Времето днес, прогноза за сряда, 22 април: Отново краткотрайни валежи с гръмотевици

През нощта валежите в повечето райони ще отслабнат, а в северозападните временно ще спрат. Минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 4°.



През деня отново на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни след обяд в източните и планинските райони, а привечер – и в северозападните. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север, в Източна България – от изток.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, по Черноморието – между 11° и 13°, в София – около 11°.



В планините валежите на места ще бъдат временно интензивни и придружени от гръмотевици. Над около 1300 метра дъждът ще се примесва със сняг и ще преминава в сняг. Ще духа умерен до силен северен вятър.



В четвъртък все още на отделни места, главно в източната половина от страната, ще превалява дъжд. Ще бъде ветровито, с умерен, временно силен северозападен вятър. До края на седмицата вероятността за валежи ще намалее, но са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони.



Дневните температури ще се повишат и в петък, както и през почивните дни, максималните стойности ще достигат около и на места над 20°.