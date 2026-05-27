Радев с коментар за оставката на Сарафов и "незаконния град" край Варна

Случаите на незаконно строителство във Варна не са изолирани и се вписват в по-широк контекст от процеси, които засягат въпроси от националната сигурност на България. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:

Още като президент преди около година поставих публично въпроса за украински гражданин, на когото беше наложена принудителна административна мярка от ДАНС, включително експулсиране от страната. Само две седмици по-късно обаче тогавашният председател на ДАНС отмени собствената си заповед, което е прецедент в историята на службата. Тогава поставих и въпроса кой и с какви мотиви е повлиял на това решение, въпреки наличието на аргументи от регионалните структури на ДАНС за риск за националната сигурност, но не последва нито отговор от институциите, нито медиите направиха някакви разследвания. Затова подобни казуси изискват системен институционален отговор, включително проверки за установяване на факторите, довели до взетите решения.

Приветствам решението на Борислав Сарафов да се вслуша в призивите на правителството и да подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник-главен прокурор. Това е едва началото на процеса на оздравяване на правосъдната система, което българското общество очаква отдавна. Този процес беше блокиран по чисто политически причини до самото встъпване в длъжност на настоящото българско правителство. Работим за въвеждане на нови правила, ясни критерии и прозрачни процедури за подбор и избор на хората, които ще заемат своето място в новия обновен Висш съдебен съвет.