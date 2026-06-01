Новини
България »
Бойко Ноев: Нормално е Радев да се разграничи от външната политика на Борисов и неговото "йес мен"

Бойко Ноев: Нормално е Радев да се разграничи от външната политика на Борисов и неговото "йес мен"

1 Юни, 2026 18:45 581 11

  • бойко ноев-
  • външна политика-
  • румен радев

Войната в Украйна върви към своя край. Скоро Владимир Путин ще започне да търси мир чрез дипломатически форми на общуване

Бойко Ноев: Нормално е Радев да се разграничи от външната политика на Борисов и неговото "йес мен" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои да видим дали Румен Радев ще се справи в качеството си на премиер.

Това заяви в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият военен министър Бойко Ноев, който коментира първите стъпки на кабинета "Радев".

"Аз лично очаквам да няма завой във външната ни политика по съдържание. България е дълбоко закотвена в ЕС, където са нашите интереси. Аз не познавам нормален български политик, който да си мисли, че мястото на България е извън ЕС. Виктор Орбан показа, че една такава политика няма шанс. Видяхме докъде стигна Унгария. Най-вероятно във външната ни политика нови форми на провеждане, но не и фундаментални промени, включително и по темата за помощта за Украйна. Не смятам, че ще има някакви драми. Ние сме джуджета във финансовата си помощ към Украйна, но сме гиганти по отношение на това, което получаваме за производството си за Украйна. Помощта за Украйна никога не е спирала, включително и по време на служебните правителства на Радев. Тогава дори беше една от най-големите военни помощи, които България е предоставяла на Украйна. Напълно нормално е той да се разграничи от външната политика на Бойко Борисов и неговото "йес мен", добави той.

"Войната в Украйна върви към своя край. Скоро Владимир Путин ще започне да търси мир чрез дипломатически форми на общуване. На всички вече е ясно, че Кремъл не изпълни задачите си в тази война", завърши Бойко Ноев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дачко

    4 1 Отговор
    Борисов не е виновен, че се е съгласявал. Той не е разбирал какво му говорят. Сега има разлика.

    18:52 01.06.2026

  • 2 Хаха

    4 3 Отговор
    Радев казва йес още преди да си питали

    18:56 01.06.2026

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор
    Уж Крим е руски, но в същото време помагаме на Украйна.

    18:57 01.06.2026

  • 4 аабе

    2 1 Отговор
    изпечен мазник......

    19:04 01.06.2026

  • 5 гражданин

    6 1 Отговор
    Борисов за 15 г. напрви толкова бели на държавата и народа , колкото турците за пет века не успяха !! Само затвор за него , а всичко друго ще му е награда !

    19:08 01.06.2026

  • 6 Българин

    0 8 Отговор
    Бойко може да е всякакъв, ама ни даде 20 години мир и спокойствие. И е приятел и с Путин, и с Тръмп, и с Меркел и всички световни лидери и винаги може да измоли нещо за България!

    19:08 01.06.2026

  • 7 Оооо ,

    1 3 Отговор
    да ! България в тинята до гуша , набутана от БКП , от червените олигарси , ДС субекти и оставените живи мутри за услуги и днес "бизнесмени" - той бил тръгнал да се разграничава от себеподобни , според този другарин ? Е , неее !

    19:11 01.06.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВСИЧКО Е ТОЧНО ОБРАТНОТО НА ТОВА КОЕТО
    КАЗВА БОЙКО НОЕВ
    - РАДЕВ Е ОБКРЪЖЕН ОТ АМЕРИКАНСКИ ПОДВОДНИЦИ
    - РУСИЯ В МОМЕНТА - ТОКУ ЩО ПРОВЕРИХ - ЩЕ НАНЕСЕ СТРАТЕГИЧЕСКО ПОРАЖЕНИЕ НА УКРАЙНА , КОЯТО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДЕЛИ В ТАЗИ ГОДИНА И С ХАРКОВ И СУМА:)

    19:19 01.06.2026

  • 9 За сега изглежда

    0 0 Отговор
    Като да е тръгнал да става “ДА человек”…
    Да защитаваш хамериканските интереси без оглед българските се същото като защитаваш руските без оглед българските…

    19:20 01.06.2026

  • 10 Ъ, ама да, ама не

    0 0 Отговор
    Радев може да ходи по двата тротоара едновремено.

    19:22 01.06.2026

  • 11 Ъ, ама да, ама не

    0 0 Отговор
    Радев може да ходи по двата тротоара едновремено.

    19:22 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове