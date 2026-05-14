Важните новини във ФАКТИ на 14.05.2026 г.

"Синя София": Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи
"Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи, а Столичният общински съвет (СОС) и кметът на София трябва да пристъпят към изпълнение на решението за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина", заяви общинският съветник от групата на „Синя София“ Вили Лилков на брифинг преди заседанието на СОС.
Цветан Цветанов: Бойко Борисов губи авторитет след изборния срив
Решението за свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски е правилен институционален ход, а не политически акт. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в интервю за Дарик Радио, анализирайки първите дни от управлението на кабинета с министър-председател Румен Радев.
Бутат три сгради на улица „Цар Шишман“?
Частни собственици и организация, свързана с Българската православна църква, искат да строят блокове на мястото на три сгради на столичната улица „Цар Шишман“ в идеалния център на София. Внесено е искане за построяване на 5-етажна сграда.
Марко Рубио: България беше сред полезните съюзници на САЩ по време на войната с Иран
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за „Фокс нюз“ той отправи критика към Испания, че е отказала достъп на американски самолети до бази на своя територия, и постави под въпрос смисъла на Алианса, ако съюзници отказват подобно съдействие в момент на конфликт.
Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи подробен анализ на новата политическа реалност у нас след победата на партия „Прогресивна България“. В интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV той коментира причините за изборния резултат, официалното влизане на страната в еврозоната в началото на годината и бъдещето на парламентарната опозиция.
На първо четене създадоха нова Комисия за противодействие на корупцията
Временната комисия по правни въпроси в Народното събрание прие на първо четене законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, с 20 гласа „за“, два гласа „против“ (от ДПС) и без „въздържал се“.
Александър Пулев: Търговци слагат до 95% надценка на храните
Търговските обекти в страната налагат надценки на определени хранителни продукти, достигащи между 65 и 95 процента, съобщават от Министерството на икономиката. Данните бяха представени по време на брифинг в Министерския съвет от ресорния министър Александър Пулев, който обяви пакет от мерки за регулация на пазара. По думите му, обичайната норма на възвръщаемост в сектора е между 20 и 35 процента, което показва сериозно изкривяване при формирането на крайните цени за потребителите.
Бойко Рашков: Почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години
Крайният резултат от свалянето на охраната е такъв, какъвто съответства на заявените ни политически намерения много преди изборите във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. Причината за това стана, че някои граждани не попадаха под принципа на равенство с другите политици. В живота почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години. Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ (ПП) Бойко Рашков в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Между знанието и духа: Световното признание за проф. Стоян Денчев
Сенатът на Европейска академия на науките и изкуствата избра проф. д.ик.н. Стоян Денчев за свой действителен член – едно от най-високите признания в европейската академична общност. Решението е взето на 23 април 2026 г. по предложение на група германски и австрийски учени, ръководени от проф. Мартин Щигер – ректор на Allensbach University и изпълнителен директор на Vienna International Studies. С този акт България отново получава достойно място сред духовния и интелектуален елит на Европа.
Важна информация за матурата по БЕЛ
Първата задължителна матура по български език и литература на 20 май ще се проведе в 783 училища, в които ще бъдат разпределени 13 800 квестори. Това стана ясно на брифинг в МОН с участието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, заместник-министър д-р Таня Панчева и експерти, ангажирани с организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.
Радев за мерките за цените: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара
В Министерски съвет се провежда среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Тя е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и е свързана с действията на правителството срещу ръста на цените.
Иван Таков: Нефелният доклад на кмета за фигурите от Паметника на Съветската армия е отчаян политически PR ход
Нефелният доклад на кмета Васил Терзиев, засягащ фигурите от Паметника на Съветската армия, е отчаян политически PR ход на десните в София, които загубиха катастрофално в столицата на изборите на 19-ти април. Това коментира Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС, след като докладът беше приет на днешната сесия. Така Столичният общински съвет даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, в който в момента се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. С това СОС даде съгласие СО да приеме и правото на собственост върху елементите, както и да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента на територията на Княжеската градина в центъра на София. Днешното гласуване на общинските съветници обаче по никакъв начин не поражда каквото и да е задължение държавата да прехвърли собствеността на имота и на фигурите от монумента.
Васил Терзиев връща решението за 22-етажната сграда в „Младост“ за ново разглеждане от СОС
Кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет решението, свързано с проекта за 22-етажна сграда в район „Младост“.
КС: Мерките против скъпите горива противоречат на Конституцията
Конституционният съд реши се произнесе по казуса противоречат ли на Основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание. Магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни.
Терзиев обясни защо е уволнен директорът на "Гробищни паркове"
Когато хората, на които си имал доверие, са направили грешки, следва да има и необходимата санкция. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с дисциплинарно уволнения от него директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров.
Бившият директор на „Гробищни паркове“: Уволнението ми е незаконно, предварително подготвено и политическо
В позиция до медиите бившият директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров нарече дисциплинарното си уволнение „незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения“, информират от dariknews.bg
Последен ден, в който може да бъде отменено решението за 22-етажна сграда в "Младост"
Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост". Това заяви в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.
Политолог: Ася Панджерова е първият скандал, който се размина на управляващите. Преди щеше да се нарича "корупция"!
Първи стъпки на властта в усилията за овладяване на високите цени и в опита да се променят правата за избор на членове на ВСС. Дни след клетвата дойде и първата оставка на зам.-министър - Ася Панджерова подаде оставка, заради съмнения за конфликт на интереси. Очаквано вчера бяха сменени и областните управители в страната, а охраната на Борисов и Пеевски беше свалена.
До коментар #2 от "Zахарова":Винаги съм казвал: на мястото на Альоша трябва да има огромен паметник в чест на Мидхат паша - "Българомъчител"! 🔥
До коментар #8 от "Не се ядосвайте":(се чува в редакцията)
Нали щяхме да бъдем Швейцария на Балканите? Мислете и оставете паметниците на мира. Това ли е най-важното за момена?
