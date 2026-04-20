Мирела Андреева от "Ти броиш": Отбелязахме рекорден брой пазители на вота

Отбелязахме рекорден брой пазители на вота – над 10 000. Това наблюдение може би е наложително за страна, която иска да утвърди един демократичен процес, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Мирела Андреева от Националната платформа "Ти броиш".
Имаше разпределение и на наблюдение с дронове в секции, определени като рискови, като например в Буковлък и Руен. В столичния кв. "Христо Ботев" и в Буковлък, например, нашите представители установиха, че хората въобще не знаят за какво гласуват. Тези до голяма степен притеснителни данни бяха и причината да се ангажираме толкова активно, за да можем да бъдем адекватни и да обезпечим изборния процес, заяви Андреева.
Нарушенията бяха многообразни - имаше нарушения, свързани с параваните, имаше придружавани хора, които не отговаряха на условията да бъдат придружавани. Имахме търговия с вот, посочи тя, като уточни, че са получили рекорден брой сигнали за изборни нарушения – 1500 за целия вчерашен ден, като сигналите са предадени на МВР.
Мирела Андреева отбеляза, че в платформата са се записали най-различни хора, които са имали желание да помогнат изборите да протекат по честен и прозрачен начин. Представители на "Ти броиш" е имало и в чужбина.
Андреева определи Буковлък като място, което особено се е отличило с изборни нарушения през вчерашния ден.
1 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не те ли уволниха вчера?
11 Българин
Отбелязахме рекорден брой пазители на вота
Български броенки по време на избори:
Иванчо: - броя!
Марийка: - броя!
Иванчо: - броя, с броенка и ми се надъpви!
Марийка: - броя, с броенка и ми стана рoшава!
Иванчо: - Брои на броеница и търси кака Сийка! - Брои, брои и нищо, нищо!
Няма я кака Cийка! Сийке, къде си да те преброя? Сийке, сeдни на мoя! Сийке, целуни го моя!
Сийка: - Иванчо, идвам, че оная щуравата работа от броене на бюлетини, ми полудя!
Иванчо и Сийка, заедно броят бюлетините и накрая изборът е да правят "Баджанаци",
понеже без "Баджанаци - Юнаци", няма как да преброиш броенката!
20:57 20.04.2026
13 Учителка
Отбелязахме рекорден брой пазители на вота "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!
Но резултат нямаме!
21:00 20.04.2026
15 Ти броиш
кат в кърджали не са допуснати от пб да наблюдават фокусите на агите
и затова дпс са първи макар че има немалко бг в града
21:15 20.04.2026
20 Право казва жената
Дежурните турски кибици в сайта и тук са налазили.
23:53 20.04.2026
