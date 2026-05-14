Марко Рубио: България беше сред полезните съюзници на САЩ по време на войната с Иран

14 Май, 2026 20:18 2 284 54

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за „Фокс нюз“ той отправи критика към Испания, че е отказала достъп на американски самолети до бази на своя територия, и постави под въпрос смисъла на Алианса, ако съюзници отказват подобно съдействие в момент на конфликт.

Рубио заяви, че винаги е подкрепял НАТО, включително защото Алиансът дава на САЩ достъп до бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток или Африка.

„Когато партньори от НАТО ви отказват използването на тези бази, а основната причина НАТО да е полезен за Америка се отрича от страни като Испания, тогава какъв е смисълът на Алианса? Започва да изглежда така: ‚те са съюзници, когато искат да бъдат‘“, каза Марко Рубио, цитиран от "Нова телевизия".

Държавният секретар уточни, че част от страните в НАТО са били „много полезни“ за САЩ.

„Само като пример – Португалия. Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни като Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи“, заяви Рубио.

По думите му има „напълно легитимни въпроси“ за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на САЩ достъп до бази.

„Защо тогава сме там? Само за да ги защитаваме, но не и за да защитаваме нашия национален интерес? Това е много легитимен въпрос, който трябва да бъде разгледан“, каза Рубио.

Той коментира и войната в Украйна, като заяви, че единствено САЩ могат да посредничат за дипломатическо уреждане на конфликта.

„Готови сме да съдействаме за дипломатически край на войната“, каза Рубио пред „Фокс нюз“.

По думите му Украйна може да има нужда от две десетилетия, за да възстанови икономиката си след войната. Той изрази надежда, че двете страни скоро ще възобновят преговорите.

„Готови сме да изиграем ролята на посредник и да доведем това докрай. Мисля, че сме единствената страна в света, която може да го направи. Ако някой друг иска да опита, нека го направи, но и двете страни ни казват, че ние сме единствените, които могат“, заяви държавният секретар.

Рубио каза още, че Украйна в момента разполага с най-силната армия в Европа заради натрупания боен опит и мащабната помощ, която е получила.

„Украинските въоръжени сили в момента са най-силните и най-мощните в цяла Европа, до голяма степен заради помощта, която са получили, но и заради бойния опит, който са натрупали“, посочи той.

Държавният секретар заяви, че Русия продължава да дава огромни загуби на бойното поле.

„Руснаците губят по 15 – 20 хиляди войници месечно, убити. Не ранени, а именно убити“, каза Рубио.

Той призна, че през последните месеци инерцията около преговорите е отслабнала, тъй като и двете страни виждат основания за оптимизъм. Украйна е по-уверена в позициите си на фронта и е преминала през зимата, докато Русия се чувства по-уверена заради поскъпването на петрола, заяви Рубио.

Въпреки това Вашингтон се надява Москва и Киев да се върнат към преговорите.

„Надяваме се, дали заради изявлението на Владимир Путин или по други причини, скоро да стигнем до момент, в който двете страни отново ще се върнат на масата за преговори“, добави той, цитира NOVA.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    89 14 Отговор
    А тук се скъсаха да лъжат че не участваме във войската срещу Иран.

    Коментиран от #49, #50

    20:19 14.05.2026

  • 2 1488

    76 15 Отговор
    големиБОКЛУЦИ са това БЪЛГАРИТЕ
    ама много продажнаСГАН са !

    Коментиран от #6, #15

    20:20 14.05.2026

  • 3 Пич

    79 10 Отговор
    Полезни за кого...?! Ако е било полезно за САЩ, за нас е напълно безполезно!!! Дивиденти нямаме никакви, Гюро глупака им плати милиони за гориво, а Иран ни гледа като неприятели!!!

    Коментиран от #5

    20:22 14.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    50 14 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ, България и Румъния.

    20:24 14.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    61 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Гюров отпусна 60 млн за гориво за американските самолети да убиват деца в Иран.

    Коментиран от #29

    20:25 14.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    34 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    ПИТАЙ НАДКАПАТКА И ГЮРО И ДОН ЖЕЛЯЗКОДОМАТ!

    20:25 14.05.2026

  • 7 Ханк

    32 1 Отговор
    Идиоти, но вече полезни.
    Стъпка напред (за някои)

    20:25 14.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    47 8 Отговор
    Във вторник генерал Любомир Монов на съвещание на НАТО каза че България ще участва в ескадрата в Ормузкият проток.На другият ден Радев веднага го разжалва и уволни.

    20:28 14.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 2 Отговор
    а ние дори не сме васаЛи на САЩ///даже и кандидат-васали не сме!аре-аз съм към залеза си , но толкоз ли не могат се намерят измежду децата ни , истински патриоти и ЧОВЕЦИ?

    20:29 14.05.2026

  • 10 нннн

    50 7 Отговор
    България беше сред полезните ид...ти...
    Ако Тръмп и Рубио решат да скачат от десетия етаж без парашут, ние, като съюзници, трябва ли да скачаме?

    20:29 14.05.2026

  • 11 Боруна Лом

    46 8 Отговор
    АХ РУБИО...КУХА ЛЕЙКА! ИСКА ДА ВКАРА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ В КОНФЛИКТА СЪЗДАДЕН ОТ ТЯХ!

    20:30 14.05.2026

  • 12 Сатана Z

    49 7 Отговор
    САШТ винаги имат нужда от полезни идеоти като българете.

    Коментиран от #27

    20:32 14.05.2026

  • 13 Дзак

    27 7 Отговор
    Португалия е почти Английска колония поне от 300 години. Затова са винаги по върховете на ЕС.

    20:34 14.05.2026

  • 14 За благодарност визите ше паднат ли

    27 4 Отговор
    Или ше чекаме още десетилетия

    Коментиран от #18

    20:36 14.05.2026

  • 15 Хи хи хи

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Що, ти да не си от индийските преселници, та говориш в трето лице?

    20:41 14.05.2026

  • 16 Анонимен

    34 3 Отговор
    Всичко очакваха нормализация, а те хвърлиха в хаос Близкия Изток, Европа и САЩ.

    Коментиран от #34

    20:41 14.05.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    7 32 Отговор
    Рубио закопа ватенките.Копейките да почват да груххтят 😁

    20:41 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 CNN Дупница

    40 5 Отговор
    Рубио похвали България за войната в Иран: Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът

    20:44 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    8 34 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!
    БЪЛГАРИЯ Е НАТО

    Коментиран от #23

    20:50 14.05.2026

  • 22 Руснаците губят 15-20 хиляди убити...

    9 22 Отговор
    ... месечно.
    Представете си какво ще стане в нормална страна с управляващите ако губи по толкова мъже?!!

    20:53 14.05.2026

  • 23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    12 10 Отговор

    До коментар #21 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    ЗАВИНАГИ С ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ ИТАЛИЯ И НОРМАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ...НИКОГА СЪС САЩ РУСИЯ И НЕДАЙ БОЖЕ ИЗРАЕЛ ..ЕВРЕИТЕ ОТНОВО В ЛАГЕРИ ,ТРЕПАНЕ НА АМЕРИКАНСКАТА ПАСМИНА И НАПАЛМ ЗА КОМУНИСТИТЕ КОИТО СИ ОБИЧАТ ЦИОНИСТИТЕ .....И НАЙ ВЕЧЕ ТОТАЛНО ПРИЯТЕЛСТВО И ДРУГАРСТВО С ПЕРСИЯ - ИРАН ..ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕМ ПРИМЕР ОТ ИРАН И НЕГОВАТА ПОЛИТИКА КЪМ ЖЕНИТЕ СЕМЕЙСТВОТО И ТРАДИЦИОННИТЕ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ

    20:53 14.05.2026

  • 24 Истинско обещание 🇮🇷

    37 4 Отговор
    ПОЗОР СРАМ ЗА ВСИЧКИ НАС БЪЛГАРИ КЪДЕТО БЯХМЕ ИЗПЪРЗАЛЯНИ И ИЗЛЪГАНИ ОТ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ И ПО СПЕЦИАЛНО ОТ К..У..ВАТА ЕВРЕЙСКА НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ,ДЯДОТО С БЯЛАТА КОДА ДЕТО СЕ ПРЕСТРУВАШЕ НА МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НАГЛИЯ МИ.ЗЕРНИК НЕЧИСТОПЛЪТЕН КАКТО И ОТ ДЕБЕЛАТА КОМУНИСТИЧЕСКА АНТИБЪЛГАРСКА ПА..ЧА.ВРА ЙОТОВА КЪДЕТО Е НАЗНАЧИХА ЗА ПРЕЗИДЕНТ ..В ЗАДАЧАТА СЕ ПИТА ....:: ЩЕ ИМА ЛИ АРЕСТУВАНИ И СЪДЕНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО ЬА ДЕТО СА ПОМАГАЛИ НА САЩ БЕЗ ЗНАНИЕТО И РАЗРЕШЕНИЕТО ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И СУВЕРЕН ??

    20:54 14.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Комон Сенс

    8 26 Отговор
    Рубио има много сериозно политическо бъдеще. Дори да има промяна във Вашингтон. А ако няма би бил един от кандидатпрезидентите след Ванс.
    Подобен положителен коментар не сме получавали на такова ниво досега.

    20:57 14.05.2026

  • 27 Свободен човек

    4 26 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Какво лошо че помогнахме да гръме АЙтолаха и други радикал козари

    21:02 14.05.2026

  • 28 баба Меца

    8 1 Отговор
    Майтапчия, за окупираните, даже без реципрочни визи.

    21:05 14.05.2026

  • 29 Мнение

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    По-важното е ,че въпреки тези факти, има едни ж.лтопаветни купени, ж..ки хорица, които си мислят ,че натю ни пазело, ЕС ни хранел, а американците ни финансирали, спонсорирали и далеч не ни застрашавали националната сигурност?!

    КРЕЩЯЩО КРАЙНО НЕОБХОДИМО И ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, Е ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЗАКОНЪТ ЗА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ В БЪЛГАРИЯ, ТА ВСЕКИ ЕДИН ЦЕНТ, ВСЕКИ ЕДИН СРЕБЪРНИК ДА БЪДЕ ПРОСЛЕДЕН ДО СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ (НАЦ ПРЕДАТЕЛ)!!!

    НПО-ТАТА КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ ЗАКРИВАТ БЪЛГАРИЯ С ДОСТА БЪРЗИ ТЕМПОВЕ!
    МЛАДИТЕ (Т.НАР. ПОКОЛЕНИЕ z), една огромна част са с толкова промити мозъци, че нямат никва представа за какво и за кой се борят в тоя свят!!!

    МОМЕНТАЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ Е КРАЙНО НЕОБХОДИМ!
    ЩОТО ИНАК ТАКИВА ЧУЖДИ ОКУПАЦИИ, КАТО ТАЗИ НА АМЕРИКАНЦИТЕ, ЩЕ НИ БЪДАТ НАЙ-МАЛКИЯТ ПРОБЛЕМ!!!

    Коментиран от #35, #39

    21:08 14.05.2026

  • 30 ДанкоФ

    15 6 Отговор
    България е и винаги ще бъде вярна подлога и слуга на васалите от САЩ.

    21:08 14.05.2026

  • 31 Ко стана?

    30 3 Отговор
    Опикαния дъртофелник Запрянов твърдеше че са тук на учение???....

    21:10 14.05.2026

  • 32 Марк се забавлява

    5 7 Отговор
    Троянския кон на русия в НАТО бг,

    21:11 14.05.2026

  • 33 Тъмен субект

    20 2 Отговор
    То това отличие не е много за гордост. Даже бие наглупост, подмазвачество и пълна нищожественост. Малко е срамно това похвалване.

    21:24 14.05.2026

  • 34 Пет пари

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    И ние сме им полезни в това! Жалка история!

    21:27 14.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никой не обича

    14 2 Отговор
    ПУМИЯРИ даже и Американците 👋

    21:34 14.05.2026

  • 37 Горски

    11 2 Отговор
    Голям клоун е Тръмп. Дрънка глупости и веднага клекна, както кляка и на Путин. Срам, излагация за САЩ. Дано вече се нормализират нещата! Че "новият /стар/ вирус" потропва на вратата. Да не би друго да са се споразумели - американците да спрат да пречат извън протока на китайски кораби за да не се намесят по-решително китайците във войната? Бонус ИРАН си ги пердаши краварските самолетоносачи ЯКООО! Друга е темата, че бай перука живее с делюзията за краварско величие от средата на 20 век! Срещу БРИКС няма кво да направи краварчето. Натам вътрешното разделение в краварника е огромно и като нищо ще си спретнат 2ра Гражданска война, като стой та гледай. Ми те китайските кораби никога не са имали каквито и да било проблеми с преминаването през Ормуз. Е, по едно време се чу, че плащали на Иран по десетина юана на танкер такса за преминаване. Същата работа и с руските и пакистанските кораби. Виж, чифyTckи кораби изобщо не преминават. Всички останали или цакат по $2 млн в юани или риали и си минават по живо, по здраво, или също не преминават. Това е.

    21:38 14.05.2026

  • 38 Артилерист

    16 2 Отговор
    Марко много злепоставя Запрянов, който отрече България да помага на американците. Отричането беше доста арогантно, щото американските самолети се виждаха с невъоръжено око по пистите. Ама пък американците сигурно са ни благодарили с някой претоварен танкер, щото напускащия поста Спецов каза, че България няма проблем с горивата. Иначе Рубио не е прав да се сърди на старите натовци, че не ги подкрепили срещу Иран, щото те, американците, непрекъснато с някой воюват и що пък всичкото НАТО да им уйдисва?

    21:39 14.05.2026

  • 39 Мацква фалира

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    Така и така няма вече кинти за 4000 хилядниците...

    21:42 14.05.2026

  • 40 хихик

    5 0 Отговор
    Още преди да ги питат и те се съгласили. Познато и трагикомично

    22:25 14.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    3 0 Отговор
    Рубио ни каза в очите че сме под.логи. Цитирам - България каза ДА още преди да сме задали въпроса.

    22:55 14.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ?????

    4 0 Отговор
    "Марко Рубио: България беше сред полезните съюзници на САЩ по време на войната с Иран"
    Бих заменил думата съюзници с думата идиоти.
    Така е по-добре според мен щото тук има и недописано - "Те казаха "да", преди да сме им казали какъв е въпросът"
    Да поясня защо - защото ние нямахме просто никакви проблеми с Иран(нормално търгувахме), а сега да попитам гениите които са казали "да", преди да сме им казали какъв е въпросът" кво ще правим с победителя в Ормузкия проток?

    Коментиран от #53

    23:03 14.05.2026

  • 49 Марко Рубио

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искам те цункам!

    23:06 14.05.2026

  • 50 Брачет,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коя войска , бе ?!

    23:08 14.05.2026

  • 51 Мярка

    3 0 Отговор
    Цитирам: "България беше сред полезните съюзници"

    И аз мисля, че ако една страна поема военните и финансови рискове за сметка друга би била полезна.

    Самолетите резервоари са в три български града, керосина за самолетите се осигурява от нас.

    00:00 15.05.2026

  • 52 Сус бе, Марко!

    0 0 Отговор
    Някой даде ли ви разрешение да си докарате самолетите-цистерни?! Като ви се каза, че военните писти са в процес на ремонт на “шахти” и не може да ги ползвате, вие си чучнахте цистерните на гражданското летище!!

    03:31 15.05.2026

  • 53 Португалия им е казала “Да”,

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "?????":

    преди да знае какъв е въпроса!
    “Нашите” управляващи, понеже ги беше шубе да кажат “Не” на господаря им, започнаха “планувани” ремонти във военните бази и затова си получиха “тѐ ти булка Спасов ден” САЩ си паркираха цистерните на гражданското летище в София.
    Защото в колониите господарите си правят каквото си искат с територията.

    03:41 15.05.2026

  • 54 иво

    0 0 Отговор
    тези,които опитаха да ни излъжат и да ни замажат очите с някакви ""учения " на нато,трябва да бъдат наредени до една стена и екзекутирани с тежкокалибрено оръжие.как да вярваш на политик!най-добрият политик е мъртвият

    06:12 15.05.2026

