Бойко Ноев: Нормално е Радев да се разграничи от външната политика на Борисов и неговото "йес мен"

Предстои да видим дали Румен Радев ще се справи в качеството си на премиер.

Това заяви в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият военен министър Бойко Ноев, който коментира първите стъпки на кабинета "Радев".

"Аз лично очаквам да няма завой във външната ни политика по съдържание. България е дълбоко закотвена в ЕС, където са нашите интереси. Аз не познавам нормален български политик, който да си мисли, че мястото на България е извън ЕС. Виктор Орбан показа, че една такава политика няма шанс. Видяхме докъде стигна Унгария. Най-вероятно във външната ни политика нови форми на провеждане, но не и фундаментални промени, включително и по темата за помощта за Украйна. Не смятам, че ще има някакви драми. Ние сме джуджета във финансовата си помощ към Украйна, но сме гиганти по отношение на това, което получаваме за производството си за Украйна. Помощта за Украйна никога не е спирала, включително и по време на служебните правителства на Радев. Тогава дори беше една от най-големите военни помощи, които България е предоставяла на Украйна. Напълно нормално е той да се разграничи от външната политика на Бойко Борисов и неговото "йес мен", добави той.

"Войната в Украйна върви към своя край. Скоро Владимир Путин ще започне да търси мир чрез дипломатически форми на общуване. На всички вече е ясно, че Кремъл не изпълни задачите си в тази война", завърши Бойко Ноев.