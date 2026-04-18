Всички българи в чужбина могат да гласуват - дори без заявление
  Тема: Избори

18 Април, 2026 10:42 1 948 44

Говорителят на ЦИК Росица Матева коментира, че най-сериозните затруднения се очакват във Великобритания, където секциите са значително по-малко

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден преди парламентарния вот Централната избирателна комисия увери, че подготовката в страната и в чужбина върви по план, въпреки отделни проблеми с бюлетини и опасения за дълги опашки в секциите извън България, предаде bTV.

Говорителят на ЦИК Росица Матева коментира, че най-сериозните затруднения се очакват във Великобритания, където секциите са значително по-малко в сравнение с предишни избори.

„Ще видим утре. Надяваме се да успеят“, каза тя по повод въпроса дали всички български граждани във Великобритания ще могат да упражнят правото си на глас.

По думите на Матева секциите в чужбина са разкрити по предложения на дипломатическите и консулските представителства, които най-добре познават разпределението на българските общности. Тя обясни, че когато избирателят вече фигурира в списъка, процесът е по-бърз, защото не се попълва декларация на място.

„Когато лицето фигурира в избирателния списък, то не подава декларация извън страната, не го дописва секционната избирателна комисия и процесът на гласуване става по-бързо“, каза Матева.

За българите, които не са подали предварително заявление, също има възможност да гласуват. „Всички български граждани, които се намират извън страната в изборния ден, могат да гласуват, стига да има секционна комисия в мястото, в което се намират“, подчерта тя.

ЦИК напомни, че изборният ден може да бъде удължен с не повече от един час, ако в 20:00 ч. пред секцията все още има чакащи избиратели.

„Може да се удължи във всяка отделна секция според това дали пред помещението на секционната избирателна комисия в 20 часа има избиратели“, каза Матева.

Тя уточни, че ако комисията прецени, че всички чакащи не могат да гласуват в рамките на допълнителния час, ще бъдат допуснати само толкова, колкото реално могат да упражнят вота си до 21:00 ч.

Сред основните проблеми в последните дни се оказаха технически дефекти в част от хартиените бюлетини.

Първо сигнал е получен от Добрич, където са открити разминавания между номера на бюлетината и номера на кочана, както и бюлетини без номера. Впоследствие същият проблем е установен и в Шумен.

„Още в четвъртък вечерта взехме решение и възложихме на печатницата на БНБ отпечатването на пълен нов тираж за район Добрич“, обясни Матева.

За Шумен също е възложен нов тираж. „Вчера възложихме отпечатване на нов тираж за Шумен, отново на печатницата на БНБ“, каза тя. Старите бюлетини ще бъдат унищожени.

Проверяват и химикалките

След сигнал за възможно използване на химикалки със „симпатично мастило“, което изчезва, ЦИК е разпоредила проверки. „Навсякъде се проверяват химикалките“, заяви Матева.

По думите ѝ до момента няма данни за установени нередности. Росица Матева коментира и случая с демонстрацията с отвертка при проверката на машините за гласуване, като подчерта, че устройствата не могат да бъдат манипулирани по описания начин.

„Самите действия показаха, че всъщност в машините не може да се въздейства по този начин“, заяви тя. Според нея машините се съхраняват под охрана, а след инсталиране на удостоверения софтуер всяка следваща промяна би била невъзможна без специален ключ. „За да се инсталира нещо друго върху тях, те трябва да бъдат отключени. Иначе остават просто един паметник“, каза още Матева.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    5 2 Отговор
    така ?

    10:44 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    По света има 16 млн българи.Всички ли ще гласуват?

    10:47 18.04.2026

  • 5 ВСИЧКИ ЛИ БРЕ??

    20 1 Отговор
    ДОРИ И ТЕЗИ ДЕТО НЕ ЗНАЯТ БЪЛГАРСКИ??

    10:47 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Той е

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир":

    В КАНАЛА.

    10:50 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    5 4 Отговор
    Аууууу! Ама дори и без заявление?!?!??!!? На мож дъ баде ва!

    Никой нормален няма да си мръдне пръста за вас бе цигойнърски бАклуци!
    Сглобени Тиквисти Новоначалски и вГЗраждани!

    Коментиран от #15

    10:56 18.04.2026

  • 13 РОМан радевски лично е хОбещал да

    8 4 Отговор
    прати фтобуси в махалата да ни возят до изборните секции

    Коментиран от #32

    10:56 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Подменителите

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Тихи ви искам, петроханчета.
    Приключвате курса!

    11:05 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кой мy дpeмe

    11 0 Отговор
    даже без лична карта

    11:08 18.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Будител

    9 5 Отговор
    Днес ще събера 10-12 приятели. Ще хапнем , ще пийнем и утре дружно няма да гласуваме. Гласуването трябва да е явно . тогава ще се вижда гласуващият и за кого гласува . Винаги щом нещо е тайно , то значи има нещо скрито...нещо измамно. То затова изборите са с тайно гласуване , за да могат да се фалшифицират.

    11:10 18.04.2026

  • 20 Кокоран

    8 2 Отговор
    Още вчера сме изпратили нашите ППДБ изборни екскурзианти да обиколят де що чужбинска секция има да наспамят мощно навсякъде с гласове за най-изтинските украински партии Продължаваме Предателствата и Деeвa Бълxаpия!

    11:13 18.04.2026

  • 21 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Ако Петроханската Партия не беше давала пари на Калушев много хора щяха да са живи и да гласуват.

    11:14 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ще гласувам на машина

    3 6 Отговор
    Направи го и ти

    Коментиран от #25

    11:17 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мафията

    4 0 Отговор
    Дори не е нужно и да се явяват,бее.....

    11:24 18.04.2026

  • 27 Само педроханците

    3 3 Отговор
    ще изолзват техните Мадуровки с фалшивия софтуер!

    Ако ползваш Мадурова, гласът ти ще се отчете за ненормалните украинци от ППДБ! Не на Мадуровките = не на укропедроханците!

    11:26 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хмм

    5 0 Отговор
    За изборния туризъм в секциите в чубина сме чували много пъти и проблемът още не е решен.
    Да се надяваме, че следващото Народно събрание ще зтвори всички вратички за манипулации на вота!

    11:33 18.04.2026

  • 30 Кирил

    8 3 Отговор
    И докога ще плащаме с нашите пари за гласуващите в чужбина,

    11:34 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 НЕЩО СИ В ГРЕШКА

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "РОМан радевски лично е хОбещал да":

    ТОЙ НЕ СЕ УНИЖАВА ДА СЕ ЗАНИМАВА С НЕГРАМОТНИ.
    ТОВА Е ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ШОПАРИТЕ.

    11:43 18.04.2026

  • 33 Марто Котев

    7 0 Отговор
    Няма такова нещо! Пиша ви от Москва! Тук НЕ ТЕ ДОПУСКАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОСОЛСТВОТО!!! И няма значение, дали си носиш акта за раждане, личната карта и задграничния паспорт! В посолството на Република България не ме допуснаха ДВА пъти!!! Ако искам убежище е нужно да прескачам ограда, понеже персонала е от "нашянци"! Говоря за територията, която обслужват с българско знаме в Москва!! Списъка за гласуване е публикуван - 58 човека са в момента, гледайте после, дали ще има някой допуснат отгоре и си правете сметката, колко е вярна тази статия!

    11:43 18.04.2026

  • 34 Шмекерии

    3 0 Отговор
    20ч в България и 20ч във Великобритания, часове за получаване на "правилната" бройка гласове. 20ч в България и 20ч в САЩ или Япония е почти денонощие.

    11:43 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 123

    6 1 Отговор
    Явно българите в чужбина имат повече права от българите в България.

    12:25 18.04.2026

  • 38 Драги Сънародници

    5 0 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ - герб, бсп , пп , итн и дъпъсъ !!!! ТЕЗИ ПРЕДИЗВИКАХА УЖАСНА ИНФЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ !!!!!

    Коментиран от #41

    12:26 18.04.2026

  • 39 УдоМача

    2 1 Отговор
    Няма пък! Ще ходя за риба! И без това ясно ни беше показано как са подредили да изглежда новият парламент. Този път ще се въздържа!

    12:26 18.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Съгласен съм,

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Драги Сънародници":

    но защо пропускате украинците от ДБ? Откак се пръкнаха шарлатаните ПП, те винаги вървят в комплект.

    12:40 18.04.2026

  • 42 Какво прави на глас

    2 0 Отговор
    има някой, който не знае български!

    12:49 18.04.2026

  • 43 Горски

    2 0 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    15:26 18.04.2026

  • 44 В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕШ ДА ГЛАСУВАШ

    0 0 Отговор
    АКО НЕ СИ В СПИСЪКА ! ТОВА НЕ СА ИЗБОРИ !

    22:48 18.04.2026

