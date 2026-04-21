Светлин Тачев: Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват през 2024г.

21 Април, 2026 08:36 1 277 58

  • светлин тачев-
  • румен радев-
  • активиране-
  • гласове-
  • избори-
  • 2024 г.

Ако Румен Радев не се беше явил на тези избори, то тогава ПП-ДБ е щяла да получи по-голяма подкрепа, коментира още Тачев

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024г., 10,8% от гласувалите с „Не подкрепям никого” на миналия вот също са дали гласа си за Радев. Неговите избиратели идват от БСП-ОЛ, 16% от ПП-ДБ, 13,21% от ГЕРБ-СДС, както и процент от „Възраждане”. ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори”. Това каза в ефира на Нова тв политологът Светлин Тачев от агенция "Мяра", цитиран от novini.bg.

Той сподели мнение, че ако Румен Радев не се беше явил на тези избори, то тогава ПП-ДБ е щяла да получи по-голяма подкрепа.

Тачев допълни, че според негови данни голяма част от гласовете на поколението „Z” са отишли при „Прогресивна България”, а друга – при ПП-ДБ.
„Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите”, смята Тачев.

Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало „Прогресивна България” да се отклони от този път.

„В сегашната ситуация Румен Радев има възможността да управлява сам, това не се е случвало от 2000-та г.”, заключи политологът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    5 4 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #4, #54

    08:39 21.04.2026

  • 2 име

    17 3 Отговор
    На мен ми е интересно от къде дойдоха близо 50 хил гласа повече за ПеПедофилите в сравнение с изборите октомври 2024г. Ако не са някакви полицаи и други хрантутници на държавна хранилка, чакащи асанчо василев отново да им увеличи заплатите без реформи и съкращения, значи трябва да са някакви пeдoфили и други престъпници!?

    Коментиран от #14, #34

    08:40 21.04.2026

  • 3 Аоо!

    5 3 Отговор
    Е кхак тхака ?! Учаквах Бойко и Шиши дъ ги активират с пу 100 евру !!! Ели ПП дъ ги ъктивирът с флашките! Дъ ни ми казвати, чи българите съ гласувли пу съвест ?!

    08:40 21.04.2026

  • 4 Надарен батко

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Аз като ги скина да разпечатам урната, и ще ти активирам оргазъменационните процеси!

    08:42 21.04.2026

  • 5 айлайклолипоп

    7 0 Отговор
    агенция "Мяра според мяра,напред с вяра",

    08:44 21.04.2026

  • 6 Настопроценти

    2 1 Отговор
    Алооо,4-тия,КАЗАХ ТИ,ДА НЕ ЗАКАЧАШ МОМИЧЕТО!

    08:46 21.04.2026

  • 7 абракадабра

    8 0 Отговор
    Както и да го увърташ, бомби за ВСУ от данъците ни не трябва да има.

    08:47 21.04.2026

  • 8 Този замазва провала на ППДБ!

    17 1 Отговор
    На предишните избори ППДБ имала над 14 %, сега имат над 12%.
    Почти два пъти повече хора от поколението ДженЗи са гласували за Радев, а не за Кокора!

    Подскачащите по жълтите павета преимуществено избраха Радев, а не ППДБ!

    Да не говорим, че самите ППДБ се превърнаха в донор на Радев и то не в малък мащаб.

    Да припомням ли как Кокора бълнуваше за 121 депутата?!

    Истината е, че ГЕРБ и ППДБ се срутиха тежко!

    Защо стана така? Коментирахме много пъти още ПРЕДИ изборите!

    08:48 21.04.2026

  • 9 Факти

    4 12 Отговор
    Добре, че приехме еврото преди Крадев да вземе властта. Поне върху БНБ няма да има контрол. Комунистите са скарани с финансите.

    Коментиран от #16, #43

    08:48 21.04.2026

  • 10 още

    2 0 Отговор
    На баткото онова,отдолу му е колкото големия пръст на крака ми.Все се бута и се изфуква.

    08:48 21.04.2026

  • 11 препис

    4 1 Отговор
    Ето какво показват изчисленията: "Прогресивна България" (44,59%) ще има 131 мандата в НС.

    08:51 21.04.2026

  • 12 олигархия : народ

    5 2 Отговор
    36 : 0

    08:52 21.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Е как пък точно ППДБ, ако не бил Радев, щяла да има по-голяма подкрепа. След скандала от Петрохан всички разбраха, що за стока са. Техният Гяуров продаде в Киев страната ни на Украйна. За лидер имат Асен Василев и се знае, че жените не гласуват за такива, щото не ги подмокрят във фантазиите си. Влизането дори на ППДБ в парламента е за учудване. Затова Гяуров се моли на Урсула за помощ.

    08:52 21.04.2026

  • 14 Жалкото е,

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    че вече няма как да питаме чичко Мадуро.

    08:52 21.04.2026

  • 15 Хмм

    2 1 Отговор
    аз съм сред тях, гласувам само за кмет, но приятели ме убедиха и им обещах да гласувам

    08:53 21.04.2026

  • 16 провинциалист

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Кое му е доброто на това, че си деноминирахме валутата 2:1?

    08:54 21.04.2026

  • 17 дедо Флашко

    7 2 Отговор
    Абре,хора! В България комунизъм не е имало. Комунизмът е висш обществен строй.Ако имаше,сега България щеше да е,като Швеция,Холандия ,Норвегия или Швейцария.Но не би.

    Коментиран от #23, #24, #27

    08:54 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Трол

    2 1 Отговор
    Активирал ги е с копче на дистанционно управление.

    08:59 21.04.2026

  • 21 Боци

    2 4 Отговор
    направи Радко президент, сега го направи и премиер!
    За тоа Радко ще мпочврпи след изборите.

    Радев
    ще управлява с ППДБ и ГЕРБ задкулисно.

    Пък вие скачайте на жълтите павета!

    Коментиран от #26

    08:59 21.04.2026

  • 22 Следя

    2 4 Отговор
    Като ночало как спасител 4 ще свали нафтатата и бензина, след като разбере, че цените са пазарни. Орбан и Вучич не успяха! Кои олигарси ще гони и кои ще крепи. Какво правим с Боташ.
    Някой да знае една богата държава ръководена от фатмаци и спортисти?

    09:01 21.04.2026

  • 23 Фидел

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "дедо Флашко":

    Комунизма само Куба го построи. Скоро на никой нищо няма да му трябва.

    09:03 21.04.2026

  • 24 Да не би в Швеция, Холандия, Норвегия

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "дедо Флашко":

    и Швейцария да има комунизъм, старшинка?!

    Това в час по политическа просвета в армията ли ти го казаха?

    Обясни нам кои са белезите на комунизъм в тези държави! Хахаха!

    09:03 21.04.2026

  • 25 Агенция по Приходите

    4 3 Отговор
    Радев сега трябва да нахрани огромна, много гладна група последователи. Ще му трябват много пари. Или ще трябва да краде евросубсидии или ще трябва да вдига данъци. Първото не е сигурно, така че ще заложи и на двете. Очаквайте надуване на данъци, осигуровки.
    Пролетарии запрятайте ръкави - ще храним гладни олигарси, чиновници, милиционери, военни. Хунтата е голяма и гладна.

    09:04 21.04.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Боци":

    Боци къде е , бе. Да не дигна кръвно пак. Скрил се е в Банкя и му трепери заешката душичка. Пък ти си фантазирай, колкото си искаш.

    Коментиран от #29, #36

    09:05 21.04.2026

  • 27 Маркс

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "дедо Флашко":

    Комунизъм ала бала... Комунизмът е онзи строй при който властва комунистическа партия. Другото са фантазии.

    Тъй като у нас от 1944 до ден днеше на власт са комунисти, това нашето е комунизъм и дори сега това е най-висша форма на комунизма.

    09:06 21.04.2026

  • 28 Да кажем истината за изборите

    5 1 Отговор
    с ПРОСТИ ДУМИ:

    Радко спечели понеже т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС и ППДБ се издъниха като кифладжии!

    Пък нека разни политилози и социолози да ни обясняват със сложни думи!

    Коментиран от #31, #33

    09:06 21.04.2026

  • 29 Ха ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Боци не го мисли. Радев няма да го пипне. Мисли ти, как ще си плащаш данъците, които новите социалисти на Радев ще ти напишат.

    Коментиран от #35

    09:07 21.04.2026

  • 30 1488

    2 1 Отговор
    аз затуй до ся не гласувах
    търпеливо чаках някой да ма опрай
    и той дойде

    09:07 21.04.2026

  • 31 Фиуууу

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да кажем истината за изборите":

    Някой ще ми обясни ли, какво е "евроатлантически". Много се говори, но никой не го дефинира. Или просто си говорите с оная работа? Туй щото и Радев го наричате "евроатлантически".

    09:09 21.04.2026

  • 32 провинциалист

    1 3 Отговор
    За разбирачите от комунизъм - няма разлика между комунизма и капитализма. Това го е казал българин, осъществил българската мечта - да избяга от режима и да стане милионер в САЩ. Името му е Филип (Фил) Филипов.

    09:10 21.04.2026

  • 33 Фаш

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Да кажем истината за изборите":

    Путин евратлантик ли е? Защо искал да превземе Европа и да руския войник да стигне до Атлантическия океан? Това прави ли го евроатлантик? Това според мен си е евроатлантизъм в чист вид!

    Коментиран от #37

    09:10 21.04.2026

  • 34 Бъди реалист

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Айде моля ви се, всички хрантутници се събраха и припознаха в държавния хрантутник Радев, който никога не е работил истинска работа, а цял живот се е хрантутил на държавна службица - я военен, я президент, я сега депутат.

    09:12 21.04.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха ха ха":

    Първо, Радев не е социалист. Второ , социалистите отдавна в България не са били на власт, а за това време десните партии одраха кожата на народа от данъци и такси. Време е някой да пипне едрия капитал. Дано Радев го направи, щото социалистите изчезнаха от политическата сцена.

    09:12 21.04.2026

  • 36 Виж сега, драги,

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    много преди изборите пиша тук, че ГЕРБ СДС и ППДБ ще се СРУТЯТ!
    Че Радко ще управлява с Кокора и Боко , като Боко ще играе бекграунд.
    Че след изборите ще се опита да привлече и Възраждане.

    Че Боко сдаде власта на Радко след два мижави протеста , което силно мирише, че чак вони!
    Че Радко назначи служебния кабинет на Гюро с кадри на ППДБ, ГЕРБ, СДС и АСП на Доган, за да му разчисти пътя към властта!

    Ти ако си бил на друго мнение- кажи да видим! Давай!

    09:14 21.04.2026

  • 37 Тъй ами!

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Фаш":

    Той и Хитлер е бил евроатлантик, искал е да обедини Европа от Кабо да Рока до Урал!

    Преди тях и Чингиз хан е бил евроатлантик! Дори азиаевроатлантик!

    Ама ха!

    Коментиран от #56

    09:16 21.04.2026

  • 38 о.з. старшина дедо Флашко:

    4 1 Отговор
    в Швейцария са построили комунизма, понеже парите са изчезнали като ненужни, няма собственост, всичко е общонародно, а жените са общи! Кеф ти комшийката, кеф ти колежката!

    Точно както е казал др. Ленин!

    09:21 21.04.2026

  • 39 Факти

    2 4 Отговор
    ПП-ДБ са единствените, които на тези избори спечелиха повече гласове в сравнение с предните. Всички други се сринаха. Радев взе гласовете на ниско интелигентните, които гласуват за мафията и нейните патерици - ГЕРБ, ДПС, Възраждане, БСП, ИТН и т.н. Като гледам как подари 2 милиарда евро на Боташ за АБСОЛЮТНО НИЩО очаквам управлението му да е пълна катастрофа. То всички правителства на комунистите са такива. Луканов и Виденов ни докараха хиперинфлации и ни обраха до шушка, а на Станишев му спряха еврофондовете заради корупция. България е единствената държава в историята на ЕС, на която й спират фондовете веднага след приемането. Радев е бил член на БКП за тези, които не знаят. И цял живот е бил военен на държавна хранилка. Той не разбира нищо от икономика и финанси и договорът с Боташ го доказа. Той е събрал около себе си други некадърни комунисти и заедно ще съсипят държавата. Винаги съм казвал, че Борисов е зле, но комунистите са най-зле. Радев е новото БСП. Сега ще видите кон боб яде ли.

    Коментиран от #53, #57

    09:25 21.04.2026

  • 40 Комуне

    2 2 Отговор
    Пременил се Илия. Погледнал се - пак в тия.
    Нещо като БКП на БСП.

    09:27 21.04.2026

  • 41 социология

    7 3 Отговор
    Най -важното от тези избори е ,че ДПС вече няма да е никакъв фактор , а с малко късмет Момчето може да го разследват за цялостно творчество . Сега ще му махнат охраните , ще му вземат служебната кола , ще му свалят имунитета , ще му превеждат заплатата само по банка , а Магнитски не му дава има банкова сметка ,изобщо Демрджиев се е заел с него и това ще е окончателно .

    09:27 21.04.2026

  • 42 Само да припомня

    4 2 Отговор
    ЗА последните 6 години Гоце управлява 4 със своите правителства. Нещо добро да сте усетили?

    09:28 21.04.2026

  • 43 БНБ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    не е интересна, кучето е заровено в ББР, откъдето изхвърлиха Гюро Пепейския!

    09:29 21.04.2026

  • 44 СДСар

    2 3 Отговор
    Доживях да изхвърлим БКП от парламента

    Коментиран от #50, #58

    09:29 21.04.2026

  • 45 Тоз

    2 0 Отговор
    да не е братчед на Янкулчето!?

    09:34 21.04.2026

  • 46 За сведение на автора

    3 1 Отговор
    Мястото на пепедейци и такива като тях не е в парламента! Това показват резултатите и колкото по-бързо отпаднат от политическата сцена, толкова по-добре за България!

    09:37 21.04.2026

  • 47 Ивайло Табаков

    3 2 Отговор
    Честито на гладувалите за чорапа. Аз така бях едно време като ставах на 18 прецакан с царя. Сега е ред на младите да се разочароват и от Радев

    09:39 21.04.2026

  • 48 Фори

    3 2 Отговор
    Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало „Прогресивна България” да се отклони от този път.""

    Много сме лъгани от политици , за да повярваме че Радев няма да го направи.

    09:44 21.04.2026

  • 49 По скоро

    4 1 Отговор
    По скоро тези 13 процента са манипулирани и затова не ги хвана социологията и екзитпола!

    09:46 21.04.2026

  • 50 Грешиш

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "СДСар":

    По голямо стана!

    09:48 21.04.2026

  • 51 Първо...

    3 2 Отговор
    ...искам да споделя, че това, което ще кажа, вече се чува в коментариите на анализаторите. Става дума за политическо инженерство, конкретно, че някой скрит в тъмното кюше помогна на Румбата да направи 130 депутата. Така някой ни изработи с партията на Слави, а после и с партията Кирил Петков. Мога да обясня защо130 е по-добре от 70-80, реалния резултат. Предстои обяснение пред обществото, което няма как да бъде избягнато. Изобщо изобще,в бъдещите дни, освен борбата с лошите, ни очакват и дни на много въпроси и отговори.

    09:52 21.04.2026

  • 52 Не Радев !

    2 0 Отговор
    Не Радев !


    Е Идеята !


    Която !

    Те Си представят !

    Че им Предлага !

    Радев !

    09:58 21.04.2026

  • 53 ППДБ увеличиха абсолютния брой гласове,

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    но на фона на голямото увеличение на избирателната активност до почти 60 %.

    По всички други показатели губят- в София губят 1, 7 процентни пункта, в сравнение с предичните избори, губят по брой депутати, по процент от общо подадените гласиове , получават ДВА ПЪТИ по малко гласове от т.н. поколение ДженЗи от Радев.
    Всичко това на фона на Нашето МВР , Нашият министър с Яхтата и т.н.

    10:06 21.04.2026

  • 54 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    ИзяЖ си прашките от яд!

    11:04 21.04.2026

  • 55 Може

    1 1 Отговор
    да не ги е активирал кеша. Много му е слаба активацията, не е като тази на Мадяр. Разбираемо е, унгарецът е млад, умен, харизматичен. Младите го харесват.

    13:17 21.04.2026

  • 56 Северно маке

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тъй ами!":

    Забравяш Сашко Буцефалия- първиот евроафроазиоиндоатлантик.

    17:09 21.04.2026

  • 57 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    Те Кирчо,Кокорчо,че и Боко нищо нямат с БКП-то.Ти в летеца се огледа,завършил с отличие в Щатите.Я малко по- сериозно .

    17:13 21.04.2026

  • 58 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "СДСар":

    Докато Боко е с имунитет на депутат БКПто е живо .И те управлява .

    17:16 21.04.2026

