Виктор Стоянов: След вота в Унгария не бива да очакваме промяна в отношението на Северна Македония към България

Промяната на политическата обстановка в Унгария няма да доведе до съществен обрат в отношението на Северна Македония към България и българите. Това заяви в ефира на „Офанзива” по Нова нюз Виктор Стоянов от фондация “Македония”.

Според него не трябва да очакваме драстични промени след изборите и макар да е възможен известен спад в медийния език на омразата, той ще бъде по-скоро резултат от отслабване на финансирането, а не от реална промяна в политиката.

“Очаквам новото управление в Будапеща след победата на Петър Мадяр да се държи като европейска държава и лоялен партньор в ЕС, включително чрез развитие на стратегически проекти като Коридор №10. В същото време страните от Западните Балкани, включително Северна Македония и Сърбия, не показват реална готовност за реформи и европейска интеграция”, смята Стоянов.

По отношение на вътрешнополитическата ситуация в Скопие той прогнозира, че премиерът Християн Мицковски ще „втвърди позициите си и ще търси популизъм“, вместо да предприеме проевропейски действия.

Според местните медии управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ действа като „троянски кон“, което Стоянов смята, че ще възпрепятства евроинтеграцията и ще поддържа напрежение със съседни държави, включително България.

Стоянов отбеляза, че интересите на Русия и България в региона „се сблъскват на всяко ниво“, като Москва използва „исторически нелепици“ и пропаганда, за да засилва позициите си. В същото време, по думите му, българите в Северна Македония остават жертва на натиск. Според Стоянов липсата на активно гражданско общество е ключов фактор за отсъствието на сериозно обществено недоволство в страната.