правителство. Човек с проруска нагласа обаче подкрепя конкретно действията на руската държава в момента.

    Усещане за разликата ще получиш ли ? Или просто пишеш , защото си мислиш , че казваш нещо умно???

    10:47 18.04.2026

  • 112 Никаде в демократичният рай

    0 4 Отговор

    До коментар #108 от "Будител":

    Няма хора бъркащи в кофите.....

    Коментиран от #123

    10:57 18.04.2026

  • 114 Пешо от панелката

    0 3 Отговор
    Глас увайте за ГЮРО

    11:13 18.04.2026

  • 115 Дядо, Вангеле,

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Ванга":

    Само с надежда целите не се постигат!
    Утре направете каквото трябва, пък да става каквото ще!

    Коментиран от #116

    11:41 18.04.2026

  • 116 т.е...

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "Дядо, Вангеле,":

    Гласувайте!

    11:42 18.04.2026

  • 119 УдоМача

    2 0 Отговор
    Ден за размисъл утре на дъно ли да ловим или на плувка...

    12:32 18.04.2026

  • 120 Горски

    3 0 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    15:29 18.04.2026

  • 121 Файърфлай

    0 1 Отговор
    Мисля,мисля,цял ден мисля,уморих се да мисля.И измислих ! Измислих,че много си мислят,че мислят.А то,не стига,че не могат да мислят,ама си мислят,че могат да мислят и вместо мен.Но в нашата политическа картинка винаги е било,както е в старата италианска мъдрост "Който може-не иска,а който иска-не може,който прави го няма,който е там,нищо не прави."

    16:12 18.04.2026

  • 122 Гласоподавател

    0 0 Отговор
    За жалост когато хладилника е празен и корема къркори за бутилка бира, пакет цигари и 50 евра много хора с готовност ще гласуват за всяка партийна бюлетина, която е спонсор. Уви политиците ни са на такова ниво, че знаят много добре тия факти и се възползват от това в последните правителства. Дано тоя път се намери воля на разумни люде да изкорени тази поквара и мерзост диктувана от нищета.

    18:47 18.04.2026

  • 123 Градски

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Никаде в демократичният рай":

    Ти в Австрия ли живееш? Всяка сутрин гледам как на ул Нишава в София около 8:00 часа 3-ма минават в рамките на 45 минути и проверяват съдържанието на контейнерите между ил. Битоля и бул България. Не приличат и на клошари а по скоро закъсали хора, спирали са ме на бул. Гоце Делчев да ми се молят да им взема нещо за ядене и като им занеса от Берьозката един хляб, масло и салам ми целуват ръцете... хората са гладни и затънали в нищета. А глада тепърва ще се усеща.

    18:57 18.04.2026

  • 124 Много си плоска Маро

    0 0 Отговор
    Преписа го без да питаш даже. Ден за размисъл винаги е имало, нищо че до 1989г имаше само 1 пяртия. След 1990 г дори искаха да го премахнат тоя ден, защото бил комунистически и им криеха пиеньето. 1 бира неможеше човек да си купи на тоя ден, ама ти откъде да го знаеш, сигурно си била още на баща си у.... джебо 😀

    19:10 18.04.2026

