Новини
България »
Радев поиска от областните управители бързи реакции и инвестиции

Радев поиска от областните управители бързи реакции и инвестиции

1 Юни, 2026 15:32 434 7

  • румен радев-
  • областни управители-
  • инвестиции

Почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущи процедури по европейските програми също бяха сред обсъдените теми на днешната среща

Радев поиска от областните управители бързи реакции и инвестиции - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които министър-председателят Румен Радев набеляза пред областните управители по време на днешната работна среща. Премиерът Радев инициира разговора в Министерския съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители.

Министър-председателят Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания.

На второ място премиерът Румен Радев изтъкна значението на координацията с кметовете и с териториалните структури на изпълнителната власт. Министър-председателят посочи също, че от областните управители се очаква да заемат принципни позиции в интерес на гражданите и да бъдат още един възпиращ фактор срещу закононарушения. Радев изтъкна и амбицията на управляващите за максимална прозрачност по отношение на бюджета и разходването на публични средства.

Министър-председателят Румен Радев специално обърна внимание на дългосрочното развитие на областите. Трябва да насочим погледа си напред, не само да гасим наследени пожари, отбеляза премиерът. Според Радев областните управители следва да имат стратегически поглед върху развитието на областите и да положат целенасочени усилия за привличането на инвестиции по места. Министър-председателят изтъкна също значението на намаляването на административната тежест и ускорената дигитализация. Правителството ще прави всичко възможно, за да работи ползотворно с вас, заяви още Радев.

Почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущи процедури по европейските програми също бяха сред обсъдените теми на днешната среща, в която участваха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, както и заместник-министри от министерствата на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на туризма и на културата.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 0 Отговор
    Ако инкасаторите на тока и ВиК почнат да ходят по адреси в гетата с патрулки, хазната може и да се понапълни, че и да вържете бюджета.
    Но, вместо това, предишните гни ди гласуваха закон, обикновеният данъкоплатец да бъде доодрусан с нов водомер за 80 €, а в гетата пак няма да има водомери.

    Коментиран от #5

    15:34 01.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Вяра Тодева се занимаваше само с Паметника на Съветската армия.

    15:35 01.06.2026

  • 3 Радев си пъхна страшен таралеж

    0 0 Отговор
    в гащите!
    Що му требваше?

    15:36 01.06.2026

  • 4 гражданин

    0 1 Отговор
    Надявам се ,че Радев ще вкара в ред кочината , която до сега се управляваше от мафията !!

    15:36 01.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    На Ганя все някой друг му е виновен!

    15:37 01.06.2026

  • 6 Грийн сок

    2 0 Отговор
    инвеститорите идват под заповед
    кво да прайш фатмак братче

    15:38 01.06.2026

  • 7 Темпо

    0 0 Отговор
    Европейски програми !

    15:39 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове