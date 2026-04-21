БСП свиква Национален съвет в събота. Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

"Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат на изборите и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам вот на доверие - не го ли получа подавам моментално своята оставка". Това обяви лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков по време на първата пресконференция на партията след изборите, цитиран от Нова телевизия.
По думите му резултатът на БСП от изборите е много лош и оставя партията извън парламента. „Ние сме длъжни да признаем този резултат. През последните осем седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани - БСП беше сред тях. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България”, каза той.
Зарков заяви още, че получи ли вот на доверие започва процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. „БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ние ще се отворим за дискусия, но и за общи действия. Ще се отворим за нови хора и свежи леви идеи”, заяви Зарков.
„Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме и убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме”, допълни той.
По думите му процесът на обновление на партията ще започне именно на 1 май. Той призова левите хора на шествие в защита на труда и достойното заплащане. „Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще”, заяви още Зарков.
4 Пак кроят нещо!
Пита се в задачата, какво са намислили да правят комунистите през петте дена от 25-и април до 1-и май?
всички котки на протест!
Долу Кацамуня!
7 историческо събитие
С този факт може да се счита, че прехода на страната символично на 19.април е приключил.
До коментар #7 от "историческо събитие":Вече сме в епохата на зрялата демокрация.
До коментар #7 от "историческо събитие":Бе ти уред ли си, електората им отиде при радев
...Вие с Гуцан,Фред,Вигенин и останалите от последните 2 години
профукахте нещо,дето с пари не се купува!
Гадини!
До коментар #5 от "провинциалист":С тази цел бай Тошо беше насъбрал над 360 000 индийци от околните балкански държави и ги беше довел тук да ги хрантути и развъжда. Уж за да било имало повече пролетариат. Истинската цел беше да има продажни мързеливци, готови всеки момент да скочат срещу градивните граждани, ако последните решат да протестират и да се борят за промени. Само че простата кратуна на правешкия говедар не прецени, че продажниците ще се продадат на онзи, който плати повече, а не на този, който ги е хранил, коткал и развъждал.
И затова партията на прокремълските олигарси спечели изборите - те вече имат доста повече пари в сравнение с майка им Столетницата и искат да разиграват свой сценарий.
16 провинциалист
До коментар #7 от "историческо събитие":Това ти е някакво успокоение ли? Пълно е с иванчохаджипенчовци (по името на оня така успешен и със западно образование българин, който преди освобождението подписва смъртната присъда на Левски, а след освобождението му събира пари за паметник).
17 май си бавноразвиващ се
До коментар #7 от "историческо събитие":Още на 7.10.2014г прецедента Роско Плиувналиев, по-известен като чехльо, обави че прехода е приклйчил и България вече е зряла демокрация.
18 Мурка
До коментар #13 от "Кога ще спрете":МИ ЗА СДС то ли ,ЗА ОДСто ли
19 име
До коментар #15 от "Ясно е защо":Само пропусна да споменеш, че си потомък на такива индийци. Няма начин да е друго, щом си хем толкова лъжлив, хем знаеш историята толкова добре ;)
20 Обаче
До коментар #7 от "историческо събитие":Бивши членове на БСП и на БКП са депутати в парламента. Например Румен Радев е бил дори делегат на последния Четиринадесети конгрес на БКП 1990г. и напуска партията през 1991г след задължителната деполитизация на българската армия, а не по свои убеждения. Няма бивш комунист.
24 Е то ако махнем кариеристите ?
До коментар #8 от "Ива":Кой ше остане в бсп-то?
До коментар #15 от "Ясно е защо":По тошовото време ,, лилавите" бяха в пъти по малко от Сега!
26 Горски
Но учудваща е наглостта на Гуцан, с която веднага започва да рита съпартиеца си, който е паднал на земята! Защото именно продажниците, като Гуцан и Фритюрника приключиха столетницата
28 оня с коня
и ваще измряха с тоя ковид хора не останаха затова и партията скоро ще я закривате
30 Напомнящ
До коментар #8 от "Ива":Заради точно такива чугунени глави сте в политическото гробище!!! Вместо да плюете по Радев,по-добре се обесети,заради космическия си провал и чудовищен резил!!! "Постигнатият резултат"за който говори неадекватния мамин крумчо не е само на БСП,защото там има още 9 партии!!! Всичките десет имат по-малко гласове,отколкото "Сияние"!!! И това е напълно заслужено,заради огромните злини,които причинихте на НАРОДА и РОДИНАТА ни
43 Петимата от РМС.
До коментар #4 от "Пак кроят нещо!":Нищо не могат да измислят.Пари няма.Последната им надежда беше субсидията.Голямата им грешка беше отстраняването на г-жа Нинова.А днес партията е като паметника-има някакви основи на които липсват фигурите от горе.Само спомен един.
44 Зарков = Радев
За това отсвириха БСП!
46 Нас Червеното знаме роди ни!
До коментар #7 от "историческо събитие":И БРП т.к.А дядо Благоев направо го зачеркнаха.
51 Факт
До коментар #25 от "Нищо не ти е Ясно!":Ти не знаеш ли, че те се размножават в геометрична прогресия?
52 Шикалкавиш, байно
До коментар #19 от "име":Има документи. Този "внос" започва през 1958 г. и приключва през 1973 г.
53 При наличие на Крадев,
Никой не вижда разлика между тях.
За какво ни е БСП?
00:28 22.04.2026