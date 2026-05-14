"Марко Рубио: България беше сред полезните съюзници на САЩ по време на войната с Иран"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за „Фокс нюз“ той отправи критика към Испания, че е отказала достъп на американски самолети до бази на своя територия, и постави под въпрос смисъла на Алианса, ако съюзници отказват подобно съдействие в момент на конфликт.

Рубио заяви, че винаги е подкрепял НАТО, включително защото Алиансът дава на САЩ достъп до бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток или Африка.

„Когато партньори от НАТО ви отказват използването на тези бази, а основната причина НАТО да е полезен за Америка се отрича от страни като Испания, тогава какъв е смисълът на Алианса? Започва да изглежда така: ‚те са съюзници, когато искат да бъдат‘“, каза Марко Рубио, цитиран от "Нова телевизия".

Държавният секретар уточни, че част от страните в НАТО са били „много полезни“ за САЩ.

„Само като пример – Португалия. Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни като Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи“, заяви Рубио.

По думите му има „напълно легитимни въпроси“ за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на САЩ достъп до бази.

„Защо тогава сме там? Само за да ги защитаваме, но не и за да защитаваме нашия национален интерес? Това е много легитимен въпрос, който трябва да бъде разгледан“, каза Рубио.

Той коментира и войната в Украйна, като заяви, че единствено САЩ могат да посредничат за дипломатическо уреждане на конфликта.

„Готови сме да съдействаме за дипломатически край на войната“, каза Рубио пред „Фокс нюз“.

По думите му Украйна може да има нужда от две десетилетия, за да възстанови икономиката си след войната. Той изрази надежда, че двете страни скоро ще възобновят преговорите.

„Готови сме да изиграем ролята на посредник и да доведем това докрай. Мисля, че сме единствената страна в света, която може да го направи. Ако някой друг иска да опита, нека го направи, но и двете страни ни казват, че ние сме единствените, които могат“, заяви държавният секретар.

Рубио каза още, че Украйна в момента разполага с най-силната армия в Европа заради натрупания боен опит и мащабната помощ, която е получила.

„Украинските въоръжени сили в момента са най-силните и най-мощните в цяла Европа, до голяма степен заради помощта, която са получили, но и заради бойния опит, който са натрупали“, посочи той.

Държавният секретар заяви, че Русия продължава да дава огромни загуби на бойното поле.

„Руснаците губят по 15 – 20 хиляди войници месечно, убити. Не ранени, а именно убити“, каза Рубио.

Той призна, че през последните месеци инерцията около преговорите е отслабнала, тъй като и двете страни виждат основания за оптимизъм. Украйна е по-уверена в позициите си на фронта и е преминала през зимата, докато Русия се чувства по-уверена заради поскъпването на петрола, заяви Рубио.

Въпреки това Вашингтон се надява Москва и Киев да се върнат към преговорите.

„Надяваме се, дали заради изявлението на Владимир Путин или по други причини, скоро да стигнем до момент, в който двете страни отново ще се върнат на масата за преговори“, добави той, цитира NOVA.