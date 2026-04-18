ЦИК: Вотът е действителен и при дефекти по бюлетината

18 Април, 2026 20:19 1 125 19

При започналото вчера раздаване на хартиените бюлетини за гласуване в Шуменския избирателен район бяха установени проблеми в някои от партидите, свързани с несъответствия в номерацията в някои от кочаните, както и технически дефекти

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството ѝ, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания - следи от мастило, точици, петна и др., вотът се зачита за действителен съгласно чл. 278, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс при установяване на резултатите от гласуването. Това съобщават на сайта си от Централната избирателна комисия (ЦИК).

В Добрич вчера след сигнали на общинските администрации бе установено, че получената партида бюлетини е с грешки и се предприеха нужните действия, за да се осигури нова партида бюлетини, но от печатницата на БНБ, посочиха от Областната администрация. Бюлетините бяха доставени късно снощи.

Отпечатани нови хартиени бюлетини са получени и в областната администрация в Шумен, съобщиха от пресцентъра ѝ. Оттам уточниха, че е създадена необходимата организация за раздаването на бюлетините по график на общините в региона. При започналото вчера раздаване на хартиените бюлетини за гласуване в Шуменския избирателен район бяха установени проблеми в някои от партидите, свързани с несъответствия в номерацията в някои от кочаните, както и технически дефекти.


Поставете оценка:
  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Няма значение какво има в чувалите.Важно е какво ще пиша в протокола.

    Коментиран от #6

    20:21 18.04.2026

  • 2 ЦВИК:

    10 1 Отговор
    Вотът е действителен и при лика на тиквата по бюлетината

    20:23 18.04.2026

  • 3 Яшар

    3 0 Отговор
    Хм...

    20:25 18.04.2026

  • 4 Ненормалните от мафията лъжат

    5 1 Отговор
    Да те няма некадърница

    20:28 18.04.2026

  • 5 Шопо

    4 5 Отговор
    Аз ще ходя за гъби

    20:29 18.04.2026

  • 6 Точно така

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    даже и при липсващи флашки , важно е какво пише в протокола !

    Коментиран от #8

    20:30 18.04.2026

  • 7 Факти

    4 3 Отговор
    ЦИК: Вотът е действителен и при липсващи и дефектни бюлетини

    20:31 18.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Точно така":

    С флашките пък съвсем никой не се занимава.

    20:34 18.04.2026

  • 9 Милен

    4 3 Отговор
    Е па на кой му пука за бюлетините, важно е какво пише в протокола.

    20:35 18.04.2026

  • 10 Буха ха

    1 6 Отговор
    Гласувайте за ГЮРО

    20:36 18.04.2026

  • 11 Успокояващо

    2 1 Отговор
    С един ред, нашата грешка не е ваша грешка, няма да се плашите!

    20:39 18.04.2026

  • 12 Хо хо

    5 2 Отговор
    Значи може да гласуваме върху дефектни бюлетини и мъдуровки. Ами ако софтуера на мъдуровките е дефектен? А може ли да си носим дефектни бюлетини от вкъщи и да глаусаме с тях? Заформят се индиански нишки с любезното съдействие на ЦИК. Нелегитимните Гюровци прецакаха изборите.

    20:47 18.04.2026

  • 13 Главчев

    2 2 Отговор
    Не съм бил провел честни избори? А сега кво праим когато ще гласувате с дефектни Гюровки печатани незнайно къде?

    20:57 18.04.2026

  • 14 Цвете

    2 1 Отговор
    СЛЕД КАТО Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН ,ЗАЩО НАПЕЧАТАХА НОВИ ЗА ДОБРИЧ И ШУМЕН? КЪДЕ СЕ НАМИРАТ ТОГАВА ТЕЗИ БЮЛЕТИНИ, КОИТО ГИ ИЗПРАТИХТЕ ВЧЕРА? ИЛИ ДВОЙНО ПОВЕЧЕ? ИЗПРАТЕНИТЕ ИМАЛИ ДЕФЕКТ, НАЛИ ТОВА КАЗА ТАЗИ ВЕЧЕР ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ. МОЛЯ ДА ОТГОВОРИТЕ ,ЗАЩО ИМА ДУБЛАЖ НА БЮЛЕТИНИ.?! ДО КОГА ЩЕ ТАНЦУВАТЕ ВЪРХУ НЕРВИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ? 🙊🙉🙈🐷😠✈️🎃⛔️🎲👎🚔

    21:04 18.04.2026

  • 16 Феникс

    1 0 Отговор
    Готвят Радев за новият спасите със патеричката ПП-ДБ! Или могат да си вкарат БСП и Величията, те са перфектните бастуни!

    21:45 18.04.2026

  • 17 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор
    ВОТЪТ
    ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЛИ Е
    ПРИ ДЕФЕКТНИ „ПОЛИТ.СИЛИ”....

    Коментиран от #19

    22:08 18.04.2026

  • 18 Провинциалист от провинция Тракия

    1 1 Отговор
    Очевидно вървим към победоносно висок вот за петроханците и "хубав ден за българската демокрация"...

    22:08 18.04.2026

  • 19 ДЕЙСТВИТЕЛЕН E

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ИНТЕРЕСНО":

    защото си се съгласил да играеш на тяхната игра.„ Свободата Санчо е на върха на копието “ , а не да се занимаваш да избираш различни парчета от една и съща гранясала и мухлясала баница.

    22:21 18.04.2026

