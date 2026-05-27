Радев с коментар за оставката на Сарафов и "незаконния град" край Варна

Случаите на незаконно строителство във Варна не са изолирани и се вписват в по-широк контекст от процеси, които засягат въпроси от националната сигурност на България. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:
Още като президент преди около година поставих публично въпроса за украински гражданин, на когото беше наложена принудителна административна мярка от ДАНС, включително експулсиране от страната. Само две седмици по-късно обаче тогавашният председател на ДАНС отмени собствената си заповед, което е прецедент в историята на службата. Тогава поставих и въпроса кой и с какви мотиви е повлиял на това решение, въпреки наличието на аргументи от регионалните структури на ДАНС за риск за националната сигурност, но не последва нито отговор от институциите, нито медиите направиха някакви разследвания. Затова подобни казуси изискват системен институционален отговор, включително проверки за установяване на факторите, довели до взетите решения.
Приветствам решението на Борислав Сарафов да се вслуша в призивите на правителството и да подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник-главен прокурор. Това е едва началото на процеса на оздравяване на правосъдната система, което българското общество очаква отдавна. Този процес беше блокиран по чисто политически причини до самото встъпване в длъжност на настоящото българско правителство. Работим за въвеждане на нови правила, ясни критерии и прозрачни процедури за подбор и избор на хората, които ще заемат своето място в новия обновен Висш съдебен съвет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #18
21:12 27.05.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #4
21:12 27.05.2026
3 Казал
21:12 27.05.2026
4 Гробар
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Плешо да каже кога ще праща повиквателните, другото е прах в очите.
21:13 27.05.2026
5 Гражданин
21:18 27.05.2026
6 БРАВО
Коментиран от #17
21:19 27.05.2026
7 Факт
21:19 27.05.2026
8 Няма време
21:19 27.05.2026
9 А нещо за строежите на ТИМ да кажеш
21:21 27.05.2026
10 Помак
21:23 27.05.2026
11 кой мy дpeмe
21:25 27.05.2026
12 Помак
21:25 27.05.2026
13 Дзак
21:26 27.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1488
21:27 27.05.2026
16 Бимбле
А името на poccийския предстовител в ООН е Небензя... едно доста украинско име.
Меднечук, Янукович и други са украинци и украински граждани в РФ.
Така че не ми говорете какъв паспорт има, а към коя мафия е. Руската очевидно. Те си имат много такива градове на българска територия.
Коментиран от #25
21:30 27.05.2026
17 Жълтото паве
До коментар #6 от "БРАВО":Руснаците назначиха Радев не защото и можач, а защото е неможач.
И сега да казваме, че е неможач и след четири години - все ще е едно. Корупцията и шуробаджинащината щепдостигнат нови висоти при Радев Боташа. До тук само негативи е донесъл за народа без да е имал изпълнителна власт, а сега с такава ще довърши народа.
Коментиран от #29
21:34 27.05.2026
18 Радев
До коментар #1 от "!!!?":Твоите шефове боко и пеевски в гроба са неговият край 😉
21:37 27.05.2026
19 А защо не каза
Преди година и повече ???
21:38 27.05.2026
20 Анонимен
21:44 27.05.2026
21 Сталин
21:46 27.05.2026
22 Дръта чанта
21:48 27.05.2026
23 Ха ха
21:50 27.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Аха
До коментар #16 от "Бимбле":Ясно защо Благо Коцев го е покровителствал.
21:58 27.05.2026
26 Странно
Коментиран от #28
21:59 27.05.2026
27 Пари,хотели и работа
22:05 27.05.2026
28 Квартал 95
До коментар #26 от "Странно":Ами, това са украинци, ама повечето не си признават, а казват че са руснаци. Ако въобще са верни тези цифри. Руснаците по-скоро си продават имотите във България. Вече не ни уважават много-много и не ни смятат за "братушки", заради малоумни политици.
22:07 27.05.2026
29 Я пак!
До коментар #17 от "Жълтото паве":"До тук само негативи е донесъл за народа без да е имал изпълнителна власт,"
За всичките 9 години като президент е назначил 7 служебни правителства. Помисли чия е била изпълнителната власт през повечето време и защо служебен премиер беше изпратен да подпише договора с Боташ, след като Радев се похвали как с Ердоган са постигнали споразумение за "спасяване на България" от недостиг на газ. Това което никой не коментира обаче е, че с Боташ имаме договор не да ни доставят газ, а да разтоварят на техен терминал и да ни транспортират такъв, ако ние вече сме слючили сделка с някой доставчик, но да плащаме не само при доставка, а всеки божи ден в продължение на 13 години. Точно затова подписалия договора нямаше право на мнение по договора, а единствено само да положи подпис под договорените условия. Кой договаря подобни условия да плаща с чужди пари ако не получи прилична комисионна?
22:08 27.05.2026
30 Българин
22:12 27.05.2026
31 Нато
22:18 27.05.2026
32 Изтъркана плоча
22:19 27.05.2026
33 Рокет
22:22 27.05.2026
34 Соаре гейм рандеву
22:23 27.05.2026
35 Градчето на Камчия коментираме ли?
22:23 27.05.2026
36 Официално,не официално повече
22:24 27.05.2026
37 Айше
Щом имота е и на хранителното министерство, ще да са за салами.
22:24 27.05.2026
38 СЕРГЕЙ
22:24 27.05.2026
39 СИЦИЛИЯ
22:30 27.05.2026