Всички българи в чужбина могат да гласуват - дори без заявление

Ден преди парламентарния вот Централната избирателна комисия увери, че подготовката в страната и в чужбина върви по план, въпреки отделни проблеми с бюлетини и опасения за дълги опашки в секциите извън България, предаде bTV.
Говорителят на ЦИК Росица Матева коментира, че най-сериозните затруднения се очакват във Великобритания, където секциите са значително по-малко в сравнение с предишни избори.
„Ще видим утре. Надяваме се да успеят“, каза тя по повод въпроса дали всички български граждани във Великобритания ще могат да упражнят правото си на глас.
По думите на Матева секциите в чужбина са разкрити по предложения на дипломатическите и консулските представителства, които най-добре познават разпределението на българските общности. Тя обясни, че когато избирателят вече фигурира в списъка, процесът е по-бърз, защото не се попълва декларация на място.
„Когато лицето фигурира в избирателния списък, то не подава декларация извън страната, не го дописва секционната избирателна комисия и процесът на гласуване става по-бързо“, каза Матева.
За българите, които не са подали предварително заявление, също има възможност да гласуват. „Всички български граждани, които се намират извън страната в изборния ден, могат да гласуват, стига да има секционна комисия в мястото, в което се намират“, подчерта тя.
ЦИК напомни, че изборният ден може да бъде удължен с не повече от един час, ако в 20:00 ч. пред секцията все още има чакащи избиратели.
„Може да се удължи във всяка отделна секция според това дали пред помещението на секционната избирателна комисия в 20 часа има избиратели“, каза Матева.
Тя уточни, че ако комисията прецени, че всички чакащи не могат да гласуват в рамките на допълнителния час, ще бъдат допуснати само толкова, колкото реално могат да упражнят вота си до 21:00 ч.
Сред основните проблеми в последните дни се оказаха технически дефекти в част от хартиените бюлетини.
Първо сигнал е получен от Добрич, където са открити разминавания между номера на бюлетината и номера на кочана, както и бюлетини без номера. Впоследствие същият проблем е установен и в Шумен.
„Още в четвъртък вечерта взехме решение и възложихме на печатницата на БНБ отпечатването на пълен нов тираж за район Добрич“, обясни Матева.
За Шумен също е възложен нов тираж. „Вчера възложихме отпечатване на нов тираж за Шумен, отново на печатницата на БНБ“, каза тя. Старите бюлетини ще бъдат унищожени.
Проверяват и химикалките
След сигнал за възможно използване на химикалки със „симпатично мастило“, което изчезва, ЦИК е разпоредила проверки. „Навсякъде се проверяват химикалките“, заяви Матева.
По думите ѝ до момента няма данни за установени нередности. Росица Матева коментира и случая с демонстрацията с отвертка при проверката на машините за гласуване, като подчерта, че устройствата не могат да бъдат манипулирани по описания начин.
„Самите действия показаха, че всъщност в машините не може да се въздейства по този начин“, заяви тя. Според нея машините се съхраняват под охрана, а след инсталиране на удостоверения софтуер всяка следваща промяна би била невъзможна без специален ключ. „За да се инсталира нещо друго върху тях, те трябва да бъдат отключени. Иначе остават просто един паметник“, каза още Матева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как
10:44 18.04.2026
4 Последния Софиянец
10:47 18.04.2026
5 ВСИЧКИ ЛИ БРЕ??
10:47 18.04.2026
9 Той е
До коментар #6 от "Красимир":В КАНАЛА.
10:50 18.04.2026
12 хаха
Никой нормален няма да си мръдне пръста за вас бе цигойнърски бАклуци!
Сглобени Тиквисти Новоначалски и вГЗраждани!
Коментиран от #15
10:56 18.04.2026
13 РОМан радевски лично е хОбещал да
10:56 18.04.2026
Коментиран от #32
10:56 18.04.2026
15 Подменителите
До коментар #12 от "хаха":Тихи ви искам, петроханчета.
Приключвате курса!
11:05 18.04.2026
17 кой мy дpeмe
11:08 18.04.2026
19 Будител
11:10 18.04.2026
20 Кокоран
11:13 18.04.2026
21 Сатана Z
11:14 18.04.2026
23 Ще гласувам на машина
Коментиран от #25
11:17 18.04.2026
26 Мафията
11:24 18.04.2026
27 Само педроханците
Ако ползваш Мадурова, гласът ти ще се отчете за ненормалните украинци от ППДБ! Не на Мадуровките = не на укропедроханците!
11:26 18.04.2026
29 хмм
Да се надяваме, че следващото Народно събрание ще зтвори всички вратички за манипулации на вота!
11:33 18.04.2026
30 Кирил
11:34 18.04.2026
32 НЕЩО СИ В ГРЕШКА
До коментар #13 от "РОМан радевски лично е хОбещал да":ТОЙ НЕ СЕ УНИЖАВА ДА СЕ ЗАНИМАВА С НЕГРАМОТНИ.
ТОВА Е ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ШОПАРИТЕ.
11:43 18.04.2026
33 Марто Котев
11:43 18.04.2026
34 Шмекерии
11:43 18.04.2026
37 123
12:25 18.04.2026
38 Драги Сънародници
Коментиран от #41
12:26 18.04.2026
39 УдоМача
12:26 18.04.2026
41 Съгласен съм,
До коментар #38 от "Драги Сънародници":но защо пропускате украинците от ДБ? Откак се пръкнаха шарлатаните ПП, те винаги вървят в комплект.
12:40 18.04.2026
42 Какво прави на глас
12:49 18.04.2026
43 Горски
15:26 18.04.2026
44 В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕШ ДА ГЛАСУВАШ
22:48 18.04.2026
22:48 18.04.2026