"Марко Рубио: България беше сред полезните съюзници на САЩ по време на войната с Иран"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за „Фокс нюз“ той отправи критика към Испания, че е отказала достъп на американски самолети до бази на своя територия, и постави под въпрос смисъла на Алианса, ако съюзници отказват подобно съдействие в момент на конфликт.
Рубио заяви, че винаги е подкрепял НАТО, включително защото Алиансът дава на САЩ достъп до бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток или Африка.
„Когато партньори от НАТО ви отказват използването на тези бази, а основната причина НАТО да е полезен за Америка се отрича от страни като Испания, тогава какъв е смисълът на Алианса? Започва да изглежда така: ‚те са съюзници, когато искат да бъдат‘“, каза Марко Рубио, цитиран от "Нова телевизия".
Държавният секретар уточни, че част от страните в НАТО са били „много полезни“ за САЩ.
„Само като пример – Португалия. Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни като Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи“, заяви Рубио.
По думите му има „напълно легитимни въпроси“ за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на САЩ достъп до бази.
„Защо тогава сме там? Само за да ги защитаваме, но не и за да защитаваме нашия национален интерес? Това е много легитимен въпрос, който трябва да бъде разгледан“, каза Рубио.
Той коментира и войната в Украйна, като заяви, че единствено САЩ могат да посредничат за дипломатическо уреждане на конфликта.
„Готови сме да съдействаме за дипломатически край на войната“, каза Рубио пред „Фокс нюз“.
По думите му Украйна може да има нужда от две десетилетия, за да възстанови икономиката си след войната. Той изрази надежда, че двете страни скоро ще възобновят преговорите.
„Готови сме да изиграем ролята на посредник и да доведем това докрай. Мисля, че сме единствената страна в света, която може да го направи. Ако някой друг иска да опита, нека го направи, но и двете страни ни казват, че ние сме единствените, които могат“, заяви държавният секретар.
Рубио каза още, че Украйна в момента разполага с най-силната армия в Европа заради натрупания боен опит и мащабната помощ, която е получила.
„Украинските въоръжени сили в момента са най-силните и най-мощните в цяла Европа, до голяма степен заради помощта, която са получили, но и заради бойния опит, който са натрупали“, посочи той.
Държавният секретар заяви, че Русия продължава да дава огромни загуби на бойното поле.
„Руснаците губят по 15 – 20 хиляди войници месечно, убити. Не ранени, а именно убити“, каза Рубио.
Той призна, че през последните месеци инерцията около преговорите е отслабнала, тъй като и двете страни виждат основания за оптимизъм. Украйна е по-уверена в позициите си на фронта и е преминала през зимата, докато Русия се чувства по-уверена заради поскъпването на петрола, заяви Рубио.
Въпреки това Вашингтон се надява Москва и Киев да се върнат към преговорите.
„Надяваме се, дали заради изявлението на Владимир Путин или по други причини, скоро да стигнем до момент, в който двете страни отново ще се върнат на масата за преговори“, добави той, цитира NOVA.
2 1488
ама много продажнаСГАН са !
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Пич":Гюров отпусна 60 млн за гориво за американските самолети да убиват деца в Иран.
6 Боруна Лом
До коментар #2 от "1488":ПИТАЙ НАДКАПАТКА И ГЮРО И ДОН ЖЕЛЯЗКОДОМАТ!
7 Ханк
Стъпка напред (за някои)
8 Последния Софиянец
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10 нннн
Ако Тръмп и Рубио решат да скачат от десетия етаж без парашут, ние, като съюзници, трябва ли да скачаме?
11 Боруна Лом
12 Сатана Z
13 Дзак
14 За благодарност визите ше паднат ли
15 Хи хи хи
До коментар #2 от "1488":Що, ти да не си от индийските преселници, та говориш в трето лице?
16 Анонимен
17 Гресирана ватенка
19 CNN Дупница
21 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е НАТО
22 Руснаците губят 15-20 хиляди убити...
Представете си какво ще стане в нормална страна с управляващите ако губи по толкова мъже?!!
23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #21 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":ЗАВИНАГИ С ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ ИТАЛИЯ И НОРМАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ...НИКОГА СЪС САЩ РУСИЯ И НЕДАЙ БОЖЕ ИЗРАЕЛ
24 Истинско обещание 🇮🇷
26 Комон Сенс
Подобен положителен коментар не сме получавали на такова ниво досега.
27 Свободен човек
До коментар #12 от "Сатана Z":Какво лошо че помогнахме да гръме АЙтолаха и други радикал козари
28 баба Меца
29 Мнение
До коментар #5 от "Последния Софиянец":По-важното е ,че въпреки тези факти, има едни ж.лтопаветни купени, ж..ки хорица, които си мислят ,че натю ни пазело, ЕС ни хранел, а американците ни финансирали, спонсорирали и далеч не ни застрашавали националната сигурност?!
КРЕЩЯЩО КРАЙНО НЕОБХОДИМО И ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, Е ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЗАКОНЪТ ЗА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ В БЪЛГАРИЯ, ТА ВСЕКИ ЕДИН ЦЕНТ, ВСЕКИ ЕДИН СРЕБЪРНИК ДА БЪДЕ ПРОСЛЕДЕН ДО СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ (НАЦ ПРЕДАТЕЛ)!!!
НПО-ТАТА КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ ЗАКРИВАТ БЪЛГАРИЯ С ДОСТА БЪРЗИ ТЕМПОВЕ!
МЛАДИТЕ (Т.НАР. ПОКОЛЕНИЕ z), една огромна част са с толкова промити мозъци, че нямат никва представа за какво и за кой се борят в тоя свят!!!
МОМЕНТАЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ Е КРАЙНО НЕОБХОДИМ!
ЩОТО ИНАК ТАКИВА ЧУЖДИ ОКУПАЦИИ, КАТО ТАЗИ НА АМЕРИКАНЦИТЕ, ЩЕ НИ БЪДАТ НАЙ-МАЛКИЯТ ПРОБЛЕМ!!!
30 ДанкоФ
31 Ко стана?
32 Марк се забавлява
33 Тъмен субект
34 Пет пари
До коментар #16 от "Анонимен":И ние сме им полезни в това! Жалка история!
36 Никой не обича
37 Горски
38 Артилерист
39 Мацква фалира
До коментар #29 от "Мнение":Така и така няма вече кинти за 4000 хилядниците...
40 хихик
45 Анонимен
48 ?????
Бих заменил думата съюзници с думата идиоти.
Така е по-добре според мен щото тук има и недописано - "Те казаха "да", преди да сме им казали какъв е въпросът"
Да поясня защо - защото ние нямахме просто никакви проблеми с Иран(нормално търгувахме), а сега да попитам гениите които са казали "да", преди да сме им казали какъв е въпросът" кво ще правим с победителя в Ормузкия проток?
49 Марко Рубио
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искам те цункам!
50 Брачет,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коя войска , бе ?!
51 Мярка
И аз мисля, че ако една страна поема военните и финансови рискове за сметка друга би била полезна.
Самолетите резервоари са в три български града, керосина за самолетите се осигурява от нас.
52 Сус бе, Марко!
53 Португалия им е казала "Да",
До коментар #48 от "?????":преди да знае какъв е въпроса!
“Нашите” управляващи, понеже ги беше шубе да кажат “Не” на господаря им, започнаха “планувани” ремонти във военните бази и затова си получиха “тѐ ти булка Спасов ден” САЩ си паркираха цистерните на гражданското летище в София.
Защото в колониите господарите си правят каквото си искат с територията.
03:41 15.05.2026
54 иво
