Светлин Тачев: Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват през 2024г.

„Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024г., 10,8% от гласувалите с „Не подкрепям никого” на миналия вот също са дали гласа си за Радев. Неговите избиратели идват от БСП-ОЛ, 16% от ПП-ДБ, 13,21% от ГЕРБ-СДС, както и процент от „Възраждане”. ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори”. Това каза в ефира на Нова тв политологът Светлин Тачев от агенция "Мяра", цитиран от novini.bg.

Той сподели мнение, че ако Румен Радев не се беше явил на тези избори, то тогава ПП-ДБ е щяла да получи по-голяма подкрепа.

Тачев допълни, че според негови данни голяма част от гласовете на поколението „Z” са отишли при „Прогресивна България”, а друга – при ПП-ДБ.

„Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите”, смята Тачев.

Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало „Прогресивна България” да се отклони от този път.

„В сегашната ситуация Румен Радев има възможността да управлява сам, това не се е случвало от 2000-та г.”, заключи политологът.