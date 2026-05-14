Важните новини във ФАКТИ на 14.05.2026 г.

14 Май, 2026 22:30 1 206 13

Според Лилков сегашното състояние на пространството е недопустимо и не може най-ценните централни пространства на София да бъдат превръщани в „обикновен панаир“

Важните новини във ФАКТИ на 14.05.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Синя София": Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи

"Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи, а Столичният общински съвет (СОС) и кметът на София трябва да пристъпят към изпълнение на решението за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина", заяви общинският съветник от групата на „Синя София“ Вили Лилков на брифинг преди заседанието на СОС.

Цветан Цветанов: Бойко Борисов губи авторитет след изборния срив

Решението за свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски е правилен институционален ход, а не политически акт. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в интервю за Дарик Радио, анализирайки първите дни от управлението на кабинета с министър-председател Румен Радев.

Бутат три сгради на улица „Цар Шишман“?

Частни собственици и организация, свързана с Българската православна църква, искат да строят блокове на мястото на три сгради на столичната улица „Цар Шишман“ в идеалния център на София. Внесено е искане за построяване на 5-етажна сграда.

Марко Рубио: България беше сред полезните съюзници на САЩ по време на войната с Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за „Фокс нюз“ той отправи критика към Испания, че е отказала достъп на американски самолети до бази на своя територия, и постави под въпрос смисъла на Алианса, ако съюзници отказват подобно съдействие в момент на конфликт.

Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи подробен анализ на новата политическа реалност у нас след победата на партия „Прогресивна България“. В интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV той коментира причините за изборния резултат, официалното влизане на страната в еврозоната в началото на годината и бъдещето на парламентарната опозиция.

На първо четене създадоха нова Комисия за противодействие на корупцията

Временната комисия по правни въпроси в Народното събрание прие на първо четене законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, с 20 гласа „за“, два гласа „против“ (от ДПС) и без „въздържал се“.

Александър Пулев: Търговци слагат до 95% надценка на храните

Търговските обекти в страната налагат надценки на определени хранителни продукти, достигащи между 65 и 95 процента, съобщават от Министерството на икономиката. Данните бяха представени по време на брифинг в Министерския съвет от ресорния министър Александър Пулев, който обяви пакет от мерки за регулация на пазара. По думите му, обичайната норма на възвръщаемост в сектора е между 20 и 35 процента, което показва сериозно изкривяване при формирането на крайните цени за потребителите.

Бойко Рашков: Почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години

Крайният резултат от свалянето на охраната е такъв, какъвто съответства на заявените ни политически намерения много преди изборите във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. Причината за това стана, че някои граждани не попадаха под принципа на равенство с другите политици. В живота почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години. Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ (ПП) Бойко Рашков в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Между знанието и духа: Световното признание за проф. Стоян Денчев

Сенатът на Европейска академия на науките и изкуствата избра проф. д.ик.н. Стоян Денчев за свой действителен член – едно от най-високите признания в европейската академична общност. Решението е взето на 23 април 2026 г. по предложение на група германски и австрийски учени, ръководени от проф. Мартин Щигер – ректор на Allensbach University и изпълнителен директор на Vienna International Studies. С този акт България отново получава достойно място сред духовния и интелектуален елит на Европа.

Важна информация за матурата по БЕЛ

Първата задължителна матура по български език и литература на 20 май ще се проведе в 783 училища, в които ще бъдат разпределени 13 800 квестори. Това стана ясно на брифинг в МОН с участието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, заместник-министър д-р Таня Панчева и експерти, ангажирани с организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

Радев за мерките за цените: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара

В Министерски съвет се провежда среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Тя е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и е свързана с действията на правителството срещу ръста на цените.

Иван Таков: Нефелният доклад на кмета за фигурите от Паметника на Съветската армия е отчаян политически PR ход

Нефелният доклад на кмета Васил Терзиев, засягащ фигурите от Паметника на Съветската армия, е отчаян политически PR ход на десните в София, които загубиха катастрофално в столицата на изборите на 19-ти април. Това коментира Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС, след като докладът беше приет на днешната сесия. Така Столичният общински съвет даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, в който в момента се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. С това СОС даде съгласие СО да приеме и правото на собственост върху елементите, както и да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента на територията на Княжеската градина в центъра на София. Днешното гласуване на общинските съветници обаче по никакъв начин не поражда каквото и да е задължение държавата да прехвърли собствеността на имота и на фигурите от монумента.

Васил Терзиев връща решението за 22-етажната сграда в „Младост“ за ново разглеждане от СОС

Кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет решението, свързано с проекта за 22-етажна сграда в район „Младост“.

КС: Мерките против скъпите горива противоречат на Конституцията

Конституционният съд реши се произнесе по казуса противоречат ли на Основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание. Магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни.

Терзиев обясни защо е уволнен директорът на "Гробищни паркове"

Когато хората, на които си имал доверие, са направили грешки, следва да има и необходимата санкция. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с дисциплинарно уволнения от него директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров.

Бившият директор на „Гробищни паркове“: Уволнението ми е незаконно, предварително подготвено и политическо

В позиция до медиите бившият директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров нарече дисциплинарното си уволнение „незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения“, информират от dariknews.bg

Последен ден, в който може да бъде отменено решението за 22-етажна сграда в "Младост"

Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост". Това заяви в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

Политолог: Ася Панджерова е първият скандал, който се размина на управляващите. Преди щеше да се нарича "корупция"!sadad

Първи стъпки на властта в усилията за овладяване на високите цени и в опита да се променят правата за избор на членове на ВСС. Дни след клетвата дойде и първата оставка на зам.-министър - Ася Панджерова подаде оставка, заради съмнения за конфликт на интереси. Очаквано вчера бяха сменени и областните управители в страната, а охраната на Борисов и Пеевски беше свалена.


  • 1 Помак

    2 1 Отговор
    Ама Бат Венци кат детска градина сме преспиваш на рано роно ..на село кокшките още не са заспали

    22:31 14.05.2026

  • 2 Zахарова

    1 3 Отговор
    Трябва и Альоша!

    Коментиран от #3

    23:08 14.05.2026

  • 3 Радой Ралин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Zахарова":

    Винаги съм казвал: на мястото на Альоша трябва да има огромен паметник в чест на Мидхат паша - "Българомъчител"! 🔥

    23:25 14.05.2026

  • 4 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Я се разкарай ве нещастник

    23:40 14.05.2026

  • 5 Здравейте

    4 0 Отговор
    Добро утро от Австралия. Бях блокиран, но ми коства ше само 10 минути да се разблокирах. Докато пася уфцети, казвам че факти са ПЕЕВСКА медия, аз от него избягах тук....

    Коментиран от #13

    00:09 15.05.2026

  • 6 Предлагам всичко да бъде разрушено:

    3 2 Отговор
    А бе този окупатор създаде нареднала България. Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, Соди- Девня, Заводи в София и Лом,за производство на кари и електрокари , КОЦМ - Кърджали, и комбинат в Средна гора- производство на електролитна мед и олово с чистота 99,999, 1979-1982 г България постига световен рекорд в добив на тютюн и производство на цигари; 85 хиляди тона, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Разрушавате апартамента податен от баба ви

    Коментиран от #7

    00:10 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не се ядосвайте

    3 0 Отговор
    В редакцията сапедали

    Коментиран от #9

    00:19 15.05.2026

  • 9 ХЪ ХЪ хъъъх

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не се ядосвайте":

    (се чува в редакцията)

    00:20 15.05.2026

  • 10 днешите окупатори-разруха

    3 1 Отговор
    збройте нещо важно създадено от Нато и Ес в България. Само забрани за просперитета на народа: Разрушаване на блоковете на Козлудуй, Южен поток, Забрана за Беляне, Унищожаване на тецовете.

    Нали щяхме да бъдем Швейцария на Балканите? Мислете и оставете паметниците на мира. Това ли е най-важното за момена?

    00:21 15.05.2026

  • 11 Звъня на 112

    1 0 Отговор
    Травестити вредакцията

    00:21 15.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

