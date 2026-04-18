Днес е ден за размисъл, предизборната агитация е забранена

Днес е ден за размисъл. Според Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, предаде БТА.
На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. на изборния ден.
В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.
Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България, но между 2009 и 2011 г. няма такъв ден.
Справка на страницата на Европейския парламент посочва, че в 16 държави членки на ЕС има период на мълчание (ден за размисъл) преди деня на вота за евродепутати. Обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции. Такава е практиката в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания.
В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция – от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите.
В Нидерландия, макар че няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, в деня на вота в изборните секции не се разрешава агитация.
Ограниченията в различните страни членки варират, като някои държави забраняват в периода на тишина публикацията на социологически проучвания, агитация или политическа реклама.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Ден като ден
Коментиран от #31, #69, #76, #117
08:18 18.04.2026
08:21 18.04.2026
08:25 18.04.2026
23 НРБ
До коментар #14 от "Путин":По добре за малко пари, отколкото да стават локали и наркомани. За лудо работи но за лудо не стой е казал някога един по мъдър български народ от днешните млади лешпери и сребролюбци.
08:26 18.04.2026
29 Овцете казали:
До коментар #19 от "Пич":"Не ги ли виждаш, че са все са едни проскубани и беззъби или с висок холестерол."
Коментиран от #34
08:28 18.04.2026
31 Иван
До коментар #8 от "Ден като ден":Ако изборите можеха да променят нещо те щяха да са забранени.
Коментиран от #33
08:33 18.04.2026
Ден на "Време разделно" - едни ни дърпат напред, други - назад...
Всеки е с някакво между ушно пространство
08:33 18.04.2026
34 Пич
До коментар #29 от "Овцете казали:":Хахаха....... яко допълнение!
Коментиран от #37
08:35 18.04.2026
До коментар #34 от "Пич":Знаеш, че шило в торба не стои...
Коментиран от #45
08:36 18.04.2026
Коментиран от #51
08:36 18.04.2026
До коментар #14 от "Путин":Пийте,че идат безплатното образование и здравеопазване...!
Спокойните разходки вечер в парка и забрава какво е наркотици,дрога и убийства посред бял ден...!
08:39 18.04.2026
До коментар #37 от "Мерси!":Не си била от стадото...
Коментиран от #47
08:43 18.04.2026
До коментар #45 от "Никога":Затова ме пратиха на тази планета.
Коментиран от #49
08:44 18.04.2026
До коментар #47 от "мдаа":Да има и нещо хубаво, и най вече - надежда!
08:47 18.04.2026
До коментар #41 от ",, Ден за размисъл"":Още от същото. 30 години едни и същи крадци се въртят.
08:48 18.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #84
09:12 18.04.2026
09:18 18.04.2026
До коментар #8 от "Ден като ден":А с празните чували с нашите гласове какво правим, а мъртвите 1 000 000
09:18 18.04.2026
09:22 18.04.2026
09:25 18.04.2026
Коментиран от #108
09:27 18.04.2026
84 Ти в Африка ходил ли си някога,
До коментар #72 от "кдбутхъ":старшинка?
09:29 18.04.2026
09:31 18.04.2026
Така съм решил! Напук на казионите!
09:35 18.04.2026
09:39 18.04.2026
09:39 18.04.2026
09:42 18.04.2026
10:03 18.04.2026
Коментиран от #115
10:08 18.04.2026
До коментар #96 от "Никой":На фашизъм и дебилизъм?
10:09 18.04.2026
10:32 18.04.2026
108 Будител
До коментар #82 от "Защо ги избрахме тези?":Много правилно , колега. На българина , акъла , винаги му идва от после. Денят или дните за размисъл ще са след изборите . И пак ще се пита - Бре , кво стана сега??? Пак ще псува и след 6 месеца , ялов парламент , пак избори . А еврофилософите продължават да не разбират , защо има хора които бъркат в кофите...
Коментиран от #112
10:35 18.04.2026
110 Будител
До коментар #96 от "Никой":Един русофил може да обича руската литература и музика, но да не е съгласен с текущото руско правителство. Човек с проруска нагласа обаче подкрепя конкретно действията на руската държава в момента.
Усещане за разликата ще получиш ли ? Или просто пишеш , защото си мислиш , че казваш нещо умно???
10:47 18.04.2026
112 Никаде в демократичният рай
До коментар #108 от "Будител":Няма хора бъркащи в кофите.....
Коментиран от #123
10:57 18.04.2026
11:13 18.04.2026
115 Дядо, Вангеле,
До коментар #102 от "Ванга":Само с надежда целите не се постигат!
Утре направете каквото трябва, пък да става каквото ще!
Коментиран от #116
11:41 18.04.2026
116 т.е...
До коментар #115 от "Дядо, Вангеле,":Гласувайте!
11:42 18.04.2026
12:32 18.04.2026
15:29 18.04.2026
16:12 18.04.2026
18:47 18.04.2026
123 Градски
До коментар #112 от "Никаде в демократичният рай":Ти в Австрия ли живееш? Всяка сутрин гледам как на ул Нишава в София около 8:00 часа 3-ма минават в рамките на 45 минути и проверяват съдържанието на контейнерите между ил. Битоля и бул България. Не приличат и на клошари а по скоро закъсали хора, спирали са ме на бул. Гоце Делчев да ми се молят да им взема нещо за ядене и като им занеса от Берьозката един хляб, масло и салам ми целуват ръцете... хората са гладни и затънали в нищета. А глада тепърва ще се усеща.
18:57 18.04.2026
19:10 18.04.2026