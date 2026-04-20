Мирела Андреева от "Ти броиш": Отбелязахме рекорден брой пазители на вота

Мирела Андреева от "Ти броиш": Отбелязахме рекорден брой пазители на вота

20 Април, 2026 20:01 1 481 21

Нарушенията бяха многообразни - имаше нарушения, свързани с параваните, имаше придружавани хора, които не отговаряха на условията да бъдат придружавани

Мирела Андреева от "Ти броиш": Отбелязахме рекорден брой пазители на вота - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отбелязахме рекорден брой пазители на вота – над 10 000. Това наблюдение може би е наложително за страна, която иска да утвърди един демократичен процес, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Мирела Андреева от Националната платформа "Ти броиш".

Имаше разпределение и на наблюдение с дронове в секции, определени като рискови, като например в Буковлък и Руен. В столичния кв. "Христо Ботев" и в Буковлък, например, нашите представители установиха, че хората въобще не знаят за какво гласуват. Тези до голяма степен притеснителни данни бяха и причината да се ангажираме толкова активно, за да можем да бъдем адекватни и да обезпечим изборния процес, заяви Андреева.

Нарушенията бяха многообразни - имаше нарушения, свързани с параваните, имаше придружавани хора, които не отговаряха на условията да бъдат придружавани. Имахме търговия с вот, посочи тя, като уточни, че са получили рекорден брой сигнали за изборни нарушения – 1500 за целия вчерашен ден, като сигналите са предадени на МВР.

Мирела Андреева отбеляза, че в платформата са се записали най-различни хора, които са имали желание да помогнат изборите да протекат по честен и прозрачен начин. Представители на "Ти броиш" е имало и в чужбина.

Андреева определи Буковлък като място, което особено се е отличило с изборни нарушения през вчерашния ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 9 Отговор
    Тия наблюдатели на ПП и ДБ само нервираха хората с тъпотата си.

    Коментиран от #7

    20:01 20.04.2026

  • 2 Мнение

    17 11 Отговор
    Браво деца, факт е че изродът Михаил Константинов, поставил собственоръчно сто хиляди умрели в списъците и получил имот от Мартин Божанов нотариуса в центъра на София, сега се тресе от страх и праща томето Биков да му пазарува

    20:06 20.04.2026

  • 3 Дзак

    10 1 Отговор
    Хартията на бележките от машините прозира!

    20:07 20.04.2026

  • 4 пазители на кивота

    11 1 Отговор
    в буковлък само с карабина и 5 пълнителя и така 50 юнака

    20:08 20.04.2026

  • 5 Ония с кат

    4 0 Отговор
    Същите като вас.

    20:08 20.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тебе

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не те ли уволниха вчера?

    20:16 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Малиии.....

    12 3 Отговор
    Егати и Лекса Фльорцата! Освен да и боядисаш очилата и да бягаш, за друг контакт (човешки) не поражда желание!

    20:37 20.04.2026

  • 10 Тази

    11 1 Отговор
    на снимката е само за фишек и тръби.

    20:39 20.04.2026

  • 11 Българин

    7 1 Отговор
    Мирела Андреева от "Ти броиш":
    Отбелязахме рекорден брой пазители на вота
    Български броенки по време на избори:
    Иванчо: - броя!
    Марийка: - броя!
    Иванчо: - броя, с броенка и ми се надъpви!
    Марийка: - броя, с броенка и ми стана рoшава!
    Иванчо: - Брои на броеница и търси кака Сийка! - Брои, брои и нищо, нищо!
    Няма я кака Cийка! Сийке, къде си да те преброя? Сийке, сeдни на мoя! Сийке, целуни го моя!
    Сийка: - Иванчо, идвам, че оная щуравата работа от броене на бюлетини, ми полудя!
    Иванчо и Сийка, заедно броят бюлетините и накрая изборът е да правят "Баджанаци",
    понеже без "Баджанаци - Юнаци", няма как да преброиш броенката!

    20:57 20.04.2026

  • 12 Да питам само украинката

    12 1 Отговор
    Шефът ѝ Иво Оземпика от БКП-ЛГДБ село Крушари най-накрая пребори ли изборите от 2022-та, с които за сефте се намърда в антинародното сънрание?

    21:00 20.04.2026

  • 13 Учителка

    6 1 Отговор
    Мирела Андреева от "Ти броиш":
    Отбелязахме рекорден брой пазители на вота "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    Но резултат нямаме!

    21:00 20.04.2026

  • 14 я си знам, ама и вие знаете

    4 1 Отговор
    Абе от къде ги вадите такива.

    21:03 20.04.2026

  • 15 Ти броиш

    9 1 Отговор
    кво броиш ма калинко
    кат в кърджали не са допуснати от пб да наблюдават фокусите на агите
    и затова дпс са първи макар че има немалко бг в града

    21:15 20.04.2026

  • 16 Йеронимус БОШ

    3 1 Отговор
    Тези от "ТИ БРОИШ" , да пратят преброителите си при Чекмеджетата на Бойко ! Че там голямо броене ще падне !

    21:16 20.04.2026

  • 17 Ъъъъ

    3 4 Отговор
    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    21:30 20.04.2026

  • 18 Гост

    2 1 Отговор
    Сигурно ще смуши много хубаво.

    21:32 20.04.2026

  • 19 Старшина Боташ

    4 1 Отговор
    Мирела , бъхтна ли отзад ?! Ако не си обади се ще ти задоволя задният двор докато пазиш вота

    21:35 20.04.2026

  • 20 Право казва жената

    0 0 Отговор
    Този буковлък е развъдник за паразити.
    Дежурните турски кибици в сайта и тук са налазили.

    23:53 20.04.2026

  • 21 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Тая пък коя е,от новите спасители ли е ?

    00:23 21.04.2026

