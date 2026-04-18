Виктор Стоянов: След вота в Унгария не бива да очакваме промяна в отношението на Северна Македония към България

18 Април, 2026 18:16 1 577 30

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промяната на политическата обстановка в Унгария няма да доведе до съществен обрат в отношението на Северна Македония към България и българите. Това заяви в ефира на „Офанзива” по Нова нюз Виктор Стоянов от фондация “Македония”.

Според него не трябва да очакваме драстични промени след изборите и макар да е възможен известен спад в медийния език на омразата, той ще бъде по-скоро резултат от отслабване на финансирането, а не от реална промяна в политиката.

“Очаквам новото управление в Будапеща след победата на Петър Мадяр да се държи като европейска държава и лоялен партньор в ЕС, включително чрез развитие на стратегически проекти като Коридор №10. В същото време страните от Западните Балкани, включително Северна Македония и Сърбия, не показват реална готовност за реформи и европейска интеграция”, смята Стоянов.

По отношение на вътрешнополитическата ситуация в Скопие той прогнозира, че премиерът Християн Мицковски ще „втвърди позициите си и ще търси популизъм“, вместо да предприеме проевропейски действия.

Според местните медии управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ действа като „троянски кон“, което Стоянов смята, че ще възпрепятства евроинтеграцията и ще поддържа напрежение със съседни държави, включително България.

Стоянов отбеляза, че интересите на Русия и България в региона „се сблъскват на всяко ниво“, като Москва използва „исторически нелепици“ и пропаганда, за да засилва позициите си. В същото време, по думите му, българите в Северна Македония остават жертва на натиск. Според Стоянов липсата на активно гражданско общество е ключов фактор за отсъствието на сериозно обществено недоволство в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм.....

    11 2 Отговор
    Малко челце, малки улички, небръснат - малко мозък и мутреещи се претенции!

    18:19 18.04.2026

  • 2 Херодот

    6 0 Отговор
    Северната македония искат да ги вземат в Югославия. За тях ес е враг, защото застрашава връзката им с Белград!
    За това, скопяните ще влязар в ес, само и единствено след Сърбия. Това основната им задача и те ще я защитават със всичките си сили!

    Коментиран от #17

    18:21 18.04.2026

  • 4 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Кой финансира фондация "Македония " за да се меси в политиката на Балканските държави?

    18:21 18.04.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Херодот":

    Недопустимо е да се представя македонският въпрос като нещо елементарно и лесно за разрешение и на тази база да се сипят хули към македонствуващите , че са „промити мозъци, еничари, антични и т.н.”. Същевременно, по същата причина, да се вменява някаква вина на Българските правителства за всичко сторено и не сторено по казуса Македония..... Зa гoлямo cъжaлeниe, прoблeмът e мнoгo кoмплицирaн, ЗAЩOТO ИЗЧEЗНE ЛИ БЪЛГAРOФOБИЯТA ИЗЧEЗВA И ДЪРЖAВAТA КOЯТO E ИЗГРAДEНA НA ТAЗИ OCНOВA....A и Бългaрия вce oщe нe e гoтoвa дa пocрeщнe тoвa прeдизвикaтeлcтвo...зaщoтo eднa cъcипaнa и бaнкрутирaлa Рeпубликa Ceв. Мaкeдoния, щe бъдe рaзпaрчaтocaнa cъc cигурнocт мeжду Aлбaния, Гърция и Cърбия. Aлтeрнaтивa нa БЪЛГAРOФOБИЯТA, кaтo тeмeл зa дaржaвнo-идeнтичнocтнa идeoлoгия, бeшe AНТИКВИЗAЦИЯТA, нo гърчулятa дoбрe cи изгрaхa кaртитe и тoзи вaриaнт oтпaднa...В рeзултaт Ceв. Мaкeдoния e oбрeчeнa дa ce рaзпaднe или нaй-мaлкoтo, щe имaт дългa прaвитeлcтвeнa кризa, aкo нe пoлучaт пoкaнa зa члeнcтвo в EC.
    Много от хората там, искат пак да се върне Югославия. Това показва, че авторитетна и просперираща България,ще върне македонците към истината, е верният път. Другото е връщане към 50 годишните безплодни усилия на България. Не искам да повярвам, че в миналото това се е правило може би съзнателно.

    18:28 18.04.2026

  • 18 Да Мицковски

    3 1 Отговор
    Вече няма да може
    Да прецака България
    С Подкрепата на Орбан.

    Унгарския Мазник
    Го няма
    И нема кой да вкара
    Северна Македония
    През Задната врата.

    Коментиран от #30

    18:33 18.04.2026

  • 19 Да даже Путин

    1 0 Отговор
    Използва Исторически Нелепици

    Руският Език

    Не е Макендонски

    ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ.

    18:36 18.04.2026

  • 20 Къде ще крием Никола Груевски?

    5 0 Отговор
    При Мадяр вече не става, с Вучич не са първи дружки, на Путин не му е до неговите глупости. Във Венецуела ще трябва да си плаща. Куба е някакъв вариант, ама там голяма мизерия. Луната засега е свободна, пък и нали е македонска!

    18:42 18.04.2026

  • 21 хмммм

    5 1 Отговор
    Какво общо има вотът в Унгария с нас и със Северна Македония?

    Коментиран от #22, #24

    18:42 18.04.2026

  • 22 чико

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "хмммм":

    с това, че Орбан беше дълги години съюзник на режима на Вучич и РСМ. Половината медии в Македония са на унгарци, които прокарват антибългарска политика. Освен това Унгария даде 500 млн. евро заем на РСМ. И още много.

    18:46 18.04.2026

  • 23 този на гъби ли е на какво е

    2 0 Отговор
    какво общо имат унгария и македония? макетата си мразят произхода независимо кой коя държава управлява по света..!

    18:52 18.04.2026

  • 24 Приликата е ситуативна

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмммм":

    При тях избор - и при нас избори. Добре, че сме втори.
    При тях нов месия - и при нас нов месия.
    При тях продажни медии. И нашите не са топ, ама поне не им личи толкова.
    И там Путин популярен - и тук некои другаре се пробват да го популяризират.
    И те бедни - и ние бедни. Сега си мерим бедността.
    За корупцията и Сорос продължавай самостоятелно.

    18:55 18.04.2026

  • 25 Очакваш ама няма

    1 0 Отговор
    Този народ не приема използва думите европейска и демокрация по начинът по който всички останали са на колене предпедно джудже.

    18:56 18.04.2026

  • 26 Трътлю

    6 0 Отговор
    Скопско е българската Украйна. Анти-България. Петстотин години под турско не им промиха мозъците така, както им ги промиват сега.

    Коментиран от #29

    19:08 18.04.2026

  • 28 Година

    1 2 Отговор
    Смешко с една мозъчна гънка...

    19:24 18.04.2026

  • 29 Неук

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Трътлю":

    Скопско е българската България! Какво месиш Украйна тук? Русия няма да им промени самосъзнанието никога! За разлика от вас русисти, които имате наглостта да оприличавате другите на руснаци. Но до това води руската пропаганда.

    19:29 18.04.2026

  • 30 Нека

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да Мицковски":

    да му ядете главата на Орбан !

    19:56 18.04.2026

