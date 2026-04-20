Мирела Андреева от "Ти броиш": Отбелязахме рекорден брой пазители на вота

Отбелязахме рекорден брой пазители на вота – над 10 000. Това наблюдение може би е наложително за страна, която иска да утвърди един демократичен процес, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Мирела Андреева от Националната платформа "Ти броиш".

Имаше разпределение и на наблюдение с дронове в секции, определени като рискови, като например в Буковлък и Руен. В столичния кв. "Христо Ботев" и в Буковлък, например, нашите представители установиха, че хората въобще не знаят за какво гласуват. Тези до голяма степен притеснителни данни бяха и причината да се ангажираме толкова активно, за да можем да бъдем адекватни и да обезпечим изборния процес, заяви Андреева.

Нарушенията бяха многообразни - имаше нарушения, свързани с параваните, имаше придружавани хора, които не отговаряха на условията да бъдат придружавани. Имахме търговия с вот, посочи тя, като уточни, че са получили рекорден брой сигнали за изборни нарушения – 1500 за целия вчерашен ден, като сигналите са предадени на МВР.

Мирела Андреева отбеляза, че в платформата са се записали най-различни хора, които са имали желание да помогнат изборите да протекат по честен и прозрачен начин. Представители на "Ти броиш" е имало и в чужбина.

Андреева определи Буковлък като място, което особено се е отличило с изборни нарушения през вчерашния ден.