Новини
България »
Радев с коментар за оставката на Сарафов и "незаконния град" край Варна

Радев с коментар за оставката на Сарафов и "незаконния град" край Варна

27 Май, 2026 21:08 2 405 39

  • румен радев-
  • незаконно строителство-
  • варна-
  • оставка-
  • сарафов

Още като президент преди около година поставих публично въпроса за украински гражданин, на когото беше наложена принудителна административна мярка от ДАНС, включително експулсиране от страната. Само две седмици по-късно обаче тогавашният председател на ДАНС отмени собствената си заповед, което е прецедент в историята на службата

Радев с коментар за оставката на Сарафов и "незаконния град" край Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаите на незаконно строителство във Варна не са изолирани и се вписват в по-широк контекст от процеси, които засягат въпроси от националната сигурност на България. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:

Още като президент преди около година поставих публично въпроса за украински гражданин, на когото беше наложена принудителна административна мярка от ДАНС, включително експулсиране от страната. Само две седмици по-късно обаче тогавашният председател на ДАНС отмени собствената си заповед, което е прецедент в историята на службата. Тогава поставих и въпроса кой и с какви мотиви е повлиял на това решение, въпреки наличието на аргументи от регионалните структури на ДАНС за риск за националната сигурност, но не последва нито отговор от институциите, нито медиите направиха някакви разследвания. Затова подобни казуси изискват системен институционален отговор, включително проверки за установяване на факторите, довели до взетите решения.

Приветствам решението на Борислав Сарафов да се вслуша в призивите на правителството и да подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник-главен прокурор. Това е едва началото на процеса на оздравяване на правосъдната система, което българското общество очаква отдавна. Този процес беше блокиран по чисто политически причини до самото встъпване в длъжност на настоящото българско правителство. Работим за въвеждане на нови правила, ясни критерии и прозрачни процедури за подбор и избор на хората, които ще заемат своето място в новия обновен Висш съдебен съвет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    21 25 Отговор
    Отстраняването на Сарафов е началото на процеса, а Мистър Кеш е неговия край...!!!?

    Коментиран от #18

    21:12 27.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    28 9 Отговор
    Е, да не си кривя душата ама е прав.

    Коментиран от #4

    21:12 27.05.2026

  • 3 Казал

    27 23 Отговор
    нещо , както винаги едно голямо НИЩО !

    21:12 27.05.2026

  • 4 Гробар

    16 24 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Плешо да каже кога ще праща повиквателните, другото е прах в очите.

    21:13 27.05.2026

  • 5 Гражданин

    41 2 Отговор
    Сега и целият ВСС трябва да направи това и да им видим публично доходите и имотите. И един от тях няма който да не е за затвора.

    21:18 27.05.2026

  • 6 БРАВО

    27 13 Отговор
    Веднага жълтопаветниците да почват да обяснават как Радев е виновен за 35г леш в системите и какъв неможач и разединител е щом за три седмици не е оправил всичко!

    Коментиран от #17

    21:19 27.05.2026

  • 7 Факт

    19 21 Отговор
    Е нали ти Румен Решетников и банкянския го назначихте тоя в ДАНС...има сигнал от Западна разузнавателна структура за невзоров ,роден в Одеса но с руски паспорт,както и ортака му читадзе грузинец от Москва ,и какво правят въобще такива руски милиардери бивши военни в бг

    21:19 27.05.2026

  • 8 Няма време

    17 2 Отговор
    Действайте по-бързо и спрете веднага многото полагащи се заплати...

    21:19 27.05.2026

  • 9 А нещо за строежите на ТИМ да кажеш

    28 2 Отговор
    нещо батко или те са законни всичките им дейности

    21:21 27.05.2026

  • 10 Помак

    19 7 Отговор
    То сичко е ясно , укра та нацистка се е възползвала (г.н.идата) ...никакви помощт за укра

    21:23 27.05.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    13 5 Отговор
    българите ще помогаме в построяването на Нова Украйна, като първата копка беше край Варна

    21:25 27.05.2026

  • 12 Помак

    8 2 Отговор
    Мария Атанасова е най големия журналис ..как го Зе тУ.й интервю от този недостижимия исполин

    21:25 27.05.2026

  • 13 Дзак

    14 0 Отговор
    Тази схема едва ли е била ограничена единствено до този Варненски квартал! Всички са заинтересовани, чужденци да не могат да перат пари от войната, влагайки в имоти в България!

    21:26 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1488

    20 2 Отговор
    представете си колко украйнски градове и вероятно цели дьржави има по бг територията за които не знаем

    21:27 27.05.2026

  • 16 Бимбле

    9 11 Отговор
    Името на украинския гражданин е Олег Невзоров... което е едно много pyccкое имя, нали?

    А името на poccийския предстовител в ООН е Небензя... едно доста украинско име.
    Меднечук, Янукович и други са украинци и украински граждани в РФ.

    Така че не ми говорете какъв паспорт има, а към коя мафия е. Руската очевидно. Те си имат много такива градове на българска територия.

    Коментиран от #25

    21:30 27.05.2026

  • 17 Жълтото паве

    10 12 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    Руснаците назначиха Радев не защото и можач, а защото е неможач.

    И сега да казваме, че е неможач и след четири години - все ще е едно. Корупцията и шуробаджинащината щепдостигнат нови висоти при Радев Боташа. До тук само негативи е донесъл за народа без да е имал изпълнителна власт, а сега с такава ще довърши народа.

    Коментиран от #29

    21:34 27.05.2026

  • 18 Радев

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Твоите шефове боко и пеевски в гроба са неговият край 😉

    21:37 27.05.2026

  • 19 А защо не каза

    14 1 Отговор
    Името му ????
    Преди година и повече ???

    21:38 27.05.2026

  • 20 Анонимен

    2 0 Отговор
    Днес на Тракия - 33оС!

    21:44 27.05.2026

  • 21 Сталин

    11 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    21:46 27.05.2026

  • 22 Дръта чанта

    7 6 Отговор
    Укрите да си заминават от кадето са дошли

    21:48 27.05.2026

  • 23 Ха ха

    4 4 Отговор
    Червените боклуци започнаха смените по власта.Никсква промяна няма има смяна от една мафия с друга

    21:50 27.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аха

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Бимбле":

    Ясно защо Благо Коцев го е покровителствал.

    21:58 27.05.2026

  • 26 Странно

    3 4 Отговор
    8723 руснака са купили имот в бг след 24 февруари 2022 г., пазаруване се е случило след войната в Украйна..5000 хиляди са в Несебър нов руски анклав

    Коментиран от #28

    21:59 27.05.2026

  • 27 Пари,хотели и работа

    5 1 Отговор
    Оръжие. Гориво....що не спазвате законите на Европа без украинци!!!!!@

    22:05 27.05.2026

  • 28 Квартал 95

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Странно":

    Ами, това са украинци, ама повечето не си признават, а казват че са руснаци. Ако въобще са верни тези цифри. Руснаците по-скоро си продават имотите във България. Вече не ни уважават много-много и не ни смятат за "братушки", заради малоумни политици.

    22:07 27.05.2026

  • 29 Я пак!

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Жълтото паве":

    "До тук само негативи е донесъл за народа без да е имал изпълнителна власт,"

    За всичките 9 години като президент е назначил 7 служебни правителства. Помисли чия е била изпълнителната власт през повечето време и защо служебен премиер беше изпратен да подпише договора с Боташ, след като Радев се похвали как с Ердоган са постигнали споразумение за "спасяване на България" от недостиг на газ. Това което никой не коментира обаче е, че с Боташ имаме договор не да ни доставят газ, а да разтоварят на техен терминал и да ни транспортират такъв, ако ние вече сме слючили сделка с някой доставчик, но да плащаме не само при доставка, а всеки божи ден в продължение на 13 години. Точно затова подписалия договора нямаше право на мнение по договора, а единствено само да положи подпис под договорените условия. Кой договаря подобни условия да плаща с чужди пари ако не получи прилична комисионна?

    22:08 27.05.2026

  • 30 Българин

    2 0 Отговор
    Вън всички украинци от България

    22:12 27.05.2026

  • 31 Нато

    0 0 Отговор
    Радев знаят много добре че ще са за малко и за това ще теглят 3.8 милярда за джобпараса.

    22:18 27.05.2026

  • 32 Изтъркана плоча

    0 0 Отговор
    Това е тактика на руснаците,в колонията им бг,насъскват един срещу друг групите на ФСБ и гру на територията бг,...противопоставяй капитаните си за да не тръгват срещу генерала

    22:19 27.05.2026

  • 33 Рокет

    1 0 Отговор
    Днес от магазина си купих една прясна червена пиперка на цена 0.80 цента?! 10 пиперки 8 евро или 15 лева!!!Няма човек който да издържи на такива цени

    22:22 27.05.2026

  • 34 Соаре гейм рандеву

    0 0 Отговор
    Време е да има визи за Украинците.

    22:23 27.05.2026

  • 35 Градчето на Камчия коментираме ли?

    0 0 Отговор
    Или то е собственост на московското кметство, а те като ядрена държава не се коментират?

    22:23 27.05.2026

  • 36 Официално,не официално повече

    0 0 Отговор
    руснаци имат имоти в цялата страна. По-голям брой са регистрирани в общините Балчик - 79 имота, Бургас - 810, Созопол - 468, Бяла - 232, Варна - 934, Несебър (абсолютен рекордьор, но към тази община спада и Слънчев бряг) - 5106, Поморие - 851, Банско - 659, столицата - 445, Приморско - 138, Царево - 129

    22:24 27.05.2026

  • 37 Айше

    0 0 Отговор
    Те тези украинци ще са със статута на нови Петроханци вероятно.
    Щом имота е и на хранителното министерство, ще да са за салами.

    22:24 27.05.2026

  • 38 СЕРГЕЙ

    0 0 Отговор
    УКРАИНЦИТЕ СА МАЖОРЕТКИ НА БАНДИТСКА ВАРНА.

    22:24 27.05.2026

  • 39 СИЦИЛИЯ

    0 0 Отговор
    ВЪВ ВАРНА ПАЛАТКА НЕ МОЖЕШ ДА СЛОЖИШ АКО КОЛЕГИТЕ НИ НЕ РАЗРЕШЪТ.

    22:30 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове