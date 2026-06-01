Радев поиска от областните управители бързи реакции и инвестиции

Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които министър-председателят Румен Радев набеляза пред областните управители по време на днешната работна среща. Премиерът Радев инициира разговора в Министерския съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители.

Министър-председателят Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания.

На второ място премиерът Румен Радев изтъкна значението на координацията с кметовете и с териториалните структури на изпълнителната власт. Министър-председателят посочи също, че от областните управители се очаква да заемат принципни позиции в интерес на гражданите и да бъдат още един възпиращ фактор срещу закононарушения. Радев изтъкна и амбицията на управляващите за максимална прозрачност по отношение на бюджета и разходването на публични средства.

Министър-председателят Румен Радев специално обърна внимание на дългосрочното развитие на областите. Трябва да насочим погледа си напред, не само да гасим наследени пожари, отбеляза премиерът. Според Радев областните управители следва да имат стратегически поглед върху развитието на областите и да положат целенасочени усилия за привличането на инвестиции по места. Министър-председателят изтъкна също значението на намаляването на административната тежест и ускорената дигитализация. Правителството ще прави всичко възможно, за да работи ползотворно с вас, заяви още Радев.

Почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущи процедури по европейските програми също бяха сред обсъдените теми на днешната среща, в която участваха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, както и заместник-министри от министерствата на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на туризма и на културата.