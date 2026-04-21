БСП свиква Национален съвет в събота. Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

БСП свиква Национален съвет в събота. Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

21 Април, 2026 14:37 1 384 53

Лидерът на столетницата заяви още, че получи ли вот на доверие започва процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България.

БСП свиква Национален съвет в събота. Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат на изборите и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам вот на доверие - не го ли получа подавам моментално своята оставка". Това обяви лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков по време на първата пресконференция на партията след изборите, цитиран от Нова телевизия.
По думите му резултатът на БСП от изборите е много лош и оставя партията извън парламента. „Ние сме длъжни да признаем този резултат. През последните осем седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани - БСП беше сред тях. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България”, каза той.
Зарков заяви още, че получи ли вот на доверие започва процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. „БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ние ще се отворим за дискусия, но и за общи действия. Ще се отворим за нови хора и свежи леви идеи”, заяви Зарков.

„Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме и убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме”, допълни той.

По думите му процесът на обновление на партията ще започне именно на 1 май. Той призова левите хора на шествие в защита на труда и достойното заплащане. „Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще”, заяви още Зарков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кацамунски

    9 2 Отговор
    се оказа съвсем !

    14:43 21.04.2026

  • 2 Тома

    36 3 Отговор
    Всички знаехме че бесепето след сглобката с бати им боко тиквата то умря ма.

    14:45 21.04.2026

  • 3 Факт

    17 6 Отговор
    При Радев са социалдемократите

    14:47 21.04.2026

  • 4 Пак кроят нещо!

    12 5 Отговор
    Събота се пада на 25-и април, тогава ще е Националният им съвет. А обновлението щяло да започне от 1-и май.
    Пита се в задачата, какво са намислили да правят комунистите през петте дена от 25-и април до 1-и май?

    Коментиран от #43

    14:49 21.04.2026

  • 5 провинциалист

    12 7 Отговор
    В една статия тук пишеше, че Зарков отишъл в маалата и казал на братчедите, че всичко било в техните ръце...

    Коментиран от #15

    14:49 21.04.2026

  • 6 Котка

    10 5 Отговор
    Тази събота, точно в шест,
    всички котки на протест!
    Долу Кацамуня!

    14:51 21.04.2026

  • 7 историческо събитие

    17 11 Отговор
    За пръв път след 1944г. в българския парламент няма да има депутат от БСП/БКП.
    С този факт може да се счита, че прехода на страната символично на 19.април е приключил.

    Коментиран от #9, #11, #16, #17, #20, #46

    14:51 21.04.2026

  • 8 Ива

    12 8 Отговор
    Независимо от различията , които имам с Крум Зарков,го поздравявам за позицията ....той можеше да продължи да бъде в екипа на Радев /което аз не одобрявах/,След участието на БСП в правителството на ГЕРБ,пренебрегвайки решението на конгреса ,това се очакваше .В партията на Радев отидоха кариеристите , от които БСП няма нужда .Успех ,няма да е лесно .

    Коментиран от #24, #30

    14:52 21.04.2026

  • 9 Трол

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "историческо събитие":

    Вече сме в епохата на зрялата демокрация.

    14:54 21.04.2026

  • 10 В събота вместо Национален съвет

    12 2 Отговор
    Заупокойна молитва(без поп) с раздаване на локум за Бог да прости! А баце и шиши ще бъдът скъпи гости!

    14:54 21.04.2026

  • 11 Нгткж

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "историческо събитие":

    Бе ти уред ли си, електората им отиде при радев

    14:56 21.04.2026

  • 12 голям кеф

    15 2 Отговор
    Мазното ЛГБТ фенче крум зарков получи среден пръст от избирателите на БСП, вкл. и от мен!

    14:57 21.04.2026

  • 13 Кога ще спрете

    9 6 Отговор
    Да говорите за тази умряла пратка , бесепето!

    Коментиран от #18

    14:57 21.04.2026

  • 14 Град Симитли

    14 1 Отговор
    Оставката е листче с цена 10ст...
    ...Вие с Гуцан,Фред,Вигенин и останалите от последните 2 години
    профукахте нещо,дето с пари не се купува!
    Гадини!

    14:58 21.04.2026

  • 15 Ясно е защо

    6 12 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    С тази цел бай Тошо беше насъбрал над 360 000 индийци от околните балкански държави и ги беше довел тук да ги хрантути и развъжда. Уж за да било имало повече пролетариат. Истинската цел беше да има продажни мързеливци, готови всеки момент да скочат срещу градивните граждани, ако последните решат да протестират и да се борят за промени. Само че простата кратуна на правешкия говедар не прецени, че продажниците ще се продадат на онзи, който плати повече, а не на този, който ги е хранил, коткал и развъждал.
    И затова партията на прокремълските олигарси спечели изборите - те вече имат доста повече пари в сравнение с майка им Столетницата и искат да разиграват свой сценарий.

    Коментиран от #19, #25

    14:58 21.04.2026

  • 16 провинциалист

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "историческо събитие":

    Това ти е някакво успокоение ли? Пълно е с иванчохаджипенчовци (по името на оня така успешен и със западно образование българин, който преди освобождението подписва смъртната присъда на Левски, а след освобождението му събира пари за паметник).

    14:59 21.04.2026

  • 17 май си бавноразвиващ се

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "историческо събитие":

    Още на 7.10.2014г прецедента Роско Плиувналиев, по-известен като чехльо, обави че прехода е приклйчил и България вече е зряла демокрация.

    15:00 21.04.2026

  • 18 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кога ще спрете":

    МИ ЗА СДС то ли ,ЗА ОДСто ли

    15:01 21.04.2026

  • 19 име

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ясно е защо":

    Само пропусна да споменеш, че си потомък на такива индийци. Няма начин да е друго, щом си хем толкова лъжлив, хем знаеш историята толкова добре ;)

    Коментиран от #52

    15:02 21.04.2026

  • 20 Обаче

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "историческо събитие":

    Бивши членове на БСП и на БКП са депутати в парламента. Например Румен Радев е бил дори делегат на последния Четиринадесети конгрес на БКП 1990г. и напуска партията през 1991г след задължителната деполитизация на българската армия, а не по свои убеждения. Няма бивш комунист.

    15:03 21.04.2026

  • 21 Хмм

    4 0 Отговор
    ами че той извърши чистка, кой ще гласува против него, но е смешно, с лелките на нинова, с дончева, киселова и петков тръгна да печели избори или пък да хвали габриелчо и атанасов, дето обикаляха телевизиите да говорят, че пеевски и борисов нямали алтернативаили, пък и той самият дето се обяви против референдума за еврото, ами те на него повече се радваха борисов и асен василев отколкото от БСП

    15:04 21.04.2026

  • 22 Георги

    11 1 Отговор
    кога ще освободят сградата на Позитано, там има повече място за повече от всичките им избиратели?

    15:07 21.04.2026

  • 23 Боли ме...

    1 1 Отговор
    А бе нищо не ме боли. Канализацията ще ги поеме.

    15:07 21.04.2026

  • 24 Е то ако махнем кариеристите ?

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ива":

    Кой ше остане в бсп-то?

    15:09 21.04.2026

  • 25 Нищо не ти е Ясно!

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ясно е защо":

    По тошовото време ,, лилавите" бяха в пъти по малко от Сега!

    Коментиран от #51

    15:13 21.04.2026

  • 26 Горски

    11 1 Отговор
    Тоя колко време беше председател-няколко месеца?И сега ще го правят изкупителната жертва.На това че загубиха доверие коалирайки се с ГЕРБ.Старите хиени намерили един млад кариерист обещали му голям пост и после го хвърлят под автобуса.Причините за краха на БСП са другадеМного хора са също така.Отделно мутрите, групировките, пирамидите също бяха по времето на БСП.Голяма част от електората им почина.Нови няма просто защото те не скъсаха с олигархията 90-арския стил.А социалната идеология в България има голяма почва за развитие, само че старите хиени докараха БСП до тук.Сега се оправдават с този наивник. Зарчето наследи БСП, която вече беше изпаднала в кома... Каквото и да беше направил, изходът все щеше да е летален.
    Но учудваща е наглостта на Гуцан, с която веднага започва да рита съпартиеца си, който е паднал на земята! Защото именно продажниците, като Гуцан и Фритюрника приключиха столетницата

    15:15 21.04.2026

  • 27 Денги нет

    11 1 Отговор
    Комунягите да почват да си търсят някаква смислена работа .С далаверите и събранията се приключи.

    15:18 21.04.2026

  • 28 оня с коня

    5 1 Отговор
    той и оня бащата на сияна вика за национален съвет ама няма хора

    и ваще измряха с тоя ковид хора не останаха затова и партията скоро ще я закривате

    15:23 21.04.2026

  • 29 Хмм

    6 1 Отговор
    докато не пръснат парите от заемите, които са теглили, няма да мръднат от местата си

    15:29 21.04.2026

  • 30 Напомнящ

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ива":

    Заради точно такива чугунени глави сте в политическото гробище!!! Вместо да плюете по Радев,по-добре се обесети,заради космическия си провал и чудовищен резил!!! "Постигнатият резултат"за който говори неадекватния мамин крумчо не е само на БСП,защото там има още 9 партии!!! Всичките десет имат по-малко гласове,отколкото "Сияние"!!! И това е напълно заслужено,заради огромните злини,които причинихте на НАРОДА и РОДИНАТА ни

    15:31 21.04.2026

  • 31 Дориана

    6 2 Отговор
    Никакъв Национален съвет не може да спаси проядената от вътре олигархична партия БСП ОЛ, които предадоха избирателите си в името на властта и се съюзиха с корумпирания мафиоткски модел Борисов- Пеевски. Превърнаха се заедно с ИТН в най - големите защитници на Завладяната държава. Да приемат реалността, я тя е че с тази партия вече е свършено. Предателски корумпирани олигархични партии нямат място в Парламента. Така, че са АУТ.

    15:32 21.04.2026

  • 32 и за какво им е този конгрес

    10 1 Отговор
    Глупости. Те трябва да се саморазпуснат ,щото не знаят нито какви са ,нито кои са , нито за какво са, нито защо са,. Изобщо България без тази организация наследница на една престъпна партия , както те сами са приели със закон ,не може да се обнови по никакъв начин.Предатлството ,лъжата и измамата при тях си е традция. И това ръководство пък най малко има някаква вина. Къде са онези юнаци - групата на кебапчията с гордо вдигнатите глави ? Добре е ,че народа ги отстрани от власт да не пречат и да не замърсяват политическата среда на територията. и да не се мъчат да се представят за такива каквито не са.

    15:35 21.04.2026

  • 33 Краят на една кочина

    13 0 Отговор
    Не се бавете,извинете се на българите и закривайте седянката! Какъв е Зарков,добре че майка му го тласка цял живот да се издига в очите на слепите

    15:51 21.04.2026

  • 34 ай круме зле си

    4 0 Отговор
    Прочети тези народни мъдрости! 1.Още няма хабер,на магарето чуш дума. 2.Рибата в морето той тигана на огъня сложил. 3.Вместо да скочи в морето,той се пльосна по корем във водата. и т.н.За ръководител си пълна дупка.Чуй ме:Пусни се от полата на мама Ани.Не се мисли за много умен.Не си.

    16:11 21.04.2026

  • 35 Сбогом на джeндъpчето от БСП-НН

    9 0 Отговор
    и батко му окраинца сер,гей стани,шеф!

    16:16 21.04.2026

  • 36 Дадоха му

    4 0 Отговор
    доверие като го номинираха. Той полегна на червените бандюги, може да са го "държали" с нещо. Да се маха, няма какво да иска вот на доверие

    16:27 21.04.2026

  • 37 Цвете

    5 1 Отговор
    ЗАРКОВ, ТИ СЕ НАГЪРБИ С ТАЗИ ПАРТИЯ, НО МАЙКА ТИ ТРЯБВАШЕ ДА ТИ РАЗКАЖЕ ПОДРОБНО ЗА НАЧАЛОТО ИМ И КАК ТЕ ( БКП) ИЗНЕСОХА ЧУВАЛИ С МИЛИОНИ ЛЕВА И КОЛКО БАНКИ ФАЛИРАХА.ЗА ДЕСЕТ БАНКИ ИМАМ СПОМЕН.КОЙ СЪЗДАДЕ " СИК " И " ВИС " И ЕЖЕДНЕВНО ТОРМОЗЕХА ТЕЗИ, КОИТО СИ ОТВОРИХА МАЛКИ ДЮКЯНЧЕТА.🤔ВСЕКИ МЕСЕЦ РЕКЕТ НА ВСИЧКИ СОФИЯНЦИ. ПОЖЕЛАВАМ ТИ МНОГО ЗДРАВЕ И ЖЕЛЕЗНИ НЕРВИ. 🇧🇬

    16:29 21.04.2026

  • 38 Цвете

    5 1 Отговор
    ЗАРКОВ, ТИ СЕ НАГЪРБИ С ТАЗИ ПАРТИЯ, НО МАЙКА ТИ ТРЯБВАШЕ ДА ТИ РАЗКАЖЕ ПОДРОБНО ЗА НАЧАЛОТО ИМ И КАК ТЕ ( БКП) ИЗНЕСОХА ЧУВАЛИ С МИЛИОНИ ЛЕВА И КОЛКО БАНКИ ФАЛИРАХА.ЗА ДЕСЕТ БАНКИ ИМАМ СПОМЕН.КОЙ СЪЗДАДЕ " СИК " И " ВИС " И ЕЖЕДНЕВНО ТОРМОЗЕХА ТЕЗИ, КОИТО СИ ОТВОРИХА МАЛКИ ДЮКЯНЧЕТА.🤔ВСЕКИ МЕСЕЦ РЕКЕТ НА ВСИЧКИ СОФИЯНЦИ. ПОЖЕЛАВАМ ТИ МНОГО ЗДРАВЕ И ЖЕЛЕЗНИ НЕРВИ. 🇧🇬

    16:31 21.04.2026

  • 39 до сега винаги ги пишехте ол

    2 0 Отговор
    какво стана с ол инклузива вече не са ол ама то и бсп вече няма смисъл да има защо се напъват още ама нека се помъчат

    16:34 21.04.2026

  • 40 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Цуна ви бойко и отидохте в канала при итн зулусите

    17:01 21.04.2026

  • 41 Мдаа

    1 0 Отговор
    Значи в събота ще е опелото на БСП. 🕯️⚰️🪦

    17:08 21.04.2026

  • 42 Гръбчева

    3 0 Отговор
    В цивилизованите общества се подава оставка без усуквания,изчакване и мънкане.Оставка,отиват в небитието и по-вече никаква политика.А нямат и субсидия.Занулявате партията до ниво пощенска кутия и оставате в забрава.Сладкия живот на поколения комунисти приключи.Кой ще ви подържа офисите из страната?Сметките всеки месец се трупат?

    17:09 21.04.2026

  • 43 Петимата от РМС.

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак кроят нещо!":

    Нищо не могат да измислят.Пари няма.Последната им надежда беше субсидията.Голямата им грешка беше отстраняването на г-жа Нинова.А днес партията е като паметника-има някакви основи на които липсват фигурите от горе.Само спомен един.

    17:22 21.04.2026

  • 44 Зарков = Радев

    1 0 Отговор
    Хората правилно разбраха това и за какво им са двама еднакви, че и цял партиен БСП апарат за издръжка?!

    За това отсвириха БСП!

    17:36 21.04.2026

  • 45 Ууууууи

    1 0 Отговор
    Закривай!

    17:45 21.04.2026

  • 46 Нас Червеното знаме роди ни!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "историческо събитие":

    И БРП т.к.А дядо Благоев направо го зачеркнаха.

    17:55 21.04.2026

  • 47 Питам

    1 1 Отговор
    Защо Зарков,мижитурки като Гуцанов,Дебелия,които искаха министерски постове и се кланеха на Боко и Дилян ,те съсипаха партията,хората се отвратиха от тях.Всичко започна и от Корнелия.Ти от 1 месец си на този пост и ще отговаряш за грешките на другите,защо?

    18:01 21.04.2026

  • 48 Хох

    1 0 Отговор
    Нима има още другари,че и национален съвет,ще правят?!Те са като Хлебарките!!!

    18:18 21.04.2026

  • 49 007

    0 0 Отговор
    Отг.47.Ква отговорност,кви пет евра?Прах в очите,за да не изтърве, държавната софра!!!Да си направи Харакири,Сепуко!!!

    18:21 21.04.2026

  • 50 БСП УМРЕ

    0 0 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и отивайте в дома на покойника.

    19:09 21.04.2026

  • 51 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нищо не ти е Ясно!":

    Ти не знаеш ли, че те се размножават в геометрична прогресия?

    00:22 22.04.2026

  • 52 Шикалкавиш, байно

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Има документи. Този "внос" започва през 1958 г. и приключва през 1973 г.

    00:27 22.04.2026

  • 53 При наличие на Крадев,

    1 0 Отговор
    БСП са напълно излишни.

    Никой не вижда разлика между тях.
    За какво ни е БСП?

    00:28 22.04.2026

