Хасан Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата „Топъл обяд“, социалното подпомагане и личните асистенти

27 Март, 2026 21:21 1 408 20

  • хасан адемов-
  • манипулиранюе-
  • вот

Социалният министър предупреди за натиск върху уязвими групи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма сфера в България, която да не се използва за предизборна агитация. Това заяви служебният социален министър Хасан Адемов по време на посещение в община Самуил, област Разград. Повод за визитата са действащите 15 социални услуги на територията на общината, които я обособяват като своеобразен център на социалните дейности.

По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика се ангажира активно с проблема, като част от усилията за гарантиране на честни избори. Адемов подчерта, че това е един от основните приоритети на служебното правителство, очертани и от президента Илияна Йотова.

„Обиколихме шест планови региона с цел да се предотвратят практики, при които прехраната на хората зависи от техния вот“, заяви министърът. Той съобщи, че вече има подадени сигнали до прокуратурата и по тях текат разследвания.

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации. Сред рисковите зони той посочи социални програми като „Топъл обяд“, дейността на Дирекциите „Социално подпомагане“, както и услугите на личните асистенти.

По негови думи в момента текат процедури по преоценка на хората с увреждания, където също съществува риск от намеса. По данни на ведомството връзката се осъществява чрез управители на социални услуги и представители на местната власт. "Не става дума за атака срещу институциите, а срещу злоупотребите", подчерта Адемов.

„Ако няма честни избори, няма доверие. Българският гражданин не вярва на нито една институция“, добави той и заяви, че има данни за опити за злоупотреби и при разпределянето на помощи. Социалният министър отправи апел към гражданите да подават сигнали при съмнения за манипулации на вота.

Адемов коментира и напредъка на община Самуил в областта на социалните дейности: "През последните повече от 10 години малка община като Самуил с едва 267 жители се утвърждава като пример за развитие на социални услуги. Това създава усещането, че държавата трябва да застане по-активно зад подобни малки общини."

Според него разкритата паралелка за подготовка на кадри за социалната сфера в местното училище „Св. св. Кирил и Методий“ може да допринесе за ограничаване на обезлюдяването. Тя дава възможност на младите хора да продължат образованието си в Шуменския университет и да се реализират професионално, смята Адемов.

"Над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишените цени на горивата са подадени към 12:00 часа днес", добави Адемов. "Днес в Министерския съвет са проведени срещи с почти всички браншови организации, както и със социалните партньори, синдикатите и работодателите", обясни министърът относно разширяването на пакета от мерки.


  • 1 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Така се купуват жълтооаветните клошари ровещи в кофите за боклук

    21:23 27.03.2026

  • 2 ндсв-бсп-дпс

    11 2 Отговор
    Вотът винаги се е контролирал.Особено вота на депесеи.

    21:25 27.03.2026

  • 3 Див капитализъм

    8 4 Отговор
    Срам и позор.

    21:50 27.03.2026

  • 4 МАХАЙ ТАВАНА НА ПЕНСИИТЕ БЕ

    8 4 Отговор
    СТИГА СЕ КРАЛИ!
    АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕНСИИТЕ
    ОТ 01.01

    Коментиран от #6

    21:50 27.03.2026

  • 5 хасанчо го знае от личен опит

    7 4 Отговор
    Правеха го успешно докато момчето не им дръпна килимчето с електората

    21:56 27.03.2026

  • 6 и на кои пенсии има таван

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "МАХАЙ ТАВАНА НА ПЕНСИИТЕ БЕ":

    на военните , милицьонерите и естествено на ДС

    Коментиран от #7, #8, #9

    21:58 27.03.2026

  • 7 забравих

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "и на кои пенсии има таван":

    и на инструкторите и всички на хранилката на БКП и ДКМС от миналия век

    21:59 27.03.2026

  • 8 И НА ТЕЗИ,

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "и на кои пенсии има таван":

    КОИТО СМЕ РАБОТИЛИ НА СМЕНИ ,2-РА КАТЕГОРИЯ....

    22:04 27.03.2026

  • 9 Като не си наясно

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "и на кои пенсии има таван":

    Не коментирай.

    22:08 27.03.2026

  • 10 Старото куче

    2 5 Отговор
    Знаеш ти къде през годините сте манипулирали вота и как. Сега като гласовете няма да са за вас и се опитвате да ги спрете..

    22:09 27.03.2026

  • 11 МИСЛЯ ЧЕ ВСИЧКИ ВЕЧЕ

    7 0 Отговор
    Си дават сметка колко е разсипана България. 35 години кражби.

    22:21 27.03.2026

  • 12 Мърша

    4 5 Отговор
    Мръсен боклук,крадлив дерибей...избори има или няма топъл обяд винаги имало и ще има,включително помощи като лични асистенти

    22:26 27.03.2026

  • 13 Не съм маймуна

    6 5 Отговор
    Лично ти манипулираш вота Адемов, с 20 евро помощ за гориво, за електората от Факултето и Столипиново!

    22:37 27.03.2026

  • 14 Промяна

    3 5 Отговор
    АМА ВИЕ СТЕ НЕЗАКОННИ ВЪН ЦЯЛАТА ГЮРОВАТА И ВСИЧКАТА ВИ ВЪН

    22:59 27.03.2026

  • 15 Игри на глада

    4 2 Отговор
    С вашите камъни по вашата доганоченгеджийска глава. Нали вие го измислихте и използвахте 30 години, сега плачете и нищо не зависи от доганистка клика. Както казваше един от вас бедните и гладните се контролират с дажби на храна.

    22:59 27.03.2026

  • 16 С вашите камъни....

    6 2 Отговор
    ...Аз разпределям порциите...Помните ли думите на Джоганя

    04:12 28.03.2026

  • 17 ЧИЧО

    2 4 Отговор
    Тоя вечен Депутат с купена диплома, взе много да се излага.

    Коментиран от #18

    06:25 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    1 1 Отговор
    Вотът се манипулира и по лична карта. Вие си се знаете между вас.

    08:30 28.03.2026

